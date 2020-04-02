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Новости
Артём Мазанов
8978

Путин выступит с новым обращением к нации Материал редакции

После 16:00 по московскому времени.

140 комментариев
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Путин во время обращения к нации 

Владимир Путин 2 апреля после 16:00 по московскому времени выступит с новым обращением к нации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Тему обращения Путина Песков не раскрыл, уточнив лишь, что президент работает над текстом.

Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево, рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет где-то, наверное, после 16:00 мск, начиная с 16:00 мск ориентировочно можно будет ждать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Последний раз Путин обращался к нации 25 марта. Тогда он объявил нерабочую неделю с сохранением зарплаты, анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы.

#новости #путин

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140 комментариев
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Счастливый пришелец

83
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Pavel Melikhov

50

Наверное ещё один налог ебанет под шумок

Ответить

ouxen

Pavel
3

от чего бы не ебануть)

Ответить

Всевозможный яд

ouxen
1

По багдаду.

Ответить

Master Oogway

Всевозможный
1

Тут ворнеж ждет, нечего без очереди лезть

Ответить

Всевозможный яд

Master
1

Воронеж постоянно под атакой, огонь не прекращался.

Ответить

Master Oogway

Всевозм…
1

Ну значит мои пожертвования на орудия массового поражения не ушли впустую

Ответить

Обухов Денис

Pavel
0

Налог для богатых 

Ответить

Андрей Смирнов

Обухов
3

налог на средний класс

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Обухов
0

Для богатых на комментарии

Ответить

Денис Файзулин

Pavel
1

типа нефть подешевела надо как то ужиматься братья и сестры

Ответить

Илья Гераськин

Pavel
0

Так они же уже обгадились с этими налогами, только со следующего года они заработают

Ответить

Всевозможный яд

Илья
0

Народ ломанулся в банк забирать вклады после предыдущей новости)

После этой новости интересно что будет, кинутся продавать квартиры, машины?)

Ответить

Илья Гераськин

Всевозможный
0

На самом деле странное решение забирать, по факту они лишь меньше получать станут, но не перестанут совсем. Надо было в валюту менять и тогда снимать)

Ответить

Всевозможный яд

Илья
1

Забирали из страха, что правила меняют на лету. Это прям беспредел.

Ответить

Лишенный Влад

Илья
0

Стратегическое мышление! Люди — новая нефть (раз уж старая такая дешёвая стала)!

Ответить

Litnikov Danil

Pavel
0

Почти наверняка

Ответить

Михаил Зинчук

Pavel
0

Налог для здоровых

Ответить

Андрей Рядькин

33

🤞

Ответить

Venya Sazonov

Андрей
33

Кажется, во второй раз этот коммент не сработает

Ответить

Андрей Рядькин

Venya
15

🤞🏻

Ответить

Vladislav Donets

Venya
12

🖕

Ответить

Bulat Akhmetshin

Venya
0

Вот и проверим.

Ответить

Anton Gostev

Venya
0

Молитвы тоже не работают. Но молятся же

Ответить

Дима Крон

Anton
0

Потому что мы русские

Ответить

Интимный цветок

Андрей
0

🦀

Ответить

Alexander Petcoglo

Интимный
0

🐝

Ответить

Андрей Орехов

35

Будет ли слово «карантин» в этом обращении?

Ответить

Михаил Зеленин

Андрей
2

лучше бы Черезвычайная ситуация

Ответить

Основной глобус

Андрей
1

Бинго!

Ответить

Denis Kulikov

Основной
1

Россия, Рубль, Налоги, Бизнес, Помощь, Самоизоляция, Кхе-Кхе

Ответить

Психологический теркин30см

Denis
0

  Кхе-Кхе

Все-таки кашель? Свершилось!

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Андрей
0

нет, запомните этот %названиедействия%

Ответить

the.nightmarez

27

Нахуй пусть идёт. Так и передайте.

Ответить

Енот Волшебный

the.nightmarez
0

Ну вот тебе не похуй?)

Ответить

the.nightmarez

Енот
13

Я жду, когда он подохнет. Тортик куплю.

Ответить

Енот Волшебный

the.nightmarez
0

У тебя бомбит от него так, как будто он твой президент. У тебя батя на него похож штоле?

Ответить

Без Имени

Енот
–3

Он хохол чтоли? То-то я думаю, че он отбитый такой

Ответить

Всевозможный яд

Без
0

Русский, но проживает в Крыме. Nightmarez норм, просто злится на власть.

Ответить

Енот Волшебный

Всевозм…
1

Наоборот, украинец, которого слегка подвинули в столицу своей родины.

Ответить

Всевозможный яд

Енот
0

@the.nightmarez ты украинец или русский? Особой разницы нет, просто уточнить.

Ответить

Испанский

Всевозм…
1

У него же оба паспорта

Ответить

Без Имени

Всевозм…
0

Да мне тоже, просто очень токсичный

Ответить

Всевозможный яд

Без
0

Токсичность в пределах нормы.

Товарищ майор, наблюдение закончил, разрешите идти?

