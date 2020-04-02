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Артём Мазанов
15 735

В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заболевших — 3548 Материал редакции

За сутки от Covid-19 умерли шесть человек.

99 комментариев
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За последние сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заболевших достигло 3548. Об этом сообщил оперативный штаб.

Новых заболевших выявили в 29 регионах. Больше всего в Москве — 595.

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом выросло в России до 30. За сутки умерли шесть человек. За весь период 235 человек выздоровели. Роспотребнадзор уточнил, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 215 тысяч человек.

#новости #covid19

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99 комментариев
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Молодежный вентилятор

59

Вот это скачок сегодня

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Владимир Дыркин

Молодежный
2

не скачок, а прыжок в прекрасное будущее 

Ответить

Bradstreet Smith

Владимир
1

Толчек

Ответить

Алексей Коваленко

Bradstreet
2

Хлопок

Ответить

Дмитрий Чернышов

Алексей
2

Рывок

Ответить

Oleg Shirochenkov

Владимир
1

Хлопок из будущего

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Молодежный
1

Есть, информация на освежителе в туалете

Ответить

KrekerStm

31

Шашлычники подтянулись

Ответить

Вадим Талейкин

KrekerStm
45

Они через неделю подтянутся

Ответить

Интимный цветок

KrekerStm
11

Они были уволены 2 недели назад и сидели на бутылке все это время. 
Как же вы, блять, заебали

Ответить

Испанский единорожек88

Интимный
–9
Ответить

Испанский единорожек88

Испанский
24
Ответить

Немалый блик

KrekerStm
0

Не. Они ещё через 1-2 недели полетят

Ответить

Алексей

28

Экспонента починилась

Ответить

Низкий микрофон

Алексей
8

Тесты завезли 

Ответить

Владислав Воронин

Алексей
3

Она и не переставала быть экспонентой. Не знаю в какие глаза люди долбились, все что >1 коэффициент это экспонента для болезни.

Ответить

Alex Macher

Владислав
6

Да большинство даже не понимает что это, выучили новое слово. Мои друзья не могут на пальцах объяснить свойства экспоненциального роста и какими формулами его можно строить/симулировать 💁‍♂️. Но при это везде кричат про это, хотя там не надо быть математиком.

Ответить

Alexander Shpak

Alex
0

но ведь вас объединяет что-то другое? может это кока-кола?)

Ответить

Yuri Miller

Алексей
0

Да скорее не экспонента а функция типа x = 1,5x+n

Ответить

Валерий Тараканов

25

Ребята, понятное дело, что все хотят увиделть свой регион, но сами все должны понимать, есть лимиты, есть блатные округа, им необходимо быть в статистике. Но и ваш округ будет в статистике, просто завтра или послезавтра. Нужно привыкнуть к этому неравноправию и смириться

Ответить

Игорь Готовчиц

Валерий
1

Спасибо, утешил

Ответить

Евгений Большаков

13

зато вчера по ТВ целый день говорили, что началось снижение, идёт на спад и т.д.

Ответить

Желтый Филипп

Евгений
9

Если реально все сидят дома, то так и есть, другое дело, что результаты отстают от реальности на 1-2 недели, так что по циферкам это примерно тогда и будет

Ответить

nadav tayzland

Желтый
0

ООО долго вам ещё ждать результата карантина, это всё на месяц минимум.
Конечно можете скринить

Ответить

Испанский единорожек88

nadav
5
Ответить

Владимир Дыркин

Евгений
–1

Ничего подобного по тв не говорят. Все федеральные телеканалы настраивают зрителей на худший вариант. 

Ответить

Дмитрий Чернышов

Владимир
1

Это вы о том, что "Он тестируется регулярно. Всё нормально."?

Ответить

Владимир Дыркин

Дмитрий
1

при чём здесь вообще он?

Ответить

Женя Кузьмин

12

Москва — 595

Я понимаю, что Москва — это центр страны, крупнейший плотный город и транспортный хаб, но меня всё ещё не покидает мысль, что она так выбивается на общем фоне статистики только потому что только там тестируют нормально

Ответить

Spect

Женя
1

В США на NYC приходится половина всех случаев

Ответить

Corbeau Noir

Spect
1

Уже 40%, но это так, придирка

Ответить

Michael Smith

Женя
0

просто в Москве уже пошла цепная реакция, источники уже не отследить

Ответить

Испанский единорожек88

Женя
0

Просто в других регионах зарплаты не позволяют путешествовать, да и туристов нет, потому что не очень-то интересно смотреть на разруху.

