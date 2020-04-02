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И передаст свою долю акций в семейный траст.
Предприниматель Олег Тиньков покинет пост председателя совета директоров «Тинькофф банка» в течение нескольких недель. Об этом сообщили The Bell и vc.ru, TJ обратился в банк, но там отказались от комментариев.
Свою долю акций в «Тинькофф банке» Тиньков перевёл в семейный траст. По его словам, это позволит сохранить долю внутри семьи даже в случае смерти бизнесмена.
В начале марта стало известно, что у Тинькова диагностировали лейкемию. Он уже прошёл несколько курсов химиотерапии и пока остаётся в Лондоне. По его словам, болезнь не скажется на бизнесе, так как он уже несколько лет не занимается операционным управлением в банке.
Учитывая что vc долгое время на подсосе у тинькова было, то да, немного странно.
В следующий раз — "Д И Т К О В С К И Й"
Если мне нужно будет твое мнение, обязательно тебе напишу
Постесняешься, потому говорю сам
Схлопнись
Просто воспитываю твой вкус, успокойся. Можешь не отвечать просто
Не тебе рассуждать о вкусе)
Пора докупать?
Пора докупать?
Нет
О, как раз мне ип счет заблочили, уебки
В прошлом треде про тинькова был один коментатор который говорил что не держит больше 500к в этом недобанке. В связи с этим вопрос: где держит и конструктивные пункты почему там безопаснее. ( а не просто кококо недобанк, пук)
я не защищаю банк, а просто хочу разобраться, у самого там деньги и немного на очке - не хотелось бы их проебать
Альфа были заебись всегда, последние пару лет не знаю
ну вот хотелось бы аргументов а не просто `заебись`
почему такая уверенность что он тоже как карточный домик не посыпится
Деньги там застрахованы. Клиентов почти 10 млн. С чего Тинькофф сыпаться?
ну вот и я тоже думаю - вроде особо причин нету, хотя хуй знает
Пиз#ит. Здоров он как бык, просто не хочет попасть в тюрьму за неуплату налогов.