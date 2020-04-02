Их нужно получать, чтобы в том числе вынести мусор или выйти на прогулку с собакой.

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл систему контроля за соблюдением режима изоляции я регионе. Жители должны получать QR-коды для каждого выхода из дома, в том числе чтобы выйти на прогулку с собакой или вынести мусор.

Заявку на выход из дома можно оформить на сайте сервиса «Карта жителя Нижегородской области». Губернатор региона отметил, что это не единственный способ оформить заявку, но, по его словам, он наиболее удобный.

Пользователь TJ Евгений Большаков попробовал заполнить заявку.

Необходимо указать адрес выхода, адрес пункта назначения, причину выхода из дома и время. Затем указать, есть температура или нет, был ли в других странах за последнее время. При регистрации также необходимо указать ФИО и паспортные данные (серия и номер). После этого QR-код даётся автоматически. Евгений Большаков пользователь TJ

Почему на выход в магазин и аптеку даётся три часа — не совсем понятно. Видимо, можно указать магазин на другом конце города и «идти гулять». Скриншот Евгения Большакова, TJ

Одобрен выход в магазин, при этом магазин выбран не ближайший Скриншот Евгения Большакова, TJ

Чтобы получить заявку, также можно позвонить по номеру 112. На улице во время проверок жители должны будут предъявить QR-код или сказать номер заявки, которую оформили по телефону. Медики или волонтёры могут предъявить удостоверения.

Ко 2 апреля режим самоизоляции ввели в большинстве регионов России. Жителям разрешено покидать дома только в случае необходимости, например, чтобы сходить в аптеку или магазин.

Ещё один регион, где планируют ввести QR-коды для выхода из дома, — это Москва. Власти подтвердили, что система готова и начнёт работать после соответствующего указа мэра города. Подробностей о том, кто именно и в каких условиях должен получать коды, пока нет.

Ко 2 апреля в России 3548 случаев заболевания Covid-19, 235 человек выздоровели, 30 умерли.