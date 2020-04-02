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До этого регионы только ограничивали продажу алкоголя, но полностью её не запрещали.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя в регионе из-за режима самоизоляции, введённого из-за распространения Covid-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Алкоголь запретили продавать «до особого распоряжения». Забайкальский край стал первым российским регионом, где полностью запретили продажу алкоголя. С 31 марта там действует режим самоизоляции, по которому жителям «в период установленных нерабочих дней» запрещено покидать дома, «за исключением обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью».
До этого регионы в России только ограничивали продажу алкоголя. Например, в Карелии его разрешили покупать только с 10:00 до 14:00. Похожие меры ввели и в Кемеровской области, Тыве, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях.
но зачем
Затем что эти дебики сейчас сидят дома взаперти и бурлят говнами, там и так уже по всему миру рост домашнего насилия. А теперь представь нашего Ваньку, у которого только и осталась теперь разве что бутылка из занятий.
а что если у таких даже бутылку уже отобрали? чем тогда заняться
В душе не ебу, я всего лишь постарался понять, чем власти руководствуются. Могут начать фистингом заниматься, полагаю.
Ну вообще резкое лишение пристрастия это дополнительный стресс, что провоцирует конфликт.
Ниже писал. Если человек уже патологический алкаш, наличие, или отсутствие бутылки ничего не меняет. Такие люди в любом состоянии неадекватны. Обычные мужики, либо заморочатся и найдут, либо просто хер забьют.
забьют только если не дошли до физический зависимости, и их не начнёт бешено трясти без бутылки. Резкая остановка в таких случаях может очень плохо кончиться. Так что истинные алкаши будут искать бухло любыми способами и им будет всё равно на последствия. А уж алкаш в откате от многодневных запоев может и жену уебать от злости, это стопроц. Жёсткий запрет короче, особенно для зайбайка
Всё уже выше писал, надоело повторять.
ну да я прочитал эту хуйню про "большинство не будет париться по поводу запрета", ты видимо не понимаешь специфику забайкальского края
Я живу рядом с ним, иди найух, специфичный. И читать хотя бы научись заодно. Чёрным по белому написано, либо найдут бутылку (что не трудно сделать, как раз из-за специфики таких мест), либо, если не настолько уж и хочется, забьют. Про алкашей хардкорных и речи не идёт.
Тред прочитай хотя бы сначала 🤦♂️Сильно захочет - достанет. Не сильно захочет - забьёт. На таких и расчёт. А алкаши это алкаши.
а как алкашка или карантин связаны с коронавирусом-то? щас начнут проявлять смекалочку, которая в итоге только хуже сделает
Чтобы не "буянили". Ну логика властей мне видится такая.
да это понятно, но ведь наоборот буянить будут ещё больше
Ну не факт. Всё таки абсолютное большинство людей в трезвом виде адекватнее, нежели в пьяном. А конченные алкаши в любом случае ебобо, хоть с бутылкой, хоть без неё.
Согласен, такое разумное ограничение. Для тех, кто как бы и не против пить, но запариваться из-за этого точно не будет.
это верно) просто большинство всё-таки бухает, по-моему. тех, кто вообще не пьёт, как ты, мало. а алкаши могут за троих сойти, устроив бучу. хотя я даже не про бучу, а именно про то, что начнут искать способы обойти запрет
Большинство людей любит выпить, это да. Но опять же - это же большинство не начнёт хвататься за ножи из-за того что водка кончилась не надо краски сгущать. Побурчат может, может выкрутятся и найдут, может забьют тупо.
не надо краски сгущать
Скажите, а вы вот правда не в курсе за разные там "сухие законы" и их последствия?
1. Как написал @Уютный Багажник - снизить уровень агрессии в доме.
Агрессор + алкашка чаще всего приводят к пиздецу.
2. Могу ошибаться, но алкоголь снижает иммунитет.
3. Алкоголь уменьшает чувство опасности.
4. Многие (я) не умеют пить. В поддатом состоянии бегут за алкашкой ночью в соседнюю деревню, где ещё открыт ларёк.
думаю Забайкальский край станет первым местом на планете, где изобретут лекарство от коронавируса
Сухой закон ...теперь опять таксисты будут водку продовать.
Было бы охуенно, если бы эти полные запреты впоследствии переросли в более жесткие запреты, чем были до этого. Ну типа продажа только с понедельника по среду и с 10:00 до 16:00. Может, хоть долбоёбов по вечерам на улице меньше будет
О, синяки активизировались)
Да нет, прост ты хуйню сморозил
Как-то похуй, хоть в очко ебись)
Рациональный Никита
Тебя тоже побежал минуснуть в ответ в секунду? )))
Да, самая быстрая рука на Диком Западе.
ыыы синяки везеде синяки ыыы алкаголь плоха не пью и чувствую себя просто чудесно алкаголь пойду минусить всех в ответ )))
Может, хоть долбоёбов по вечерам на улице меньше будет
Дак не гуляй, уже -1 будет. НАЧНИССЕБЯ.
Алкоголь это же антисептик
Этиловый спирт в концентрации 70% — это антисептик. А алкоголь — это один из самых губительных наркотиков на нашей планете после героина.
Парням сил и удачи!
В забайкалье кроме как пить, больше ничего не остается.
Ничего не остается...
по-моему это крайние меры. ограниченим можно было обойтись, но не польным запретом
Без каких-нибудь особенных затрат
Создан этот самогонный аппарат
А приносит он, друзья, доход
Между прочим, круглый год!
А вот и поддержка малого бизнеса подъехала
ну ваще-т шашлыки без пива с водочкой — такое себе
никто тогда на них и не поедет