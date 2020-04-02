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Алексей Боржонов
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Глава республики Коми Сергей Гапликов объявил об отставке Материал редакции

Это второй глава региона, который объявил об отставке 2 апреля.

41 комментарий
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Фото Дмитрия Коротаева, «Коммерсантъ»

Глава республики Коми Сергей Гапликов объявил об отставке с поста главы региона. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Моё обращение сегодня было направлено президенту Росиии. Это моё решение. Оно принято после долгих и серьёзных размышлений. Я считаю его единственно верным.

Сергей Гапликов
глава республики Коми

Гапликов не объяснил, почему именно решил уйти в отставку. Он сказал, что его решение совпало «с непростыми временами в нашей жизни», но не уточнил, о чём идёт речь. «Я уверен, что вся проводимая нами работа станет реальным подспорьем и надёжным фундаментом для последующей борьбы с возникшими проблемами», — сказал он.

Гапликов возглавлял регион с 2015 года, его полномочия истекали в 2021 году.

Ранее 2 апреля об отставке объявил глава Архангельской области Игорь Орлов. Он входил в пятёрку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения. РИА утверждает, что Архангельскую область и Ненецкий округ могут объединить.

О возможной отставке Гапликова писал РБК летом 2019 года.

#новости

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41 комментарий
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Евгений Большаков

31

побежали

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Желтый Филипп

12
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Ограниченный шмель

10

РИА утверждает, что Архангельскую область и Ненецкий округ могут объединить.

Надеюсь в Ахрененецкий округ

Ответить

Невидимый инструмент

–11
Ответить

Дмитрий Анисимов

Невидимый
31

Нет ничего в этом мире уебищнее и кринжовее АНОНИМНЫХ телеграм каналов с ИНСАЙДАМИ и АНАЛИТИКОЙ политической жизни в России

Ответить

Евгений Мартынов

Дмитрий
2

Забыл добавить про разбавленные аутофеллятивной рекламой таких же убогих АНОНИМНЫХ и ЭКСКЛЮЗИВНЫХ каналов.
Кстати, вспомнился один такой канал, чё-то там про лахтадырок и прочее, мол, чел снабжал ИНСАЙДЕРСКОЙ инфой, типа работает на какой-то прокремлёвский троллятник, а по факту чекал mediametrics и такие общие социально-приемлемые посты публиковал, состоящие чуть более, чем полностью из предположений и расхожих домыслов, разделяемых целевой аудиторией. 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Евгений
1

Исповедь кремлебота шоле? Канал кстати обнулился, все старые записи уничтожены, хотя сам канал не удалён

Ответить

Невидимый инструмент

Дмитрий
2

Да только информация у них появляется раньше. Никто же не заставляет во все верить

Ответить

Максим Шпилёв

Невидимый
0

Да только информация у них появляется раньше

Просто иногда что-то совпадает. Тогда пишут - мы же говорили. А когда не совпадает - либо молчат, либо удаляют посты

Ответить

Невидимый инструмент

Максим
0

Ну если на кого попало подписываться

Ответить

Максим Шпилёв

Невидим…
0

Ссылаются то думаю на не анонимные каналы. И стата, где Дзен рядом с ТГ доверия что-то не внушает

Ответить

Andre Macareno

Дмитрий
0

Я знал, что рано или поздно мы перейдём и на эту дрянь

Ответить

Константин Курасов

Невидимый
0

сначала покажи их новые места, а потом рассказывай, что кому унизительно

Ответить

Виталий Лановой

9

бегут с корабля

Ответить

Силовой Абдужаббор

3

Лол

Ответить

Argumenta Ambigua

3

2й за 2 часа, хочу еще

Ответить

Должный Женя

3

Когда клоуны решили покинуть цирк. 

Ответить

Трехтысячелетний пес

2
Ответить

Енот Волшебный

2
Ответить

Spect

1

Флешмоб

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

1

А если я никто, но хочу объявить об отставке, что делать?

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
0

Ничего не делай. 

Ответить

Удобный чайник

Уютный
0

хз почему, но твой ник у меня ассоциируется с псевдонимом "Секс гараж"

Ответить

Уютный Багажник

Удобный
0

Ну норм в целом, мне нравится) 

Ответить

Невидимый инструмент

1

@Орзэмэс Мирзов

Ошибка получения данных

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Невидимый
0

Ещё актуально? Сервера сильно были нагружены

Ответить

Невидимый инструмент

Орзэмэс
0

Да. Только я уже не делаю ошибок с повторной отправкой

Ответить

rossoshmap

–1

Республика Коми на 4 месте по подтверждённым случаям заражений, после Москвы, Московской области и Питера

Ответить

Евгений Большаков

rossoshmap
2

Да там только за счёт одного случая, больницы, где врач всех заразил

Ответить

Алексей Логачев

Евгений
2

100 процентов - за это и выебали 

Ответить

Alex Macher

Алексей
0

Навряд ли. Просто мужик не в состоянии потянуть пиздец этот (эмоционально) и свалил.

Никто не увольняет за проебы уровня больницы, что за детский сад. Тем более в такое время, новый человек будет осваиваться 3-6 месяц, каким крутым бы он не был.

Ответить

Dmitry Yashin

rossoshmap
0

С 4 людьми?

Ответить

Невидимый инструмент

–3

.

Ответить

Желтый Филипп

Невидимый
0

А четыре раза смоежшь?

Ответить

Spect

Желтый
0

Тж наелся и спит

Ответить

Матвей Синицин

0

оооо... ну все. главы не выдержали испытаний. это не последнее заявление, полагаю

Ответить

Обухов Денис

Матвей
0

А может он сам заболел ?

Ответить

Матвей Синицин

Обухов
0

ну можно лечь в больницу в таком случае, а не слагать полномочия. понимают, что экономика региона сейчас под большой угрозой, решили заранее избежать больших проблем для себя в первую очередь. 

Ответить

Виталий Маркульчак

Матвей
0

Больница на карантине из-за врача, которых всех заразил 🌚

Ответить

dmzkrsk

0

Рванул на виллу в Италию

Ответить

Невидимый инструмент

–5

.

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