Ответить

Максим Золотарёв

8

Про Республику Коми - пиздобольство. Одна в городе Емва вчера умерла в реанимации, плюс заболевших намного больше. Че за ебаная статистика? Че за пидор ее составляет?

Ответить

Александр Мирошников

Максим
4

Если уж так то где пруфы? Да и эта статистика отстоет от реальности.

Ответить

Антон Чёрный

Максим
2

В ватцапе написали?

Ответить

Максим Золотарёв

Антон
–6

В хуйсапе нахуй

Ответить

Антон Чёрный

Максим
4

Пруфы где, токсик

Ответить

Максим Золотарёв

Антон
–3

В пизде! Работаю в МЧС, статистикой владею

Ответить

Антон Чёрный

Максим
3

Ты как смертельную рубашку снял?

Ответить

Vladislav Donets

Антон
1

У него связи есть.

Ответить

Испанский

Vladisl…
6

Дочь офицера, как-никак!

Ответить

Испанский

Максим
0

Результаты из экспресс-теста, или из нормальной лаборатории?

Ответить

Sergey Volkov

Максим
0

может быть ?

Ответить

Дима Вагабов

Максим
0

Они в позавчерашней-вчерашней сводках. 56 всего. вполне соответствует действительности.

Ответить

Sergey Volkov

5

Не сидится дома блять

Ответить

Ислам Маммеев

Sergey
4

В Чечне вчера умерла женщина, с коронкой.
Самый пиздец в том, что она будучи в курсе о том, что заражённа ехала в поезде, а потом гуляла по городу и в итоге померла.

Ответить

Енот Волшебный

Ислам
10

Не боишься, что извиняться придётся?

Ответить

Bradstreet Smith

Енот
4

Дон.

Ответить

Ислам Маммеев

Енот
0

За что? Я из соседнего региона. У нас это все в новостях крутят

Ответить

Alexander Shpak

Ислам
1

что теперь будет с её тейпом?

Ответить

alex twit

Alexander
0

Помидорками...эээ...извинениями не отделаются. Возможно, будут бить, возможно, даже ногами

Ответить

Низкий микрофон

Ислам
0

Чекнутая

Ответить

Maxim Semenov

Sergey
4

карантин даст результаты через две недели +/- (и то, если будет соблюдаться)

Ответить

Sergey Volkov

Sergey
0

ооо, шашлычники решили оценить мой коммент

Ответить

Eugene SOBI

6

В регионах распространие вируса, к счастью, вялотекущее. 
Именно сейчас нужно закрывать регионы на строгий двухнедельный карантин. И на месяц закрыть вьъезд-выезд.  Тогда вирус купируется. Сотни тысяч людей будут спасены. 

В Москве и области таких мер уже не достаточно. 

Ответить

Женя Кузьмин

Eugene
1

есть ощущение, что въезд и выезд надо было закрывать еще дней 10 назад. потому что каникулы в вузах + нерабочие недели + потеря работы людьми = большой поток из москвы в регионы. из москвы, где уже власти говорят, что нельзя точно отследить все контакты зараженных

Ответить

ООО ААА

5

Картинка для даунов. Я уже который раз вижу что нет моего региона, так что я допускаю что заболевших не 3000, а 28000 или 54000...

Ответить

Марк Гардер

ООО
2

Тоже самое. В Липецкой области уже около 20 заболевших. А в Тамбовской всего 3. И быть такого не может, так как между нами чуть больше 100 км.

Ответить

Испанский единорожек88

Марк
0

Просто кто-то где-то больше зарабатывает, чтобы летать по заграницам, а не ты.

Ответить

Spect

5

@Роберт Петросян ты меня разочаровываешь 

Ответить

Sancobot

Spect
0

Он просто устал/

Ответить

Ударный файл

Sancobot
0

Кек

Ответить

Лишенный Влад

Sancobot
0

И ушёл?

Ответить

Evgeny Grigoriev

5

Почти три топора 

Ответить

Ксения Воронцова

1

Обожаю.
Ребят, Курскую область забыли.

