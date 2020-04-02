Прямой эфир
За сутки от Covid-19 умерли шесть человек.
За последние сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заболевших достигло 3548. Об этом сообщил оперативный штаб.
Новых заболевших выявили в 29 регионах. Больше всего в Москве — 595.
Число скончавшихся пациентов с коронавирусом выросло в России до 30. За сутки умерли шесть человек. За весь период 235 человек выздоровели. Роспотребнадзор уточнил, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 215 тысяч человек.
не скачок, а прыжок в прекрасное будущее
Толчек
Шашлычники подтянулись
Интимный цветок
Они были уволены 2 недели назад и сидели на бутылке все это время.
Как же вы, блять, заебали
Экспонента починилась
Она и не переставала быть экспонентой. Не знаю в какие глаза люди долбились, все что >1 коэффициент это экспонента для болезни.
Да большинство даже не понимает что это, выучили новое слово. Мои друзья не могут на пальцах объяснить свойства экспоненциального роста и какими формулами его можно строить/симулировать 💁♂️. Но при это везде кричат про это, хотя там не надо быть математиком.
Ребята, понятное дело, что все хотят увиделть свой регион, но сами все должны понимать, есть лимиты, есть блатные округа, им необходимо быть в статистике. Но и ваш округ будет в статистике, просто завтра или послезавтра. Нужно привыкнуть к этому неравноправию и смириться
зато вчера по ТВ целый день говорили, что началось снижение, идёт на спад и т.д.
Желтый Филипп
Если реально все сидят дома, то так и есть, другое дело, что результаты отстают от реальности на 1-2 недели, так что по циферкам это примерно тогда и будет
ООО долго вам ещё ждать результата карантина, это всё на месяц минимум.
Конечно можете скринить
Ничего подобного по тв не говорят. Все федеральные телеканалы настраивают зрителей на худший вариант.
Это вы о том, что "Он тестируется регулярно. Всё нормально."?
Москва — 595
Я понимаю, что Москва — это центр страны, крупнейший плотный город и транспортный хаб, но меня всё ещё не покидает мысль, что она так выбивается на общем фоне статистики только потому что только там тестируют нормально
Испанский единорожек88
Просто в других регионах зарплаты не позволяют путешествовать, да и туристов нет, потому что не очень-то интересно смотреть на разруху.
Про Республику Коми - пиздобольство. Одна в городе Емва вчера умерла в реанимации, плюс заболевших намного больше. Че за ебаная статистика? Че за пидор ее составляет?
Если уж так то где пруфы? Да и эта статистика отстоет от реальности.
В ватцапе написали?
В хуйсапе нахуй
Пруфы где, токсик
В пизде! Работаю в МЧС, статистикой владею
Ты как смертельную рубашку снял?
У него связи есть.
Они в позавчерашней-вчерашней сводках. 56 всего. вполне соответствует действительности.
Не сидится дома блять
В Чечне вчера умерла женщина, с коронкой.
Самый пиздец в том, что она будучи в курсе о том, что заражённа ехала в поезде, а потом гуляла по городу и в итоге померла.
Не боишься, что извиняться придётся?
что теперь будет с её тейпом?
карантин даст результаты через две недели +/- (и то, если будет соблюдаться)
В регионах распространие вируса, к счастью, вялотекущее.
Именно сейчас нужно закрывать регионы на строгий двухнедельный карантин. И на месяц закрыть вьъезд-выезд. Тогда вирус купируется. Сотни тысяч людей будут спасены.
В Москве и области таких мер уже не достаточно.
есть ощущение, что въезд и выезд надо было закрывать еще дней 10 назад. потому что каникулы в вузах + нерабочие недели + потеря работы людьми = большой поток из москвы в регионы. из москвы, где уже власти говорят, что нельзя точно отследить все контакты зараженных
Картинка для даунов. Я уже который раз вижу что нет моего региона, так что я допускаю что заболевших не 3000, а 28000 или 54000...
Тоже самое. В Липецкой области уже около 20 заболевших. А в Тамбовской всего 3. И быть такого не может, так как между нами чуть больше 100 км.
Испанский единорожек88
Просто кто-то где-то больше зарабатывает, чтобы летать по заграницам, а не ты.
@Роберт Петросян ты меня разочаровываешь
Обожаю.
Ребят, Курскую область забыли.
Чего ещё ожидать от "карантина" с оставленной лазейкой для блатных, по которой сейчас каждый второй может вполне официально шататься по улицам?
Как и прежде, не оценивая степень опасности с медицинской точки зрения, вызывает удивление нелогичность действий руководства.
Стада идиотов, а таковых сотни тысяч, зачем-то завозят обратно в РФ, да еще и рассылают по территории всей страны. Как минимум, при наличии инфекции они заражают своих домашних.
Вместо своевременного закрытия границы и создания карантинных центров (резерваций для умственно отсталых туристов) в стране, сочиняют какие-то метода слежения, реагируя по сути на следствия, а не предотвращая их.
В итоге скудные ресурсы тратят на идиотов и фактически планово распространяют заразу по всей стране, не зависимо от степени ее опасности.
Вообще смех смехом, но в этих скачках "частичка души" тех ублюдков, у которых дела, невозвратные путевки, нахуй мне сидеть на карантине пойду погуляю.
Россия, щедрая душа
Во владике, люди считают этот вирусом заговором и типа его нет. Надо срочно открывать производство шапочек из фольги
интересно, хотя бы к лету я перестану читать первые за день новости с таким лицом или нет
17 апреля перестанешь.
а чо там
А вот теперь живи с этой мыслью)
Еще бы добавили строчку, сколько находится в каждом регионе под наблюдением.
Вчера было лучше
Низкий микрофон
Год назад было лучше
Самый жесткий карантин в Чечне и что-то он сильно даёт сбой.
О, шашлычники начали всплывать, которые на выходных отдохнули в парках))
Ну как шашлычки, идиоты ?)
Все равно небось статистику корректируют, не могли 777 сделать, что ли? Хотя б красиво было.
крайне логично.
сказать что всех под замок и оставить выезд из города. через неделю будет всплеск от тех кто свалил пару дней назад по областям
Если перестать его фиксировать, можно получить прекрасную горизонтальную линию на графике! И она будет снижаться, так как они умрут или выздоровеют.