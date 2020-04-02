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Власти региона раскритиковали действия Минздрава и сказали, что от общества нельзя скрывать информацию.
31 марта в Перми умерла журналистка Анастасия Петрова, главный редактор еженедельника «Деловой интерес». Минздрав только после её смерти сообщил, что у неё была коронавирусная инфекция. При этом сама Петрова ещё за несколько дней до смерти рассказывала о том, что один из тестов на Covid-19 оказался положительным.
24 марта журналистку госпитализировали с диагнозом «пневмония». В этот же день она сделала последнюю запись в фейсбуке и рассказала, что к ней пришли реаниматологи с аппаратом ИВЛ.
После госпитализации журналистке провели тест на коронавирус. По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, его результат был «сомнительным». Тогда у неё взяли второй тест и отправили результаты в новосибирскую лабораторию. «Коммерсантъ» со ссылкой на Минздрав края пишет, что его результаты пришли уже после смерти пациентки.
Однако в переписке с подругой, опубликованной изданием Properm, Петрова ещё за два дня до смерти рассказала, что второй тест на Covid-19 был положительным. Информацию о положительном тесте подтверждает и «Медуза».
Глава Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал действия Минздрава и заявил, что «недопустимо скрывать от общества информацию». Он поручил оказать родственникам Петровой всю необходимую помощь. Анастасии Петровой было 36 лет, у неё остались двое сыновей.
По официальной статистике на сайте оперштаба всё ещё один умерший от коронавируса. Но помимо Петровой, в регионе от Covid-19 также умер мужчина.
При этом в Telegram-канале оперштаба «Стоп коронавирус Пермь», к утру 2 апреля говорилось о двух смертях от Covid-19.
С чего ты так решила?
Замкнутый нос
Это мое субъективное суждение, основанное на совокупности факторов. Довольно интересное совпадание, что первый погибший человек младше 40 - журналист. Еще интереснее, что ее до сих пор не включили в статистику.
Не понял сути претензии. Минздрав не достаточно оперативно подтвердил диагноз с коронавирусом именно вот у этой пациентки, это важно потому что она чем-то знаменита в соцсетях?
Хитрый лолипоп
Это важно, потому что это факт сокрытия реальных цифр. У женщины судя по скринам два положительных теста, а в числе погибших от короны она не числится.
Сколько ещё таких случаев, не попавших в СМИ – загадка.
Надеюсь, минздрав осудят за фейкньюз о коронавирусе по всей строгости закона?
TJ целыми днями постит все про коронавирус
@
Тот же TJ пропускает главную новость утра
а что за новость?
Я думаю группа риска по текущему состоянию. Т.е сатурация падает динамика отрицательная - группа риска.
"У неё, скорее всего, были множественные нарушения эндокринной системы, мог быть метаболический синдром, могли быть грубые нарушения гормонов, половых гормонов, надпочечников. Ожирение считается фактором риска коронавирусной инфекции", — рассказали медики, знакомые с ситуацией.
скорее всего
могли быть
Отличное объяснение конечно. :\
Быдло минусит, а ведь так и есть.
При поступлении в больницу ей было диагностировано ожирение третьей степени и ОРВИ, а при вскрытии обнаружены полнокровие внутренних органов, косвенные признаки септического процесса, ДВС-синдром и инфильтрация в лёгких.
Замкнутый нос
Коронавирус может вызывать сепсис, это известно, что ты хочешь этим сказать?
У неё были хронические заболевания, например сахарный диабет?
Ну че, где все те комментаторы, которые до сих пор пиздят, что в регионах всё замечательно?
Мы интересно с вирусом боремся.
Они же понимают, что если скрывать информацию, то даже карантин не поможет нам всем не сдохнуть.
Прочитал текст тут, по ссылкам не ходил.
Кто заглублялся, поясните пож-та: помимо того, что барышня скончалась, что вдвойне печально, с учётом её возраста, какова основная причина недовольства общественности?
То, что её не лечили, или лечили неверно? Так вроде и в больницу забрали и к ИВЛ подключили?
Или то, что её не проверяли на КоВиД, а она проверялась сама?
Или что её не признали заразившейся коронавирусом (предположительно, чтобы улучшить показатели)?
пож-та
Ты сэкономил четыре нажатия, но в
КоВиД
Зачем-то неуместно то ли нажимал Shift, то ли неуместно его не нажимал
КоВиД, даже с шифтом — это экономия от "коронавирус", так что по-любому в плюсе.
Байты я считать умею и своего не упущу :)