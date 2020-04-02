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Так выглядят увольнения в 2020 году.
Райдшеринг-стартап Bird дистанционно уволил 406 сотрудников с помощью Zoom. В разговоре с изданием dot.LA бывшие работники компании рассказали, что им показали предзаписанный ролик с роботизированным голосом.
Процедура увольнения длилась две минуты: 406 работников Bird пригласили в видеоконференцию под названием «Обновление по Covid-19». После этого руководство якобы включило предзаписанный ролик, в котором сообщалось, что из-за пандемии компания сокращает количество сотрудников.
Накануне увольнения через Zoom сотрудники думали, что руководство расскажет о том, как стартап будет справляться с последствиями пандемии. Спустя две недели после перевода на удалённую работу они не получали новой информации о состоянии фирмы.
Однако работники заподозрили неладное, когда увидели, что список участников и ведущий конференции скрыты, а говорить во время звонка нельзя — только слушать. В течение следующего часа они расспрашивали коллег о том, кто ещё получил приглашения в Slack.
В разговоре с dot.LA сотрудники подробно описали, как проходил звонок. В 10:30 утра все работники собрались в видеоконференции в Zoom, но первые пять минут встретили только молчание и слайд с надписью Covid-19, хотя обычно встречи в Bird начинались по расписанию.
Некоторые решили, что у Zoom возникли технические проблемы и отключились от видеоконференции. Остальные после пяти минут ожидания услышали обращение «машинного безтелесного голоса».
Женщина, в которой никто не смог распознать сотрудника Bird или члена руководства, рассказала, что видеоконференция — «это не лучший способ доставить это сообщение». По её словам, Covid-19 серьёзно повлиял на бизнес стартапа, поэтому менеджменту компании пришлось принять «невероятно сложные и болезненные решения».
В календаре значилось, что встреча продлится полтора часа, но она закончилась через две минуты. Сотрудница компании Дженни Альвахе (Jenny Alvauaje) отметила, что это было похоже на эпизод из «Чёрного зеркала».
Уволенные сотрудники Bird уверены, что руководство показало им предзаписанный ролик, некоторые также усомнились, что обращение читал живой человек. Однако по словам основателя и главы Bird Трэвиса Вандерзандена, компания не записывала обращение заранее, а видео отключили, потому что решили, что так будет «более гуманно».
Гендиректор стартапа также отметил, что на слайде во время видеоконференции была выведена дополнительная информация об увольнениях. В том числе о выплате зарплат за четыре недели и медицинской страховке на три месяца.
Некоторые сотрудники стартапа рассказали, что отключились от звонка прямо во время разговора из-за технических проблем и не услышали обращение целиком. Спустя 10 минут после обращения их рабочие ноутбуки перезагрузились и заблокировались. Часть работников не смогла попасть в конференцию из-за переполненности и узнала о потере работы из новостей с задержкой в час.
Согласно заявлению Bird, руководство персонально связывалось с каждым уволенным сотрудником после видеоконференции, однако как минимум несколько работников сообщили, что ничего не получали. При этом некоторые менеджеры просто разослали всем одни и те же благодарственные письма, а другие даже не знали, кого из их отдела уволили — и спрашивали об этом на LinkedIn.
От всех уволенных сотрудников также потребовали вернуть рабочие ноутбуки: IT-департамент стартапа потребовал запечатать их в коробки и отправить по почте в офис до 15 апреля. При этом как работники могут получить свои вещи, оставленные в офисе, никто не уточнил.
Судя по всему, масштабные сокращения коснулись всех отделов Bird, начиная от юристов до инженеров. Один из сотрудников уточнил, что некоторые команды «полностью уничтожили», другие отметили, что уволили в том числе внутренних «звёзд», а также большинство женщин.
По данным dot.LA, компания разом сократила 40% от 1060 сотрудников. Сильнее всего сокращения отразились на штаб-квартире Bird, в которую сможет вернуться лишь половина персонала.
Накануне пандемии сотрудники Bird занимались возвращением электросамокатов из «зимней спячки» и подготовкой к нагруженным весенному и летнему сезонам, которые приносили компании основной доход.
После начала эпидемии Bird, наоборот, начала как можно быстрее сокращать расходы. Даже наименее требовательные отделы попросили снизить расходы до нуля, а электросамокаты начали наспех переводить в спящий режим и убирать с улиц.
До пандемии коронавируса Bird называли одним из самых быстрорастущих стартапов в истории. В 2018 году компания достигла оценки в два миллиарда долларов и расширилась до 100 городов в США, в конце января 2020 года капитализация стартапа составляла 2,7 миллиарда долларов.
Какие-то пидорские методы
Зассали в глаза сказать.
Неплохой ихтиандр
Да хер знает, сказать человеку что он уволен и все, что сопли размазывать то
Взрослые же люди все, понятно должно быть что к чему и почему
Берешь пример с одного там деда-альфача и смело объявляешь бессрочный неоплачиваемый выходной со свободой поиска пропитания.
Накануне увольнения через Zoom сотрудники думали, что руководство расскажет о том, как стартап будет справляться с последствиями пандемии.
Ну в принципе так оно и оказалось.
Наружный супер_стар
ключевое слово "стартап")))
Ну а вообще, вон им все жалование и страховку выплатят, написали же. Это же США, там хуй уволишь просто так, не выплачивая бабок
Это должно стать живым примером того, как не надо увольнять людей, особенно в такое время.
Все современные люди так ратуют за эффективность, сокращение трат времени на всякую чепухи. Куча сервисов, от Слака, до Трелло, и еще больше стартапов на тему. Сервисы доставок и подписок буквально живут этим. А компаниям, видимо, нельзя использовать все преимущества этого: надо с каждым было посидеть, подержать за ручку, потратить Бог знает сколько времени.
У Путина все равно круче презентация
Исходный калькулятор
Это граждане должны сказать "слугам народа", что они все уволены.
Что это за ноунеймы? Чем занимаются? Нахуя им датасайнтисты?
Заключенный Валера
Нахуя им датасайнтисты
Пока жив Excel, "датасайнтисты" не переведутся.