Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
6640

Правительство предложило продлить нерабочую неделю, на карантине в России — 3,3 млн человек. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 1 апреля.

50 комментариев
В закладки
Аудио

Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 440 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 2 777 человек. За весь период от Covid-19 умерли 24 россиянина, 190 — выздоровели.

Во всём мире, по последним данным, коронавирусной инфекцией заболело более 905 тысяч человек.

В России:

  • Правительство предложило продлить нерабочую неделю;
  • Путин заявил, что 3,3 миллиона человек находятся в России на карантине, а на самоизоляции — 292 тысячи;
  • Путин ввёл уголовную ответственность за нарушение карантина и фейки о коронавирусе, а также увеличил административные штрафы за нарушение карантина;
  • 79 из 85 российских регионов ввели полный или частичный режим самоизоляции;
  • Минкомсвязи запустит систему слежения за носителями коронавируса и тех, кто контактировал с ними;
  • Вернувшихся из-за границы россиян обяжут вести дневник о своём самочувствии на сайте госуслуг;

  • На борьбу с распространением коронавирусной инфекции и антикризисные меры зарезервировали 1,4 триллиона рублей;

  • Процедуру банкротства физлиц сделают бесплатной на фоне коронавируса;

  • Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что у 20% пациентов с коронавирусом в России нет симптомов;
  • Главный уролог Минздрава рассказал, что коронавирус может передаваться половым путём, но этот путь заражения не является основным;
  • Все футбольные соревнования приостановили как минимум до 31 мая;

  • Путин перестал здороваться за руку при личных встречах из-за распространения коронавирусной инфекции;

  • Путин впервые провёл совещание с правительством в дистанционном формате;
  • Около 60 добровольцев примут участие в первой фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса научного центра «Вектор» в конце июня;
  • Чечню с 5 апреля закроют на въезд и выезд;
  • Суд в Свердловской области провёл заседание по WhatsApp и закрыл кафе, которое работало во время режима самоизоляции;
  • Власти Подмосковья планируют к 6 апреля подготовить платформу по оформлению пропусков для выхода из дома во время самоизоляции;
  • Власти Москвы подтвердили использование QR-кодов для контроля за соблюдением режима изоляции;
  • Мосгордума утвердила штрафы от 4 до 5 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции;
  • В Татарстане утвердили получение спецпропусков по СМС для выхода из дома.
​Фото РИА «Новости»

В мире:

  • Теннисный турнир Уимблдон отменили впервые с 1945 года;
  • Страны Евразийского экономического союза запретят вывоз чеснока, гречихи и риса из-за пандемии Covid-19.

Бонус — подборка мемов, где пользователи соцсетей в двух картинках сравнивают своё состояние в начале и в конце месяца

#дайджест #covid19 #covidtoday

Новости
Подписан
Отписаться
кек
https://www.rbc.ru/business/01/04/2020/5e84b01a9a794778972c3df8?from=from_main
6
33
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0434\u0430\u0439\u0434\u0436\u0435\u0441\u0442","covidtoday","covid19"], "comments": 50, "likes": 33, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 155489, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 01 Apr 2020 21:48:52 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Разместите объявление на TJ
Его увидят на главной и под статьями
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
50 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Bad Bear

36

Путин заявил, что 3,3 миллиона человек находятся в России на карантине, а на самоизоляции — 292 тысячи;

Бля как он заебал нести хуйню из параллельной реальности. Отсутствие яиц имеет свои последствия в виде полной ёбаной путаницы для всей страны.

Ответить

Регулярный глобус

Bad
11

Я вообще не поняла, откуда эти цифры

Ответить

Уютный Багажник

Регулярный
4

Оттуда же, откуда и 146% в своё время были. 

Ответить

Неизбежный Илья

Bad
8

Это я так понимаю прилетевшие туристы. А 292 тысячи - родственники госпитализированных. Наверно. Хуй знает. Заебался думать.

Ответить

Владимир Дыркин

31

 Правительство предложило продлить нерабочую неделю

ещё раза три минимум продлят 

Ответить

Сергей Мамаев

Владимир
0

Денег бы дали ещё :)

Ответить

Yuri Miller

21

банкет хоть за счёт Банкетного? А то без денег людям сидеть как-то западло

Ответить

Дмитрий Чернышов

Yuri
0

Бармен, всем самый лучший виски за их счёт!

Ответить

Хороший Абдужаббор

8

Ахуеть, из 145 миллионов на карантине только 3.

Ответить

Евгений Большаков

Хороший
9

ну так карантин официальный только для приезжих, для контактирующих с ними и для заболевших.
А вот почему на самоизоляции 292 тыс... а все остальные на "полной самоизоляции" тогда кто? 

