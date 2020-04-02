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Доля совместного предприятия составит 75,6%.
Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group получит контроль в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат». Об этом TJ рассказали в Mail.ru Group.
Стороны планируют закрыть сделку в первом полугодии 2020 года после одобрения ФАС. После этого доля совместного предприятия в сервиса составит 75,6%. Основатели и менеджмент «Самоката» останутся совладельцами компании.
«Самокат» — сервис доставки продуктов, уже внедрённый в Delivery Club, который тоже входит в совместное предприятие Mail.ru Group и «Сбербанка». По данным сервиса, у него 140 складов в Москве и Петербурга. Ежемесячно курьеры доставляют 600 тысяч заказов.
О возможной покупке «Сбербанком» и Mail.ru Group доли в «Самокате» в феврале 2020 года писал Forbes со ссылкой на источники.
Лучше эту помойку закрыть. Уродский сервис. «Ой у нас нихуя не было из пакета еды что вы заказали, вот батон блять подавитесь нахуй, деньги через неделю вернём». Этим ебланам за столько времени не хватило мозгов сделать СТОК в приложении.
И дай боже если они ещё успеют привезти вовремя.
Этот кал нужен только для тех, кому Лавка не возит.
Актерский алмаз
Ник очень говорящий у вас.
Правды не отменяет, сервис – говно.
Меньший хичхакер
Хз, мне привозили всегда без проблем. Была конечно проблема, когда заказывал хлеб, его из моего заказа тупо убрали, но они вернули стоимость хлеба и всё ок.
Возвращают в течение семи рабочих дней. Стока в приложении нет. Опоздать – в порядке вещей.
Можно спокойно заказать комплект на оливье и батон хлеба и из всего привезут только майонез ебучий.
Меньший хичхакер
Ну опаздывать да, они могут. Но мне 10% скидку за то, что курьер опаздывал давали)
А ведь такой классный сервис был :(
Актерский алмаз
Опрос ТЖ подтвердил, что аниме в 7 раз популярнее порно. Очередная победа Аниме.
тебе если политика mail.ru не нравится, так ты ебать выйди раз на раз, а не в интернете базарь