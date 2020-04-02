«Если обстановка позволит», выходные могут сократить.
Владимир Путин по федеральным телеканалам ещё раз обратился к россиянам из-за распространения в стране коронавирусной инфекции Covid-19. На 2 апреля в России зафиксировали 3548 заражённых
Главное из нового обращения Путина:
-
Путин поблагодарил всех граждан за соблюдение режима самоизоляции. По его мнению, это позволило «выиграть время»;
- Он считает, что в Москве пока не удаётся переломить ситуацию по коронавирусу;
- По мнению Путина, людей старшего поколения «в целом» удаётся уберечь, а также не допустить вспышки в детских садах;
- Нерабочую неделю продлили до 30 апреля;
- «Если обстановка позволит», выходные могут сократить;
-
Путин отметил важность сохранения рабочих мест и доходов граждан;
-
Он считает, что где-то в России нужны более жёсткие ограничения, где-то достаточно точечных решений;
-
Главам регионам дадут новые полномочия, они до конца недели должны определить набор конкретных мер по коронавирусу;
-
Координировать работу регионов по коронавирусу будут президентские полпреды;
- Путин попросил россиян «и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендацией специалистов».
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Антон Курочкин
Тезисно:
- Платить не за что не буду
- Губеры, разбирайтесь на местах
- Всем счастливо, я к Алинке
the art of гепардАнтон
алинки, алинки
такие карантинки
Nikita Zubkovthe
Безлюдные тропинки
Где тихо и свежо
the art of гепардNikita
алинки, алинки
шашлычники, дубинки
димоны и лещи́нки,
а ещё здесь Путин, Мишустин и Песков
Nikita Zubkovthe
А я ни разу не был в карантинке
До этого дня, точнее до вечера
Но когда сюда сегодня ребята пригласили меня
Остался б до конца месяца
the art ofNikita
карантинный день подходит к концу
а мы с тобой в изоляционном лесу
поём гречишные песни
под ярким мерцанием компьютерных созвездий
Kris
—-наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности и принимать соответствующие меры
Идеально скинул ответственность
Сергей ВасильевKris
Ну на самом деле это и хорошо. Должно многое решаться прямо на местах.
Уютный БагажникСергей
Есть надежда что кто-нибудь из местных перестанет ссаться, да. Пыня уже совсем всё, даже вид сделать не пытается.
Лишенный Влад
Местные побежали уже вон.
Уютный БагажникЛишенный
Ну там ничо не понятно, побежали они сами, или им помогли. Да я и не надеялся что у нас что-то из ряда вон начнётся. Просто подумал, что если Путлер действительно дал им власть на местах, может кто-нибудь и рискнёт покорчить из себя адеквата... Дай помечтать, кароч, чё пристал)
ПапушаСергей
Всегда должно. А не только сейчас, когда жареным запахло.
Сергей ВасильевПапуша
Ну так БЛЯДЬ вот тебе НАХУЙ прецедент к тому чтобы ТАКОЕ закрепилось и страна начала уже жить ЧУТЬ ЛУЧШЕ, хуле ты НОЕШЬ ПАПУША.
ПапушаСергей
Василий ЛебедевСергей
В рутинных и каждодневных делах да, но во время общенационального кризиса как раз нужна координация ресурсов и усилий из центра.
Роман ТрусовKris
Странно это как-то. Учитывая его страсть концентрировать в своих руках всю власть.
KrisРоман
Это только в случае положительных моментов, когда надо быть твёрдым и решительным, вскрывается истина.
Волшебный пришелец
Есть шутка у британцев, что если шотландец добивается успеха, то он успешный британец, а если становится посмешищем, то он шотландский клоун.
Овжешко ПожежниченкоВолшебный
У британцев, или англичан?
Волшебный пришелец
Зависит от того, насколько он успешен
Mika ShmalishРоман
Что бы воровать, да. А решать проблемы — это вы сами давайте
Невидимый инструмент
Федерация же
Михаил ПетровKris
в каком месте он что скинул? это он на тв говорит про одно, а на деле "никакой самодеятельности"
Bad Bear
Если не хочешь ничего решать нахуй ты нужен, чмоня?
Насущные ПроблемыBad
Кто если не он? Лёшка анальный????77)))0
Евгений БакатуевНасущные
А вам реально кажется смешным коверкать фамилии?
Анус РоскомнадзораЕвгений
Вообще-то это очень смешно.
GlanЕвгений
Да.
Kirill BeerloveНасущные
"Кто если не он?!"
Да походу, КТО УГОДНО!
Slow DimonНасущные
Слишком много иронии, попробуйте уменьшить.
Насущные ПроблемыSlow
Да, бля, давно меня тут не было. :(
Viktor VasilyevНасущные
Кто угодно. Вообще. Уже бомжи с улицы я думаю будут лучше
Nikolay DooНасущные
обезьяна с монеткой будет справляться лучше
Юра КасьяновНасущные
Хуя ты неудачно влетел
Юра КасьяновНасущные
Хуя ты неудачно влетел, земля минусом))0)
Руслан КарповBad
Это хорошо, потому что решаться проблемы будут оперативнее и не надо будет ждать пока она дойдет до верха и там дадут добро, как обычно в России делается. Не прими такое решение вы бы выли как обычно, что только с разрешения Путина все делается. Скажи он что угодно, вы бы все равно остались недовольны. Потому что вы не объективны.
