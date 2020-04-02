Власти региона раскритиковали действия Минздрава и сказали, что от общества нельзя скрывать информацию.

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Фото Анастасии Петровой, Фейсбук

31 марта в Перми умерла журналистка Анастасия Петрова, главный редактор еженедельника «Деловой интерес». Минздрав только после её смерти сообщил, что у неё была коронавирусная инфекция. При этом сама Петрова ещё за несколько дней до смерти рассказывала о том, что один из тестов на Covid-19 оказался положительным.

Петрову госпитализировали с диагнозом «пневмония»

24 марта журналистку госпитализировали с диагнозом «пневмония». В этот же день она сделала последнюю запись в фейсбуке и рассказала, что к ней пришли реаниматологи с аппаратом ИВЛ.

Приходили реаниматологи с аппаратом ИВЛ, очень классные и профессиональные. Ходят в масках для снорклинга, кстати — помимо масок на рот и нос. Померили кислород в артериальной крови, сказали, что я пока в их помощи не нуждаюсь, но вообще — в группе риска. Велели продолжать дышать кислородом. И если что — они рядом и будут через пять минут. Если мне станет хуже. из поста Петровой

Петрова рассказывала, что у неё подтвердили Covid-19, но Минздрав сообщил об этом только после её смерти

После госпитализации журналистке провели тест на коронавирус. По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, его результат был «сомнительным». Тогда у неё взяли второй тест и отправили результаты в новосибирскую лабораторию. «Коммерсантъ» со ссылкой на Минздрав края пишет, что его результаты пришли уже после смерти пациентки.

Однако в переписке с подругой, опубликованной изданием Properm, Петрова ещё за два дня до смерти рассказала, что второй тест на Covid-19 был положительным. Информацию о положительном тесте подтверждает и «Медуза».

«Если было известно, что у неё коронавирус, почему молчали об этом?»

Глава Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал действия Минздрава и заявил, что «недопустимо скрывать от общества информацию». Он поручил оказать родственникам Петровой всю необходимую помощь. Анастасии Петровой было 36 лет, у неё остались двое сыновей.

Если было известно, что у неё коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям! Дмитрий Махонин глава Пермского края

По официальной статистике на сайте оперштаба всё ещё один умерший от коронавируса. Но помимо Петровой, в регионе от Covid-19 также умер мужчина.

При этом в Telegram-канале оперштаба «Стоп коронавирус Пермь», к утру 2 апреля говорилось о двух смертях от Covid-19.