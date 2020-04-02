Изначально нерабочая неделя длилась до 5 апреля.

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Владимир Путин во время обращения к нации объявил о продлении нерабочей недели с сохранением зарплат. Теперь нерабочие дни продлятся до 30 апреля. При этом президент допустил, что их могут сократить — власти будут следить за ситуацией с вирусом.

Органы власти, аптеки, магазины, больницы и предприятия с непрерывным производством будут работать в обычном режиме.

Решение приняли из-за ситуации с коронавирусом. Ко 2 апреля в России 3548 случаев заболевания Covid-19, 235 человек выздоровели, 30 умерли.

TJ выбрал главное из обращения президента.

25 марта президент уже выступал с обращением к нации из-за коронавируса. Тогда он объявил о нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля и попросил граждан не выходить из дома без необходимости. TJ пересказывал главные тезисы выступления.