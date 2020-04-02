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Новости
Артём Мазанов
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«Коммерсантъ»: следующую неделю снова объявят в России нерабочей Материал редакции

О необходимости продления нерабочей недели заявляли вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

58 комментариев
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Неделю с 6 по 12 апреля в России снова объявят нерабочей. Об этом сообщается в репортаже специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова по итогам совещания Владимира Путина с членами правительства.

На этом совещании нерабочий период предложили продлить вице-премьер Татьяна Голикова, а также глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова.

Попова напомнила, что инкубационный период коронавируса — 14 дней. «Вот эта неделя, которую мы проводим, [...] это, конечно, большой вклад в дело противодействия распространению вируса», — добавила она.

Период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше.

Анна Попова
глава Роспотребнадзора Анна Попова

25 марта Путин во время обращения к нации объявил нерабочую неделю с сохранением заработной платы — с 30 марта по 5 апреля.

#новости #covid19

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58 комментариев
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Joke Rofler

16

"Продление нерабочей недели" в нынешнем виде - это пиздец, состоящий из пиздеца, наполненного пиздецом, и ведущий к колоссальному пиздецу.
Я уж молчу, что полстраны и так работает, блядь.
Выходные получаются у тех, кто работает дистан, блядь, ционно. Нахуя эта бессмысленная бессмысленность?
Предприятия теряют деньги или нарушают закон, заставляя людей работать. И всё для того, чтобы продавщица косметики осталась дома и на улицах толпилось 100500-1 человек.
Ну и наши любимые многострадальные поликлиннички под это дело отменяют приём жителей, хотя сука чёрным по белому написано, что больницы работают в штатном режиме.

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Николай Трунов

Joke
8

Предприятия теряют деньги

так ради этого и сделано, потому что не хотят давать этим предприятиям какие-то деньги или льготы 

сидят там в надежде что авось они там как-нибудь сами разберутся, без помощи с их стороны

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Леонид Федотов

Joke
0

Выходные получаются у тех кто работает дистанционно

Шта? По вашему те кто на дистанционке ничего не делают и нетфликс типа дома смотрят?

Ответить

Илья Гераськин

Леонид
0

Так наоборот ведь сказали, кто удалённо работает, для тех нет входных

Ответить

Леонид Федотов

Илья
0

Про то и речь

Ответить

Joke Rofler

Леонид
0

Только это сказали уже после того, как вышли приказы о выходных.
В изначальном заявлении не было ни слова про разделение на дистанционную работу и нет.
Итог: хуйня и полный бардак, как обычно. 

Ответить

Joke Rofler

Леонид
0

Я о ситуации, когда объявили выходные на предприятиях, где люди работают удалённо и эти "выходные" (которые аукнутся потом) пользы не приносят.

Ответить

Andrey Kharitonov

Joke
0

Недавно (позавчера) был в поликлинике с ребенком, всё работает норм, ещё и дополнительный приемный день у лора открылся. Порой даже можно записатьсяза один к лору (!), обычно и за 4-5 дней не записаться!

Ответить

Sergey Lukianov

12

Если бы власти не зассали и ввели строгий карантин с ЧП по стране, ввели войска в мегаполисы и расссовали по домам долбоебов, то за две недели можно было бы купировать эпидемию. Но у одного обнуленного не хватило яиц, чтобы взять ситуацию под контроль. И этому чучелу граждане хотят доверить остатки страны ещё на n лет

Ответить

Станислав Минаков

Sergey
0

Режим ЧС так же означает, что придется компенсировать всем издержки и потери на время его введения, а делать этого никто не хочет

Ответить

Sergey Lukianov

Станислав
2

у них же "жирок нагулен", как плешивое чучело сказало

Ответить

Viktor Nevzorov

Sergey
2

Это жирок для кого надо жирок.

Ответить

Митя Простомолотов

1

я запутался, вроде начиная с выходных грозились анальным наказанием за выход без причины, контроль транзакций, камеры на дорогах и т.д О чем они сейчас говорят?

Ответить

Прежний калькулятор

Митя
26

В России введён режим ХЗ.

Ответить

Атлант поправил плечи

Прежний
1

А потом вдруг всем станет очевидно, что "Кто если не Путин"  уже давно  "Ну без Путина и без Путина"

Ответить

Митя Простомолотов

Прежний
0

смешно, но это был не риторический вопрос, я правда в замешательстве.
я готтовилсяя к полной изоляции и даже подал заявку на волонтера, а тут новость про эту нерабочую неделю. Как будто жескач отменили и сделали вмес то этого такую же как сейчас неделю на совесть граждан

Ответить

Vladimir Medvedev

Митя
0

Да нет никакого ответа, в стране хаос. Я уже бросил попытки понять, что они имеют ввиду.

Когда начнут штрафовать станет понятнее. За что и на какую сумму. То 4 000 пишут, то 40 000. То занарушение карантина (тем кто летал в Италию), то за нарушение самоизоляции(вообще всем). То можно на личном транспорте, то использование является отягчающим, то (!!!) с конфискацией транспорта (где то и такую формулировку читал).

В семме, я так понял, из дома выходить нельзя а из Москвы можно.

Ответить

Прежний калькулятор

Митя
0

Да всё просто: при режимах ЧС или ЧП все расходы (зарплаты итд) уже идут от имени РФ.