Ответить

Алекс Слободских

Хороший
4

По-моему чистый пиздёж, типа 88% за едро. Вот 90% всех друзей и знакомых сидят по домам неделю безвылазно

Ответить

Уютный Багажник

9

 Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что у 20% пациентов с коронавирусом в России нет симптомов;

То есть можно смело утверждать что эта херота уже тупо везде. Всё идёт к тому что в течении года им все переболеют, так, или иначе. Кому-то повезёт, кому-то не очень.

Ответить

Михаил Чуриков

Уютный
1

Всё к этому и шло.

Ответить

Уютный Багажник

Михаил
10

Пиздец, что за ебаный год 🤦‍♂️ Оч волнуюсь за свою маман, у неё с лёгкими и так жопа. Как бы он не стал ещё более ебаным...

Ответить

the art of гепард

Уютный
3

Понимаю, держись. Бабушке 76, у неё за спиной два инсульта, живёт с кардиостимулятором. Из близких кого ни возьми, обязательно есть хрень какая-нибудь по здоровью. У меня врождённый порок сердца, лёгкий правда. Короче, песда

Ответить

Sergey Volkov

Уютный
0

Закупитесь масками FPP3 и ходите более аккуратно по улицам

Ответить

Уютный Багажник

Sergey
2

Она никуда не ходит, сидит на глухой самоизоляции уже неделю. Надеемся хотя бы ближайший пик пересидеть. При наплыве ведь даже откачивать может некому быть. 

Ответить

Sergey Volkov

Уютный
3

Берегите себя, у меня тоже все не очень хорошо с легкими, сижу дома уже неделю, продукты через онлайн доставку

Ответить

Уютный Багажник

Sergey
1

Взаимно. Если что я сам ей доставлять буду, у нас тут не оч с курьерами, мягко говоря)  

Ответить

Дмитрий Панин

Sergey
1

И где их купить? Нигде нет

Ответить

Sergey Volkov

Дмитрий
1

Я заказал тут https://vostok.ru
у них в Нижнем Новгороде респираторы еще остались

Ответить

Sergey Volkov

Дмитрий
0

а на счет Москвы не знаю

Ответить

Andrey Kharitonov

Уютный
–1

Естественная иммунизация населения, этот процесс неизбежен. Тем более, судя по тому, что "первый" заболевший итальянец не бывал в Китае и не контактировал ни с кем, кто приезжал оттуда, - вирус давно ходил по планете под видом обычной пневмонии или иных заболеваний.

Ответить

Параллельный магнит

Andrey
8

не контактировал ни с кем, кто приезжал оттуда

Как такое вообще можно утверждать? Он сидел дома и ни с кем не встречался?

Ответить

andorus

Параллельный
1

Никак нельзя, народ хуйню несёт.
 По моим данным тот итальянец был вовсе не итальянец, а мандалорец и подхватил он вирус от одной космической шлюхи,будь она трижды не ладна. Поговаривают правда, что и вирус тот был не совсем корона, а какой то экзотический вид плутоневовского сифилиса, подцепить который можно лишь от тамошних обитателей, внешне похожих то ли на кита, то ли на жирафа.

Ответить

andorus

Параллельный
0

Ну и как известно мандалорцы это организация правительственная, что само собой исключает, то что бедолага бы дома отсиживался, когда галактика в опасности 

Ответить

плюшевый батон

7

Сижу дома уже третью неделю, просыпаюсь и не могу избавится от чувства, что это словно стихийное бедствие, и типа сегодня погода будет окей и можно будет поехать в уютный офис, взять кофе, пойти поесть в обед, прогуляться по центру.

А потом понимаешь, что по сигналу это наверное не закончится и даже там где снимут ограничения в масках стоит ходить ещё полгода небось :( А потом экономика, опять пизда будет тоже небось :(

Ответить

Бытовой Петя

плюшевый
3

Забавно наблюдать за собой, да и за другими людьми привыкшими к комфорту - мы все начали изнываться, хотя только-только все началось. Думаю, что этот период многому нас научит, сплочённости, смирению и пониманию, что когда-нибудь хорошее кончится и снова когда-нибудь начнется с полным осознанием...

Ответить

Кирилл 1

плюшевый
0

Так это было понятно сразу. Уровень изоляции Китая позволил справиться с этим делом за 3 месяца примерно. В России это займёт месяца 3-5, чтобы все пошло на спад

Ответить

Евгений Большаков

5

20% пациентов с коронавирусом в России нет симптомов

цифра взять с потолка? 
Откуда информация про 20%, если нет всеобщего тестирования и тестируют только с симптомами (в абсолютном большинстве случаев)? 

