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Пропуска вводить пока не собираются.
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, введённые в городе из-за коронавируса, до 1 мая. Об этом сообщается на его сайте.
Собянин сообщил, что пропускной режим пока не собираются вводить, потому что в нём нет необходимости.
Собянин отметил, что медучреждения, аптеки, банки, продовольственные магазины и непрерывно действующие организации (например, связанные с ЖКХ или транспортом) продолжат работу. Учёба в школах и колледжах должна проходить дистанционно.
Рестораны, спортклубы, бары, магазины с непродовольственными товарами остаются закрытыми.
Ограничения в городе продлили после того, как Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля включительно.
Режим самоизоляции действует в столице с 30 марта. Жителям разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости, например, в магазин или аптеку.
2 апреля Собянин подписал закон о штрафах за нарушение самоизоляции в Москве. Для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Автор законопроекта Кирилл Щитов отмечал, что меры планируют применять к тем, кто обязан находиться в самоизоляции из-за заражения коронавирусом. При этом в тексте законопроекта такого уточнения нет.
Также власти Москвы объявили, что будут отслеживать соблюдение режима самоизоляции по QR-кодам. Подробностей использования технологии к текущему моменту нет. Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова в разговоре с РБК называла пропуска будут выдавать в форме QR-кодов.
Мэр Москвы не уточнил, что разработку прилоги успешно проебали, поэтому пропуска не требуются.
Режим ХЗ, нихера не понятно!
Если я не контактировал с больными и не возвращался из поездок, могут ли меня оштрафовать и забрать тачку??? Штрафы за нарушение ввели, но не нарушить получается нельзя, так как никакой бумажки пропуска, подтверждающей, что я еду на работу или дачу, получается нет
Что там со штрафами за нарушение самоизоляции? Могу я сходить в магаз или сразу штраф получу? ;(
В магаз можешь, а в парк низя. Лучше паспорт брать с пропиской, регистрацией, короч что докажет что ты тят рядом живешь.
Но вот "нормальных" магазинов рядом нет, а до "нормального" 15 мин пешком ;(
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