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Новости
Артём Мазанов
17 899

Нерабочую неделю продлили до 30 апреля, регионы смогут вводить новые меры по необходимости. Главное из обращения Путина Материал редакции

«Если обстановка позволит», выходные могут сократить.

Владимир Путин по федеральным телеканалам ещё раз обратился к россиянам из-за распространения в стране коронавирусной инфекции Covid-19. На 2 апреля в России зафиксировали 3548 заражённых

Главное из нового обращения Путина:

  • Путин поблагодарил всех граждан за соблюдение режима самоизоляции. По его мнению, это позволило «выиграть время»;

  • Он считает, что в Москве пока не удаётся переломить ситуацию по коронавирусу;
  • По мнению Путина, людей старшего поколения «в целом» удаётся уберечь, а также не допустить вспышки в детских садах;
  • Нерабочую неделю продлили до 30 апреля;
  • «Если обстановка позволит», выходные могут сократить;

  • Путин отметил важность сохранения рабочих мест и доходов граждан;

  • Он считает, что где-то в России нужны более жёсткие ограничения, где-то достаточно точечных решений;

  • Главам регионам дадут новые полномочия, они до конца недели должны определить набор конкретных мер по коронавирусу;

  • Координировать работу регионов по коронавирусу будут президентские полпреды;

  • Путин попросил россиян «и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендацией специалистов».

#новости #путин #covid19 #карантинвроссии

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128 комментариев
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Антон Курочкин

117

Тезисно:
- Платить не за что не буду
- Губеры, разбирайтесь на местах
- Всем счастливо, я к Алинке

Ответить

the art of гепард

Антон
26

алинки, алинки
такие карантинки

Ответить

Nikita Zubkov

the
12

Безлюдные тропинки
Где тихо и свежо

Ответить

the art of гепард

Nikita
8

алинки, алинки
шашлычники, дубинки
димоны и лещи́нки,
а ещё здесь Путин, Мишустин и Песков

Ответить

Nikita Zubkov

the
9

А я ни разу не был в карантинке
До этого дня, точнее до вечера
Но когда сюда сегодня ребята пригласили меня
Остался б до конца месяца

Ответить

the art of

Nikita
2

карантинный день подходит к концу
а мы с тобой в изоляционном лесу
поём гречишные песни
под ярким мерцанием компьютерных созвездий

Ответить

Kris

47

—-наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности и принимать соответствующие меры
Идеально скинул ответственность

Ответить

Сергей Васильев

Kris
32

Ну на самом деле это и хорошо. Должно многое решаться прямо на местах.

Ответить

Уютный Багажник

Сергей
18

Есть надежда что кто-нибудь из местных перестанет ссаться, да. Пыня уже совсем всё, даже вид сделать не пытается.

Ответить

Лишенный Влад

Уютный
1

Местные побежали уже вон.

Ответить

Уютный Багажник

Лишенный
2

Ну там ничо не понятно, побежали они сами, или им помогли. Да я и не надеялся что у нас что-то из ряда вон начнётся. Просто подумал, что если Путлер действительно дал им власть на местах, может кто-нибудь и рискнёт покорчить из себя адеквата... Дай помечтать, кароч, чё пристал) 

Ответить

Папуша

Сергей
1

Всегда должно. А не только сейчас, когда жареным запахло.

Ответить

Сергей Васильев

Папуша
1

Ну так БЛЯДЬ вот тебе НАХУЙ прецедент к тому чтобы ТАКОЕ закрепилось и страна начала уже жить ЧУТЬ ЛУЧШЕ, хуле ты НОЕШЬ ПАПУША. 

Ответить

Папуша

Сергей
18
Ответить

Василий Лебедев

Сергей
0

В рутинных и каждодневных делах да, но во время общенационального кризиса как раз нужна координация ресурсов и усилий из центра.

Ответить

Роман Трусов

Kris
5

Странно это как-то. Учитывая его страсть концентрировать в своих руках всю власть.

Ответить

Kris

Роман
10

Это только в случае положительных моментов, когда надо быть твёрдым и решительным, вскрывается истина.

Ответить

Волшебный пришелец

Роман
6

Есть шутка у британцев, что если шотландец добивается успеха, то он успешный британец, а если становится посмешищем, то он шотландский клоун.

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Волшебный
1

У британцев, или англичан?

