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Артём Мазанов
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Сбербанк и Mail.ru Group получат контроль в сервисе доставки продуктов «Самокат». Сервис уже внедрён в Delivery Club Материал редакции

Доля совместного предприятия составит 75,6%.

15 комментариев
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Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group получит контроль в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат». Об этом TJ рассказали в Mail.ru Group.

Стороны планируют закрыть сделку в первом полугодии 2020 года после одобрения ФАС. После этого доля совместного предприятия в сервиса составит 75,6%. Основатели и менеджмент «Самоката» останутся совладельцами компании.

«Самокат» — сервис доставки продуктов, уже внедрённый в Delivery Club, который тоже входит в совместное предприятие Mail.ru Group и «Сбербанка». По данным сервиса, у него 140 складов в Москве и Петербурга. Ежемесячно курьеры доставляют 600 тысяч заказов.

О возможной покупке «Сбербанком» и Mail.ru Group доли в «Самокате» в феврале 2020 года писал Forbes со ссылкой на источники.

#новости #mailrugroup #сбербанк

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15 комментариев
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Молодежный вентилятор

11

Самокат

Приятно видеть, что Никита работает.

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Актерский алмаз

8

Жаль, был хороший сервис. 

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Zzzzzzz

Актерский
1

А что прям стало хуже, после покупки сбером/мэйлом

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Оскорбления и спам

–3

Лучше эту помойку закрыть. Уродский сервис. «Ой у нас нихуя не было из пакета еды что вы заказали, вот батон блять подавитесь нахуй, деньги через неделю вернём». Этим ебланам за столько времени не хватило мозгов сделать СТОК в приложении.
И дай боже если они ещё успеют привезти вовремя.
Этот кал нужен только для тех, кому Лавка не возит.

Ответить

Актерский алмаз

Оскорбления
5

Ник очень говорящий у вас. 

Ответить

Оскорбления и спам

Актерский
0

Правды не отменяет, сервис – говно.

Ответить

Меньший хичхакер

Оскорбления
1

Хз, мне привозили всегда без проблем. Была конечно проблема, когда заказывал хлеб, его из моего заказа тупо убрали, но они вернули  стоимость хлеба и всё ок.  

Ответить

Оскорбления и спам

Меньший
–1

Возвращают в течение семи рабочих дней. Стока в приложении нет. Опоздать – в порядке вещей.
Можно спокойно заказать комплект на оливье и батон хлеба и из всего привезут только майонез ебучий.

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Меньший хичхакер

Оскорбл…
0

Ну опаздывать да, они могут. Но мне 10% скидку за то, что курьер опаздывал давали)

Ответить

Николай Чумаков

0

А ведь такой классный сервис был :(

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Актерский алмаз

Николай
–1

Опрос ТЖ подтвердил, что аниме в 7 раз популярнее порно. Очередная победа Аниме. 

Ответить

Меньший хичхакер

0

Скатится в говно, спасибо mail.ru ...

Ответить

rossoshmap

Меньший
0

тебе если политика mail.ru не нравится, так ты ебать выйди раз на раз, а не в интернете базарь

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Оскорбления и спам

Меньший
0

Дальше эта параша скатиться не может.

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Alexei Ilukhin

0

Почему скатится то?

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