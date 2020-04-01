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Дамир Камалетдинов
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Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей спустя больше года после её запуска Материал редакции

Один из крупнейших банков страны сдался после предписаний ЦБ.

15 комментариев
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Сбербанк стал последним из системно значимых банков, который подключился к Системе быстрых платежей Центробанка. 31 марта организация провела пилотные переводы. Об этом ТАСС сообщили в Сбербанке.

Подключение к СБП позволит клиентам Сбербанка мгновенно переводить деньги в другие банки с нулевой комиссией. Для этого достаточно знать номер телефона получателя, а его банк должен быть также подключён к Системе.

Систему быстрых платежей запустили ещё в начале 2019 года, по состоянию на 2020 год к ней подключены более 40 банков, в том числе 10 системно значимых, включая «Тинькофф», «ВТБ», «Альфа-банк» и не только. Сбербанк оставался последним из крупных банков, который не хотел подключаться к системе.

#банки #новости #деньги

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15 комментариев
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Данислав Жуков

5

Настало время закрывать карточку Сбера и счёт там. Теперь можно платить всем!

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Sergey Volkov

1

Кто то еще пользуется этим банком ?

Лично я после одного случая, когда был день зарплаты хотел снять деньги со сбербанк карты, а у всех банкоматов Сбербанка были огромные очереди из бабушек, я решил что этим банком я больше никогда не буду пользоваться, так как понял на кого он рассчитан

Ответить

Dra

Sergey
2

И тогда ты поехал искать по навигатору расположение единственного банкомата своего Крутяш-банка за 18 километров от своего нахождения?

Ответить

Sergey Volkov

Dra
–1

нет, тогда у меня не было Альфа-банка)
А в тот день пришлось не снимать деньги и приобретать покупку на следующий день

Ответить

Пенсионный Паша

Sergey
0

да

Ответить

Пустой рубин

Sergey
0

Давно пользуюсь, все устраивает.

Ответить

Согласный Паша

–7

Ну подключился и подключился

Ответить

Громадный Слава

Согласный
0

Теперь можно переводить по номеру телефона. Ура

Ответить

 Anatoly Bereznyak

0

 31 марта организация провела пилотные переводы

Не понятно в итоге, оно работает или нет?

Ответить

Valery Kirichenko

0

Работает, но не для всех

Со вчерашнего дня функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов - 31 марта был совершен первый успешный перевод. После того как мы убедимся, что сервис работает стабильно, переводы через СБП начнут постепенно появляться в "Сбербанк Онлайн"

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 Anatoly Bereznyak

Valery
1

В таком случае, они могут еще год тестировать. А пилотный запуск сделали, чтобы не получить очередное предписание

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Илья Осипов

0

Интересно как долго это будет без комиссии

Ответить

Согласный Паша

Илья
0

Пока есть закон?

Ответить

George Weiller

0

Сбербанк сосатб

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Mezzo Deesa

0

Аджайл, Машинлёрнинг, мобильный банк, ... перевод по номеру телефона.

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