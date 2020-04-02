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Новости
Алексей Боржонов
19 825

Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля Материал редакции

Изначально нерабочая неделя длилась до 5 апреля.

173 комментария
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Владимир Путин во время обращения к нации объявил о продлении нерабочей недели с сохранением зарплат. Теперь нерабочие дни продлятся до 30 апреля. При этом президент допустил, что их могут сократить — власти будут следить за ситуацией с вирусом.

Органы власти, аптеки, магазины, больницы и предприятия с непрерывным производством будут работать в обычном режиме.

Решение приняли из-за ситуации с коронавирусом. Ко 2 апреля в России 3548 случаев заболевания Covid-19, 235 человек выздоровели, 30 умерли.

TJ выбрал главное из обращения президента.

Нерабочую неделю продлили до 30 апреля, регионы…
Путин считает, что где-то в России нужны более жесткие ограничения, где-то достаточно точечных…
tjournal.ru

25 марта президент уже выступал с обращением к нации из-за коронавируса. Тогда он объявил о нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля и попросил граждан не выходить из дома без необходимости. TJ пересказывал главные тезисы выступления.

Нерабочая неделя ​с сохранением зарплаты и…
Президент анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы.
tjournal.ru

С 30 марта регионы России стали вводить режим самоизоляции, к текущему моменту он действует в большинстве субъектов страны. TJ ведёт обновляемую карту регионов, где действуют ограничения для граждан.

Карта: режим самоизоляции в России — Разборы на TJ
Обновляемый материал.
tjournal.ru

#новости #covid19 #путин

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173 комментария
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Nikita Morozov

246
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Denis Shiryaev

Nikita
82

Тут уже средний

Ответить

Желтый Филипп

Denis
35

Тут уж любой. Единственные, кто могут норм выжить – it компании с полной удалёнкой, которые ложили йух и продолжают работать. (Ну и живут не только полностью за счёт рекламы, ибо она падает шо пипец)

Ответить

Litnikov Danil

Желтый
31

На кого они будут работать, если оффлайн загнется

Ответить

Желтый Филипп

Litnikov
3

Не, а офлайн какой? Они же сами офлайн – доставка еды, например. Пока у людей бабос хоть чуть-чуть есть, он весь пойдёт им

Ответить

Litnikov Danil

Желтый
1

А бабос люди видимо сами будут печатать.

Опять же, IT это не только доставки, остальным будет также больно как и остальным. А, да, и все развитие по пизде пойдет, лишь бы выжить

Ответить

Чудесный

Litnikov
0

Так и создается базовый доход )

Ответить

Nikolay Talanov

Желтый
1

Доставка еды кстати в прососе тоже. Кажется что у них все должно быть заебись, но из-за закрывающихся ресторанов, падает разнообразие очень сильно (большинство ресторанов не может себе позволить жить только за счет заказов доставки). Сейчас вот например офисы Deliveroo загибаются по всему миру из-за этого.

Ответить

Denis Shiryaev

Желтый
1

Вот график похожий, но про США, говорят на 30 дней уже многих сфер не станет

Ответить

Желтый Филипп

Denis
6

Ну, кончится эта хрень, вернутся все сферы обратно, люди слишком привыкли, вопрос только в том, что куча текущих компаний мб сдохнет – ну сделают новые на развалинах, какие проблемосы. 

Ответить

Denis Shiryaev

Желтый
0

Дай бог если 50% вернется, годами на прошлый уровень выходить будет, по миру, даже не в РФ

Ответить

Отчаянный алмаз

Denis
2

да в любом случае возникнут новые компании на месте старых, просто это трагедия для тех которые уже есть

Ответить

Сергей Ахрем

Желтый
0

интересно с кем они продолжат работать

Ответить

Litnikov Danil

Denis
5

Тут уже что останется

Ответить

dmzkrsk

Denis
3

Уже малый :(

Ответить

rossoshmap

Denis
0

Товарооборот в 14 тысяч? 

