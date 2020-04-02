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Алексей Боржонов
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Пермская журналистка рассказывала о диагнозе Covid-19. Но Минздрав региона подтвердил это только после её смерти Материал редакции

Власти региона раскритиковали действия Минздрава и сказали, что от общества нельзя скрывать информацию.

33 комментария
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Фото Анастасии Петровой, Фейсбук

31 марта в Перми умерла журналистка Анастасия Петрова, главный редактор еженедельника «Деловой интерес». Минздрав только после её смерти сообщил, что у неё была коронавирусная инфекция. При этом сама Петрова ещё за несколько дней до смерти рассказывала о том, что один из тестов на Covid-19 оказался положительным.

Петрову госпитализировали с диагнозом «пневмония»

24 марта журналистку госпитализировали с диагнозом «пневмония». В этот же день она сделала последнюю запись в фейсбуке и рассказала, что к ней пришли реаниматологи с аппаратом ИВЛ.

Приходили реаниматологи с аппаратом ИВЛ, очень классные и профессиональные. Ходят в масках для снорклинга, кстати — помимо масок на рот и нос. Померили кислород в артериальной крови, сказали, что я пока в их помощи не нуждаюсь, но вообще — в группе риска. Велели продолжать дышать кислородом. И если что — они рядом и будут через пять минут. Если мне станет хуже.

из поста Петровой

Петрова рассказывала, что у неё подтвердили Covid-19, но Минздрав сообщил об этом только после её смерти

После госпитализации журналистке провели тест на коронавирус. По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, его результат был «сомнительным». Тогда у неё взяли второй тест и отправили результаты в новосибирскую лабораторию. «Коммерсантъ» со ссылкой на Минздрав края пишет, что его результаты пришли уже после смерти пациентки.

Однако в переписке с подругой, опубликованной изданием Properm, Петрова ещё за два дня до смерти рассказала, что второй тест на Covid-19 был положительным. Информацию о положительном тесте подтверждает и «Медуза».

«Если было известно, что у неё коронавирус, почему молчали об этом?»

Глава Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал действия Минздрава и заявил, что «недопустимо скрывать от общества информацию». Он поручил оказать родственникам Петровой всю необходимую помощь. Анастасии Петровой было 36 лет, у неё остались двое сыновей.

Если было известно, что у неё коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!

Дмитрий Махонин
глава Пермского края

По официальной статистике на сайте оперштаба всё ещё один умерший от коронавируса. Но помимо Петровой, в регионе от Covid-19 также умер мужчина.

При этом в Telegram-канале оперштаба «Стоп коронавирус Пермь», к утру 2 апреля говорилось о двух смертях от Covid-19.

​Скриншот сделан в 15:47 по московскому времени 

#новости #covid19 #россия

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33 комментария
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Замкнутый нос

37

36 лет, пиздос.
Если бы она не работала журналисткой, то никто не узнал бы об этой истории. 

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Сергей Васильев

Замкнутый
–1

С чего ты так решила?

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Замкнутый нос

Сергей
11

Это мое субъективное суждение, основанное на совокупности факторов. Довольно интересное совпадание, что первый погибший человек младше 40 - журналист. Еще интереснее, что ее до сих пор не включили в статистику. 

Ответить

Артем Стажаров

11

Пиздец.. Молодая такая(  

Ответить

Павел Мухунов

–4

Не понял сути претензии. Минздрав не достаточно оперативно подтвердил диагноз с коронавирусом именно вот у этой пациентки, это важно потому что она чем-то знаменита в соцсетях?

Ответить

Хитрый лолипоп

Павел
20

Это важно, потому что это факт сокрытия реальных цифр. У женщины судя по скринам два положительных теста, а в числе погибших от короны она не числится.
Сколько ещё таких случаев, не попавших в СМИ – загадка.

