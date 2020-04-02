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Алексей Боржонов
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Генпрокуратура потребовала наказать «Эхо Москвы» из-за фейка о коронавирусе Материал редакции

Фейковой признали информацию на сайте оренбургского отделения «Эха».

38 комментариев
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Генпрокуратура нашла фейковый пост о коронавирусе на сайте «Эха Москвы в Оренбурге» и потребовала наказать радиостанцию. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Фейковой назвали колонку Владимира Осечкина о «вспышке неизвестного заболевания» в оренбургской колонии. Главный редактор «Эха Москвы в Оренбурге» рассказал «Открытым медиа», что пост уже удалили.

Генпрокуратура подчеркнула, что информация о заболевании в колонии была ложной. Так как сайт радиостанции — это подразделение московской редакции, ведомство потребовало привлечь к ответсвенности «Эхо Москвы». Соответсвующие документы уже направлены в Роскомнадзор.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов при этом заявил, что «Эхо Москвы в Оренбурге» — это отдельное юридическое лицо, которое не имеет отношения к московской радиостанции.

Генпрокуратура выявила и другие фейки о коронавирусе, в том числе от пользователей в Telegram, Твиттере, «ВКонтакте» и Инстаграме.

1 апреля Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. Физических лиц смогут оштрафовать на сумму от 300 тысяч рублей до 2 миллионов рублей или посадить в тюрьму на срок до пяти лет. Юридических лиц — оштрафовать на сумму до 10 миллионов рублей.

#новости #covid19 #фейки

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38 комментариев
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Максим Шпилёв

29

Фейки в фед сми мы конечно не тронем..

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Равнодушный микрофон

Максим
1

Эхо Москвы и есть федеральное сми

Ответить

Mr. LoveJoy

11

Анус свой накажите, блять, заебали, сколько можно

Ответить

Прежний калькулятор

Mr.
3

Сколько можно, сколько можно. Всё равно ж приятно всем.

Ответить

Mr. LoveJoy

Прежний
0

немножк

Ответить

ouxen

Mr.
0

это еще оттепель

Ответить

the.nightmarez

Mr.
0

Сколько будете позволять.

Ответить

Романелло Кивогенс

4

На основании письма от имени якобы анестезиста клинического кардиологического диспансера г. Перми сообщается, что «больницу преобразовали в госпиталь для пациентов с коронавирусом и не выдали никакой защиты, а лишь 10 масок с угольным фильтром на коллектив реанимации в количестве 30 человек, а также стопку марли для самостоятельного изготовления масок и халатов». Согласно информации клинического кардиологического диспансера г. Перми, в соответствии с приказом министерства здравоохранения, на базе хирургического корпуса произошло перепрофилирование в центр респираторной поддержки, где развернуто 49 реанимационных коек. На сегодняшний день все койки обеспечены аппаратами ИВЛ и всем необходимым оборудованием, в том числе средствами индивидуальной защиты.

О чём я вчера собственно и написал:
 Теперь практически любого критика власти в нынешних условиях можно при желании подвести под данную статью. Считаешь, что президент, правительство, местные органы действуют неэффективно? Так это фейковая информация, вот официальная справка о том, что меры предпринимаются в полной мере, они эффективны и нас хватил Гендиректор Всемирной организации здравоохранения.

https://tjournal.ru/news/155464-putin-vvel-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-narushenie-karantina-i-feyki-o-koronaviruse?comment=3248540

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CommentBot

Романелло
3
Ответить

Роман Андронов

Романелло
0

Ну допустим наши местные СМИ пишут, что маски закупаются 

https://www.chitaitext.ru/novosti/permskim-vracham-vydayut-maski-kotorye-mozhno-nosit-8-chasov/
 При том что всего 770 ивл https://www.chitaitext.ru/novosti/minzdrav-prikamya-nachal-kontsentrirovat-apparaty-ivl-v-neskolkikh-bolnitsakh/

Ответить

Подобный турник

Роман
0

но это же не так интересно

Ответить

Романелло Кивогенс

Подобный
0

Ничего, что 27 марта Навальный опубликовал то самое письмо, которое было отправлено "Альянсу врачей" ещё 26 марта:
https://twitter.com/navalny/status/1243453162129960961

И только 31 числа газета пишет: "Пермским врачам начали выдавать защитные маски". 

