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Новости
Артём Мазанов
2689

Забайкальский край стал первым российским регионом, где из-за коронавируса полностью запретили продажу алкоголя Материал редакции

До этого регионы только ограничивали продажу алкоголя, но полностью её не запрещали.

58 комментариев
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя в регионе из-за режима самоизоляции, введённого из-за распространения Covid-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Алкоголь запретили продавать «до особого распоряжения». Забайкальский край стал первым российским регионом, где полностью запретили продажу алкоголя. С 31 марта там действует режим самоизоляции, по которому жителям «в период установленных нерабочих дней» запрещено покидать дома, «за исключением обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью».

До этого регионы в России только ограничивали продажу алкоголя. Например, в Карелии его разрешили покупать только с 10:00 до 14:00. Похожие меры ввели и в Кемеровской области, Тыве, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях.

#новости #covid19 #карантинвроссии

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58 комментариев
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Эмиль Рубанов

8

но зачем

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Уютный Багажник

Эмиль
2

Затем что эти дебики сейчас сидят дома взаперти и бурлят говнами, там и так уже по всему миру рост домашнего насилия. А теперь представь нашего Ваньку, у которого только и осталась теперь разве что бутылка из занятий. 

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Ilya Martyanov

Уютный
1

а что если у таких даже бутылку уже отобрали? чем тогда заняться

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Уютный Багажник

Ilya
0

В душе не ебу, я всего лишь постарался понять, чем власти руководствуются. Могут начать фистингом заниматься, полагаю. 

Ответить

Dra

Ilya
0

Есть шанс, что роскомнадзор совершит, очистит генофонд, так сказатб

Ответить

check-it-out

Уютный
0

Ну вообще резкое лишение пристрастия это дополнительный стресс, что провоцирует конфликт.

Ответить

Уютный Багажник

check-it-out
–1

Ниже писал. Если человек уже патологический алкаш, наличие, или отсутствие бутылки ничего не меняет. Такие люди в любом состоянии неадекватны. Обычные мужики, либо заморочатся и найдут, либо просто хер забьют. 

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Сергей Гращенко

Уютный
1

забьют только если не дошли до физический зависимости, и их не начнёт бешено трясти без бутылки. Резкая остановка в таких случаях может очень плохо кончиться. Так что истинные алкаши будут искать бухло любыми способами и им будет всё равно на последствия. А уж алкаш в откате от многодневных запоев может и жену уебать от злости, это стопроц. Жёсткий запрет короче, особенно для зайбайка

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Уютный Багажник

Сергей
–1

Всё уже выше писал, надоело повторять.

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Сергей Гращенко

Уютный
0

ну да я прочитал эту хуйню про "большинство не будет париться по поводу запрета", ты видимо не понимаешь специфику забайкальского края

Ответить

Уютный Багажник

Сергей
0

Я живу рядом с ним, иди найух, специфичный. И читать хотя бы научись заодно. Чёрным по белому написано, либо найдут бутылку (что не трудно сделать, как раз из-за специфики таких мест), либо, если не настолько уж и хочется, забьют. Про алкашей хардкорных и речи не идёт.

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Сергей Гращенко

Уютный
0

Я живу рядом с ним, иди найух, специфичный

оно и видно ухахах

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Уютный
0

Ну теперь то он успокоится. Да и все же знают, что если официально что-то запрещать, то это уже никак не достать

Ответить

Уютный Багажник

ＫＩＢØＵＮＥ
0

Тред прочитай хотя бы сначала 🤦‍♂️Сильно захочет - достанет. Не сильно захочет - забьёт. На таких и расчёт. А алкаши это алкаши.

Ответить

the art of гепард

7

а как алкашка или карантин связаны с коронавирусом-то? щас начнут проявлять смекалочку, которая в итоге только хуже сделает

Ответить

Аркадий Иванов

the
2

Чтобы не "буянили". Ну логика властей мне видится такая.

Ответить

the art of гепард

Аркадий
4

да это понятно, но ведь наоборот буянить будут ещё больше

Ответить

Уютный Багажник

the
2

Ну не факт. Всё таки абсолютное большинство людей в трезвом виде адекватнее, нежели в пьяном. А конченные алкаши в любом случае ебобо, хоть с бутылкой, хоть без неё.

Ответить

Аркадий Иванов

Уютный
0

Согласен, такое разумное ограничение. Для тех, кто как бы и не против пить, но запариваться из-за этого точно не будет.

Ответить

the art of гепард

Уютный
0

это верно) просто большинство всё-таки бухает, по-моему. тех, кто вообще не пьёт, как ты, мало. а алкаши могут за троих сойти, устроив бучу. хотя я даже не про бучу, а именно про то, что начнут искать способы обойти запрет 

Ответить

Уютный Багажник

the
0

Большинство людей любит выпить, это да. Но опять же - это же большинство не начнёт хвататься за ножи из-за того что водка кончилась не надо краски сгущать. Побурчат может, может выкрутятся и найдут, может забьют тупо. 