Ответить

Волшебный пришелец

Овжешко
1

Зависит от того, насколько он успешен

Ответить

Mika Shmalish

Роман
2

Что бы воровать, да. А решать проблемы — это вы сами давайте

Ответить

Невидимый инструмент

Kris
1

Федерация же

Ответить

Михаил Петров

Kris
0

в каком месте он что скинул? это он на тв говорит про одно, а на деле "никакой самодеятельности"

Ответить

Bad Bear

46

Если не хочешь ничего решать нахуй ты нужен, чмоня?

Ответить

Насущные Проблемы

Bad
–64

Кто если не он? Лёшка анальный????77)))0

Ответить

Евгений Бакатуев

Насущные
28

А вам реально кажется смешным коверкать фамилии?

Ответить

Анус Роскомнадзора

Евгений
0

Вообще-то это очень смешно.

Ответить

Glan

Евгений
–1

Да. 

Ответить

Kirill Beerlove

Насущные
17

"Кто если не он?!"

Да походу, КТО УГОДНО! 

Ответить

Slow Dimon

Насущные
7

Слишком много иронии, попробуйте уменьшить.

Ответить

Насущные Проблемы

Slow
–2

Да, бля, давно меня тут не было. :(

Ответить

Viktor Vasilyev

Насущные
1

Кто угодно. Вообще. Уже бомжи с улицы я думаю будут лучше

Ответить

Nikolay Doo

Насущные
1

обезьяна с монеткой будет справляться лучше

Ответить

Юра Касьянов

Насущные
0

Хуя ты неудачно влетел

Ответить

Юра Касьянов

Насущные
0

Хуя ты неудачно влетел, земля минусом))0)

Ответить

Руслан Карпов

Bad
0

Это хорошо, потому что решаться проблемы будут оперативнее и не надо будет ждать пока она дойдет до верха и там дадут добро, как обычно в России делается. Не прими такое решение вы бы выли как обычно, что только с разрешения Путина все делается. Скажи он что угодно, вы бы все равно остались недовольны. Потому что вы не объективны.

Ответить

Удобный чайник

12

Блять а можно уже умереть

Ответить

Насущные Проблемы

Удобный
37

А нологи за тебя родители плотить будут?

Ответить

Удобный чайник

Насущные
2

сука

Ответить

Евгений Мартынов

Удобный
3

Да, можешь.

Ответить

Роман Беликин

Удобный
3

нужно разрешение для начала получить. где ваш QR код на умерщвление?

Ответить

Дон Бужарон

Удобный
2

В рай хочешь что-ли? Сиди со всеми тут, скрепы скрепляй))

Ответить

Счастливый пришелец

19

Приказываю сохранить за работниками зарплаты

Ахуенно, а откуда бабки брать бизнесу? 

Ответить

Классный инструмент

Счастливый
1

Издать локальный приказ о том, что все сохранено.

Ответить

Евгений Бакатуев

Счастливый
0

Сейчас ещё в конституцию впишут и норм

Ответить

Уютный Багажник

15

"Режим самоизоляции позволил нам нарастить ресурсы". Ахаха.

Ответить

check-it-out

Уютный
10

У меня вот ресурсы нарастились в боках(

Ответить

Уютный Багажник

check-it-out
11

Будешь для кого-нибудь как ходячая консерва, когда апокалипсис начнётся)

Ответить

the art of гепард

Уютный
0

а чо за лутбоксы на фотке?

Ответить

Михаил Петров

the
6

это масочки по быстрому продали в сша

Ответить

Уютный Багажник

the
–1

Это наши "ресурсы", не признала что ли?)

Ответить

Дмитрий Алексеевич

18

Краткое резюме:
Ебитесь как хотите, я не при делах

Ответить

Александр Ермошкин

Дмитрий
0

мне конституцию новую пилить надо)

Ответить

Ruslan Inozemtsev

16

Он просто не в себе. Обязует бизнес дать всем месяц оплачеваемого отпуска, при этом ни слова про льготы по аренде, фактичиские компенсации и так далее. 

Вода-вода-вода - месяц отпуска - вода - в затемнение.

Пиздец.   

Ответить

Массовый файл

Ruslan
0

Ну, справедливости ради, в Москве такие движения есть.

Ответить

Hasan Alloush

Массовый
0

Какие?

Ответить

Andrey9691

Hasan
1

"такие"

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Hasan
1

Такие

Ответить

Andrey9691

Дмитрий
0

ебать тайминг

Ответить

Дмитрий

Andrey9…
0

Брат, я встретил тебя
*звучит индийская музыка*

Ответить

Обухов Денис

10

При этом за работниками сохраняется зарплата."

Кто её даст?Чисто в путинском духе-безответственное заявление.