Ответить

Alexey Litovchenko

Митя
0

Контроль транзакций?😕

Ответить

Павел Солнцев

Alexey
2

Да, хотят контролировать где ты оплатил что-то картой и сравнивать насколько это место далеко от места фактического твоего проживания

Ответить

Митя Простомолотов

Павел
4
Ответить

Валера Певнев

Alexey
0

Транзакции мочи и кала

Ответить

Андрей Рядькин

7

Мне денежки нужны

Ответить

Насущные Проблемы

Андрей
5

Ну держись там.

Ответить

Vladimir Medvedev

Насущные
1

Здоровья! Всего хорошего!

Ответить

Енот Волшебный

6

Я так от алкоголизма быстрее коней двину.

Ответить

Прежний калькулятор

Енот
5

Смерть с улыбкой на лице.

Ответить

Роман Трусов

6

Вангую, что отпусков ни в этом, ни в следующем году для "отдыхающих" не будет.

Ответить

Viktor Nevzorov

Роман
0

Как и бизнеса, который выплачивает зрп за нерабочие дни. Крепитесь.

Ответить

Alexei Kuksin

4

Господи, ну за что? Я уже пару раз запустил ракету на Альфу Центавра, прочитал четыре книжки (надо про одну на tj написать), да блин я на следующий год начал конспекты уроков писать. Я не выдержу еще недели отдыха, придется учиться пить.

Ответить

Енот Волшебный

Alexei
4

Я как раз запускаю курсы о том, как пить с 10ти утра и не подавать виду.

Ответить

Alexei Kuksin

Енот
1

Бери за них плату. Я уже видел рекламу в фейсбуке - платные лекции через Зум. Сам бы так делал если бы Господь не обделил внешностью и избавил от "ыыыы" и "нууууу" при разговоре.

Ответить

Енот Волшебный

Alexei
0

Через это все проходят, но новык полезный, надо развивать, согласен.

Ответить

Испанский единорожек88

Енот
0

Надо просто не выходить из дома

Ответить

Енот Волшебный

Испанский
0

Один раз как минимум придётся. Тут выхожу на сцену я и рассказываю, как лучше составить карту магазинов/питейных заведений и расписание посещений, чтобы у продавцов не примелькаться.

Ответить

Испанский единорожек88

Енот
1

У меня в К&Б уже скидочную карту не спрашивают (потому что уже набран максимальный процент, а покупки все по "жёлтому ценнику" - на них скидка не распространяется) и пакет не предлагают (знают, что я в рюкзак покупки складываю). И примелькаться у продавцов - уже похуй (некоторые даже глазки строят)

Ответить

Енот Волшебный

Испанск…
0

 некоторые даже глазки строят

Жиза. Уже всех по именам выучил в Росале и К&Б.

Ответить

Прежний калькулятор

Alexei
2

Спустя три недели на уроке:
— А домашнее задание будет?
— НЕ-БУ-ДЕТ.

Ответить

Испанский единорожек88

Прежний
0

ЕГЭ тогда одни чеченцы сдадут.

Ответить

Прежний калькулятор

Испанский
0

Я так понял, что никто не понял отсылку.

Ответить

Joke Rofler

Прежний
0

Объясни

Ответить

Прежний

Joke
4
Ответить

Атлант поправил

Прежний
0

Кто это? 

Ответить

Испанский

Атлант
1

Ледовлас

Ответить

Прежний

Атлант
0

Ушедшая эпоха.

Ответить

Енот Волшебный

Прежний
0

Чё за пидр шёпотом матерится на камеру?

Ответить

Испанский единорожек88

Alexei
0

придется учиться пить.

https://www.youtube.com/watch?v=WnOKzIGH8wU

Ответить

Владимир Дыркин

3

 снова объявят в России нерабочей

хз, практически всё работает

Ответить

Евгений Лазарев

Владимир
1

Хз, у нас почти ничего ничего не работает)

Ответить

Dra

3

Уж не знаю, как в столице, но в регионах, по большому счёту, хер ложили на карантин этот. Спецпропуска могут выписывать куча предприятий кому угодно. Сейчас ехал на работу, даже кое-где пробки перед светофорами на дорогах. Ну в 2 раза меньше машин, чем в обычный будний день, толку-то от такого карантина.

Ответить

Прежний калькулятор

1

Минуточку! За чей счёт этот банкет?

Ответить

Испанский единорожек88

Прежний
6

За твой.

Ответить

Атлант поправил плечи

1

Может быть руки наконец-то дойдут до закладок ТЖ? Или просто закладок, не знаю у кого как. 

Ответить

Прежний калькулятор

Атлант
1

Травеш

Ответить

Алексей Штейн

0

У меня итак отпуск по графику, с 1 по 14.  Интересно , его будут продлевать ?
А то у меня белая госкорпорациЯ, интересно как оплатят все это в отпуске 

Ответить

Stan Majors

Алексей
0

Спроси в отделе кадров у них, все на удаленке ж должны быть и ответят

Ответить

йййй

0

Ну норм. Еще неделю дома посижу. Список отложенных на потом фильмов и сериалов уже немного сократился.

Ответить

Stan Majors

йййй
0

А роботать и нологи?

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