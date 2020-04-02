Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
4769

Россия доставила маски и аппараты ИВЛ в США. Госдеп назвал это закупкой, Кремль объяснял это гуманитарной помощью Материал редакции

Трамп рассказал, что Россия направила в Штаты «очень-очень большой самолёт». Он назвал это «очень милым».

64 комментария
В закладки
Аудио
​Российский военный самолет с медицинским оборудованием и масками перед посадкой в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке Снимок Reuters

1 апреля в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке приземлился российский военный самолёт Ан-124 с медицинскими масками и медоборудованием из России.

Государственный департамент США назвал это закупкой, о которой Дональд Трамп и Владимир Путин договорились в разговоре 30 марта. Ведомство уточнило, что США и Россия и в прошлом оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризисов и, «несомненно, будут делать это снова в будущем».

В продолжение телефонного между Трампом и Путиным США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты.

Государственный департамент США

Доставку такого груза в США 30 марта анонсировал Трамп. Американский президент уточнил, что «некоторые вещи» для борьбы с коронавирусом также отправил Китай. Трамп добавил, что был удивлён помощи от многих стран.

Россия прислала нам очень-очень большой самолёт со многими вещами, медицинским оборудованием. Это очень мило.

Дональд Трамп

31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что помощь США предложила Россия. «Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера», — рассказал Песков.

Важно отметить, что, предлагая американским коллегам помощь, [Путин] исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

В соцсетях удивились отправке такого груза в США, так как дефицит масок в России ещё в конце марта признавал даже Кремль. Жители разных городов до сих пор жалуются, что не могут купить маски в аптеках.

`koi⁷ @lybloomsoul
россия отправила сша самолет с медицинским оборудованием и масками, в то время как у нас масок нет нигде. некоторые даже сами себе маски делают из подручных материалов. прикол https://t.co/zefn2RTPRB
Alexey Navalny @navalny
Я думал, что это тупая первоапрельская шутка, оказалось правда. Россия действительно ПРОДАЛА США маски и медицинское оборудование, в то время когда врачи и медсестры по всей стране сидят без масок и заражают друг друга. Это чудовищно. Путин безумен https://www.svoboda.org/a/us-russia-coronavirus/30524566.html
Сталингулаг @StalinGulag
«Россия продала США средства защиты от коронавируса и аппараты ИВЛ»

В разгар эпидемии жизненно-важные средства идут на продажу в другие страны, а тебя посадят за твит о якобы фейк-новостях о том, что масок нигде нет
Михаил Новиков @Finn100Finn
Новости: Россия направила в США самолёт с
медоборудованием. Не знаю, плакать или смеяться? Что Путин мог послать? ИВЛ? Нам самим не хватает и Путин лишь вчера поручил посчитать ИВЛ. Маски? Их нет даже для медиков. Конечно, Воронеж обойдётся, главное устроить показуху. Противно.
DormiDroN @Dormidron1
Россия отправила самолёт с медоборудованием и медспециалистами в США. Как это понимать? Может, Россия, как Китай, уже победила эпидемию? Или у нас в стране избыток медоборудования и медспециалистов?
Вроде, нет. Тогда, это просто сумасшествие.
Julija @Julija92363405
Россия направила самолёт с медоборудованием в США. - Саратов, Воронеж, Пенза... - Не, не слышали
Ухо от селедки @Henrik_Quinto
Россия отправила в США самолет Ан-124 с грузом медицинских масок и оборудования.
В российских аптеках масок, как не было, так и нет. Их не хватает даже для врачей в больницах и поликлиниках.
Сам погибай, а США выручай! https://t.co/JYVViJwJ1S

#сша #covid19 #новости

Спасибо за наводку Неолд
Новости
Подписан
Отписаться
США начнут операцию по борьбе с наркотиками, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями
Американские военные в сотрудничестве с 22 странами усилят военное присутствие в Западном полушарии.
12
43
Реклама на TJ
{ "author_name": "Неолд", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0441\u0448\u0430","covid19"], "comments": 64, "likes": 43, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 155575, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 02 Apr 2020 08:58:31 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Разместите объявление на TJ
Его увидят на главной и под статьями
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
64 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

xion_xion

51

Это сука лол какой-то.
Только вернулся из аптеки, масок нет и не будет, перчаток нет, парацетамола/ибупрофена нет. Зашёл в магазин сетевой, лимонов нет, имбиря нет :)

Ответить

Прежний калькулятор

xion_xion
12

А зачем вам маски, если самоизоляция есть, хе-хе, это что, провокация какая-то?

Ответить

Mykola Glushchenko

Прежний
49

хе-хе

кхе-кхе

Ответить

Yuri Miller

Прежний
0

Маски не особо спасают

Ответить

Maxim Semenov

Yuri
6

Хватит распространять феик. Работает даже маска, сшитая из футболки. Главное чтобы она была на каждом, таким образом ваша слюнка будет фильтроваться и не разноситься веселым аэрозолем на 2-3 метра вокруг вас

Ответить

ouxen

Maxim
–1

курить через такую можно?

