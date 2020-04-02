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Новости
Дамир Камалетдинов
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Samsung рассказала о пожертвовании смартфонов пациентам с коронавирусом на карантине Материал редакции

Компания также передаст планшеты в образовательные учреждения, чтобы дети могли учиться удалённо.

12 комментариев
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Samsung пообещала пожертвовать смартфоны пациентам на карантине из-за коронавируса. В компании рассчитывают, что это поможет им оставаться на связи с семьёй и друзьями. Об этом говорится на сайте Samsung.

В компании также отметили, что передадут очистители воздуха в больницы и карантинные центры, а также планшеты в образовательные учреждения. Samsung также утверждает, что пожертвовала 29 миллионов долларов на поддержку и продукты региональным властям в США. Кроме того, Samsung работает с другими компаниями в Корее для налаживания массового производства масок.

Samsung — не первая технологическая компания, которая решила помочь в борьбе с пандемией Covid-19. В конце марта Apple объявила, что пожертвует миллионы масок медработникам в США, а Tesla пообещала передать аппараты искусственной вентиляции лёгких любым больницам по всему миру, при условии, что они сразу начнут применяться.

#новости #samsung #covid19

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12 комментариев
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Молодежный вентилятор

8

Apple: маски
Tesla: ИВЛ
Samsung: 

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Молодежный вентилятор

Молодежный
3

Вообще, новость высосана из пальца. Обычный пресс-релиз, рассказывающий, как помогает Самсунг во время пандемии. Там и мед. оборудование, принадлежности и гигиенические наборы (в том числе, маски), и очистители воздуха. Смартфоны и планшеты они не будут дарить, а уже дарят (они входят в $29 млн., пожертвованных с января) в странах, которые больше всех пострадали от COVID-19. И там ни слова о США.

Ответить

Специфический Илья

3

Это будут позапрошлогодние бютжетники, которые не удалось сплавить даже сотовым операторам?

Ответить

dmzkrsk

1

Ок Гугл, как заразиться короновирусом

Ответить

bor_vn

1

Кхе-кхе, Fold, пожалуйста

Ответить

Счастливый пришелец

0

Прям вот 900к смартфонов раздадут, да?

Ответить

Андрей Сыпченко

0

Прям даже не верится. Но если смогут осуществить - круто 

Ответить

Dear Moscow,

0

Я на карантине. 
Меня устроит даже новенький Galaxy S7 edge, уж больно мне он нравится. А то мой совсем поизносился.

Ответить

Rayslava

0

Ну с тем, что сейчас творится в экономике, вряд ли они бы смогли выгодно продать все запасы.
А тут кому-то пригодятся.

Ответить

Андрей Викторович

0

Надеюсь, они не возгораются? 

Ответить

Andre Macareno

–3

Я бы не стал брать, особенно если там неразорвавшиеся Galaxy Note 7

Ответить

Dear Moscow,

Andre
0

А я бы от Galaxy Note 7 Fan Edition даже не подумал отказываться.

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