Ответить

Vladimir Medvedev

Denis
0

Да и некоторый крупный, на самом деле.

Ответить

Егор Шорников

Nikita
3

Да, это жостка

Ответить

Счастливый пришелец

Nikita
1

Да там вся экономика пиздой накрылась только что. Народ либо с голоду подыхать сейчас начнёт, либо все массово забьют и будут работать. 

Ответить

Чудесный вентилятор

Счастливый
–14

Да блин. Вот с чего они начнут подыхать? Они жили от зп до зп прям вдолг?
На еду блин ну 10 тыщ в месяц надо это прям качественно. На что еще тратить пока изоляции?

Ответить

Кубардак Нургушаметов

Чудесный
9

Может на ЖКХ, кредиты, ипотеки?

Ответить

Константин Дмитриевич

Кубардак
5

За это у него мамка платит

Ответить

Чудесный вентилятор

Кубардак
0

Кредиты и ипотеки сейчас заморозят, это неизбежно. В банках уже онлайн-очереди во все окна по этой теме. ЖКХ я бы советовал временно не платить, если УК не суперсовременная с возможностью индивидуального перекрытия. Но и то за 3 месяца не доебутся 99%.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Чудесный
1

На аренду квартиры, на оплату расходов тех, кто потерял работу, на кредиты? А если холодильник сломается в этот период?
В школе каникулы сейчас, ага?

Ответить

Чудесный вентилятор

Doktor
–1

В школе были каникулы, да, но чот теперь вот сижу в своей квартире без кредитов и с запасом на полгодика. Коммуналку я б не платил кстати сейчас, все равно ничего не сделают.

Ответить

Doktor

Чудесный
2

Ну, у других ведь ровно то же, что и у тебя, да? У всех запасик на полгодика есть?

Ответить

Чудесный

Doktor
–1

Надеюсь, к следующему кризису будет. Обучение же должно как-то происходить. В общем-то, тут постили картинку что у малого бизнеса в сша медианный срок запаса денег 27 дней. Преступно мало, БЫВАЕТ всякое.
Сегодня коронавирус, а завтра слёг с другой болезнью или в травму попал на 2-3 месяца, ситуация-же абсолютно такая же с точки зрения "запасиков".

Ответить

Carina Yurevich

Nikita
0

Самим бы не посыпаться

Ответить

Олег Ивахнов

Nikita
0

Сказал что доходы надо сохранить а где взять на это бабки не сказал.

Ответить

Arthur Sergeev

Nikita
0

Глпвное не размер, а умение.

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

47

Не знаю что написать, поэтому напишу рецепт голубцов. Капуста - 1 кочан Рис - 200 г Фарш мясной - 500 г Соль - 1 ч. ложка Приправа - 1 ч. ложка (по вкусу) Перец черный молотый - по вкусу Масло растительное - для жарки Для соуса: Сметана - 2 ч. ложки Томатная паста или кетчуп - 2 ч. ложки

Ответить

Лишенный Влад

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
24

Говно забыл.

Ответить

Наивный корабль

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
0

КСЮША, ДЕТЕЙ ЗАБЕРИ

Ответить

Олег Ивахнов

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
0

Нагло спиздил у кого то из медийных. Не помню у кого

Ответить

Федор Андреев

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
0

Делал я тут давеча ваши голубцы. За это время я приготовлю любые другие блюда больше и время останется. Мозгоебство

Ответить

Ni Ck

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
0

Скоро будет актуален рецепт без мяса

Ответить

Jenny Smith

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
0

жирно живёте - голубцы с фаршем (а не с говном).

Ответить

Bugara's Life

50

Мэддисон 2024 уже не так уж и плохо смотрится...

