Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Дамир Камалетдинов
8938

«Это было как в „Чёрном зеркале”»: стартап Bird за две минуты уволил 406 человек через видеоконференцию в Zoom Материал редакции

Так выглядят увольнения в 2020 году.

24 комментария
В закладки
Электросамокаты Bird Фото Bird

Райдшеринг-стартап Bird дистанционно уволил 406 сотрудников с помощью Zoom. В разговоре с изданием dot.LA бывшие работники компании рассказали, что им показали предзаписанный ролик с роботизированным голосом.

Процедура увольнения длилась две минуты: 406 работников Bird пригласили в видеоконференцию под названием «Обновление по Covid-19». После этого руководство якобы включило предзаписанный ролик, в котором сообщалось, что из-за пандемии компания сокращает количество сотрудников.

Накануне увольнения через Zoom сотрудники думали, что руководство расскажет о том, как стартап будет справляться с последствиями пандемии. Спустя две недели после перевода на удалённую работу они не получали новой информации о состоянии фирмы.

Однако работники заподозрили неладное, когда увидели, что список участников и ведущий конференции скрыты, а говорить во время звонка нельзя — только слушать. В течение следующего часа они расспрашивали коллег о том, кто ещё получил приглашения в Slack.

Это должно стать живым примером того, как не надо увольнять людей, особенно в такое время.

один из уволенных сотрудников Bird

В разговоре с dot.LA сотрудники подробно описали, как проходил звонок. В 10:30 утра все работники собрались в видеоконференции в Zoom, но первые пять минут встретили только молчание и слайд с надписью Covid-19, хотя обычно встречи в Bird начинались по расписанию.

Некоторые решили, что у Zoom возникли технические проблемы и отключились от видеоконференции. Остальные после пяти минут ожидания услышали обращение «машинного безтелесного голоса».

Женщина, в которой никто не смог распознать сотрудника Bird или члена руководства, рассказала, что видеоконференция — «это не лучший способ доставить это сообщение». По её словам, Covid-19 серьёзно повлиял на бизнес стартапа, поэтому менеджменту компании пришлось принять «невероятно сложные и болезненные решения».

Одним из этих решений стало устранение ряда ролей в компании. К сожалению, вашу позицию затронуло это решение.

из обращения к уволенным сотрудникам Bird

В календаре значилось, что встреча продлится полтора часа, но она закончилась через две минуты. Сотрудница компании Дженни Альвахе (Jenny Alvauaje) отметила, что это было похоже на эпизод из «Чёрного зеркала».

Этот зловещий голос пришёл и сказал нам, что у нас больше нет работы.

Дженни Альвахе
бывший data-scientist в Bird

Уволенные сотрудники Bird уверены, что руководство показало им предзаписанный ролик, некоторые также усомнились, что обращение читал живой человек. Однако по словам основателя и главы Bird Трэвиса Вандерзандена, компания не записывала обращение заранее, а видео отключили, потому что решили, что так будет «более гуманно».

Оглядываясь назад, нам стоило провести звонки наедине с каждым из сотен, кого это затронуло.

Трэвис Вандерзанден
глава Bird

Гендиректор стартапа также отметил, что на слайде во время видеоконференции была выведена дополнительная информация об увольнениях. В том числе о выплате зарплат за четыре недели и медицинской страховке на три месяца.

Некоторые сотрудники стартапа рассказали, что отключились от звонка прямо во время разговора из-за технических проблем и не услышали обращение целиком. Спустя 10 минут после обращения их рабочие ноутбуки перезагрузились и заблокировались. Часть работников не смогла попасть в конференцию из-за переполненности и узнала о потере работы из новостей с задержкой в час.

Согласно заявлению Bird, руководство персонально связывалось с каждым уволенным сотрудником после видеоконференции, однако как минимум несколько работников сообщили, что ничего не получали. При этом некоторые менеджеры просто разослали всем одни и те же благодарственные письма, а другие даже не знали, кого из их отдела уволили — и спрашивали об этом на LinkedIn.

От всех уволенных сотрудников также потребовали вернуть рабочие ноутбуки: IT-департамент стартапа потребовал запечатать их в коробки и отправить по почте в офис до 15 апреля. При этом как работники могут получить свои вещи, оставленные в офисе, никто не уточнил.

Многие компании сейчас увольняют людей. Люди поймут, какие компании делают это правильно, а какие нет. Я надеюсь Bird запомнят как тех, кто сделал это ужасно.

Дженни Альвахе

Судя по всему, масштабные сокращения коснулись всех отделов Bird, начиная от юристов до инженеров. Один из сотрудников уточнил, что некоторые команды «полностью уничтожили», другие отметили, что уволили в том числе внутренних «звёзд», а также большинство женщин.

По данным dot.LA, компания разом сократила 40% от 1060 сотрудников. Сильнее всего сокращения отразились на штаб-квартире Bird, в которую сможет вернуться лишь половина персонала.

Накануне пандемии сотрудники Bird занимались возвращением электросамокатов из «зимней спячки» и подготовкой к нагруженным весенному и летнему сезонам, которые приносили компании основной доход.

Это не могло произойти в ещё более худший момент для компании, поэтому это произошло так быстро.

анонимный сотрудник Bird

После начала эпидемии Bird, наоборот, начала как можно быстрее сокращать расходы. Даже наименее требовательные отделы попросили снизить расходы до нуля, а электросамокаты начали наспех переводить в спящий режим и убирать с улиц.

До пандемии коронавируса Bird называли одним из самых быстрорастущих стартапов в истории. В 2018 году компания достигла оценки в два миллиарда долларов и расширилась до 100 городов в США, в конце января 2020 года капитализация стартапа составляла 2,7 миллиарда долларов.