Ответить

Руслан Карпов

Енот
0

А откуда он?

Ответить

the.nightmarez

Руслан
0

Из Крыма.

Ответить

Руслан Карпов

the.nig…
1

Ладно тогда имеешь право. Но только моральное.

Ответить

Енот Волшебный

Руслан
0

Ну да. Вот сейчас подумал, в принципе, да.
@the.nightmarez Извини, дон.

Ответить

Sam Lowry

Руслан
0

Прав нет, а мораль - абстрактная хуйня. 

Ответить

Spect

the.nightmarez
0

В Крым вернёшься?)

Ответить

the.nightmarez

Spect
0

В гости буду ездить и на море.

Ответить

Обухов Денис

the.nightmarez
0

Думаю будет на оборот он будет ест тортик ,а ты будешь в раю.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

the.nightmarez
0

ожидайте прямой линии 2024

Ответить

дальше

25

обнуление недели самоизоляции

Ответить

Евстафий Селюк

дальше
0

ахахахх

Ответить

Испанский единорожек88

22

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены"

Ответить

Litnikov Danil

Испанский
7

Кхе кхе

Ответить

Taktischer Corgi

23

Сограждане,

Ответить

Anton Gostev

22

Дайте угадаю: настали трудные времена, нам нужно сплотиться, забыть про политическую борьбу, сидите дома, вот вам 3 копейки на хлеб, ах да новые нологи

Ответить

Nikolay Kapustin

Anton
0

борьбы нет, поляна зачищена аж сияет

Ответить

Обухов Денис

Anton
0

Почему 3 копейки вроде обещали 19500 ,это уже средний класс .

Ответить

the.nightmarez

19

🖕

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

the.nightmarez
0

В топчик подымай!

Ответить

Руслан Карпов

the.nightmarez
0

Вот это борьба!

Ответить

Taktischer Corgi

the.nightmarez
0

Детковский набрал 1677 с двумя пальцами, посмотрим сколько наберёт один

Ответить

ouxen

9

нужно будет отнестись с пониманием

Ответить

Денис Файзулин

ouxen
5
Ответить

Artur Krugliy

10

олнозначно, что-то по поводу комента Дитковского будет.

Ответить

Психологический теркин30см

Artur
1

@Дитковский ты как там, живой?

Ответить

Евгений Киров

10

Экспонента: существует.
Владимир Путин:

Ответить

Немалый колос

7

Неужели устал?

Ответить

Коля Корыгин

Немалый
7

Ага, надейся))

Ответить

Eduard Novikov

5

Продлеватор хуев. "Нам так понравилось бороться с эпидемией за ваш счёт, что решили продлить банкет"

Ответить

Дима Крон

Eduard
0

Пир во время чумы))

Ответить

Женя Петров

4

Дай угадаю "каникулы" часть вторая

Ответить

Litnikov Danil

Женя
3

За нарушение каникул - штрафы

Ответить

Денис Файзулин

Женя
0

досрочные майские

Ответить

Влад Мурыгин

4

Кажется, новый налог придумал! 

Ответить

Константин Курасов

3
Ответить

Моральный паук например

3

решил перехватить повестку у Гостя ТЖ

Ответить

Психологический теркин30см

Моральный
0

Он ..... такой.. ту...

Ответить

Илья Волочков

0

Наверное, каждому гражданину РФ раздаст по 100 000 рублей и заморозит кредиты\ипотеки на пол года.

Ответить

Евген

Илья
7

А потом ты проснешся

Ответить

Сталинский украинец

Евген
5

Коллекторы разбудят

Ответить

Андрей Левченко

2

Выходные *продляются*

Ответить

Ni Ck

2

заебал

Ответить

Наивный корабль

Ni
0

Щитпостит каждую неделю

Ответить

Denis Novikov

2

Я устал... я не ухожу

Ответить

Bradstreet Smith

2

Он устал? Устал, да???

Ответить

Carina Yurevich

2

Давай, дед. Расскажи что у нас всё под контролем

Ответить

organic organic

2

Дорогие рабы, хочу напомнить что Вам пиздец. Это был тяжёлый год, который для многих из Вас окажется коротким, благодаря нашим действиям. Не благодарите, лучше замолвите слово о нас там, на верху.

Те, кто ещё думает что вирус его не коснется - мы подготовили пакет помощи США, вам ничего не осталось. Сидите и умирайте. По поводу правок в конституцию. Мы уже подсчитали голоса, которые услышали в ваших головах, спасибо за вашу поддержку а также нашим ученым Сколково за технологию — триллионы пропила ваших средств все таки принесли плоды. Кстати о плодах. Нехер было кушать яблоко, вот так. Я тут нипричем.

Ответить

Орзэмэс Мирзов

0

А что идёт в 16:00 на первом? Думаю уже не «Давай поженимся»

Ответить

Основной глобус

Орзэмэс
5

Вестник Майкопа.

Ответить

Воинский каякер

1

Неужели карантин?

