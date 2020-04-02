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Американские военные в сотрудничестве с 22 странами усилят военное присутствие в Западном полушарии.
Дональд Трамп объявил о том, что США начинают крупную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, чтобы не дать наркокартелям возможность воспользоваться ситуацией на фоне пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом пишет Reuters.
Для этих целей США направят в регион дополнительные военные корабли, самолеты и вертолёты. Американские военные проведут операцию в сотрудничестве с 22 странами.
Трамп объяснил необходимость проведения такой операции «растущей угрозой» того, что картели и преступники попытаются воспользоваться пандемией. «Мы никогда этого не допустим», — добавил он.
Министр обороны Марк Эспер на брифинге в Белом доме заявил, что «коррумпированные лица», к которым он отнёс правительство Николаса Мадуро, «опираются на прибыль, полученную от продажи наркотиков, чтобы сохранять свою репрессивную власть». Эспер уточнил, что операция США в Западном полушарии будет направлена в том числе на Венесуэлу.
26 марта США обвинили Мадуро в наркоторговле и назначили награду в 15 миллионов долларов за помощь в его поимке. Против президента Венесуэлы выдвинули обвинение по четырём пунктам, по каждому из которых ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.
вот бы к нам ещё заглянул и смёл всю ебучую наркоту и нариков
да мне похер кто чего кто там кого спасает. Я за сжигание распространителей наркоты и употребляющих.
Рациональный Никита
Когда одобряешь чьё-то сжигание, не долог час, что одобрят сжечь тебя самого.
да пофиг
С такой логикой надо ли сжечь недавнего программиста, который спалился с экстази? Ведь он деанонимизировал полицейских на митингах. Надо ли его сжечь? Он же употребляет?
Картель он на то и картель, чтобы контролировать рынок сбыта. Просто превентивно зачищают поле от конкурентов.
Его надо "сжечь" не потому что он юзает, а потому что он деанонил обычных полицейских, которые просто выполняли приказ. "зло" это не росгвардия или омон а те кто отдает им приказы лол
Деанонят только за перегибы - тех, кто приказы выполняют слишком ретиво - как НКВД или гестапо. Но я не думаю, что убийцу с ножом надо задерживать так же, как и школьника, укравшего булку - разве как и наоборот.
Новому сезону Наркос подогнали сценарий)
Прежний калькулятор
Таблетки перестал пить.
а в Ираке было химическое оружие. Америка, мы всё это уже видели. Вам лишь бы предлог дать, для вторжения.
Знаете, почему Трамп решил заняться "маленькой войной" именно сейчас? Потому что он лажанул с системой здравоохранения, которую Обама так усердно протаскивал. А сейчас, благодаря эпидемии очень много небогатых американцев пострадают.
Дедуле просто нужны политические очки: "я, американцы, на самом деле борюсь за ваше здоровье, вон, глядите как наркокортели получают пиздюлей! А то что вы с доступной медициной обломались - это было давно и не правда."
Потому что экономику надо поддерживать. А поддерживать армию - хорошее экономическое действие
Исходный калькулятор
Нет, СССР надорвал животик, когда в 80-х раздувал военный бюджет.