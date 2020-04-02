Прямой эфир
Изначально нерабочая неделя длилась до 5 апреля.
Владимир Путин во время обращения к нации объявил о продлении нерабочей недели с сохранением зарплат. Теперь нерабочие дни продлятся до 30 апреля. При этом президент допустил, что их могут сократить — власти будут следить за ситуацией с вирусом.
Органы власти, аптеки, магазины, больницы и предприятия с непрерывным производством будут работать в обычном режиме.
Решение приняли из-за ситуации с коронавирусом. Ко 2 апреля в России 3548 случаев заболевания Covid-19, 235 человек выздоровели, 30 умерли.
TJ выбрал главное из обращения президента.
25 марта президент уже выступал с обращением к нации из-за коронавируса. Тогда он объявил о нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля и попросил граждан не выходить из дома без необходимости. TJ пересказывал главные тезисы выступления.
С 30 марта регионы России стали вводить режим самоизоляции, к текущему моменту он действует в большинстве субъектов страны. TJ ведёт обновляемую карту регионов, где действуют ограничения для граждан.
Тут уже средний
Тут уж любой. Единственные, кто могут норм выжить – it компании с полной удалёнкой, которые ложили йух и продолжают работать. (Ну и живут не только полностью за счёт рекламы, ибо она падает шо пипец)
На кого они будут работать, если оффлайн загнется
Желтый Филипп
Не, а офлайн какой? Они же сами офлайн – доставка еды, например. Пока у людей бабос хоть чуть-чуть есть, он весь пойдёт им
А бабос люди видимо сами будут печатать.
Опять же, IT это не только доставки, остальным будет также больно как и остальным. А, да, и все развитие по пизде пойдет, лишь бы выжить
Доставка еды кстати в прососе тоже. Кажется что у них все должно быть заебись, но из-за закрывающихся ресторанов, падает разнообразие очень сильно (большинство ресторанов не может себе позволить жить только за счет заказов доставки). Сейчас вот например офисы Deliveroo загибаются по всему миру из-за этого.
Вот график похожий, но про США, говорят на 30 дней уже многих сфер не станет
Ну, кончится эта хрень, вернутся все сферы обратно, люди слишком привыкли, вопрос только в том, что куча текущих компаний мб сдохнет – ну сделают новые на развалинах, какие проблемосы.
Дай бог если 50% вернется, годами на прошлый уровень выходить будет, по миру, даже не в РФ
Отчаянный алмаз
да в любом случае возникнут новые компании на месте старых, просто это трагедия для тех которые уже есть
Счастливый пришелец
Да там вся экономика пиздой накрылась только что. Народ либо с голоду подыхать сейчас начнёт, либо все массово забьют и будут работать.
Чудесный вентилятор
Да блин. Вот с чего они начнут подыхать? Они жили от зп до зп прям вдолг?
На еду блин ну 10 тыщ в месяц надо это прям качественно. На что еще тратить пока изоляции?
Может на ЖКХ, кредиты, ипотеки?
Чудесный вентилятор
Кредиты и ипотеки сейчас заморозят, это неизбежно. В банках уже онлайн-очереди во все окна по этой теме. ЖКХ я бы советовал временно не платить, если УК не суперсовременная с возможностью индивидуального перекрытия. Но и то за 3 месяца не доебутся 99%.
На аренду квартиры, на оплату расходов тех, кто потерял работу, на кредиты? А если холодильник сломается в этот период?
В школе каникулы сейчас, ага?
Чудесный вентилятор
В школе были каникулы, да, но чот теперь вот сижу в своей квартире без кредитов и с запасом на полгодика. Коммуналку я б не платил кстати сейчас, все равно ничего не сделают.
Чудесный
Надеюсь, к следующему кризису будет. Обучение же должно как-то происходить. В общем-то, тут постили картинку что у малого бизнеса в сша медианный срок запаса денег 27 дней. Преступно мало, БЫВАЕТ всякое.
Сегодня коронавирус, а завтра слёг с другой болезнью или в травму попал на 2-3 месяца, ситуация-же абсолютно такая же с точки зрения "запасиков".