#стартапы #бизнес #covid19 #новости

Новости
Подписан
Отписаться
Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
Изначально нерабочая неделя длилась до 5 апреля.
10
18
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441","covid19"], "comments": 24, "likes": 18, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 155679, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 02 Apr 2020 17:00:21 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Разместите объявление на TJ
Его увидят на главной и под статьями
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Spect

9

Какие-то пидорские методы

Ответить

Насущные Проблемы

Spect
1

Зассали в глаза сказать.

Ответить

Константин Курасов

Насущные
3

сказали в глаза нассать

Ответить

Неплохой ихтиандр

Spect
0

Да хер знает, сказать человеку что он уволен и все, что сопли размазывать то
Взрослые же люди все, понятно должно быть что к чему и почему 

Ответить

Василий Лебедев

Неплохой
1

Берешь пример с одного там деда-альфача и смело объявляешь бессрочный неоплачиваемый выходной со свободой поиска пропитания.

Ответить

Наружный супер_стар

Неплохой
0

их там 400. И далеко не все взрослые и адекватнве

Ответить

Bulat Akhmetshin

8

Накануне увольнения через Zoom сотрудники думали, что руководство расскажет о том, как стартап будет справляться с последствиями пандемии.

Ну в принципе так оно и оказалось.

Ответить

Исходный калькулятор

4

Эй, а как же отдел кадров, приказ директора, трудовая книжка, прочая тема бумажная тема?

Ответить

Наружный супер_стар

Исходный
0

ключевое слово "стартап")))
Ну а вообще, вон им все жалование и страховку выплатят, написали же. Это же США, там хуй уволишь просто так, не выплачивая бабок

Ответить

Евгений Кочин

3

В 5-ом элементе Корбена Далласа так уволили)) Будущее наступило.

Ответить

Заключенный Валера

2

 Это должно стать живым примером того, как не надо увольнять людей, особенно в такое время.

Все современные люди так ратуют за эффективность, сокращение трат времени на всякую чепухи. Куча сервисов, от Слака, до Трелло, и еще больше стартапов на тему. Сервисы доставок и подписок буквально живут этим. А компаниям, видимо, нельзя использовать все преимущества этого: надо с каждым было посидеть, подержать за ручку, потратить Бог знает сколько времени. 

Ответить

dmzkrsk

–1

У Путина все равно круче презентация

Ответить

Дамир Камалетдинов

dmzkrsk
4

Он пока не сказал что мы все уволены

Ответить

1 2

Дамир
5

Но 30 апреля сделает это роботизированным голосом

Ответить

Исходный калькулятор

Дамир
2

Это граждане должны сказать "слугам народа", что они все уволены.

Ответить

Master Oogway

Дамир
0

Пока

Ответить

Насущные Проблемы

dmzkrsk
1

Путин через видеоконференцию уволил миллионы россиян.

Ответить

Евгений Мартынов

1

Что это за ноунеймы? Чем занимаются? Нахуя им датасайнтисты?

Ответить

Заключенный Валера

Евгений
1

 Нахуя им датасайнтисты

Пока жив Excel, "датасайнтисты" не переведутся.

Ответить

Иван Гуляев

Евгений
0

Прогноз спроса/оттока клиентов/LTV и прочих бизнесовых метрик.

Ответить

Виктор Мохов

1

Ещё и ноуты возвращать? Ахаха

Ответить

Дипломатический Кирилл

0

Вообще по божески уволили, три месяца страховки актуальны как не когда.

Ответить

злая оскорбинка

0

Ребят, это очень крутая новость, но «бестелесный» пишется с буквой С

Ответить

Alex Alex

0

блин, я туда собеседовался год назад, хорошо что отказали

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Коммерсантъ»: следующую неделю снова объявят в России нерабочей
О необходимости продления нерабочей недели заявляли вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
134
Новости
В России зафиксировали ещё 500 случаев заболевания Covid-19. Число заболевших превысило 2000
Восемь человек умерли за сутки.
205
Новости
У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус
Неделю назад он встречался с Путиным и здоровался с ним за руку.
576
Популярное за три дня
Интернет
«Коронавирус, от****сь»: Семён Слепаков записал песню, где попросил вернуть обратно «жопу в стране», но без вируса
«Пусть будет снова жопа в стране, пусть Конституцию меняют хоть в неделю 15 раз, пусть срут на наши права».
68
Новости
У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус
Неделю назад он встречался с Путиным и здоровался с ним за руку.
576
Технологии
В Telegram появились папки для чатов и каналов — теперь их можно сортировать и группировать
Долгожданная функция до этого присутствовала только в некоторых сторонних клиентах.
108
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Александр Ермошкин

Нерабочую неделю продлили до 30…

Поволжский…

Трамп одним твитом поднял цену…

Константин Курасов

Нерабочую неделю продлили до 30…

VVhq io

Трамп одним твитом поднял цену…

dmzkrsk

Трамп одним твитом поднял цену…

Папуша

Алкоголь в регионах может…

check-it-out

Алкоголь в регионах может…

Николас Ассбергер

Алкоголь в регионах может…

Владислав Сурков

Путин возложил ответственность…

Artem

Алкоголь в регионах может…

Станислав Есин

Пермская журналистка…

Jenny Smith

Путин продлил нерабочие дни до…

Artyom Dmitriev

Смена никнейма, описание…

Владислав Сурков

Алкоголь в регионах может…

Владислав Сурков

Алкоголь в регионах может…

Лев Люкшин

Алкоголь в регионах может…

НечеловеческаяЛогика

Путин выступит с новым…

Artem

Алкоголь в регионах может…

Sergey Pal

Олег Тиньков покинет совет…

Московский

Трамп одним твитом поднял цену…