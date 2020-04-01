Прямой эфир
Один из крупнейших банков страны сдался после предписаний ЦБ.
Сбербанк стал последним из системно значимых банков, который подключился к Системе быстрых платежей Центробанка. 31 марта организация провела пилотные переводы. Об этом ТАСС сообщили в Сбербанке.
Подключение к СБП позволит клиентам Сбербанка мгновенно переводить деньги в другие банки с нулевой комиссией. Для этого достаточно знать номер телефона получателя, а его банк должен быть также подключён к Системе.
Систему быстрых платежей запустили ещё в начале 2019 года, по состоянию на 2020 год к ней подключены более 40 банков, в том числе 10 системно значимых, включая «Тинькофф», «ВТБ», «Альфа-банк» и не только. Сбербанк оставался последним из крупных банков, который не хотел подключаться к системе.
Настало время закрывать карточку Сбера и счёт там. Теперь можно платить всем!
Кто то еще пользуется этим банком ?
Лично я после одного случая, когда был день зарплаты хотел снять деньги со сбербанк карты, а у всех банкоматов Сбербанка были огромные очереди из бабушек, я решил что этим банком я больше никогда не буду пользоваться, так как понял на кого он рассчитан
нет, тогда у меня не было Альфа-банка)
А в тот день пришлось не снимать деньги и приобретать покупку на следующий день
31 марта организация провела пилотные переводы
Не понятно в итоге, оно работает или нет?
Работает, но не для всех
Со вчерашнего дня функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов - 31 марта был совершен первый успешный перевод. После того как мы убедимся, что сервис работает стабильно, переводы через СБП начнут постепенно появляться в "Сбербанк Онлайн"
В таком случае, они могут еще год тестировать. А пилотный запуск сделали, чтобы не получить очередное предписание
Интересно как долго это будет без комиссии