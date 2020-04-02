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Новости
Дамир Камалетдинов
5543

Олег Тиньков покинет совет директоров «Тинькофф банка» Материал редакции

И передаст свою долю акций в семейный траст.

43 комментария
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Предприниматель Олег Тиньков покинет пост председателя совета директоров «Тинькофф банка» в течение нескольких недель. Об этом сообщили The Bell и vc.ru, TJ обратился в банк, но там отказались от комментариев.

Это позволит мне сосредоточиться на своём здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом.

Олег Тиньков

Свою долю акций в «Тинькофф банке» Тиньков перевёл в семейный траст. По его словам, это позволит сохранить долю внутри семьи даже в случае смерти бизнесмена.

В начале марта стало известно, что у Тинькова диагностировали лейкемию. Он уже прошёл несколько курсов химиотерапии и пока остаётся в Лондоне. По его словам, болезнь не скажется на бизнесе, так как он уже несколько лет не занимается операционным управлением в банке.

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#новости #банки #бизнес

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43 комментария
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Арнольд Герасимович Дыня

31

Вот и третий губернатор подал в отставку

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Основной глобус

9

TJ обратился в банк, но там отказались от комментариев.

Кто-то удивлен?

Ответить

Игорь Куликов

Основной
35

TJ обратился в Т-Ж

Ответить

Nick Rosenberg

Основной
0

Учитывая что vc долгое время на подсосе у тинькова было, то да, немного странно.

Ответить

Матвей Синицин

12

жалко олега. я надеюсь он выздоровеет. 

Ответить

Специфический Илья

–7

Крысы первыми бегут с корабля

Ответить

Серый пришелец

Специфический
1

В следующий раз — "Д И Т К О В С К И Й"

Ответить

Специфический Илья

Серый
0

Если мне нужно будет твое мнение, обязательно тебе напишу

Ответить

Серый пришелец

Специфический
2

Постесняешься, потому говорю сам

Ответить

Специфический Илья

Серый
1

Схлопнись

Ответить

Серый пришелец

Специфи…
0

Просто воспитываю твой вкус, успокойся. Можешь не отвечать просто

Ответить

Специфический

Серый
3

Не тебе рассуждать о вкусе)

Ответить

Серый пришелец

Специфи…
1

Сказал чел с рязрядкой строчных в нике

Ответить

Специфический

Серый
1

Я хотя-бы красивый

Ответить

Заключенный

Специфи…
8

Убываешь малехо.

Ответить

check-it-out

Специфи…
3

Звучит как охуеительное село городского типа

Ответить

Арнольд

Специфи…
0

Ну ка

Ответить

Подобный турник

Серый
0

ну да разрядка только на прописных

Ответить

Заключенный Валера

0

Ценность Олега Тинькова — 13 руб/акция.

Ответить

Kyler

Заключенный
4

Пора докупать?

Ответить

Заключенный Валера

Kyler
7

Фиксировать прибыль ✔️

Ответить

Глеб Лысый

Kyler
0

Да

Ответить

Kyler

Заключенный
0

Пора докупать?

Ответить

Глеб Лысый

Kyler
0

Нет

Ответить

Kyler

Глеб
0

Так да или нет...

Ответить

Заключенный Валера

Kyler
1

Следуй за белым кроликом...

Ответить

George Weiler

1

Он уже давно не занимается управлением банка

Он поэтому еще существует?

Ответить

Spect

1

 Скоро покинет эту бренный мир

Ответить

Владислав Михеев

1

Еще и банки сейчас посыпятся.

Ответить

Алексей Кирсанов

1

Это очень интересный год

Ответить

Mikki Rurk

–2

О, как раз мне ип счет заблочили, уебки

Ответить

Андрей Рядькин

Mikki
1

за что?

Ответить

subprocess.check_output

0

В прошлом треде про тинькова был один коментатор который говорил что не держит больше 500к в этом недобанке. В связи с этим вопрос: где держит и конструктивные пункты почему там безопаснее. ( а не просто кококо недобанк, пук)

я не защищаю банк, а просто хочу разобраться, у самого там деньги и немного на очке - не хотелось бы их проебать

Ответить

Shlomo Goldenberg

subprocess.chec…
0

Альфа были заебись всегда, последние пару лет не знаю

Ответить

subprocess.check_output

Shlomo
0

ну вот хотелось бы аргументов а не просто `заебись`
почему такая уверенность что он тоже как карточный домик не посыпится

Ответить

Semen Semenov

subprocess.chec…
2

Деньги там застрахованы. Клиентов почти 10 млн. С чего Тинькофф сыпаться?

Ответить

subprocess.check_output

Semen
1

ну вот и я тоже думаю - вроде особо причин нету, хотя хуй знает

Ответить

Georgi Yudin

subprocess.chec…
0

В американских банках 👍

Ответить

Удобный чайник

0

ВОТ И НАСТУПИЛ АПРЕЛЬ

Ответить

rossoshmap

0

Я первый придумал подавать в отставку

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Что там с арестом лучше расскажите

Ответить

Психический единорожек88

0

А если не передал бы акции в семейный траст и умер, то кому его доля отошла бы? В данном случае процедура вступления в наследство не работает? Или я что-то не так понял?
это позволит сохранить долю внутри семьи даже в случае смерти бизнесмена.

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Этнический Влад

0

Пиз#ит. Здоров он как бык, просто не хочет попасть в тюрьму за неуплату налогов. 

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