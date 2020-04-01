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Дамир Камалетдинов
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Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей более чем через год после её запуска Материал редакции

Один из крупнейших банков страны сдался после предписаний ЦБ.

41 комментарий
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Сбербанк стал последним из системно значимых банков, который подключился к Системе быстрых платежей Центробанка. 31 марта организация провела пилотные переводы. Об этом ТАСС сообщили в Сбербанке.

Подключение к СБП позволит клиентам Сбербанка мгновенно переводить деньги в другие банки с нулевой комиссией. Для этого достаточно знать номер телефона получателя, а его банк должен быть также подключён к Системе.

Систему быстрых платежей запустили ещё в начале 2019 года, по состоянию на 2020 год к ней подключены более 40 банков, в том числе 10 системно значимых, включая «Тинькофф», «ВТБ», «Альфа-банк» и не только. Сбербанк оставался последним из крупных банков, который не хотел подключаться к системе.

#банки #новости #деньги

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41 комментарий
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Данислав Жуков

21

Настало время закрывать карточку Сбера и счёт там. Теперь можно платить всем!

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Sergey Volkov

2

Кто то еще пользуется этим банком ?

Лично я после одного случая, когда был день зарплаты хотел снять деньги со сбербанк карты, а у всех банкоматов Сбербанка были огромные очереди из бабушек, я решил что этим банком я больше никогда не буду пользоваться, так как понял на кого он рассчитан

Ответить

Dra

Sergey
28

И тогда ты поехал искать по навигатору расположение единственного банкомата своего Крутяш-банка за 18 километров от своего нахождения?

Ответить

Илья Посаженников

Dra
5

Эм, а зачем, если есть бесплатные снятия во всех банкоматах?

Ответить

Sergey Volkov

Илья
3

лол, точно. Во всех кроме всеми любимого спербанка

Ответить

Konstantin Gavrilov

Илья
0

Зависит от сумм, которые снимаешь

Ответить

Неопределенный Паша

Dra
2

Ну как минимум можно перекатиться на ВТБ. Второй по размеру, банкоматов и офисов дохера, терпимые условия для привилегированного обслуживания, хороший брокер с выходом на биржу в СПб.

Приложение их выглядит визуально сильно хуже, чем приложение Сбербанка, но после того, как в Сбере ввели комиссию за любой перевод свыше 50К, это не имеет особого значения.

В целом нормальное комбо это как раз "большой банк" для накоплений, депозитов и инвестиций, и "крутяш-банк" для текущих трат, подписок, коммуналки, хорошего обменного курса или чего-то ещё, что важно.

Ответить

Михаил Подивилов

Неопределенный
0

Шило на мыло менять?

Ответить

Неопределенный Паша

Михаил
0

В чём шило на мыло-то?

В комментарии первого уровня была проблема с очередями перед банкоматами - в ВТБ такого нет. Я не особенно часто снимаю кэш, но в очередях к банкоматам ВТБ ещё не стоял, к тому же у многих других банкоматов нет комиссии за снятие для карт ВТБ, а у сбера всё плохо с этим.

Кэшбек у ВТБ получше (хотя для этого как раз крутяш-банки есть), вклады тоже, из минусов разве что приложение пострашнее, но в целом работает.

Брокерские сервисы у ВТБ на голову лучше сберовских, у Сбера даже выхода на питерскую биржу нет. Ну и всё остальное, о чём выше писалось уже.

Ответить

Михаил Подивилов

Неопред…
0

У Сбера нет выхода на питерскую биржу? Надо же, я всегда думал, что есть. Позор какой-то

Ответить

Волшебный пришелец

Неопределенный
0

В голос проиграл с предложения слезть со Сбера на ВТБ. Сраное говно на говёную срань менять, ещё и отсталую в плане сервисов.

Ответить

Sergey Volkov

Dra
–2

нет, тогда у меня не было Альфа-банка)
А в тот день пришлось не снимать деньги и приобретать покупку на следующий день

Ответить

Игорь Янович

Dra
0

ахааххахааххаха и хорошо если он вообще будет в 18 километра, а не дальше!

Ответить

Агрессивный рак

Sergey
13

у всех банкоматов Сбербанка были огромные очереди из бабушек

Все бабки крутятся в сбере, а ты отказался

Ответить

Очередной каякер

Sergey
1

Давно пользуюсь, все устраивает.

Ответить

Теоретический Филипп

Sergey
0

да

Ответить

Игорь Янович

Sergey
0

Ну и дурак, при чём тут банк и пенсионеры. Всё равно что сказать вчера видел кортеж из мерсов, ехали одни бабульки и дедульки, теперь ясно что мерс говно потому что я понял на кого рассчитаны эти машины.

Ответить

George Weiller

4

Сбербанк сосатб

Ответить

Mezzo Deesa

2

Аджайл, Машинлёрнинг, мобильный банк, ... перевод по номеру телефона.

Ответить

Stan Majors

Mezzo
2

Где карту покупали, туда и идите

Ответить

Mezzo Deesa

Stan
0

Кто карту покупает, то её идёт.

Ответить

Желтый Филипп

–7

Ну подключился и подключился

Ответить

Силовой Абдужаббор

Желтый
0

Теперь можно переводить по номеру телефона. Ура

Ответить

Алексей Шабанов

–1

Рокетбанк подключился одним из первых. И где он теперь?

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

Алексей
3

Далеко не первый, и причем тут он?

Ответить

 Anatoly Bereznyak

0

 31 марта организация провела пилотные переводы

Не понятно в итоге, оно работает или нет?

Ответить

Valery Kirichenko

0

Работает, но не для всех

Со вчерашнего дня функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов - 31 марта был совершен первый успешный перевод. После того как мы убедимся, что сервис работает стабильно, переводы через СБП начнут постепенно появляться в "Сбербанк Онлайн"

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Valery
6

В таком случае, они могут еще год тестировать. А пилотный запуск сделали, чтобы не получить очередное предписание

Ответить

Илья Осипов

0

Интересно как долго это будет без комиссии

Ответить

Желтый Филипп

Илья
0

Пока есть закон?

Ответить

Чудесный вентилятор

Желтый
1

какой?

Ответить

Лев Кузнецов

Илья
0

А её не было ? Центробанк комиссию для банков убирал, и то, только до конца 2019

Ответить

Vasiliy

Лев
0

так цб у нас не очень постоянен, с апреля (или марта, не помню точно) опять без комиссии для банков... что не мешает самим банкам брать комиссию с клиентов)

Ответить

Лев Кузнецов

Vasiliy
0

Так я о том же

Ответить

Sergey Lebedev

0

Совпадение или нет, но с апреля мой автоплатеж за интернет стал проходить в Сбере с комиссией 1%

Ответить

Stefan Zastilov

Sergey
0

Совпадение, если твой поставщик услуг решает что не стоит продлевать договор оплаты с Банком то начинает сниматься комиссия

Ответить

Хитрый лолипоп

Sergey
0

Тоже сегодня обратил внимание на комиссию за платеж по ЖКХ. 

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

0

Лучшая первоапрельская.

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

0
Ответить

D K

0

спустя больше года

Это нормально, что такой кривой заголовок?

Ответить

Андрей Николаевич

0

Ради блага людей? Или ради оперативного мониторинга? 

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