Ответить

Илья Гераськин

ouxen
0

Нужно. Дополнительный фильтр, если намочить футболку, то будет как кальян

Ответить

Прежний калькулятор

Yuri
0

Смотря какие.

Ответить

Yuri Miller

Прежний
1

Да, есть полнолицевые гражданские респираторы. Типа как на ОБЖ, только чтоб лицо было видно - а то скажут что ты в маске) Что ты бандит)

Ответить

Всеобщий чувак

Yuri
2

До меня как-то мент доебался зимой за то, что носил тёплый намордник. Но, видимо, как-то на автомате, ибо быстро сообразил, что на улице -30 и логично прикрывать лицо чем-нибудь, после чего пошёл дальше по своим делам.

Ответить

ouxen

Всеобщий
0

кто, мент?

Ответить

Yuri Miller

Прежний
0
Ответить

xion_xion

Прежний
0

Я спросил для общей информации, у меня все давно закуплено.

Ответить

Замкнутый нос

xion_xion
5

Маски есть, просто аптеки их теперь боятся продавать, потому что Путин запретил повышать на них цены и пригрозил отбирать лицензии. О том, что такое дефицитная рыночная цена Путину никто не рассказал.

https://www.1tv.ru/news/2020-02-06/380049-vladimir_putin_predlozhil_otbirat_litsenzii_u_aptek_zavyshayuschih_tseny_na_meditsinskie_maski

Ответить

Неопределенный Паша

Замкнутый
5

Его режим в принципе никакой экономики (кроме "отожми, выведи в кэш и спрячь за бугром") не предполагает, откуда там дефицитной рыночной цене взяться?

Ответить

Yuri Miller

Неопределенный
1

если честно, торгаши все жулики. он открыто сказал что так думает.

Ответить

ouxen

Yuri
0

с тех пор так и развиваемся

Ответить

Pavel Averyanov

Замкнутый
1

Поддерживаем сайт аптечной сети одной, как их со слова "маска" уже триггерит словами не передать. И так здорово в формочке для отзывов народ беснуется

Ответить

xion_xion

Замкнутый
0

Я это понимать, я в целом о недоступности покупки

Ответить

Yuri Miller

xion_xion
0

едь в глубинку, там есть

Ответить

xion_xion

Yuri
0

Да ну нахуй! А я не там?
Я на даче в селе с населением в 5к.

По началу были, по 12р за маску. Неделю назад.

Ответить

Yuri Miller

xion_xion
0

я говорю лимоны есть. про маски базару не было. У нас тоже нет

Ответить

Иван Алексеев

xion_xion
0

Хз, это где у вас по 12р за маску?. Производители уже как 2-3 недели их продают оптом по 25-30р. Работаю в этой нише. 

Ответить

xion_xion

Иван
0

Челябинская область

Ответить

Evgeniy Smirnov

xion_xion
0

Про ибупрофен писали же, что не надо его жрать, надо парацетамол. Позавчера спокойно купил пару пачек.

Ответить

xion_xion

Evgeniy
–1

Эта история про "не надо его жрать" такая же как бабка у подъезда сказала, я не покупать ходил, я просто в аптеке уточнил о наличии

Ответить

fox_rus

36
Ответить

Исходный калькулятор

fox_rus
38

Джек, присылай ещё!

Ответить

the.nightmarez

Исходный
2

Два брата-дегенерата.

Ответить

Master Oogway

10

Прям вижу как Неолд с гордостью за отчизну бил себя по груди после кажого набранного слова

Ответить

Сергей Морозов

6

Надо им ещё наших экономистов из правительства отправить, шоб они им экономику поддержали, желательно без возврата.

Ответить

ouxen

Сергей
0

такая корова нужна самому

Ответить

Alexander

4

Путин: ляя, Дональд, отмени санкции плис, отдаю все что есть

Ответить

Alexey Snooker

Alexander
4

Также Путин: Не для себя прошу, а ради россиян (Дерипаска, Костин, Миллер, Патрушев, Ротенберг, Шамалов и др.), а так же одного гражданина Финляндии (Тимченко)

Ответить

Максим Чистов

3

Вентиляторов, блед 🤣🤣🤣

Ответить

Master Oogway

Максим
5

Вертушки, пропеллеры, вертящиеся хуёвины

Ответить

Michael Smith

Максим
1
Ответить

Maxim Kovalchuk

Максим
0

Криво перевели.
Аппараты ИВЛ это!

Ответить

Максим Чистов

Maxim
0

Спасибо, кэп!

Ответить

Maxim Kovalchuk

Максим
3

Хотя может и вентиляторы, чтобы говна потом на них накидывать

Ответить

ouxen

Максим
0

хрустальных

Ответить

Низкий микрофон

3

Зато своим помогать так и не научились 

Ответить

Ударный файл

2

Гос сми теперь месяц об этом будут говорить 

Ответить

Евгений Абрамовских

Ударный
1

ИВЛовная сверхдержава

Ответить

Venya Sazonov

1

Стоп, а до этого разве не тиражировали, что это акт доброй воли?
(я чет не въехал в ситуацию)

Ответить

Venya Sazonov

Venya
0

О помощи США в сдерживании пандемии президент России Владимир Путин и Дональд Трамп договорились во время телефонного разговора 30 марта, причем предложение исходило от российского президента. Позже Кремль сообщил о том, что в Белом доме приняли это предложение с признательностью.