Ответить

Eduard Vakhitov

Павел
6

Необходимо всех контактирующих перевести на карантин

Ответить

Spect

Павел
0

В посте написано

Ответить

Замкнутый нос

4

Довольно жутковато это читать

Ответить

Марк Варламов

3

Надеюсь, минздрав осудят за фейкньюз о коронавирусе по всей строгости закона?

Ответить

Марк Варламов

Марк
3

Ах да, они же штраф из госбюджета оплатят(

Ответить

Владислав Сурков

3

TJ целыми днями постит все про коронавирус

Тот же TJ пропускает главную новость утра 

Ответить

Замкнутый нос

Владислав
1

Да, кстати, тоже удивилась. @Сергей Звезда 

Ответить

Артем Стажаров

Владислав
0

а что за новость?

Ответить

Замкнутый нос

Артем
2

Эта новость. Все вокруг о ней говорят, а на тж ни слова.

Ответить

Академический бинокль

2

А почему в группе риска была в таком возрасте? Есть какая-то дополнительная инфа?

Ответить

Станислав Есин

Академический
2

Ожирение 

Ответить

Дмитрий Сафронов

Академический
2

Я думаю группа риска по текущему состоянию. Т.е сатурация падает динамика отрицательная - группа риска. 

Ответить

Станислав Есин

Академический
–1

"У неё, скорее всего, были множественные нарушения эндокринной системы, мог быть метаболический синдром, могли быть грубые нарушения гормонов, половых гормонов, надпочечников. Ожирение считается фактором риска коронавирусной инфекции", — рассказали медики, знакомые с ситуацией. 

Ответить

Andrew Makarov

Станислав
2

скорее всего

могли быть

Отличное объяснение конечно. :\

Ответить

Александр Коржуев

Andrew
0

причины разные...

Ответить

Станислав Есин

Станислав
0

Быдло минусит, а ведь так и есть.
При поступлении в больницу ей было диагностировано ожирение третьей степени и ОРВИ, а при вскрытии обнаружены полнокровие внутренних органов, косвенные признаки септического процесса, ДВС-синдром и инфильтрация в лёгких.

Ответить

Замкнутый нос

Станислав
0

Коронавирус может вызывать сепсис, это известно, что ты хочешь этим сказать?

Ответить

Атлант поправил плечи

2

У неё были хронические заболевания, например сахарный диабет?

Ответить

Madao

Атлант
0

Мне вообще интересно, что под "хронические заболевания" подразумевается. Нигде конкретику найти не могу. 

Ответить

Пластиковое Окно

2

Ну че, где все те комментаторы, которые до сих пор пиздят, что в регионах всё замечательно?

Ответить

bor_vn

2

Мы интересно с вирусом боремся. 
Они же понимают, что если скрывать информацию, то даже карантин не поможет нам всем не сдохнуть. 

Ответить

Dear Moscow,

0

Прочитал текст тут, по ссылкам не ходил. 

Кто заглублялся, поясните пож-та: помимо того, что барышня скончалась, что вдвойне печально, с учётом её возраста, какова основная причина недовольства общественности?

То, что её не лечили, или лечили неверно? Так вроде и в больницу забрали и к ИВЛ подключили?

Или то, что её не проверяли на КоВиД, а она проверялась сама?

Или что её не признали заразившейся коронавирусом (предположительно, чтобы улучшить показатели)?

Ответить

Испанский единорожек88

Dear
2

пож-та

Ты сэкономил четыре нажатия, но в
КоВиД

Зачем-то неуместно то ли нажимал Shift, то ли неуместно его не нажимал

Ответить

Dear Moscow,

Испанский
0

КоВиД, даже с шифтом — это экономия от "коронавирус", так что по-любому в плюсе. 
Байты я считать умею и своего не упущу :)

Ответить

Испанский единорожек88

Dear
0

А от COVID-19?

Ответить

Сергей Васильев

0

Мы не должны врать людям!

Не должны, но обязаны.

Ответить

Невидимый инструмент

0

Манохин был в ярости когда узнал

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