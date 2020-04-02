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Новости
Алексей Боржонов
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В Москве продлили ограничения из-за коронавируса до 1 мая Материал редакции

Пропуска вводить пока не собираются.

15 комментариев
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Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, введённые в городе из-за коронавируса, до 1 мая. Об этом сообщается на его сайте.

Собянин сообщил, что пропускной режим пока не собираются вводить, потому что в нём нет необходимости.

Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома.

К этому вопросу мы вернёмся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима.


Сергей Собянин
мэр Москвы

Собянин отметил, что медучреждения, аптеки, банки, продовольственные магазины и непрерывно действующие организации (например, связанные с ЖКХ или транспортом) продолжат работу. Учёба в школах и колледжах должна проходить дистанционно.

Рестораны, спортклубы, бары, магазины с непродовольственными товарами остаются закрытыми.

Ограничения в городе продлили после того, как Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля включительно.

Режим самоизоляции действует в столице с 30 марта. Жителям разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости, например, в магазин или аптеку.

2 апреля Собянин подписал закон о штрафах за нарушение самоизоляции в Москве. Для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Автор законопроекта Кирилл Щитов отмечал, что меры планируют применять к тем, кто обязан находиться в самоизоляции из-за заражения коронавирусом. При этом в тексте законопроекта такого уточнения нет.

Также власти Москвы объявили, что будут отслеживать соблюдение режима самоизоляции по QR-кодам. Подробностей использования технологии к текущему моменту нет. Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова в разговоре с РБК называла пропуска будут выдавать в форме QR-кодов.

#новости #covid19 #карантинвроссии #москва

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15 комментариев
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Арнольд Герасимович Дыня

8

Мэр Москвы не уточнил, что разработку прилоги успешно проебали, поэтому пропуска не требуются. 

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Прежний калькулятор

Арнольд
0

разработку

Ты про 180 млн рублей?

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Неподвижный инструмент

6

Чё ваще происходит

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Уютный Багажник

Неподвижный
–2

Россия. 

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Желтый Филипп

2

Так пропуска будут или нет, блятб, что за qr коды? Будет как в нижнем? Тогда чем это не пропуска? Определитесь блятб, что вы там продлили то! 

Ответить

Dr. Acula

Желтый
3

Да просто не успели ещё инфраструктуру наладить, поэтому пока в них необходимости нет, но вот как доделают, так всё заработает, не переживайте

Ответить

Неподвижный инструмент

2

Режим ХЗ, нихера не понятно!
Если я не контактировал с больными и не возвращался из поездок, могут ли меня оштрафовать и забрать тачку??? Штрафы за нарушение ввели, но не нарушить получается нельзя, так как никакой бумажки пропуска, подтверждающей, что я еду на работу или дачу, получается нет

Ответить

Уютный Багажник

Неподвижный
0
Ответить

Sergey Grigor'ev

1

Что там со штрафами за нарушение самоизоляции? Могу я сходить в магаз или сразу штраф получу? ;(

Ответить

Stan Majors

Sergey
0

В магаз можешь, а в парк низя. Лучше паспорт брать с пропиской, регистрацией, короч что докажет что ты тят рядом живешь.

Ответить

Sergey Grigor'ev

Stan
0

Но вот "нормальных" магазинов рядом нет, а до "нормального" 15 мин пешком ;(

Ответить

Himan Yukubov

–9

Первый

Ответить

Заключенный Валера

Himan
0

TJ "Первый" any% speedrun WR

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Интимный цветок

Himan
0

Второй.
расчет долбаебов окончен

Ответить

Мистер Блондин

0

Пора им сменить дилера. От этих психоделиков уже и Собянин поехал

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