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Дайджест от 1 апреля.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 440 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 2 777 человек. За весь период от Covid-19 умерли 24 россиянина, 190 — выздоровели.
Во всём мире, по последним данным, коронавирусной инфекцией заболело более 905 тысяч человек.
На борьбу с распространением коронавирусной инфекции и антикризисные меры зарезервировали 1,4 триллиона рублей;
Процедуру банкротства физлиц сделают бесплатной на фоне коронавируса;
Путин перестал здороваться за руку при личных встречах из-за распространения коронавирусной инфекции;
Путин заявил, что 3,3 миллиона человек находятся в России на карантине, а на самоизоляции — 292 тысячи;
Бля как он заебал нести хуйню из параллельной реальности. Отсутствие яиц имеет свои последствия в виде полной ёбаной путаницы для всей страны.
Регулярный глобус
Я вообще не поняла, откуда эти цифры
Неизбежный Илья
Это я так понимаю прилетевшие туристы. А 292 тысячи - родственники госпитализированных. Наверно. Хуй знает. Заебался думать.
Правительство предложило продлить нерабочую неделю
ещё раза три минимум продлят
банкет хоть за счёт Банкетного? А то без денег людям сидеть как-то западло
ну так карантин официальный только для приезжих, для контактирующих с ними и для заболевших.
А вот почему на самоизоляции 292 тыс... а все остальные на "полной самоизоляции" тогда кто?
По-моему чистый пиздёж, типа 88% за едро. Вот 90% всех друзей и знакомых сидят по домам неделю безвылазно
Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что у 20% пациентов с коронавирусом в России нет симптомов;
То есть можно смело утверждать что эта херота уже тупо везде. Всё идёт к тому что в течении года им все переболеют, так, или иначе. Кому-то повезёт, кому-то не очень.
Всё к этому и шло.
Пиздец, что за ебаный год 🤦♂️ Оч волнуюсь за свою маман, у неё с лёгкими и так жопа. Как бы он не стал ещё более ебаным...
Понимаю, держись. Бабушке 76, у неё за спиной два инсульта, живёт с кардиостимулятором. Из близких кого ни возьми, обязательно есть хрень какая-нибудь по здоровью. У меня врождённый порок сердца, лёгкий правда. Короче, песда
Закупитесь масками FPP3 и ходите более аккуратно по улицам
Она никуда не ходит, сидит на глухой самоизоляции уже неделю. Надеемся хотя бы ближайший пик пересидеть. При наплыве ведь даже откачивать может некому быть.
Берегите себя, у меня тоже все не очень хорошо с легкими, сижу дома уже неделю, продукты через онлайн доставку
Взаимно. Если что я сам ей доставлять буду, у нас тут не оч с курьерами, мягко говоря)
И где их купить? Нигде нет
Я заказал тут https://vostok.ru
у них в Нижнем Новгороде респираторы еще остались
Естественная иммунизация населения, этот процесс неизбежен. Тем более, судя по тому, что "первый" заболевший итальянец не бывал в Китае и не контактировал ни с кем, кто приезжал оттуда, - вирус давно ходил по планете под видом обычной пневмонии или иных заболеваний.
Параллельный магнит
не контактировал ни с кем, кто приезжал оттуда
Как такое вообще можно утверждать? Он сидел дома и ни с кем не встречался?
Никак нельзя, народ хуйню несёт.
По моим данным тот итальянец был вовсе не итальянец, а мандалорец и подхватил он вирус от одной космической шлюхи,будь она трижды не ладна. Поговаривают правда, что и вирус тот был не совсем корона, а какой то экзотический вид плутоневовского сифилиса, подцепить который можно лишь от тамошних обитателей, внешне похожих то ли на кита, то ли на жирафа.
Ну и как известно мандалорцы это организация правительственная, что само собой исключает, то что бедолага бы дома отсиживался, когда галактика в опасности
Сижу дома уже третью неделю, просыпаюсь и не могу избавится от чувства, что это словно стихийное бедствие, и типа сегодня погода будет окей и можно будет поехать в уютный офис, взять кофе, пойти поесть в обед, прогуляться по центру.
А потом понимаешь, что по сигналу это наверное не закончится и даже там где снимут ограничения в масках стоит ходить ещё полгода небось :( А потом экономика, опять пизда будет тоже небось :(
Бытовой Петя
Забавно наблюдать за собой, да и за другими людьми привыкшими к комфорту - мы все начали изнываться, хотя только-только все началось. Думаю, что этот период многому нас научит, сплочённости, смирению и пониманию, что когда-нибудь хорошее кончится и снова когда-нибудь начнется с полным осознанием...
20% пациентов с коронавирусом в России нет симптомов
цифра взять с потолка?
Откуда информация про 20%, если нет всеобщего тестирования и тестируют только с симптомами (в абсолютном большинстве случаев)?
значит больны миллион человек из семи миллиардов? в обратном пересчёте поделить на население, 1/7000 умножить на 145 миллионов. Правдоподобная цифра 20714 примерно. То есть, НАМ ВРУТ??? КАКОЙ УЖАС???!!!!
О БОЖЕ, НЕУЖЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ОПЯТЬ НАЕБАЛО???? КАКОЙ КОШМАР!!!!
Изоляху прорвало 😅
Порвало, а не прорвало. А так неплохо отреагировал, на твёрдую четвёрочку
Какая-то примитивная модель. Попробуйте провалидировать на других примерах. Возьмите Исландию и Бразилию
это неважно. берёшь общую статистику. конечно есть bias, но тут можно минимум и максимум взять. А вдруг в России bias в плюс? Не будем говорить какой болезни, а то посадят
например, есть фотка с рабочего места белорусского врача. Там ясно видно, что к нему поступило 2 человека с СД 2 типа. Эпидемия СД 2 типа началась блин)
значит больны миллион человек из семи миллиардов?
Справедливости ради - уже почти восьми: worldometers.info
миллион заражённых завтра
Ну, не зараженных, а случаев заражения.
Подводной Макс
Бля, вот я говорил тебе, надо было сегодня презерватив использовать, а ты нееееет нееееет.
Нет блин, если у тебя член длиной 1 м 10 см, то можно сохранять дистанцию в 1 м. Тогда не передаётся конечно. Но совать под коронавирусом или в женщину, у которой 39,8 (в really hot chick) какая-то сомнительная идея.
Как же они заеб*али. "Война всё спишет"? Не прокатит. Их самих страх сожрёт.
Судебное заседание по WhatsApp? Что?