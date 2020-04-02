Путин: выступит с новым обращением к нации

Прямой эфир
После 16:00 по московскому времени.
Владимир Путин 2 апреля после 16:00 по московскому времени выступит с новым обращением к нации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Тему обращения Путина Песков не раскрыл, уточнив лишь, что президент работает над текстом.
Последний раз Путин обращался к нации 25 марта. Тогда он объявил нерабочую неделю с сохранением зарплаты, анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы.
Наверное ещё один налог ебанет под шумок
Всевозможный яд
По багдаду.
Тут ворнеж ждет, нечего без очереди лезть
Всевозможный яд
Воронеж постоянно под атакой, огонь не прекращался.
Ну значит мои пожертвования на орудия массового поражения не ушли впустую
Налог для богатых
Так они же уже обгадились с этими налогами, только со следующего года они заработают
Народ ломанулся в банк забирать вклады после предыдущей новости)
После этой новости интересно что будет, кинутся продавать квартиры, машины?)
На самом деле странное решение забирать, по факту они лишь меньше получать станут, но не перестанут совсем. Надо было в валюту менять и тогда снимать)
Лишенный Влад
Стратегическое мышление! Люди — новая нефть (раз уж старая такая дешёвая стала)!
🤞
Кажется, во второй раз этот коммент не сработает
Молитвы тоже не работают. Но молятся же
Интимный цветок
🦀
Будет ли слово «карантин» в этом обращении?
Основной глобус
Бинго!
Россия, Рубль, Налоги, Бизнес, Помощь, Самоизоляция, Кхе-Кхе
Нахуй пусть идёт. Так и передайте.
Ну вот тебе не похуй?)
Я жду, когда он подохнет. Тортик куплю.
У тебя бомбит от него так, как будто он твой президент. У тебя батя на него похож штоле?
Русский, но проживает в Крыме. Nightmarez норм, просто злится на власть.
Наоборот, украинец, которого слегка подвинули в столицу своей родины.
Всевозможный яд
@the.nightmarez ты украинец или русский? Особой разницы нет, просто уточнить.
А откуда он?
Из Крыма.
Ладно тогда имеешь право. Но только моральное.
Ну да. Вот сейчас подумал, в принципе, да.
@the.nightmarez Извини, дон.
В Крым вернёшься?)
Думаю будет на оборот он будет ест тортик ,а ты будешь в раю.
обнуление недели самоизоляции
Дайте угадаю: настали трудные времена, нам нужно сплотиться, забыть про политическую борьбу, сидите дома, вот вам 3 копейки на хлеб, ах да новые нологи
🖕
Детковский набрал 1677 с двумя пальцами, посмотрим сколько наберёт один
нужно будет отнестись с пониманием
олнозначно, что-то по поводу комента Дитковского будет.
Продлеватор хуев. "Нам так понравилось бороться с эпидемией за ваш счёт, что решили продлить банкет"
Дай угадаю "каникулы" часть вторая
Наверное, каждому гражданину РФ раздаст по 100 000 рублей и заморозит кредиты\ипотеки на пол года.
Дорогие рабы, хочу напомнить что Вам пиздец. Это был тяжёлый год, который для многих из Вас окажется коротким, благодаря нашим действиям. Не благодарите, лучше замолвите слово о нас там, на верху.
Те, кто ещё думает что вирус его не коснется - мы подготовили пакет помощи США, вам ничего не осталось. Сидите и умирайте. По поводу правок в конституцию. Мы уже подсчитали голоса, которые услышали в ваших головах, спасибо за вашу поддержку а также нашим ученым Сколково за технологию — триллионы пропила ваших средств все таки принесли плоды. Кстати о плодах. Нехер было кушать яблоко, вот так. Я тут нипричем.
А что идёт в 16:00 на первом? Думаю уже не «Давай поженимся»
Вот меня тоже интересует. Хватит ли смелости у этого товарища объявить карантин хотя бы сейчас или он продолжит втирать какую-то дичь
Психологический теркин30см
Скорее объявят пару новых предложений, которые выльются в непонятные законы - которые хуй знает как применять и к кому.
Так уже правительство это может делать. Он это больше делать не должен. Если что пойдёт не так - правительство плохое.
Вангую, что будет какое нибудь унылое дерьмо в стиле "Соотечественники, нужно внимательнее относиться к своему здоровью. Помогайте друг другу, держитесь. Власть делает все возможное. Удачи вам и крепкого здоровья!"
Вот сука концовка про здоровье будет точно такая - вот сука 1000%, блять, как же заебал
"Памагити! Не могу выбраца иза стола! Враги стул скотчем к полу прикрутиле!"
Будет забавно если он опять опоздает часа на полтора, и если так то Зачем(!!!) они в принципе называются какой то час, после которого нам ждать обращение, если ВВП все равно опоздает с этим обращением на час-полтора?
Скажет, что он улетел в том самом самолёте в Нью Йорк и остаётся легитимным президентом.
Где-то, наверное, предположительно, ориентировочно
А ты не плох, Песков 🌚👍🏻
Ситуация сложная, надо объединиться:
- Продляем каникулы
- Переносим выборы
- Помогаем копейками
Россияне, ситуация ухудшается. Вот вам новый нолог, просим понять и простить
позу поменяет?
Скажет каникулы продолжаются не отказываете себе ни в чём , государство за всё оплатит 😂
Ожидание: наша авторитарная власть станет ещё авторитарней, воспользовавшись ситуацией с вирусом.
Реальность: у меня вирус, йа мухожук
(запомните этот твит)
может чп о_0 хотя в реалиях России это будет "объявляю ситуацию Чо Пиздец"