Ответить

Kolyann Tigin

48
Ответить

subprocess.check_output

40

а деньги он даст работодателям? (пукнул в тред)

Ответить

Alexander A. Zhuravkov

subprocess.chec…
3

Кратко: в общем деньги из регионов и дальше будут уходить в Москву, ну а по поводу помощи регионам в сложной ситуаций: ебитесь сами

Ответить

Abram Dikoy

Alexander
3

Я как москвич получаю за всю архангельскую область, слыш работать там

Ответить

Dmitri Ov

Alexander
0

it's sad but true ☠️

Ответить

Александр Исаев

subprocess.chec…
0

ору

Ответить

dmzkrsk

27

А может просто отменить текущий год, а следующий объявить 2020?

Ответить

Vitaly Blinov

dmzkrsk
6

Обнулить

Ответить

Катерина Каган

Vitaly
0

сейчас экономика обнулится до 2000го

Ответить

Vardan Balayan

Катерина
1

Хорошо бы до 2000-го,а не 1991-го

Ответить

Низкий микрофон

Vitaly
0

Вот тут бы очень его талант пригодился 

Ответить

Jared

dmzkrsk
0

Отменить текущий год и сразу перейти в 2021

Ответить

Дмитрий Маркин

27

Как он может говорить, что выходные оплачиваемые? Он сам будет бизнесу платить, чтобы работникам платили? Смешной такой. Зато слова громкие.

Ответить

Александр Казанцев

Дмитрий
2

А как иначе? Поправки сами за себя не проголосуют, хотя...

Ответить

Григорий Бумбацкий

Дмитрий
1

Вся грусть улетучится на параде 9 мая.
Объявят победу не только над фашизмом с душком 75-летней давности, но и над коварным вирусом!

Ураблядь!

Ответить

Denis Novikov

14

Теперь в России останутся олигархи, без бизнесменов

Ответить

Comrade EightEightSeven

Denis
4

Не останутся - сядут на яхты и уплыват ебать рыбок в нейтральных водах.

Ответить

R&J Team

Denis
2

Covid19 сделал всю работу за правительство.

Ответить

Данислав Жуков

Denis
0

На это и расчёт.

Ответить

Сергей Васильев

Данислав
1

Уверен, что ты серьёзно видишь в этом какой-то злодейский расчёт. 

Ответить

Владислав Сурков

15

пизда бизнесу 

Ответить

theLastLetters

Владислав
0

Прям щас по орт: проблем в тур бизнесе нет, это просто межсезонье, поэтому немного просадка.

Ответить

Дмитрий Оверчук

13

Путин, вот ты ультуешь конечно

Ответить

Dra

12

Ну наконец-то Удмурта Говоруном заменили, этот хоть говорит нормально, а не как в прошлый раз с трудом.

Ответить

Kirill Oleynichenko

11

Не взрыв, а хлопок
Не пожар, а задымление
Не обвал, а отрицательный рост
Не карантин, а нерабочая неделя

Ответить

Пластиковое Окно

Kirill
1

Не карантин, а каникулы

Ответить

Пластиковое Окно

Пластиковое
1

Не каникулы, а шашлычок

Ответить

Влад Абрамов

Kirill
0

Не коронавирус, а поветрие...

Ответить

Kirill Oleynichenko

Влад
0

ОРВИ

Ответить

Ni Ck

Kirill
0

Месяц

Ответить

Словесный Интервент

11

А потом ещё майские праздники будут 

Ответить

Счастливый пришелец

7

ПОРА ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА ПО САМЫЕ ЯЙЦА ПАЦАНЫ

Ответить

theLastLetters

Счастливый
0

А скоро и на шее.

Ответить

Испанский единорожек88

6

"Будьте здоровы".
Спасибо, ёпта!

Ответить

Насущные Проблемы

Испанский
1

Будьте здоровы.
Экономьте гречку.

Ответить

Испанский единорожек88

6

Ура! Дед паникует!

Ответить

Антон Блышко

6
Ответить

Озорной Лис

6

Изначально было очевидно, что одной неделей это не ограничится

Ответить

Желтый Филипп

5

Нерабочий месяц

Ответить

Taktischer Corgi

Желтый
1

Нерабочая неделя! с продлением

Ответить

Sergiy Sev

5

Пизда экономике

Ответить

Должный Женя

4

Путен, ты меня слышишь? Купи мне покушать!

