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Алексей Боржонов
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Роспотребнадзор три дня подряд сообщал об одинаковом числе тестов на коронавирус Материал редакции

В ведомстве не смогли это объяснить.

16 комментариев
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Роспотребнадзор в течение трёх дней сообщал об одинаковом числе тестирований на коронавирус. На это обратила внимание «Медуза».

  • На 1 апреля «проведено свыше 536 тысяч лабораторных исследований»;
  • На 31 марта «проведено 536 699 лабораторных исследований»;
  • На 30 марта «проведено 536 699 лабораторных исследований».

При этом на сайте ведомства есть ещё одно заявление с данными о тестировании на 30 марта. В нём говорится, что лаборатории провели 343 523 исследований. Данные на 2 апреля ещё не опубликованы.

«Медуза» обратилась к представителю ведомства за комментарием, но тот не смог объяснить статистику: «Пока не могу объяснить [этого]». За день до этого публикацию одинаковых чисел изданию объяснили технической ошибкой.

В России зарегистрированы тесты на коронавирус от шести организаций: ГНЦ «Вектор», Центр стратегического планирования и управления рисками Минздрава, ЦНИИ эпидемиологии, «Вектор-Бест», «Литех» и «Смартлайфкеа». Также тестирования проводят частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс».

По данным на 2 апреля, в России зафиксировано 3548 случаев заболевания Covid-19, 235 человек выздоровели, 30 умерли. Наибольшее число заболевших — в Москве (2475).

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#новости #covid19

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16 комментариев
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Alex Slobodskikh

31

 - Ты только не списывай точь в точь, сколько тестов вчера провели
 - Ага

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Должный Женя

11

Когда видишь в заголовке Рос...  и понимаешь, что дальше будет ложь.  

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Евгений Большаков

7

там вообще вся статистика радует:
В период с 31.12.2019 по состоянию на 31.03.2020 досмотрено 5 333 242 человека [...]

на следующий день
В период с 31.12.2019 по состоянию на 01.04.2020 досмотрено 5 043 540 человек [...]

Ответить

Заключенный Валера

6

Просто человек с счетчиком в офисе ушел в отпуск.

Ответить

Низкий микрофон

Заключенный
0

На карантин 

Ответить

Spect

4

Проведено 146% тестов

Ответить

Романелло Кивогенс

2

О чём говорить, если вплоть до 31 марта Роспотребнадзор упорно писал: 
  По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.

хотя заражённых было уже под две тысячи человек. 

И только с 31 марта служба начала дописывать:
либо выявлены как контактные.

Начинают потихоньку проходить четыре стадии принятия неизбежного.

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Alexey Samarkin

1

Достаточно просто прибавлять людей, умерших от пневмонии и гриппа и будет что-то +- похожее на правду

Ответить

Макс Шлыков

1

лучше бы они писали сколько под подозрением/контактов первого рода, и соответственно динамику по дням по этим показателям. количество заболевших никак не говорит о динамике на ближайшие дни

Ответить

Невидимый инструмент

0

Да они и сами не знают 

Ответить

Максим Шпилёв

0

Вот вам и статистика..

Ответить

Макс Массон

0

Фантазия закончилась чтобы придумывать новые цифры

Ответить

Andre Macareno

0

536699

Может, это не тесты, а ценники из госзакупок каких-нибудь?

Ответить

Yuri Miller

Andre
0

Это почтовый индекс

Ответить

Агрессивный рак

0

Ну просто это максимальное число тестов в день, которое могут делать. Все лаборатории работают на полную мощность. Пока не сделают 536699, никого домой не пускаем.

P.S. готов рассмотреть оффер на должность пресс-секретаря роспотребнадзора

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Пластиковое Окно

0

Кого-то уволят :D

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