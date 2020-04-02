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Артём Мазанов
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США начнут операцию по борьбе с наркотиками, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями Материал редакции

Американские военные в сотрудничестве с 22 странами усилят военное присутствие в Западном полушарии.

27 комментариев
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​Американский авианосец «Теодор Рузвельт» Фото Reuters

Дональд Трамп объявил о том, что США начинают крупную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, чтобы не дать наркокартелям возможность воспользоваться ситуацией на фоне пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом пишет Reuters.

Для этих целей США направят в регион дополнительные военные корабли, самолеты и вертолёты. Американские военные проведут операцию в сотрудничестве с 22 странами.

Трамп объяснил необходимость проведения такой операции «растущей угрозой» того, что картели и преступники попытаются воспользоваться пандемией. «Мы никогда этого не допустим», — добавил он.

Мы не должны позволить наркокартелям использовать пандемию для угрозы жизням американцев.

Дональд Трамп

Министр обороны Марк Эспер на брифинге в Белом доме заявил, что «коррумпированные лица», к которым он отнёс правительство Николаса Мадуро, «опираются на прибыль, полученную от продажи наркотиков, чтобы сохранять свою репрессивную власть». Эспер уточнил, что операция США в Западном полушарии будет направлена в том числе на Венесуэлу.

26 марта США обвинили Мадуро в наркоторговле и назначили награду в 15 миллионов долларов за помощь в его поимке. Против президента Венесуэлы выдвинули обвинение по четырём пунктам, по каждому из которых ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

#новости #covid19 #сша

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27 комментариев
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Владимир Дыркин

–2

вот бы к нам ещё заглянул и смёл всю ебучую наркоту и нариков 

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Неолд

Владимир
5

Сними розовые очки, Дыркин. Во время финансового кризиса 2008 года именно деньги наркокартелей спасли американскую банковскую систему, читай доклады UNODC. Ничего Трамп не сделает с картелями, в США наркоторговля пополняет бюджет, а ЦРУ этим всем заведует.

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Владимир Дыркин

Неолд
–8

да мне похер кто чего кто там кого спасает. Я за сжигание распространителей наркоты и употребляющих.

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Рациональный Никита

Владимир
17

Когда одобряешь чьё-то сжигание, не долог час, что одобрят сжечь тебя самого.

Ответить

Владимир Дыркин

Рациональный
–4

да пофиг

Ответить

Рациональный

Владимир
2

ну да, на пару и гореть не так грустно)

Ответить

Максим Ростокин

Владимир
1

Значит, ты против естественного отбора.

Ответить

Yuri Miller

Владимир
1

С такой логикой надо ли сжечь недавнего программиста, который спалился с экстази? Ведь он деанонимизировал полицейских на митингах. Надо ли его сжечь? Он же употребляет?

Ответить

Интимный цветок

Владимир
0

Вот что бывает с тупыми людьми, которые наслушались Ройзмана

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Максим Ростокин

Неолд
0

Картель он на то и картель, чтобы контролировать рынок сбыта. Просто превентивно зачищают поле от конкурентов.

Ответить

Херон Перестон

Максим
0

Его надо "сжечь" не потому что он юзает, а потому что он деанонил обычных полицейских, которые просто выполняли приказ. "зло" это не росгвардия или омон а те кто отдает им приказы лол

Ответить

Максим Ростокин

Херон
0

Деанонят только за перегибы - тех, кто приказы выполняют слишком ретиво - как НКВД или гестапо. Но я не думаю, что убийцу с ножом надо задерживать так же, как и школьника, укравшего булку - разве как и наоборот.

Ответить

Yuri Miller

1

Я не понял, а где наркотик-ботик?

Ответить

Stan Majors

1

Новому сезону Наркос подогнали сценарий)

Ответить

Интимный цветок

Stan
0

Возможно сценарий написали раньше и слили Трампу идею

Ответить

Замкнутый нос

0

И этот дед кукухой поехал.

Ответить

Прежний калькулятор

Замкнутый
0

Таблетки перестал пить.

Ответить

Испанский единорожек88

Прежний
1

@Ded Pihto поделись с ним - может визу дадут

Ответить

Классный инструмент

0

Американские военные в сотрудничестве с 22 странами усилят военное присутствие в Западном полушарии вождя.

Ответить

Амир Аль-Мопеди

0

Не он ли говорил, что США не будут мировой полицией? Кек. 

Ответить

Alan Hubiev

0

Бесполезное говно

Ответить

Максим Ростокин

0

Молодцы, работают на упреждение)

Ответить

Yuri Miller

0

а в Ираке было химическое оружие. Америка, мы всё это уже видели. Вам лишь бы предлог дать, для вторжения.

Ответить

Anton Gostev

0

И устроят массовые облавы на каждый подвал с рассадами травки

Ответить

Исходный калькулятор

0

Знаете, почему Трамп решил заняться "маленькой войной" именно сейчас? Потому что он лажанул с системой здравоохранения, которую Обама так усердно протаскивал. А сейчас, благодаря эпидемии очень много небогатых американцев пострадают.
Дедуле просто нужны политические очки: "я, американцы, на самом деле борюсь за ваше здоровье, вон, глядите как наркокортели получают пиздюлей! А то что вы с доступной медициной обломались - это было давно и не правда."

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Yuri Miller

Исходный
0

Потому что экономику надо поддерживать. А поддерживать армию - хорошее экономическое действие

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Исходный калькулятор

Yuri
0

Нет, СССР надорвал животик, когда в 80-х раздувал военный бюджет.

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