Дмитрий Песков отметил, что Россия рассчитывает на взаимность в этом вопросе в случае необходимости. «Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща, в духе партнерства и взаимной помощи, нет», — подчеркнул Песков.

Сурс: https://www.rbc.ru/society/01/04/2020/5e83f2939a79471c2cfb8c0b

Ответить

the.nightmarez

1

страна-говно 🇷🇺

Ответить

Mr. LoveJoy

the.nightmarez
0

Не одобряю 

Ответить

Валерий Рязанов

0

Зашибись, теперь мы даже американцам помогаем))

Ответить

ouxen

Валерий
2

сверхдержава

Ответить

Дмитрий Чернышов

Валерий
0

Всех спасём, а сами в рай

Ответить

Хитрый лолипоп

–1

Пездец, сначала они запрещают экспорт медицинских товаров, а через месяц сами же продают целый самолёт этих товаров в США.

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Хитрый
–4

запрещают для ебанутых коммерсантов, которые гонятся за прибылью. Так же как и тех, кто сигареты тоннами через границы перевозят. А гуманитарная помощь, и средства для нее, всегда в резерве есть. 

Ответить

Хитрый лолипоп

r0manov
5

А, я просто не знал, что purchase переводится как гуманитарная помощь

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Хитрый
–6

Продать штатам то, что мы даем бесплатно другим странам, как по мне - это рационально 

Ответить

the.nightmarez

r0manov
6

Нахуя что-то давать или продавать другим странам, когда своим людям критически не хватает? Вы совсем там ебанулись в своём угар-патриотизме?

Ответить

Хитрый лолипоп

the.nig…
1

Думаю за разгадкой не нужно далеко ходить – больно курс хороший, один из друзей Путина захотел неплохо навариться 

Ответить

Хитрый лолипоп

r0manov
0

Ясно, друзьям все, врагам закон

Ответить

r0manov

Хитрый
–4

ебать ты зануда 

Ответить

Михаил Петров

r0manov
0

ебанутость измеряется в расстоянии от языка коммерсанта до задницы деда?

Ответить

Dra

0

red. Я учусь внимательно читать новости.

Ответить

Аркадий Иванов

Dra
0

Он новость запостил, куда уж оперативнее.

Ответить

Dra

Аркадий
1

Чёрт)

Ответить

Халик Багомедов

0

Да это пиздец какой то, обошел 4 аптеки, везде висят объявления "масок нет" в одной нашел по 70 руб. за шт..... сказать, что я ахуел это значит ничего сказать, за то в США нужнее. Это тот случай, когда думаешь, что со всем абсурдом достигли дна, но тут снизу постучали...

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Мэрия Москвы выпустила приложение для «слежки» за гражданами. Оно требует доступ к геолокации и передаёт данные в ЕС
Данные тех, кто зарегистрируется, будут не защищены.
141
Новости
У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус
Неделю назад он встречался с Путиным и здоровался с ним за руку.
575
Новости
В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заболевших — 3548
За сутки от Covid-19 умерли шесть человек.
150
Популярное за три дня
Интернет
Мем: 1 марта vs 31 марта
Интернет в двух картинках сравнивает своё состояние в начале и в конце месяца. А это был очень долгий и трудный месяц.
67
Интернет
Это не грипп. Это хуже
Ютюб-канал Vox выпустил видео, в котором объясняет, что сравнивать covid-19 с гриппом неправильно и даже опасно
118
Интернет
«Надеюсь, он смотрел Джона Уика»: Гуф натравил свою овчарку на соседскую собаку — и транслировал это в Инстаграме
Рэпер столкнулся с массовой критикой за жестокое обращение с животными, а в сети набрал популярность хэштег #гуфпи***ас.
266
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Антон Крившенко

Путин выступит с новым…

Обухов Денис

Путин выступит с новым…

Без Имени

Путин выступит с новым…

Курбангалы…

ФБК выпустил третью часть…

Антон Крившенко

Путин выступит с новым…

the art of гепард

Из-за карантина по всему миру…

Дмитрий Орлов

Гость TJ: Группа «Буерак» — о…

Антон Крившенко

Путин выступит с новым…

Ni Ck

Путин выступит с новым…

Илья Тимофеев

Из-за карантина по всему миру…

Антон Крившенко

Путин выступит с новым…

Anton Gostev

Путин выступит с новым…

Hasan Alloush

Путин выступит с новым…

Михаил Петров

Путин выступит с новым…

Тимур Петров

Путин выступит с новым…

Иван Семёныч

Путин выступит с новым…

Alexander Petcoglo

Путин выступит с новым…

Паша Красников

Путин выступит с новым…

Yegor Lukyanov

Гость TJ: Группа «Буерак» — о…

Владислав Воронин

Из-за карантина по всему миру…