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Их нужно получать, чтобы в том числе вынести мусор или выйти на прогулку с собакой.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл систему контроля за соблюдением режима изоляции я регионе. Жители должны получать QR-коды для каждого выхода из дома, в том числе чтобы выйти на прогулку с собакой или вынести мусор.
Заявку на выход из дома можно оформить на сайте сервиса «Карта жителя Нижегородской области». Губернатор региона отметил, что это не единственный способ оформить заявку, но, по его словам, он наиболее удобный.
Пользователь TJ Евгений Большаков попробовал заполнить заявку.
Чтобы получить заявку, также можно позвонить по номеру 112. На улице во время проверок жители должны будут предъявить QR-код или сказать номер заявки, которую оформили по телефону. Медики или волонтёры могут предъявить удостоверения.
Ко 2 апреля режим самоизоляции ввели в большинстве регионов России. Жителям разрешено покидать дома только в случае необходимости, например, чтобы сходить в аптеку или магазин.
Ещё один регион, где планируют ввести QR-коды для выхода из дома, — это Москва. Власти подтвердили, что система готова и начнёт работать после соответствующего указа мэра города. Подробностей о том, кто именно и в каких условиях должен получать коды, пока нет.
Ко 2 апреля в России 3548 случаев заболевания Covid-19, 235 человек выздоровели, 30 умерли.
С 30 марта регионы России стали вводить режим самоизоляции, к текущему моменту он действует в большинстве субъектов страны. TJ ведёт обновляемую карту регионов, где действуют ограничения для граждан.
Теперь всем объясните почему я гоняю со вторым нокией 3310 ахах
Пройдите дальше, мне нравится дизайн и практичность этого кирпича!
Нужно раскидать листовки по почтовым ящикам и обзвонить домашние телефоны
Старше 65 вроде вообще запрещено выходить, проблема частично решена
В остальных случаях соцзащита по телефону должна работать, в Москве слышал все очень круто с помощью инвалидам
Затем указать есть температура или нет и был ли
тут джве запятые
При регистрации так же
также
поправьте плес
По контуру площадей — по проходной. Вдоль забора идет человек, руками — об забор. Ну, допустим, три-четыре перебирания по забору — и в проходную, где его никто не задерживает, хотя дежурные, конечно, стоят. Красочка особая на заборе, ну, там, отпечатки и так далее. Да боже мой, никто с забора снимать не будет — бояться нечего. Но в случае ЧП... отпечатки на заборе, и куда ты денешься? А пока пусть проходят и без документов. Хотя при себе иметь, и это обязательно на случай проверки, сверки, ЧП. То есть, когда идешь на дежурного, уже хочется предъявить что-нибудь. Пройдешь без предъявления — только мучиться будешь. Со временем стесняться проверок никто не будет. Позор будет непроверенным ходить. Тем более — появляться неожиданно и где попало, как сейчас.
Вроде как, я и понимаю, что это необходимая мера по изоляции граждан, но с другой стороны, вспоминая в какой стране я живу, я теряю надежду, что такие меры не будут более применены в будущем.
А закон на эти ограничения есть?
Нахера исполнять эти требования?
Ответственные люди и так дома сидят, а кому надо пусть идут