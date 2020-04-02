Так выглядят увольнения в 2020 году.

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Электросамокаты Bird Фото Bird

Райдшеринг-стартап Bird дистанционно уволил 406 сотрудников с помощью Zoom. В разговоре с изданием dot.LA бывшие работники компании рассказали, что им показали предзаписанный ролик с роботизированным голосом.

Процедура увольнения длилась две минуты: 406 работников Bird пригласили в видеоконференцию под названием «Обновление по Covid-19». После этого руководство якобы включило предзаписанный ролик, в котором сообщалось, что из-за пандемии компания сокращает количество сотрудников.

Накануне увольнения через Zoom сотрудники думали, что руководство расскажет о том, как стартап будет справляться с последствиями пандемии. Спустя две недели после перевода на удалённую работу они не получали новой информации о состоянии фирмы.

Однако работники заподозрили неладное, когда увидели, что список участников и ведущий конференции скрыты, а говорить во время звонка нельзя — только слушать. В течение следующего часа они расспрашивали коллег о том, кто ещё получил приглашения в Slack.

Это должно стать живым примером того, как не надо увольнять людей, особенно в такое время. один из уволенных сотрудников Bird

В разговоре с dot.LA сотрудники подробно описали, как проходил звонок. В 10:30 утра все работники собрались в видеоконференции в Zoom, но первые пять минут встретили только молчание и слайд с надписью Covid-19, хотя обычно встречи в Bird начинались по расписанию.

Некоторые решили, что у Zoom возникли технические проблемы и отключились от видеоконференции. Остальные после пяти минут ожидания услышали обращение «машинного безтелесного голоса».

Женщина, в которой никто не смог распознать сотрудника Bird или члена руководства, рассказала, что видеоконференция — «это не лучший способ доставить это сообщение». По её словам, Covid-19 серьёзно повлиял на бизнес стартапа, поэтому менеджменту компании пришлось принять «невероятно сложные и болезненные решения».

Одним из этих решений стало устранение ряда ролей в компании. К сожалению, вашу позицию затронуло это решение. из обращения к уволенным сотрудникам Bird

В календаре значилось, что встреча продлится полтора часа, но она закончилась через две минуты. Сотрудница компании Дженни Альвахе (Jenny Alvauaje) отметила, что это было похоже на эпизод из «Чёрного зеркала».

Этот зловещий голос пришёл и сказал нам, что у нас больше нет работы. Дженни Альвахе бывший data-scientist в Bird

Уволенные сотрудники Bird уверены, что руководство показало им предзаписанный ролик, некоторые также усомнились, что обращение читал живой человек. Однако по словам основателя и главы Bird Трэвиса Вандерзандена, компания не записывала обращение заранее, а видео отключили, потому что решили, что так будет «более гуманно».

Оглядываясь назад, нам стоило провести звонки наедине с каждым из сотен, кого это затронуло. Трэвис Вандерзанден глава Bird

Гендиректор стартапа также отметил, что на слайде во время видеоконференции была выведена дополнительная информация об увольнениях. В том числе о выплате зарплат за четыре недели и медицинской страховке на три месяца.

Некоторые сотрудники стартапа рассказали, что отключились от звонка прямо во время разговора из-за технических проблем и не услышали обращение целиком. Спустя 10 минут после обращения их рабочие ноутбуки перезагрузились и заблокировались. Часть работников не смогла попасть в конференцию из-за переполненности и узнала о потере работы из новостей с задержкой в час.

Согласно заявлению Bird, руководство персонально связывалось с каждым уволенным сотрудником после видеоконференции, однако как минимум несколько работников сообщили, что ничего не получали. При этом некоторые менеджеры просто разослали всем одни и те же благодарственные письма, а другие даже не знали, кого из их отдела уволили — и спрашивали об этом на LinkedIn.

От всех уволенных сотрудников также потребовали вернуть рабочие ноутбуки: IT-департамент стартапа потребовал запечатать их в коробки и отправить по почте в офис до 15 апреля. При этом как работники могут получить свои вещи, оставленные в офисе, никто не уточнил.

Многие компании сейчас увольняют людей. Люди поймут, какие компании делают это правильно, а какие нет. Я надеюсь Bird запомнят как тех, кто сделал это ужасно. Дженни Альвахе

Судя по всему, масштабные сокращения коснулись всех отделов Bird, начиная от юристов до инженеров. Один из сотрудников уточнил, что некоторые команды «полностью уничтожили», другие отметили, что уволили в том числе внутренних «звёзд», а также большинство женщин.

По данным dot.LA, компания разом сократила 40% от 1060 сотрудников. Сильнее всего сокращения отразились на штаб-квартире Bird, в которую сможет вернуться лишь половина персонала.

Накануне пандемии сотрудники Bird занимались возвращением электросамокатов из «зимней спячки» и подготовкой к нагруженным весенному и летнему сезонам, которые приносили компании основной доход.

Это не могло произойти в ещё более худший момент для компании, поэтому это произошло так быстро. анонимный сотрудник Bird

После начала эпидемии Bird, наоборот, начала как можно быстрее сокращать расходы. Даже наименее требовательные отделы попросили снизить расходы до нуля, а электросамокаты начали наспех переводить в спящий режим и убирать с улиц.