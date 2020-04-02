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Его место занял Александр Цыбульский, ранее возглавлявший Ненецкий автономный округ.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об уходе в отставку. Об этом он рассказал ТАСС.
Орлов руководил регионом восемь лет. Он рассказал, что «старался сделать всё возможное, чтобы Поморье развивалось на благо жителей региона».
О том, что Орлов уйдёт в отставку в июле 2019 года сообщал РБК со ссылкой на источники в администрации президента. Чиновник входил в пятёрку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения.
Первый, кто такой ну в пизду ваши пандемии карантины я думал просто спокойно посидеть
Где Путин????
не тот Орлов
эх. на мусорном полигоне предложили получше работёнку. каких людей теряем.... каких...
Я не понял, почему уходит и в отставку подаёт?
Под шумок решил свинтить... Да награбленное увезти