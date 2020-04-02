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Это второй глава региона, который объявил об отставке 2 апреля.
Глава республики Коми Сергей Гапликов объявил об отставке с поста главы региона. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Гапликов не объяснил, почему именно решил уйти в отставку. Он сказал, что его решение совпало «с непростыми временами в нашей жизни», но не уточнил, о чём идёт речь. «Я уверен, что вся проводимая нами работа станет реальным подспорьем и надёжным фундаментом для последующей борьбы с возникшими проблемами», — сказал он.
Гапликов возглавлял регион с 2015 года, его полномочия истекали в 2021 году.
Ранее 2 апреля об отставке объявил глава Архангельской области Игорь Орлов. Он входил в пятёрку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения. РИА утверждает, что Архангельскую область и Ненецкий округ могут объединить.
О возможной отставке Гапликова писал РБК летом 2019 года.
Нет ничего в этом мире уебищнее и кринжовее АНОНИМНЫХ телеграм каналов с ИНСАЙДАМИ и АНАЛИТИКОЙ политической жизни в России
Забыл добавить про разбавленные аутофеллятивной рекламой таких же убогих АНОНИМНЫХ и ЭКСКЛЮЗИВНЫХ каналов.
Кстати, вспомнился один такой канал, чё-то там про лахтадырок и прочее, мол, чел снабжал ИНСАЙДЕРСКОЙ инфой, типа работает на какой-то прокремлёвский троллятник, а по факту чекал mediametrics и такие общие социально-приемлемые посты публиковал, состоящие чуть более, чем полностью из предположений и расхожих домыслов, разделяемых целевой аудиторией.
Исповедь кремлебота шоле? Канал кстати обнулился, все старые записи уничтожены, хотя сам канал не удалён
Невидимый инструмент
Да только информация у них появляется раньше. Никто же не заставляет во все верить
Да только информация у них появляется раньше
Просто иногда что-то совпадает. Тогда пишут - мы же говорили. А когда не совпадает - либо молчат, либо удаляют посты
Невидимый инструмент
Ну если на кого попало подписываться
Ссылаются то думаю на не анонимные каналы. И стата, где Дзен рядом с ТГ доверия что-то не внушает
сначала покажи их новые места, а потом рассказывай, что кому унизительно
А если я никто, но хочу объявить об отставке, что делать?
Ничего не делай.
Удобный чайник
хз почему, но твой ник у меня ассоциируется с псевдонимом "Секс гараж"
Ошибка получения данных
Ещё актуально? Сервера сильно были нагружены
Республика Коми на 4 месте по подтверждённым случаям заражений, после Москвы, Московской области и Питера
Да там только за счёт одного случая, больницы, где врач всех заразил
100 процентов - за это и выебали
Навряд ли. Просто мужик не в состоянии потянуть пиздец этот (эмоционально) и свалил.
Никто не увольняет за проебы уровня больницы, что за детский сад. Тем более в такое время, новый человек будет осваиваться 3-6 месяц, каким крутым бы он не был.
оооо... ну все. главы не выдержали испытаний. это не последнее заявление, полагаю
А может он сам заболел ?
ну можно лечь в больницу в таком случае, а не слагать полномочия. понимают, что экономика региона сейчас под большой угрозой, решили заранее избежать больших проблем для себя в первую очередь.