Не знаю что написать, поэтому напишу рецепт голубцов. Капуста - 1 кочан Рис - 200 г Фарш мясной - 500 г Соль - 1 ч. ложка Приправа - 1 ч. ложка (по вкусу) Перец черный молотый - по вкусу Масло растительное - для жарки Для соуса: Сметана - 2 ч. ложки Томатная паста или кетчуп - 2 ч. ложки
Делал я тут давеча ваши голубцы. За это время я приготовлю любые другие блюда больше и время останется. Мозгоебство
а деньги он даст работодателям? (пукнул в тред)
Кратко: в общем деньги из регионов и дальше будут уходить в Москву, ну а по поводу помощи регионам в сложной ситуаций: ебитесь сами
Я как москвич получаю за всю архангельскую область, слыш работать там
А может просто отменить текущий год, а следующий объявить 2020?
Обнулить
сейчас экономика обнулится до 2000го
Как он может говорить, что выходные оплачиваемые? Он сам будет бизнесу платить, чтобы работникам платили? Смешной такой. Зато слова громкие.
Вся грусть улетучится на параде 9 мая.
Объявят победу не только над фашизмом с душком 75-летней давности, но и над коварным вирусом!
Ураблядь!
Теперь в России останутся олигархи, без бизнесменов
Не останутся - сядут на яхты и уплыват ебать рыбок в нейтральных водах.
На это и расчёт.
Уверен, что ты серьёзно видишь в этом какой-то злодейский расчёт.
пизда бизнесу
Прям щас по орт: проблем в тур бизнесе нет, это просто межсезонье, поэтому немного просадка.
Ну наконец-то Удмурта Говоруном заменили, этот хоть говорит нормально, а не как в прошлый раз с трудом.
Не взрыв, а хлопок
Не пожар, а задымление
Не обвал, а отрицательный рост
Не карантин, а нерабочая неделя
Не карантин, а каникулы
Не коронавирус, а поветрие...
Путен, ты меня слышишь? Купи мне покушать!
Так можно да? Мне тогда большую пепперони и два холстена.
по-ходу, ситуация с эпидемией сложнее
ну хотя бы новых налогов нет
про Urals че нибудь пизданул бы
Говорит как мой препод: хочу отметить, следует подчеркнуть, важно помнить. Вода-водой
Пизда экономике
Все страна ушла в неоплачиваемый отпуск по собственному желанию! Спасибо тебе, ВэВэПу!
Мне кажется или в его голосе есть какая-то тревога?
Здравствуй учебный год в июне и в июле.
Кстати, а тебе зп заплатят?
За эту нерабочую неделю обещали. Но обещанного два года ждут.
а почему не удаленно? как же скайпы и т.п.? да, это не совсем то, но в таких условиях вполне вариант. лучше чем ничего
Наша компания в конце "нерабочей недели":
"Русь-тройка, куда мчишьса ты?.."
Бля, ты сюда ещё тройку лебедей из балета Чайковского приплети, чтобы уж совсем бинго было.
Пора искать работу в конторах, которым разрешено работать
Испанский единорожек88
А никому, кроме бюджетников, и не запрещено
Мне запрещено. У меня ремонт телефонов в небольшом тц. Весь тц закрыли по распоряжению роспотреба и всё
где теперь стричься и качать мышцы? пздц
Существует 4 царства: царство растений, царство животных, царство бактерий и царство небесное российскому малому бизнесу
Уррраааа спасибо Путин! Лучший президент!
P. S. Очень интересно как будет проходить победобесие 9 мая
Грустный корабль
угамонись черт
Блин у меня инет заглючил, как удалить помогите
Какой же он предсказуемый
Что если пыня своим обнулением сломал систему, сотворил критический баг мироздания и запустил лавинообразный процесс обнуления всего и вся🤔
Потом объявит месяц нефти по 80$?
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ждать в подсайте кухня темы «Как приготовить медиум рар из покрышки»?
уже накручивают просмотры
Леша, она сказал:
1. Кхе-кхе
2. Про то, что в интернете дезинформируют
3. О тяжелых временах
?
29 апреля стало быть обращение, что мы так хорошо сидим, что давайте ничего не менять.
Это конец
Испанский единорожек88
Это начало конца.
Это конец конца
А вообще, самое время на работу устраиваться
Советский анекдот вспомнился. 2 грузина в Москве встречаются.
- Ну как, устроился?
- Нэт. Пока работаю.
Хиккуем, сегодня мы с тобой хиккуем...
Некоторые хикковали ещё до того, как это стало мейнстримом...