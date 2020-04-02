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Артём Мазанов
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов ушёл отставку Материал редакции

Его место занял Александр Цыбульский, ранее возглавлявший Ненецкий автономный округ.

25 комментариев
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​Игорь Орлов Фото Владимира Астапковича, РИА «Новости»

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об уходе в отставку. Об этом он рассказал ТАСС.

Обновление 18:06 Путин принял отставку Орлова и назначил врио региона Александра Цыбульского. Ранее он возглавлял Ненецкий автономный округ, место главы округа займёт

его заместитель Юрий Бездудный.

Орлов руководил регионом восемь лет. Он рассказал, что «старался сделать всё возможное, чтобы Поморье развивалось на благо жителей региона».

Сегодня мне понятно, что мне необходимо обратиться к президенту России, чтобы он принял решение, кто будет готовить Архангельскую область к выборам губернатора. На основании этого я написал заявление об отставке.

Игорь Орлов
губернатор Архангельской области

О том, что Орлов уйдёт в отставку в июле 2019 года сообщал РБК со ссылкой на источники в администрации президента. Чиновник входил в пятёрку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения.

#новости

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25 комментариев
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Женя Кузьмин

31

Первый, кто такой ну в пизду ваши пандемии карантины я думал просто спокойно посидеть

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Силовой Абдужаббор

Женя
0

Где Путин????

Ответить

Женя Кузьмин

Силовой
5
Ответить

Силовой Абдужаббор

Женя
0

На СТС прям покажут?

Ответить

Артём Мазанов

12

Обращение Путина еще не началось, а губернаторы уже бегут 

Ответить

rossoshmap

Артём
1

Анонимный телеграм-канал прочитал

Ответить

Обухов Денис

Артём
0

В Матросскую тишину. Там ужин, макароны дают...

Ответить

Должный Женя

8

кто будет готовить Архангельскую область к выборам губернатора

Обязанность губернатора в том, что бы подготовить область к выборам губернатора? 

Ответить

Насущные Проблемы

5

Опять не тот дед.

Ответить

Игорь Рачук

3

Не грузите деда дополнительно! Он и так до микрофона никак не доползёт!

Ответить

Максим Сёрн

2

не тот Орлов

Ответить

Marat Khamadeev

Максим
1

Странно, что никто не написал "Жаль"

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

1

Путин его заявление пока не подписал, потому что опаздывает

Ответить

Владислав Сурков

1

крысы бегут с корабля? 

Ответить

Master Oogway

0

Ждем ухода и Дмитрия

Ответить

Низкий микрофон

0

Что ж ты фраер сдал назад?

Ответить

rossoshmap

0

.

Ответить

Алексей Ипатов

0

эх. на мусорном полигоне предложили получше работёнку. каких людей теряем.... каких... 

Ответить

Sanjar Tolibjonov

0

Я не понял, почему уходит и в отставку подаёт?

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Обухов Денис

Sanjar
0

Под шумок решил свинтить... Да награбленное увезти

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Sanjar Tolibjonov

Обухов
0

Почему уйти, почему увезти?

Ответить

Обухов Денис

0

Попутного ветра в жирную спину.

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Удобный чайник

0

Слабак

Ответить

alex twit

0

https://i.pinimg.com/originals/cd/4e/e0/cd4ee00fc639f965448f602150aa18a7.jpg

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Антон Беднарж

0

Ну ушёл и ушёл 

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