Ответить

Poe Ghost

10

Ожидаем прироста среднего класса ТэЖэ за счёт теперь-уже-не-самых-успешных-бизнесменов с vc.ru. Добро пожаловать в семью!

Ответить

Обухов Денис

9

Малый бизнес, прощай!

Ответить

Неопределенный Паша

Обухов
2

С малым попрощались, это за средним уже пришли.

Ответить

Загальний аналiз сечi

4

А Путин всегда так дергается во время выступлений?

Ответить

Иван Семёныч

Загальний
14

Это говорун был

Ответить

Загальний аналiз сечi

Иван
7

Капец у вас демократичная страна, даже президентов несколько.

Ответить

Иван Семёныч

Загальний
24

У нас сменяемость налажена

Ответить

Загальний аналiз сечi

Иван
15

Сменяемость Путинов

Ответить

Иван Семёныч

Загальн…
0

Не завидуй

Ответить

Slow Dimon

Иван
6

а вменяемость - нет:(

Ответить

Желтый Филипп

Загальний
6

Путин давно умер, это 3D моделька с нейросетью

Ответить

Spect

Желтый
6

Пыня-3000

Ответить

Василий Лебедев

Spect
1

DLC "Лихорадочный плешивец"

Ответить

1 2

Загальний
2

Только когда не вводит новые налоги

Ответить

Vladimir

4

Это будут новые 90-е

Ответить

Счастливый пришелец

Vladimir
12

Хватит сравнивать с 90-ыми, тут на подходе полноценные 20-ые, со своими вундервафлями. 

Ответить

Классный инструмент

Vladimir
6

Не будут. В 90-е власть под контролем чуток была из-за свободы слова.
Будут новые 80-е, когда геронтократия косила страну.

Ответить

Alexei Kuksin

Классный
1

Не было в 90-е свободы слова. Просто пресса была не исключительно в руках государства, а контролировалась различными олигархическими группами. Это как-то не тянет на свободу.

Ответить

Василий Лебедев

Alexei
2

А абсолютной свободы и не бывает. Максимум что человечеству всегда будет доступно - здоровая конкуренция неких центров силы, их взаимное сдерживание в тирании и подстегивание в созидательных процессах.

Ответить

Дипломатический Кирилл

Alexei
0

Ты серьезно пытаешься отвечать Пероо ? 

Ответить

Неопределенный Паша

Vladimir
2

В 90е были ресурсы, заводы, потенциал населения. Сейчас всё проебано, распилено, выведено в кэш и вывезено из страны. Мозги и потенциал населения вытекли туда же.

Так что да, будет то же самое. Но не за сытое будущее, а за кусок хлеба.

Ответить

Spect

6

а также не допустить вспышки в детских садах;

Они работают что ли?

Ответить

Игорь Рачук

Spect
1

Нет. Но и вспышек там нету. Тут дед не соврал)

Ответить

Дмитрий Красильников

Игорь
0

Нни то как раз работают для тех, кто обязан сейчас выходить на рабочие места. прям в соседнем доме сад, был знатно удивлен, когда увидел детей на площадке утром.

Ответить

Dead Horse

Spect
0

Дежурные группы. Некоторые люди работают. Несколько групп на районе (Спб). 

Ответить

Яня

6

Когда голодные бунты?

Ответить

Нижний интернет

4

Приветик из Украины

Ответить

Уютный Багажник

Нижний
0

А чо там у вас? Как Зеленский держится? 
*Блен, я вот щас подумал, пиздец ему повезло с президентством, охуенное времечко выпало 🤦‍♂️

Ответить

Нижний интернет

Уютный
0

Ну, как держится, он уже давно потерял всякое влияние на свое окружение, сейчас страной правит его свита, состоящая из воров эпохи Януковича и наш министр МВД Аваков. Политической воли ему хватило на первых два месяца, дальше все как обычно.

Ответить

Романелло Кивогенс

Нижний
0

Я уже несколько месяцев не слежу за вашей политической ситуаций. Как там у вас: после Пашинского хоть кого-то ещё посадили (хотя бы под домашний арест)?

Ответить

Уютный Багажник

Нижний
0

Пиздос печаль какая... 🤦‍♂️

Ответить

Ivan Nikiforenko

4

*До обращения Путина
Всем привет, я предприниматель.

*После обращения Путина
Привет, я бомж, скиньте 100 рублей на кошелёк.
А еще на кошельки моих работников.

Ответить

Василий Лебедев

Ivan
0

*После следующего срока Путина
Привет, на те 100 рублей я купил резинку для пачки денег на батон хлеба.