Я уже не говорю о том, что сама фраза "начали выдавать" вообще не несёт практически никакой ценности, потому как может означать любое число розданных масок: от 1 до 15 000. 

но это же не так интересно (с)

Ответить

Обухов Денис

4

Поскольку Эхо Маци принадлежит Газпром-медия, иск подавайте на Газпром, прямо Миллеру

Ответить

Уютный Багажник

4

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов при этом заявил, что «Эхо Москвы в Оренбурге» — это отдельное юридическое лицо, которое не имеет отношения к московской радиостанции.

Берёт пример с лучших. 

Ответить

Yuri Miller

Уютный
0

А Открытая Россия не филиал OpenRussia Britain - никого же не е..т

Ответить

Уютный Багажник

Yuri
0

Чот ты приплёл знатно и не в тему вообще. 

Ответить

Yuri Miller

Уютный
0

В тему. Что неважно какое там юридическое лицо. У них есть лицензия на пользование именем Эхо Москвы -  стало быть, они аффилиаты. Приплыли.

Ответить

Уютный Багажник

Yuri
3

Я поржал над тем, что Веня пытается мазаться в стиле наших чинуш. Мне совершенно похуй кто и кем там на самом деле является. 

Ответить

Dead Horse

Уютный
0

Веник та ещё ... Но если фильтровать, то эхо неплохой источник аналитики и информации

Ответить

Уютный Багажник

Dead
0

Веня мне безразличен, чисто сам факт гыгыкнул.) 

Ответить

Dead Horse

Уютный
0

Я в контексте его слов

Ответить

Должный Женя

3

от 300 тысяч рублей

для среднего класса это же 1.5 года работать без зарплаты. Заебали, вместо того, чтобы помогать населению вечно что-то выявляют. 

Ответить

Силовой Абдужаббор

2

Хах. Тут чуваки еще есть 
https://vk.com/ura_ru?w=wall-25280329_382789

Ответить

Уютный Багажник

Силовой
1

Ииии первые же комменты... Отборные долбоёбины. 

Ответить

Романелло Кивогенс

Уютный
3

Да нет, чеснок как раз замечательное средство против коронавируса. Чем больше его съешь - тем дальше будут от тебя держаться переносчики этой заразы.

Ответить

Уютный Багажник

Романелло
0

Там есть твоя сеструха по разуму.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Никто не знает как то можно потребовать наказать генпрокуратуру?

Ответить

Poe Ghost

Арнольд
2

Вот у этого чувака можешь спросить.

Ответить

Уютный Багажник

Poe
3

К нему сейчас не пустят. 

Ответить

the.nightmarez

Уютный
0

Он книжки писал на случай если нужно будет повторить.

Ответить

Уютный Багажник

the.nightmarez
2

У нас люди даже небольшой текст в сраном вк написать не могут внятно. Какое уж там чтение книжек)

Ответить

Сталинский украинец

Уютный
0

на самоизоляции?

Ответить

Yuri Miller

1

Быстро однако. Не успел выйти закон, как уже складывается практика применения.

Ответить

Интимный цветок

0

ну началось 

Ответить

LinkID

0

Владимир Осечкин

А фамилия то говорящая

Ответить

Классный инструмент

0

Веника уже даже коньяк и совместные фотки с Канделаки не спасают.

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Когда за фейки начнут наказывать киселевых соловьевых и прочих пидерастов? 

Ответить

Роман Андронов

0

Это за то, что у Ходорковского интервью звяли, которое пескову не понравилось?

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