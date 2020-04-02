Прямой эфир
Трамп рассказал, что Россия направила в Штаты «очень-очень большой самолёт». Он назвал это «очень милым».
1 апреля в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке приземлился российский военный самолёт Ан-124 с медицинскими масками и медоборудованием из России.
Государственный департамент США назвал это закупкой, о которой Дональд Трамп и Владимир Путин договорились в разговоре 30 марта. Ведомство уточнило, что США и Россия и в прошлом оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризисов и, «несомненно, будут делать это снова в будущем».
Доставку такого груза в США 30 марта анонсировал Трамп. Американский президент уточнил, что «некоторые вещи» для борьбы с коронавирусом также отправил Китай. Трамп добавил, что был удивлён помощи от многих стран.
31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что помощь США предложила Россия. «Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера», — рассказал Песков.
В соцсетях удивились отправке такого груза в США, так как дефицит масок в России ещё в конце марта признавал даже Кремль. Жители разных городов до сих пор жалуются, что не могут купить маски в аптеках.
Это сука лол какой-то.
Только вернулся из аптеки, масок нет и не будет, перчаток нет, парацетамола/ибупрофена нет. Зашёл в магазин сетевой, лимонов нет, имбиря нет :)
Прежний калькулятор
А зачем вам маски, если самоизоляция есть, хе-хе, это что, провокация какая-то?
Маски не особо спасают
Хватит распространять феик. Работает даже маска, сшитая из футболки. Главное чтобы она была на каждом, таким образом ваша слюнка будет фильтроваться и не разноситься веселым аэрозолем на 2-3 метра вокруг вас
Нужно. Дополнительный фильтр, если намочить футболку, то будет как кальян
Прежний калькулятор
Смотря какие.
Да, есть полнолицевые гражданские респираторы. Типа как на ОБЖ, только чтоб лицо было видно - а то скажут что ты в маске) Что ты бандит)
Замкнутый нос
Маски есть, просто аптеки их теперь боятся продавать, потому что Путин запретил повышать на них цены и пригрозил отбирать лицензии. О том, что такое дефицитная рыночная цена Путину никто не рассказал.
https://www.1tv.ru/news/2020-02-06/380049-vladimir_putin_predlozhil_otbirat_litsenzii_u_aptek_zavyshayuschih_tseny_na_meditsinskie_maski
Неопределенный Паша
Его режим в принципе никакой экономики (кроме "отожми, выведи в кэш и спрячь за бугром") не предполагает, откуда там дефицитной рыночной цене взяться?
если честно, торгаши все жулики. он открыто сказал что так думает.
Поддерживаем сайт аптечной сети одной, как их со слова "маска" уже триггерит словами не передать. И так здорово в формочке для отзывов народ беснуется
едь в глубинку, там есть
Хз, это где у вас по 12р за маску?. Производители уже как 2-3 недели их продают оптом по 25-30р. Работаю в этой нише.
Про ибупрофен писали же, что не надо его жрать, надо парацетамол. Позавчера спокойно купил пару пачек.
Исходный калькулятор
Джек, присылай ещё!
Прям вижу как Неолд с гордостью за отчизну бил себя по груди после кажого набранного слова
Надо им ещё наших экономистов из правительства отправить, шоб они им экономику поддержали, желательно без возврата.
Путин: ляя, Дональд, отмени санкции плис, отдаю все что есть
Также Путин: Не для себя прошу, а ради россиян (Дерипаска, Костин, Миллер, Патрушев, Ротенберг, Шамалов и др.), а так же одного гражданина Финляндии (Тимченко)
Вентиляторов, блед 🤣🤣🤣
Криво перевели.
Аппараты ИВЛ это!
Спасибо, кэп!
Стоп, а до этого разве не тиражировали, что это акт доброй воли?
(я чет не въехал в ситуацию)
О помощи США в сдерживании пандемии президент России Владимир Путин и Дональд Трамп договорились во время телефонного разговора 30 марта, причем предложение исходило от российского президента. Позже Кремль сообщил о том, что в Белом доме приняли это предложение с признательностью.
Дмитрий Песков отметил, что Россия рассчитывает на взаимность в этом вопросе в случае необходимости. «Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща, в духе партнерства и взаимной помощи, нет», — подчеркнул Песков.
Сурс: https://www.rbc.ru/society/01/04/2020/5e83f2939a79471c2cfb8c0b
страна-говно 🇷🇺
Зашибись, теперь мы даже американцам помогаем))
запрещают для ебанутых коммерсантов, которые гонятся за прибылью. Так же как и тех, кто сигареты тоннами через границы перевозят. А гуманитарная помощь, и средства для нее, всегда в резерве есть.
А, я просто не знал, что purchase переводится как гуманитарная помощь
Продать штатам то, что мы даем бесплатно другим странам, как по мне - это рационально
Нахуя что-то давать или продавать другим странам, когда своим людям критически не хватает? Вы совсем там ебанулись в своём угар-патриотизме?
Хитрый лолипоп
Думаю за разгадкой не нужно далеко ходить – больно курс хороший, один из друзей Путина захотел неплохо навариться
ебанутость измеряется в расстоянии от языка коммерсанта до задницы деда?
red. Я учусь внимательно читать новости.
Он новость запостил, куда уж оперативнее.
Да это пиздец какой то, обошел 4 аптеки, везде висят объявления "масок нет" в одной нашел по 70 руб. за шт..... сказать, что я ахуел это значит ничего сказать, за то в США нужнее. Это тот случай, когда думаешь, что со всем абсурдом достигли дна, но тут снизу постучали...