Ответить

Maxim Kovalchuk

Должный
1
Ответить

Maxim Kovalchuk

Должный
1

Deleted

Ответить

Сергей Морозов

Должный
1

Путен, ты меня слышишь? Купи мне покушать!

Так можно да? Мне тогда большую пепперони и два холстена.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

4

Какой бы маринад выбрать сука

Ответить

Vladimir Medvedev

4

Карантин и ЧП оставляю себе,

Нерабочие дни презентую стране!

В. Путин

Ответить

Испанский единорожек88

4

Хорошо, что у меня есть родственники - бюджетники

Ответить

Силовой Абдужаббор

3

Капец 
Чо делать...
На шашлычки?

Ответить

Силовой Абдужаббор

Силовой
2

(Это шутка) 

Ответить

Основной глобус

1

+ майские = 1.5 месяца каникул. 

Ответить

Молодежный вентилятор

Основной
7

А в майские

Ответить

Andrew Night

3

Полумера приди, порядок наведи

Ответить

Дмитрий Маркин

3

УРА! ШАШЛЫКИ!!!!!!!

Ответить

Андрей Рядькин

3

по-ходу, ситуация с эпидемией сложнее 

Ответить

Alexander A. Zhuravkov

Андрей
0

И будет ещё сложнее

Ответить

Евгений Большаков

2

ну хотя бы новых налогов нет

Ответить

Евгений Киров

Евгений
1

Ну может регионы придумают что-нибудь.

Ответить

Ded Pihto

2

Теперь в году будет 12 недель

Ответить

subprocess.check_output

2

про Urals че нибудь пизданул бы

Ответить

Vardan Balayan

subprocess.chec…
0

Можно перефразировать,он тонет

Ответить

No Name

2

Говорит как мой препод: хочу отметить, следует подчеркнуть, важно помнить. Вода-водой

Ответить

Роман Трусов

2

Пизда экономике

Ответить

theLastLetters

Роман
0

А земля - крестьянам!

Ответить

Ant AA

2

Искренне позавидовал бюджетникам...пусть мало, но в этой ситуации пиздеца...

Ответить

Sergiy Sev

2

Все страна ушла в неоплачиваемый отпуск по собственному желанию! Спасибо тебе, ВэВэПу!

Ответить

Загальний аналiз сечi

0

Мне кажется или в его голосе есть какая-то тревога?

Ответить

Этнический Влад

Загальний
4

Старался не кашлянуть

Ответить

Насущные Проблемы

Загальний
2

Это старость.

Ответить

Alexei Kuksin

1

Здравствуй учебный год в июне и в июле.

Ответить

Ударный файл

Alexei
0

Кстати, а тебе зп заплатят? 

Ответить

Alexei Kuksin

Ударный
1

За эту нерабочую неделю обещали. Но обещанного два года ждут.

Ответить

Ударный файл

Alexei
0

Печально конечно, крепись 

Ответить

Степан Кучеренко

Alexei
0

а почему не удаленно? как же скайпы и т.п.? да, это не совсем то, но в таких условиях вполне вариант. лучше чем ничего

Ответить

Евгений Большаков

1

пиздец

Ответить

Предметный космос

1

Кто-нибудь вообще не работает в это время?

Ответить

Dear Moscow,

1

Наша компания в конце "нерабочей недели": 

Ответить

theLastLetters

Dear
0

"Русь-тройка, куда мчишьса ты?.."

Ответить

Dear Moscow,

theLastLetters
0

Бля, ты сюда ещё тройку лебедей из балета Чайковского приплети, чтобы уж совсем бинго было.

Ответить

theLastLetters

Dear
0

Погоди, это будет после следующего обращения.

