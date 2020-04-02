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О необходимости продления нерабочей недели заявляли вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Неделю с 6 по 12 апреля в России снова объявят нерабочей. Об этом сообщается в репортаже специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова по итогам совещания Владимира Путина с членами правительства.
На этом совещании нерабочий период предложили продлить вице-премьер Татьяна Голикова, а также глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова.
Попова напомнила, что инкубационный период коронавируса — 14 дней. «Вот эта неделя, которую мы проводим, [...] это, конечно, большой вклад в дело противодействия распространению вируса», — добавила она.
25 марта Путин во время обращения к нации объявил нерабочую неделю с сохранением заработной платы — с 30 марта по 5 апреля.
"Продление нерабочей недели" в нынешнем виде - это пиздец, состоящий из пиздеца, наполненного пиздецом, и ведущий к колоссальному пиздецу.
Я уж молчу, что полстраны и так работает, блядь.
Выходные получаются у тех, кто работает дистан, блядь, ционно. Нахуя эта бессмысленная бессмысленность?
Предприятия теряют деньги или нарушают закон, заставляя людей работать. И всё для того, чтобы продавщица косметики осталась дома и на улицах толпилось 100500-1 человек.
Ну и наши любимые многострадальные поликлиннички под это дело отменяют приём жителей, хотя сука чёрным по белому написано, что больницы работают в штатном режиме.
Предприятия теряют деньги
так ради этого и сделано, потому что не хотят давать этим предприятиям какие-то деньги или льготы
сидят там в надежде что авось они там как-нибудь сами разберутся, без помощи с их стороны
Выходные получаются у тех кто работает дистанционно
Шта? По вашему те кто на дистанционке ничего не делают и нетфликс типа дома смотрят?
Так наоборот ведь сказали, кто удалённо работает, для тех нет входных
Про то и речь
Только это сказали уже после того, как вышли приказы о выходных.
В изначальном заявлении не было ни слова про разделение на дистанционную работу и нет.
Итог: хуйня и полный бардак, как обычно.
Я о ситуации, когда объявили выходные на предприятиях, где люди работают удалённо и эти "выходные" (которые аукнутся потом) пользы не приносят.
Недавно (позавчера) был в поликлинике с ребенком, всё работает норм, ещё и дополнительный приемный день у лора открылся. Порой даже можно записатьсяза один к лору (!), обычно и за 4-5 дней не записаться!
Если бы власти не зассали и ввели строгий карантин с ЧП по стране, ввели войска в мегаполисы и расссовали по домам долбоебов, то за две недели можно было бы купировать эпидемию. Но у одного обнуленного не хватило яиц, чтобы взять ситуацию под контроль. И этому чучелу граждане хотят доверить остатки страны ещё на n лет
Режим ЧС так же означает, что придется компенсировать всем издержки и потери на время его введения, а делать этого никто не хочет
у них же "жирок нагулен", как плешивое чучело сказало
я запутался, вроде начиная с выходных грозились анальным наказанием за выход без причины, контроль транзакций, камеры на дорогах и т.д О чем они сейчас говорят?
В России введён режим ХЗ.
А потом вдруг всем станет очевидно, что "Кто если не Путин" уже давно "Ну без Путина и без Путина"
смешно, но это был не риторический вопрос, я правда в замешательстве.
я готтовилсяя к полной изоляции и даже подал заявку на волонтера, а тут новость про эту нерабочую неделю. Как будто жескач отменили и сделали вмес то этого такую же как сейчас неделю на совесть граждан
Да нет никакого ответа, в стране хаос. Я уже бросил попытки понять, что они имеют ввиду.
Когда начнут штрафовать станет понятнее. За что и на какую сумму. То 4 000 пишут, то 40 000. То занарушение карантина (тем кто летал в Италию), то за нарушение самоизоляции(вообще всем). То можно на личном транспорте, то использование является отягчающим, то (!!!) с конфискацией транспорта (где то и такую формулировку читал).
В семме, я так понял, из дома выходить нельзя а из Москвы можно.
Да всё просто: при режимах ЧС или ЧП все расходы (зарплаты итд) уже идут от имени РФ.
Контроль транзакций?😕
Да, хотят контролировать где ты оплатил что-то картой и сравнивать насколько это место далеко от места фактического твоего проживания
Мне денежки нужны
Ну держись там.
Я так от алкоголизма быстрее коней двину.
Вангую, что отпусков ни в этом, ни в следующем году для "отдыхающих" не будет.
Как и бизнеса, который выплачивает зрп за нерабочие дни. Крепитесь.
Господи, ну за что? Я уже пару раз запустил ракету на Альфу Центавра, прочитал четыре книжки (надо про одну на tj написать), да блин я на следующий год начал конспекты уроков писать. Я не выдержу еще недели отдыха, придется учиться пить.
Я как раз запускаю курсы о том, как пить с 10ти утра и не подавать виду.
Бери за них плату. Я уже видел рекламу в фейсбуке - платные лекции через Зум. Сам бы так делал если бы Господь не обделил внешностью и избавил от "ыыыы" и "нууууу" при разговоре.
Через это все проходят, но новык полезный, надо развивать, согласен.
Надо просто не выходить из дома
Один раз как минимум придётся. Тут выхожу на сцену я и рассказываю, как лучше составить карту магазинов/питейных заведений и расписание посещений, чтобы у продавцов не примелькаться.
У меня в К&Б уже скидочную карту не спрашивают (потому что уже набран максимальный процент, а покупки все по "жёлтому ценнику" - на них скидка не распространяется) и пакет не предлагают (знают, что я в рюкзак покупки складываю). И примелькаться у продавцов - уже похуй (некоторые даже глазки строят)
некоторые даже глазки строят
Жиза. Уже всех по именам выучил в Росале и К&Б.
Прежний калькулятор
Спустя три недели на уроке:
— А домашнее задание будет?
— НЕ-БУ-ДЕТ.
ЕГЭ тогда одни чеченцы сдадут.
Прежний калькулятор
Я так понял, что никто не понял отсылку.
Объясни
Прежний
Кто это?
Испанский единорожек88
придется учиться пить.
https://www.youtube.com/watch?v=WnOKzIGH8wU
снова объявят в России нерабочей
хз, практически всё работает
Уж не знаю, как в столице, но в регионах, по большому счёту, хер ложили на карантин этот. Спецпропуска могут выписывать куча предприятий кому угодно. Сейчас ехал на работу, даже кое-где пробки перед светофорами на дорогах. Ну в 2 раза меньше машин, чем в обычный будний день, толку-то от такого карантина.
Может быть руки наконец-то дойдут до закладок ТЖ? Или просто закладок, не знаю у кого как.
У меня итак отпуск по графику, с 1 по 14. Интересно , его будут продлевать ?
А то у меня белая госкорпорациЯ, интересно как оплатят все это в отпуске
Спроси в отделе кадров у них, все на удаленке ж должны быть и ответят
Ну норм. Еще неделю дома посижу. Список отложенных на потом фильмов и сериалов уже немного сократился.