Удобный чайник
Блять а можно уже умереть
Насущные ПроблемыУдобный
А нологи за тебя родители плотить будут?
Удобный чайник
сука
Евгений МартыновУдобный
Да, можешь.
Роман БеликинУдобный
нужно разрешение для начала получить. где ваш QR код на умерщвление?
Дон БужаронУдобный
В рай хочешь что-ли? Сиди со всеми тут, скрепы скрепляй))
Счастливый пришелец
Приказываю сохранить за работниками зарплаты
Ахуенно, а откуда бабки брать бизнесу?
Классный инструмент
Издать локальный приказ о том, что все сохранено.
Евгений БакатуевСчастливый
Сейчас ещё в конституцию впишут и норм
Уютный Багажник
"Режим самоизоляции позволил нам нарастить ресурсы". Ахаха.
check-it-outУютный
У меня вот ресурсы нарастились в боках(
Уютный Багажникcheck-it-out
Будешь для кого-нибудь как ходячая консерва, когда апокалипсис начнётся)
the art of гепардУютный
а чо за лутбоксы на фотке?
Михаил Петровthe
это масочки по быстрому продали в сша
Уютный Багажникthe
Это наши "ресурсы", не признала что ли?)
Дмитрий Алексеевич
Краткое резюме:
Ебитесь как хотите, я не при делах
Александр ЕрмошкинДмитрий
мне конституцию новую пилить надо)
Ruslan Inozemtsev
Он просто не в себе. Обязует бизнес дать всем месяц оплачеваемого отпуска, при этом ни слова про льготы по аренде, фактичиские компенсации и так далее.
Вода-вода-вода - месяц отпуска - вода - в затемнение.
Пиздец.
Массовый файл
Ну, справедливости ради, в Москве такие движения есть.
Hasan AlloushМассовый
Какие?
Andrey9691Hasan
"такие"
Дмитрий АлексеевичHasan
Такие
Andrey9691Дмитрий
ебать тайминг
ДмитрийAndrey9…
Брат, я встретил тебя
*звучит индийская музыка*
Обухов Денис
При этом за работниками сохраняется зарплата."
Кто её даст?Чисто в путинском духе-безответственное заявление.
Poe Ghost
Ожидаем прироста среднего класса ТэЖэ за счёт теперь-уже-не-самых-успешных-бизнесменов с vc.ru. Добро пожаловать в семью!
Обухов Денис
Малый бизнес, прощай!
Неопределенный Паша
С малым попрощались, это за средним уже пришли.
Загальний аналiз сечi
А Путин всегда так дергается во время выступлений?
Иван СемёнычЗагальний
Это говорун был
Загальний аналiз сечiИван
Капец у вас демократичная страна, даже президентов несколько.
Иван СемёнычЗагальний
У нас сменяемость налажена
Загальний аналiз сечiИван
Сменяемость Путинов
Иван СемёнычЗагальн…
Не завидуй
Slow DimonИван
а вменяемость - нет:(
Желтый Филипп
Путин давно умер, это 3D моделька с нейросетью
SpectЖелтый
Пыня-3000
Василий ЛебедевSpect
DLC "Лихорадочный плешивец"
1 2Загальний
Только когда не вводит новые налоги
Vladimir
Это будут новые 90-е
Счастливый пришелец
Хватит сравнивать с 90-ыми, тут на подходе полноценные 20-ые, со своими вундервафлями.
Классный инструмент
Не будут. В 90-е власть под контролем чуток была из-за свободы слова.
Будут новые 80-е, когда геронтократия косила страну.
Alexei KuksinКлассный
Не было в 90-е свободы слова. Просто пресса была не исключительно в руках государства, а контролировалась различными олигархическими группами. Это как-то не тянет на свободу.
Василий ЛебедевAlexei
А абсолютной свободы и не бывает. Максимум что человечеству всегда будет доступно - здоровая конкуренция неких центров силы, их взаимное сдерживание в тирании и подстегивание в созидательных процессах.
Дипломатический Кирилл
Ты серьезно пытаешься отвечать Пероо ?
Неопределенный Паша
В 90е были ресурсы, заводы, потенциал населения. Сейчас всё проебано, распилено, выведено в кэш и вывезено из страны. Мозги и потенциал населения вытекли туда же.
Так что да, будет то же самое. Но не за сытое будущее, а за кусок хлеба.
Spect
а также не допустить вспышки в детских садах;
Они работают что ли?
Игорь РачукSpect
Нет. Но и вспышек там нету. Тут дед не соврал)
Дмитрий КрасильниковИгорь
Нни то как раз работают для тех, кто обязан сейчас выходить на рабочие места. прям в соседнем доме сад, был знатно удивлен, когда увидел детей на площадке утром.
Dead HorseSpect
Дежурные группы. Некоторые люди работают. Несколько групп на районе (Спб).