Ответить

Jiří Kropočev

Уютный
0

не надо краски сгущать

Скажите, а вы вот правда не в курсе за разные там "сухие законы" и их последствия?

Ответить

Poe Ghost

the
2

Ну, за смекалочку.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

the
0

в СССР секса нет!

Ответить

bor_vn

the
–1

1. Как написал @Уютный Багажник - снизить уровень агрессии в доме. 
 Агрессор + алкашка чаще всего приводят к пиздецу. 
2. Могу ошибаться, но алкоголь снижает иммунитет. 
3. Алкоголь уменьшает чувство опасности.
4. Многие (я) не умеют пить. В поддатом состоянии бегут за алкашкой ночью в соседнюю деревню, где ещё открыт ларёк.  

Ответить

Aleks Ad

5

думаю Забайкальский край станет первым местом на планете, где изобретут лекарство от коронавируса

Ответить

Низкий микрофон

Aleks
0

Это грозились сделать мамашки вообще то 

Ответить

Обухов Денис

2

Сухой закон ...теперь опять таксисты будут водку продовать.

Ответить

Василий Лебедев

Обухов
0

Тем более заказов у них сейчас мало.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

–4

Было бы охуенно, если бы эти полные запреты впоследствии переросли в более жесткие запреты, чем были до этого. Ну типа продажа только с понедельника по среду и с 10:00 до 16:00. Может, хоть долбоёбов по вечерам на улице меньше будет

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Арнольд
–2

О, синяки активизировались) 

Ответить

Рациональный Никита

Арнольд
3

Да нет, прост ты хуйню сморозил

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Рациональный
–2

Как-то похуй, хоть в очко ебись) 

Ответить

Рациональный Никита

Арнольд
1

Ты всем своим поведением говоришь, что тебе не по хуй) Лёд к пердаку приложи, может остынет.

Ответить

Арнольд

Рациона…
–2

бля, ты у меня в уведомлениях вылезаешь, отъебись 

Ответить

redmadkit

Арнольд
2

Ой, обиженки нарисовались.

Ответить

Рациональный Никита

redmadkit
0

Тебя тоже побежал минуснуть в ответ в секунду? )))

Ответить

redmadkit

Рациональный
2

Да, самая быстрая рука на Диком Западе.

Ответить

Арнольд

redmadk…
–1

Щас всех вас заебу, алкашня

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Рациональный
–1

Да 

Ответить

Дмитрий Анисимов

Арнольд
0

ыыы синяки везеде синяки ыыы алкаголь плоха не пью и чувствую себя просто чудесно алкаголь пойду минусить всех в ответ ))) 

Ответить

check-it-out

Арнольд
0

 Может, хоть долбоёбов по вечерам на улице меньше будет

Дак не гуляй, уже -1 будет. НАЧНИССЕБЯ.

Ответить

Всевозможный яд

1

Появятся местные предприниматели.

Ответить

Владислав Сурков

1

Забайкальский край принял ислам

Ответить

Spect

0

Алкоголь это же антисептик

Ответить

Roman Konchalov

Spect
–1

Этиловый спирт в концентрации 70% — это антисептик. А алкоголь — это один из самых губительных наркотиков на нашей планете после героина. 

Ответить

Spect

Roman
2

Ну ладно, алкоголь это разбавленный антисептик

Ответить

Обухов Денис

Spect
0

Для кровеносных сосудов очень хороший антисептик 

Ответить

Вольный Петя

0

Между первым и вторым - перерывчик небольшой?

Ответить

Счастливый пришелец

0

Деды уже расчехлили свои самогонные аппараты. 

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

Парням сил и удачи!
В забайкалье кроме как пить, больше ничего не остается.
Ничего не остается...

Ответить

Роман Белоус

0

Пойду штоле за бухлом схожу

Ответить

Alex Blake

0

В Чечне запретили в 91 году

Ответить

Невидимый инструмент

0

Забайкальский край Тыве, Якутии

ну там алкоголь страшная вещь 

Ответить

Миша Сергеев

0

Сейчас в магазинах пиздец творился, люди телегами скупали алкашку

Ответить

Сергей Громов

0

по-моему это крайние меры. ограниченим можно было обойтись, но не польным запретом

Ответить

Andre Macareno

0

Без каких-нибудь особенных затрат
Создан этот самогонный аппарат
А приносит он, друзья, доход
Между прочим, круглый год!

А вот и поддержка малого бизнеса подъехала

Ответить

Оля Добровольская

0

ну ваще-т шашлыки без пива с водочкой —  такое себе
никто тогда на них и не поедет

Ответить
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