Ответить

Основной глобус

Ксения
11

Да Курск вообще бы забыть, и не бывать там никогда. Жуткий город.

Ответить

redmadkit

Ксения
1

и Волгоградскую, там +4.

Ответить

Основной глобус

redmadkit
0

Хочу в Камышин.

Ответить

Denis Novikov

2

А вот и жертвы субботы-воскресенья подтянулись

Ответить

Dra

2

Чего ещё ожидать от "карантина" с оставленной лазейкой для блатных, по которой сейчас каждый второй может вполне официально шататься по улицам?

Ответить

Обухов Денис

2

Как и прежде, не оценивая степень опасности с медицинской точки зрения, вызывает удивление нелогичность действий руководства.
Стада идиотов, а таковых сотни тысяч, зачем-то завозят обратно в РФ, да еще и рассылают по территории всей страны. Как минимум, при наличии инфекции они заражают своих домашних.
Вместо своевременного закрытия границы и создания карантинных центров (резерваций для умственно отсталых туристов) в стране, сочиняют какие-то метода слежения, реагируя по сути на следствия, а не предотвращая их.
В итоге скудные ресурсы тратят на идиотов и фактически планово распространяют заразу по всей стране, не зависимо от степени ее опасности.

Ответить

Испанский единорожек88

1

О! Кирова нет в списке. Или опять забыли?

Ответить

Евгений Киров

Испанский
2

Слава богу, что нет.

Ответить

Дима Вагабов

Испанский
0

это за один день список. ЗА ОДИН БЛЯДЬ ДЕНЬ)) ОЛО!

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

1

Вообще смех смехом, но в этих скачках "частичка души" тех ублюдков, у которых дела, невозвратные путевки, нахуй мне сидеть на карантине пойду погуляю.

Россия, щедрая душа

Ответить

Skoi Skoi

r0manov
1

Тут надо добавить про заговор пиндосов ,и гос лоббирование , и самая главная аргументация -"от гриппа народа больше умирает "

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Skoi
1

Во владике, люди считают этот вирусом заговором и типа его нет. Надо срочно открывать производство шапочек из фольги  

Ответить

the art of гепард

1

интересно, хотя бы к лету я перестану читать первые за день новости с таким лицом или нет 

Ответить

Всевозможный яд

the
0

17 апреля перестанешь.

Ответить

the art of гепард

Всевозможный
0

а чо там

Ответить

Всевозможный яд

the
1

А вот теперь живи с этой мыслью)

Ответить

the art of гепард

Всевозможный
0

ты жестокий :с

Ответить

Костя Морозов

1
Ответить

xion_xion

1

Это божья благодать просто

Ответить

Павел Сидоров

1

Еще бы добавили строчку, сколько находится в каждом регионе под наблюдением.

Ответить

rossoshmap

0

Вчера было лучше

Ответить

Низкий микрофон

rossoshmap
1

Год назад было лучше

Ответить

Sergey Grigor'ev

Низкий
0

Было лучше когда меня ещё на свете не было.

Ответить

Владимир Дыркин

0

Самый жесткий карантин в Чечне и что-то он сильно даёт сбой. 

Ответить

Kyler

Владимир
1

Они там при встрече очень любят активно обниматься и ручкаться

Ответить

Ilya Dorozhkin

–1

О, шашлычники начали всплывать, которые на выходных отдохнули в парках))
Ну как шашлычки, идиоты ?)

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Ilya
1
Ответить

Владислав Воронин

Ilya
1

Шашлычники конечно идиоты, но и ты идиот, потому что им еще рано.

Ответить

Глеб Клинов

0

Все равно небось статистику корректируют, не могли 777 сделать, что ли? Хотя б красиво было.

Ответить

Kyler

Глеб
0

Да, на удачу, могло сработать

Ответить

Митя Простомолотов

0

крайне логично.
сказать что всех под замок и оставить выезд из города. через неделю будет всплеск от тех кто свалил пару дней назад по областям

Ответить

alex twit

0

https://cdn.jpg.wtf/futurico/79/91/1585680009-7991e9223dfe1804c4b006c0738be1fd.jpeg

Ответить

Yuri Miller

0

Если перестать его фиксировать, можно получить прекрасную горизонтальную линию на графике! И она будет снижаться, так как они умрут или выздоровеют.

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