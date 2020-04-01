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Один из крупнейших банков страны сдался после предписаний ЦБ.
Сбербанк стал последним из системно значимых банков, который подключился к Системе быстрых платежей Центробанка. 31 марта организация провела пилотные переводы. Об этом ТАСС сообщили в Сбербанке.
Подключение к СБП позволит клиентам Сбербанка мгновенно переводить деньги в другие банки с нулевой комиссией. Для этого достаточно знать номер телефона получателя, а его банк должен быть также подключён к Системе.
Систему быстрых платежей запустили ещё в начале 2019 года, по состоянию на 2020 год к ней подключены более 40 банков, в том числе 10 системно значимых, включая «Тинькофф», «ВТБ», «Альфа-банк» и не только. Сбербанк оставался последним из крупных банков, который не хотел подключаться к системе.
Настало время закрывать карточку Сбера и счёт там. Теперь можно платить всем!
Кто то еще пользуется этим банком ?
Лично я после одного случая, когда был день зарплаты хотел снять деньги со сбербанк карты, а у всех банкоматов Сбербанка были огромные очереди из бабушек, я решил что этим банком я больше никогда не буду пользоваться, так как понял на кого он рассчитан
Эм, а зачем, если есть бесплатные снятия во всех банкоматах?
Неопределенный Паша
Ну как минимум можно перекатиться на ВТБ. Второй по размеру, банкоматов и офисов дохера, терпимые условия для привилегированного обслуживания, хороший брокер с выходом на биржу в СПб.
Приложение их выглядит визуально сильно хуже, чем приложение Сбербанка, но после того, как в Сбере ввели комиссию за любой перевод свыше 50К, это не имеет особого значения.
В целом нормальное комбо это как раз "большой банк" для накоплений, депозитов и инвестиций, и "крутяш-банк" для текущих трат, подписок, коммуналки, хорошего обменного курса или чего-то ещё, что важно.
Шило на мыло менять?
Неопределенный Паша
В чём шило на мыло-то?
В комментарии первого уровня была проблема с очередями перед банкоматами - в ВТБ такого нет. Я не особенно часто снимаю кэш, но в очередях к банкоматам ВТБ ещё не стоял, к тому же у многих других банкоматов нет комиссии за снятие для карт ВТБ, а у сбера всё плохо с этим.
Кэшбек у ВТБ получше (хотя для этого как раз крутяш-банки есть), вклады тоже, из минусов разве что приложение пострашнее, но в целом работает.
Брокерские сервисы у ВТБ на голову лучше сберовских, у Сбера даже выхода на питерскую биржу нет. Ну и всё остальное, о чём выше писалось уже.
У Сбера нет выхода на питерскую биржу? Надо же, я всегда думал, что есть. Позор какой-то
Волшебный пришелец
В голос проиграл с предложения слезть со Сбера на ВТБ. Сраное говно на говёную срань менять, ещё и отсталую в плане сервисов.
нет, тогда у меня не было Альфа-банка)
А в тот день пришлось не снимать деньги и приобретать покупку на следующий день
ахааххахааххаха и хорошо если он вообще будет в 18 километра, а не дальше!
Агрессивный рак
у всех банкоматов Сбербанка были огромные очереди из бабушек
Все бабки крутятся в сбере, а ты отказался
Ну и дурак, при чём тут банк и пенсионеры. Всё равно что сказать вчера видел кортеж из мерсов, ехали одни бабульки и дедульки, теперь ясно что мерс говно потому что я понял на кого рассчитаны эти машины.
Аджайл, Машинлёрнинг, мобильный банк, ... перевод по номеру телефона.
Где карту покупали, туда и идите
Рокетбанк подключился одним из первых. И где он теперь?
31 марта организация провела пилотные переводы
Не понятно в итоге, оно работает или нет?
Работает, но не для всех
Со вчерашнего дня функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов - 31 марта был совершен первый успешный перевод. После того как мы убедимся, что сервис работает стабильно, переводы через СБП начнут постепенно появляться в "Сбербанк Онлайн"
В таком случае, они могут еще год тестировать. А пилотный запуск сделали, чтобы не получить очередное предписание
Интересно как долго это будет без комиссии
А её не было ? Центробанк комиссию для банков убирал, и то, только до конца 2019
Совпадение или нет, но с апреля мой автоплатеж за интернет стал проходить в Сбере с комиссией 1%
Совпадение, если твой поставщик услуг решает что не стоит продлевать договор оплаты с Банком то начинает сниматься комиссия