Ответить

Yuri Miller

4

значит больны миллион человек из семи миллиардов? в обратном пересчёте поделить на население, 1/7000 умножить на 145 миллионов. Правдоподобная цифра 20714 примерно. То есть, НАМ ВРУТ??? КАКОЙ УЖАС???!!!!

Ответить

Михаил Подивилов

Yuri
2

О БОЖЕ, НЕУЖЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ОПЯТЬ НАЕБАЛО???? КАКОЙ КОШМАР!!!!

Ответить

Алексей Михайлович

Михаил
0

Изоляху прорвало 😅

Ответить

Михаил Подивилов

Алексей
4

Порвало, а не прорвало. А так неплохо отреагировал, на твёрдую четвёрочку

Ответить

Павел Тявин

Yuri
0

Какая-то примитивная модель. Попробуйте провалидировать на других примерах. Возьмите Исландию и Бразилию

Ответить

Yuri Miller

Павел
0

это неважно. берёшь общую статистику. конечно есть bias, но тут можно минимум и максимум взять. А вдруг в России bias в плюс? Не будем говорить какой болезни, а то посадят

Ответить

Yuri Miller

Павел
0

например, есть фотка с рабочего места белорусского врача. Там ясно видно, что к нему поступило 2 человека с СД 2 типа. Эпидемия СД 2 типа началась блин)

Ответить

Olga Shvets

Yuri
0

значит больны миллион человек из семи миллиардов?

Справедливости ради - уже почти восьми: worldometers.info

Ответить

Yuri Miller

Olga
0

теперь понятно, что происходит. Планета саморегулируется

Ответить

Михаил Белый

3

миллион заражённых завтра

Ответить

Тайлер Лысогон

Михаил
0

Ну, не зараженных, а случаев заражения.

Ответить

Михаил Белый

Тайлер
0

Можно отнять выздоровевших, будет ещё меньше

Ответить

Собачий фонарь

1

Главный уролог Минздрава рассказал, что коронавирус может передаваться половым путём

Да ладна

Ответить

Подводной Макс

Собачий
4

Бля, вот я говорил тебе, надо было сегодня презерватив использовать, а ты нееееет нееееет.

Ответить

Yuri Miller

Собачий
2

Нет блин, если у тебя член длиной 1 м 10 см, то можно сохранять дистанцию в 1 м. Тогда не передаётся конечно. Но совать под коронавирусом или в женщину, у которой 39,8 (в really hot chick) какая-то сомнительная идея.

Ответить

Собачий фонарь

Yuri
0

А что, если я - девственник?

Ответить

Виктор Мохов

1

Как же они заеб*али. "Война всё спишет"? Не прокатит. Их самих страх сожрёт.

Ответить

Владимир Сапсаенко

0

Судебное заседание по WhatsApp? Что?

Ответить

Yuri Miller

Владимир
0

Уголовный срок СМС-кой приходить будет. А то и в телеграм.

Ответить

Андрей Николаевич

0

Когда все дома 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Мэрия Москвы выпустила приложение для «слежки» за гражданами. Оно требует доступ к геолокации и передаёт данные в ЕС
Данные тех, кто зарегистрируется, будут не защищены.
128
Новости
В России зафиксировали ещё 500 случаев заболевания Covid-19. Число заболевших превысило 2000
Восемь человек умерли за сутки.
205
Новости
«Коронавирус — это не голливудский триллер»: Медведев обратился к россиянам через соцсети и попросил сидеть дома
По словам экс-премьера, нерабочую неделю нельзя воспринимать как повод для совместного отдыха.
110
Популярное за три дня
Новости
У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус
Неделю назад он встречался с Путиным и здоровался с ним за руку.
570
Интернет
Из-за карантина город в Уэльсе «захватили» горные козлы. Теперь они бегают по безлюдным улицам и заглядывают в окна
Встречайте наших новых повелителей.
41
Интернет
Уровень карантина в Израиле
Мод
32
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Дмитрий Чернышов

Правительство предложило…

Екатерина Кузнецова

Городские джунгли: архитекторы…

Лев Кузнецов

Сбербанк подключился к Системе…

Mikhail Lukup

Портрет неунывающего Командора…

Андрей Прохоров

​Путин ввёл уголовную…

Сергей Васильев

Шведы борются с коронавирусом…

Александр Великий

Запись в подсайте Новости

taraskiy lotots

Я написал 2 мобильных…

Посторонний

У главврача больницы в…

Андрей Рядькин

Запись в подсайте Новости