Ответить

Михаил Подивилов

Воинский
1

Вот меня тоже интересует. Хватит ли смелости у этого товарища объявить карантин хотя бы сейчас или он продолжит втирать какую-то дичь

Ответить

Психологический теркин30см

Михаил
1

Скорее объявят пару новых предложений, которые выльются в непонятные законы - которые хуй знает как применять и к кому. 

Ответить

Anton Gostev

Михаил
0

Так уже правительство это может делать. Он это больше делать не должен. Если что пойдёт не так - правительство плохое.

Ответить

rossoshmap

1

Новое нужно тем у кого старое плохое

Ответить

Желтый Филипп

1

Каждый день - Новый год 

Ответить

Миша Сергеев

1

🙏
У меня нет смайлика с перекрещенными пальцами

Ответить

Основной глобус

1

Скажет, что устал и уходит.

Ответить

Андрей Смирнов

1

Новыми налогами на фоне всей ситуации обложат? 

Ответить

Stan Majors

1

Чувствую такое выражение лица у меня будет вечером

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

1

Вангую, что будет какое нибудь унылое дерьмо в стиле "Соотечественники, нужно внимательнее относиться к своему здоровью. Помогайте друг другу, держитесь. Власть делает все возможное. Удачи вам и крепкого здоровья!"

Вот сука концовка про здоровье будет точно такая - вот сука 1000%, блять, как же заебал

Ответить

Neketa Fo

Арнольд
0

А что не так про здоровье? Я сегодня курьеру пожелал здоровья, а вдруг он тоже потом такой: «блядь, как же заебали!»

Ответить

Сталинский украинец

Арнольд
0

Масок нет, но вы держитесь

Ответить

Дима Крон

1

Прям мурашки. Так стремно что опять очередную жесть скажет

Ответить

Агрессивный рак

1

Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево

Напомнило про «работу с документами», когда Ельцин забухивал

Ответить

Дмитрий Третьяков

1

"Памагити! Не могу выбраца иза  стола! Враги стул скотчем к полу прикрутиле!"

Ответить

Скрытый Орзэмэс

0

🤞

Ответить

Kirill Beerlove

0

Будет забавно если он опять опоздает часа на полтора, и если так то Зачем(!!!) они в принципе называются какой то час, после которого нам ждать обращение, если ВВП все равно опоздает с этим обращением на час-полтора? 

Ответить

German Times

Kirill
1

Надо же поднимать рейтинг говнопередач Первого канала.

Ответить

Испанский единорожек88

0

Так, есть три часа, чтобы сбегать за водкой

Ответить

That cat

Испанский
1

Он ещё и опоздает в лучшей своей традиции.

Ответить

Михаил Подивилов

Испанский
0

Водочки нам принеси, мы домой летим

Ответить

Дмитрий Грибоедов

0

А потом на грядку пойдёт, цветы сажать

Ответить

That cat

0

Банкетному понравилось рожей сиять, почти как президент страны получше.

Ответить

Sam Gold

0

Попросит денег? Не дам! Нету! Прошу отнестись с пниманием.

Ответить

Андрей Самойлов

0

неужели ЧС? 

Ответить

Spect

0

Может просрется и объявит о чс и выплатах? 

Ответить

Джордж Харви

0
Ответить

Александр Хнычков

0

Путин: выступит с новым обращением к нации
Давай поженимся:

Ответить

Илья Гераськин

0

Скажет, что он улетел в том самом самолёте в Нью Йорк и остаётся легитимным президентом.

Ответить

Михаил Подивилов

0

"Кхе-кхе"

Ответить

Ася Магомедова

0

Где-то, наверное, предположительно, ориентировочно
А ты не плох, Песков 🌚👍🏻

Ответить

Пкшаашер

0

Ну теперь-то точно всё:
https://youtu.be/yxYukn5VMds

Ответить

Илья Педро

0

Ситуация сложная, надо объединиться:
- Продляем каникулы
- Переносим выборы
- Помогаем копейками 

Ответить

Ni Ck

0

Опять на 1,5 часа позже начнет?

Ответить

Алексей Иванов

0

Россияне, ситуация ухудшается. Вот вам новый нолог, просим понять и простить

Ответить

Психологический теркин30см

0

Объявят ЧС, как думаете?

Ответить

Интимный цветок

Психологический
0

Точно не он

Ответить

William Nash

0

надеюсь, объявит о своем скором погребении

Ответить

mongoose

0

позу поменяет?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

mongoose
0

налогоплательщикам

Ответить

Обухов Денис

0

Скажет каникулы продолжаются не отказываете себе ни в чём , государство за всё  оплатит 😂

Ответить

Александр Бондаренко

0

хули он так развалился?

Ответить

Константин Курасов

0

Ожидание: наша авторитарная власть станет ещё авторитарней, воспользовавшись ситуацией с вирусом.
Реальность: у меня вирус, йа мухожук
(запомните этот твит)

Ответить

the art of гепард

0

может чп о_0 хотя в реалиях России это будет "объявляю ситуацию Чо Пиздец"

Ответить

Испанский единорожек88

0

Вы там в ВК точно так же текст не проверяете, как и в статьях?
 

Ответить

Aleksandr Dolgov

–4

🤞🏻

Ответить
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