Ответить

Ориентированный ящик

1

До 30 апреля - нерабочая неделя фить ха

Ответить

Тимур Блажкович

1

Пора искать работу в конторах, которым разрешено работать

Ответить

Испанский единорожек88

Тимур
0

А никому, кроме бюджетников, и не запрещено

Ответить

Тимур Блажкович

Испанский
0

Мне запрещено. У меня ремонт телефонов в небольшом тц. Весь тц закрыли по распоряжению роспотреба и всё

Ответить

Maksim Derkach

1

где теперь стричься и качать мышцы?  пздц

Ответить

Низкий микрофон

Maksim
0

Дома 

Ответить

Аня Курнаева

1

Ебааааааааать ...

Ответить

Artem Puchkov

1

На тж можно материться? А то  я песню вспомнил болельщиков про деда

Ответить

Andrew Makarov

1

Существует 4 царства: царство растений, царство животных, царство бактерий и царство небесное российскому малому бизнесу

Ответить

Shon Green

0

Уррраааа спасибо Путин! Лучший президент!
P. S. Очень интересно как будет проходить победобесие 9 мая

Ответить

Грустный корабль

Shon
2

угамонись черт

Ответить

Shon Green

Грустный
0

Блин у меня инет заглючил, как удалить помогите

Ответить

Антон Шаповалов

Shon
1

Это не интернет, это сайт

Ответить

Spect

0

Какой же он предсказуемый 

Ответить

theLastLetters

Spect
0

Стабильный!

Ответить

LordChanka

0

Что если пыня своим обнулением сломал систему, сотворил критический баг мироздания и запустил лавинообразный процесс обнуления всего и вся🤔

Ответить

Bugara's Life

0

Потом объявит месяц нефти по 80$?

Ответить

Евгений Киров

Bugara's
1

По 80 ₽

Ответить

Олег Ивахнов

0

ААААААААААААААААААА
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Ответить

Олег Ивахнов

Олег
1

Пчхи блядь

Ответить

Мистер Блондин

Олег
1

ждать в подсайте кухня темы «Как приготовить медиум рар из покрышки»?

Ответить

Спартак Каграманян

0

Ахахаха?

Ответить

LordChanka

0

срань какая то 

Ответить

Евгений Лазарев

0

Пизда России

Ответить

Алексей Крот

0

Мда
И чо делать-то

Ответить

William Nash

0

плешивый зачитывает, как я у доски в школе, в выражением, пунктуацией....

Ответить

Nikolay Talanov

0

НЕ ДЕ ЛЯ (семь дней) (длинною в месяц)

Ответить

Ударный файл

0

Del

Ответить

Саша Пелипенко

0

уже накручивают просмотры

Ответить

Миша Белый

Саша
0

нет, даже сайт завис от новости

Ответить

bor_vn

0

Леша, она сказал:
1. Кхе-кхе
2. Про то, что в интернете дезинформируют 
3. О тяжелых временах
?

Ответить

Сергей Эскин

0

Показывают по 1 каналу как бабушек штрафуют удоды

Ответить

Taktischer Corgi

0

29 апреля стало быть обращение, что мы так хорошо сидим, что давайте ничего не менять.

Ответить

Mikki Rurk

0

Это конец

Ответить

Испанский единорожек88

Mikki
0

Это начало конца.

Ответить

Кубардак Нургушаметов

Испанский
0

Это конец конца

Ответить

LordChanka

Кубардак
0

это обнуль 

Ответить

LordChanka

0

А вообще, самое время на работу устраиваться 

Ответить

Степан Кучеренко

LordChanka
0

было бы куда...

Ответить

theLastLetters

LordChanka
0

Советский анекдот вспомнился. 2 грузина в Москве встречаются.
- Ну как, устроился?
- Нэт. Пока работаю.

Ответить

No Name

0

Дед оказался пострашнее вируса. Вот он, главный вирус России.

Ответить

Нелли

0

я же в общепите работаю....ребят....ребят

Ответить

Виктор Мохов

0

Ублюдок. Ублюдки. ...

Оглядывайтесь.

Ответить

Сборник комментариев

0

Хиккуем, сегодня мы с тобой хиккуем... 

Некоторые хикковали ещё до того, как это стало мейнстримом...

Ответить

Олег Ивахнов