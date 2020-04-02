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В ведомстве не смогли это объяснить.
Роспотребнадзор в течение трёх дней сообщал об одинаковом числе тестирований на коронавирус. На это обратила внимание «Медуза».
При этом на сайте ведомства есть ещё одно заявление с данными о тестировании на 30 марта. В нём говорится, что лаборатории провели 343 523 исследований. Данные на 2 апреля ещё не опубликованы.
«Медуза» обратилась к представителю ведомства за комментарием, но тот не смог объяснить статистику: «Пока не могу объяснить [этого]». За день до этого публикацию одинаковых чисел изданию объяснили технической ошибкой.
В России зарегистрированы тесты на коронавирус от шести организаций: ГНЦ «Вектор», Центр стратегического планирования и управления рисками Минздрава, ЦНИИ эпидемиологии, «Вектор-Бест», «Литех» и «Смартлайфкеа». Также тестирования проводят частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс».
По данным на 2 апреля, в России зафиксировано 3548 случаев заболевания Covid-19, 235 человек выздоровели, 30 умерли. Наибольшее число заболевших — в Москве (2475).
На фоне распространения коронавируса Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Об этом он заявил во время обращения к нации. TJ выбрал главные тезиса из него.
- Ты только не списывай точь в точь, сколько тестов вчера провели
- Ага
там вообще вся статистика радует:
В период с 31.12.2019 по состоянию на 31.03.2020 досмотрено 5 333 242 человека [...]
на следующий день
В период с 31.12.2019 по состоянию на 01.04.2020 досмотрено 5 043 540 человек [...]
О чём говорить, если вплоть до 31 марта Роспотребнадзор упорно писал:
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.
хотя заражённых было уже под две тысячи человек.
И только с 31 марта служба начала дописывать:
либо выявлены как контактные.
Начинают потихоньку проходить четыре стадии принятия неизбежного.
Достаточно просто прибавлять людей, умерших от пневмонии и гриппа и будет что-то +- похожее на правду
лучше бы они писали сколько под подозрением/контактов первого рода, и соответственно динамику по дням по этим показателям. количество заболевших никак не говорит о динамике на ближайшие дни
536699
Может, это не тесты, а ценники из госзакупок каких-нибудь?