В ведомстве не смогли это объяснить.

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Роспотребнадзор в течение трёх дней сообщал об одинаковом числе тестирований на коронавирус. На это обратила внимание «Медуза».

На 1 апреля «проведено свыше 536 тысяч лабораторных исследований»;

На 31 марта «проведено 536 699 лабораторных исследований»;



На 30 марта «проведено 536 699 лабораторных исследований».



При этом на сайте ведомства есть ещё одно заявление с данными о тестировании на 30 марта. В нём говорится, что лаборатории провели 343 523 исследований. Данные на 2 апреля ещё не опубликованы.

«Медуза» обратилась к представителю ведомства за комментарием, но тот не смог объяснить статистику: «Пока не могу объяснить [этого]». За день до этого публикацию одинаковых чисел изданию объяснили технической ошибкой.

В России зарегистрированы тесты на коронавирус от шести организаций: ГНЦ «Вектор», Центр стратегического планирования и управления рисками Минздрава, ЦНИИ эпидемиологии, «Вектор-Бест», «Литех» и «Смартлайфкеа». Также тестирования проводят частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс».

По данным на 2 апреля, в России зафиксировано 3548 случаев заболевания Covid-19, 235 человек выздоровели, 30 умерли. Наибольшее число заболевших — в Москве (2475).