Ответить

Классный инструмент

3

Бедные ИП-шники. Соболезную.

Ответить

Народный пистолет

3

всероссийскую акцию по наклейке qr кодов на лоб уже объявили?

Ответить

Неопределенный Паша

3

Плешь совсем обезумела. Все, кроме совсем наглухо ебанутых, завтра же просто сократят штаты целиком. Держать их всё равно незачем, потом на рынке будет переизбыток предложения и за лишние сто баксов можно будет выбрать лучших.

Ответить

Denis Kulikov

2
Ответить

Brown Zweig

Denis
0
Ответить

Денис Сенькин

2

Главное из обращения:
Нам пизда

Ответить

Илья Волочков

2

Не совсем понял, значит ли это, что главы регионов смогут снять самоизоляцию и закрыть въезды в города, если заражённых не будет?

Ответить

Евгений Мартынов

2

Пост можно было б сжать до ёмких и конкретных тезисов: Режим ХЗ продлён ХЗ на сколько (на месяц, но это не точно). Откуда брать деньги - ХЗ, что будет с экономикой - ХЗ, ответственность за ситуацию в стране передана ХЗ кому. ХЗ поможет это или нет. Точно известно, что будут штрафы, но ХЗ за что.

Ответить

Евгений Большаков

1

месяц сидеть дома без денег, потом еще хз сколько время, т.к. весь бизнес загнется.

Ответить

Классный инструмент

Евгений
3

Ну, удачненько все. Меньше бизнеса - больше зависимых рабов от государства.

Ответить

Nikolay Doo

1

Президент считает, что людей старшего поколения «в целом» удаётся уберечь, а также не допустить вспышки в детских садах;

ссссука, детям вирус вообще пофиг, во всем мире умер только один ребенок, какой он ахуенный молодец, защитил детей он вируса!
каким инфернальным богам стоит молиться, чтобы все то зло что он совершил, вернулось к нему?

Ответить

Харитон Стиб

Nikolay
0

Дети разносчики очень "сильные". Симптомов нет, но могут многих перезаражать

Ответить

Данислав Жуков

Харитон
0

Ссылку на исследование.

Ответить

Станислав Струтовский

Харитон
0

Спешу вас успокоить, вы все равно УМРЕТЕ

Ответить

Владимир Земсков

1

🖕

Ответить

V

1

🦇

Ответить

Отчаянный алмаз

1

открываю счёт:
сколько людей сдохнет от короны, а сколько от голода 

Ответить

Енот Волшебный

1

У меня встал.

Ответить

Abram Dikoy

1

Фуфловая часть, первая лучше!

Ответить

Обухов Денис

–4

Рождаемость в России через 9 месяцев возрастёт в разы...

Ответить

Низкий микрофон

Обухов
2

Скорее число разводов 

Ответить

Романелло Кивогенс

Обухов
2

Боюсь, что зачинать ребёнка в нынешних условиях за редким исключением будут только беспечные и недальновидные люди. Как сказал классик: "Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". 

Ответить

Матвей Токин

0

абсолбтно абстрактный Дед : я уже президент идите нахуй

Ответить

Spect

0

Он наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности и принимать соответствующие меры;Главам регионам дадут новые полномочия, они до конца недели должны определить набор конкретных мер по коронавирусу;Координировать работу регионов по коронавирусу будут президентские полпреды

Федеративные республики так работают? 

Ответить

Народный пистолет

0
Ответить

Константин Курасов

0

людей старшего поколения «в целом» удаётся уберечь

имеет ввиду:
ДЕД не заразился

Ответить

Станислав Струтовский

Константин
0

В таком желтеньком костюмчике не заразишься, он в нем и спит

Ответить

Константин Курасов

Станислав
0

руку жеж пожимал тому заразившемуся врачу
будет кек, если сам дед его и заразил)

Ответить

Igor Tarasov

0

Какие детские сады? Что он несёт? Они закрыты давно.

Ответить

Испанский единорожек88

0

Надежда на обнуление ещё зиждется?

Ответить

the.nightmarez

0

Когда он подохнет, молния будет?

Ответить

Станислав Струтовский

the.nightmarez
0

Не будет, нового сошьют

Ответить

Дмитрий Вольневич

0

Все очень просто.

Объявил о продлении нерабочей недели до 30 апреля и наделил регионы полномочиями.

Теперь не надо выделять бизнесу поддержку из бюджета, а местные власти введут свой "карантин"

Профит!

Ответить

Анатолий Трофимов

0

Ну что парни, ждём что завтра скажет Песков 

Ответить
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