Яня
Когда голодные бунты?
Нижний интернет
Приветик из Украины
Уютный БагажникНижний
А чо там у вас? Как Зеленский держится?
*Блен, я вот щас подумал, пиздец ему повезло с президентством, охуенное времечко выпало 🤦♂️
Нижний интернетУютный
Ну, как держится, он уже давно потерял всякое влияние на свое окружение, сейчас страной правит его свита, состоящая из воров эпохи Януковича и наш министр МВД Аваков. Политической воли ему хватило на первых два месяца, дальше все как обычно.
Романелло КивогенсНижний
Я уже несколько месяцев не слежу за вашей политической ситуаций. Как там у вас: после Пашинского хоть кого-то ещё посадили (хотя бы под домашний арест)?
Уютный БагажникНижний
Пиздос печаль какая... 🤦♂️
Ivan Nikiforenko
*До обращения Путина
Всем привет, я предприниматель.
*После обращения Путина
Привет, я бомж, скиньте 100 рублей на кошелёк.
А еще на кошельки моих работников.
Василий ЛебедевIvan
*После следующего срока Путина
Привет, на те 100 рублей я купил резинку для пачки денег на батон хлеба.
Классный инструмент
Бедные ИП-шники. Соболезную.
Народный пистолет
всероссийскую акцию по наклейке qr кодов на лоб уже объявили?
Неопределенный Паша
Плешь совсем обезумела. Все, кроме совсем наглухо ебанутых, завтра же просто сократят штаты целиком. Держать их всё равно незачем, потом на рынке будет переизбыток предложения и за лишние сто баксов можно будет выбрать лучших.
Denis Kulikov
Brown ZweigDenis
Денис Сенькин
Главное из обращения:
Нам пизда
Илья Волочков
Не совсем понял, значит ли это, что главы регионов смогут снять самоизоляцию и закрыть въезды в города, если заражённых не будет?
Евгений Мартынов
Пост можно было б сжать до ёмких и конкретных тезисов: Режим ХЗ продлён ХЗ на сколько (на месяц, но это не точно). Откуда брать деньги - ХЗ, что будет с экономикой - ХЗ, ответственность за ситуацию в стране передана ХЗ кому. ХЗ поможет это или нет. Точно известно, что будут штрафы, но ХЗ за что.
Евгений Большаков
месяц сидеть дома без денег, потом еще хз сколько время, т.к. весь бизнес загнется.
Классный инструмент
Ну, удачненько все. Меньше бизнеса - больше зависимых рабов от государства.
Nikolay Doo
Президент считает, что людей старшего поколения «в целом» удаётся уберечь, а также не допустить вспышки в детских садах;
ссссука, детям вирус вообще пофиг, во всем мире умер только один ребенок, какой он ахуенный молодец, защитил детей он вируса!
каким инфернальным богам стоит молиться, чтобы все то зло что он совершил, вернулось к нему?
Харитон СтибNikolay
Дети разносчики очень "сильные". Симптомов нет, но могут многих перезаражать
Данислав ЖуковХаритон
Ссылку на исследование.
Станислав СтрутовскийХаритон
Спешу вас успокоить, вы все равно УМРЕТЕ
Владимир Земсков
🖕
V
🦇
Отчаянный алмаз
открываю счёт:
сколько людей сдохнет от короны, а сколько от голода
Енот Волшебный
У меня встал.
Abram Dikoy
Фуфловая часть, первая лучше!
Обухов Денис
Рождаемость в России через 9 месяцев возрастёт в разы...
Низкий микрофон
Скорее число разводов
Романелло КивогенсОбухов
Боюсь, что зачинать ребёнка в нынешних условиях за редким исключением будут только беспечные и недальновидные люди. Как сказал классик: "Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
Матвей Токин
абсолбтно абстрактный Дед : я уже президент идите нахуй
Spect
Он наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности и принимать соответствующие меры;Главам регионам дадут новые полномочия, они до конца недели должны определить набор конкретных мер по коронавирусу;Координировать работу регионов по коронавирусу будут президентские полпреды
Федеративные республики так работают?
Народный пистолет
Константин Курасов
людей старшего поколения «в целом» удаётся уберечь
имеет ввиду:
ДЕД не заразился
Станислав СтрутовскийКонстантин
В таком желтеньком костюмчике не заразишься, он в нем и спит
Константин КурасовСтанислав
руку жеж пожимал тому заразившемуся врачу
будет кек, если сам дед его и заразил)
Igor Tarasov
Какие детские сады? Что он несёт? Они закрыты давно.
Испанский единорожек88
Надежда на обнуление ещё зиждется?
the.nightmarez
Когда он подохнет, молния будет?
Станислав Струтовскийthe.nightmarez
Не будет, нового сошьют
Дмитрий Вольневич
Все очень просто.
Объявил о продлении нерабочей недели до 30 апреля и наделил регионы полномочиями.
Теперь не надо выделять бизнесу поддержку из бюджета, а местные власти введут свой "карантин"
Профит!
Анатолий Трофимов
Ну что парни, ждём что завтра скажет Песков