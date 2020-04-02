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Компания также передаст планшеты в образовательные учреждения, чтобы дети могли учиться удалённо.
Samsung пообещала пожертвовать смартфоны пациентам на карантине из-за коронавируса. В компании рассчитывают, что это поможет им оставаться на связи с семьёй и друзьями. Об этом говорится на сайте Samsung.
В компании также отметили, что передадут очистители воздуха в больницы и карантинные центры, а также планшеты в образовательные учреждения. Samsung также утверждает, что пожертвовала 29 миллионов долларов на поддержку и продукты региональным властям в США. Кроме того, Samsung работает с другими компаниями в Корее для налаживания массового производства масок.
Samsung — не первая технологическая компания, которая решила помочь в борьбе с пандемией Covid-19. В конце марта Apple объявила, что пожертвует миллионы масок медработникам в США, а Tesla пообещала передать аппараты искусственной вентиляции лёгких любым больницам по всему миру, при условии, что они сразу начнут применяться.
Молодежный вентилятор
Вообще, новость высосана из пальца. Обычный пресс-релиз, рассказывающий, как помогает Самсунг во время пандемии. Там и мед. оборудование, принадлежности и гигиенические наборы (в том числе, маски), и очистители воздуха. Смартфоны и планшеты они не будут дарить, а уже дарят (они входят в $29 млн., пожертвованных с января) в странах, которые больше всех пострадали от COVID-19. И там ни слова о США.
Я на карантине.
Меня устроит даже новенький Galaxy S7 edge, уж больно мне он нравится. А то мой совсем поизносился.
Ну с тем, что сейчас творится в экономике, вряд ли они бы смогли выгодно продать все запасы.
А тут кому-то пригодятся.
Я бы не стал брать, особенно если там неразорвавшиеся Galaxy Note 7