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что происходит в интернете
Фейковой признали информацию на сайте оренбургского отделения «Эха».
Генпрокуратура нашла фейковый пост о коронавирусе на сайте «Эха Москвы в Оренбурге» и потребовала наказать радиостанцию. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
Фейковой назвали колонку Владимира Осечкина о «вспышке неизвестного заболевания» в оренбургской колонии. Главный редактор «Эха Москвы в Оренбурге» рассказал «Открытым медиа», что пост уже удалили.
Генпрокуратура подчеркнула, что информация о заболевании в колонии была ложной. Так как сайт радиостанции — это подразделение московской редакции, ведомство потребовало привлечь к ответсвенности «Эхо Москвы». Соответсвующие документы уже направлены в Роскомнадзор.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов при этом заявил, что «Эхо Москвы в Оренбурге» — это отдельное юридическое лицо, которое не имеет отношения к московской радиостанции.
Генпрокуратура выявила и другие фейки о коронавирусе, в том числе от пользователей в Telegram, Твиттере, «ВКонтакте» и Инстаграме.
1 апреля Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. Физических лиц смогут оштрафовать на сумму от 300 тысяч рублей до 2 миллионов рублей или посадить в тюрьму на срок до пяти лет. Юридических лиц — оштрафовать на сумму до 10 миллионов рублей.
Фейки в фед сми мы конечно не тронем..
Анус свой накажите, блять, заебали, сколько можно
Прежний калькулятор
Сколько можно, сколько можно. Всё равно ж приятно всем.
На основании письма от имени якобы анестезиста клинического кардиологического диспансера г. Перми сообщается, что «больницу преобразовали в госпиталь для пациентов с коронавирусом и не выдали никакой защиты, а лишь 10 масок с угольным фильтром на коллектив реанимации в количестве 30 человек, а также стопку марли для самостоятельного изготовления масок и халатов». Согласно информации клинического кардиологического диспансера г. Перми, в соответствии с приказом министерства здравоохранения, на базе хирургического корпуса произошло перепрофилирование в центр респираторной поддержки, где развернуто 49 реанимационных коек. На сегодняшний день все койки обеспечены аппаратами ИВЛ и всем необходимым оборудованием, в том числе средствами индивидуальной защиты.
О чём я вчера собственно и написал:
Теперь практически любого критика власти в нынешних условиях можно при желании подвести под данную статью. Считаешь, что президент, правительство, местные органы действуют неэффективно? Так это фейковая информация, вот официальная справка о том, что меры предпринимаются в полной мере, они эффективны и нас хватил Гендиректор Всемирной организации здравоохранения.
https://tjournal.ru/news/155464-putin-vvel-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-narushenie-karantina-i-feyki-o-koronaviruse?comment=3248540
Ну допустим наши местные СМИ пишут, что маски закупаются
https://www.chitaitext.ru/novosti/permskim-vracham-vydayut-maski-kotorye-mozhno-nosit-8-chasov/
При том что всего 770 ивл https://www.chitaitext.ru/novosti/minzdrav-prikamya-nachal-kontsentrirovat-apparaty-ivl-v-neskolkikh-bolnitsakh/
Подобный турник
но это же не так интересно
Ничего, что 27 марта Навальный опубликовал то самое письмо, которое было отправлено "Альянсу врачей" ещё 26 марта:
https://twitter.com/navalny/status/1243453162129960961
И только 31 числа газета пишет: "Пермским врачам начали выдавать защитные маски".
Я уже не говорю о том, что сама фраза "начали выдавать" вообще не несёт практически никакой ценности, потому как может означать любое число розданных масок: от 1 до 15 000.
но это же не так интересно (с)
Поскольку Эхо Маци принадлежит Газпром-медия, иск подавайте на Газпром, прямо Миллеру
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов при этом заявил, что «Эхо Москвы в Оренбурге» — это отдельное юридическое лицо, которое не имеет отношения к московской радиостанции.
Берёт пример с лучших.
А Открытая Россия не филиал OpenRussia Britain - никого же не е..т
Чот ты приплёл знатно и не в тему вообще.
В тему. Что неважно какое там юридическое лицо. У них есть лицензия на пользование именем Эхо Москвы - стало быть, они аффилиаты. Приплыли.
Я поржал над тем, что Веня пытается мазаться в стиле наших чинуш. Мне совершенно похуй кто и кем там на самом деле является.
Веник та ещё ... Но если фильтровать, то эхо неплохой источник аналитики и информации
Веня мне безразличен, чисто сам факт гыгыкнул.)
Хах. Тут чуваки еще есть
https://vk.com/ura_ru?w=wall-25280329_382789
Ииии первые же комменты... Отборные долбоёбины.
Да нет, чеснок как раз замечательное средство против коронавируса. Чем больше его съешь - тем дальше будут от тебя держаться переносчики этой заразы.
Никто не знает как то можно потребовать наказать генпрокуратуру?
К нему сейчас не пустят.
Он книжки писал на случай если нужно будет повторить.
У нас люди даже небольшой текст в сраном вк написать не могут внятно. Какое уж там чтение книжек)
Быстро однако. Не успел выйти закон, как уже складывается практика применения.
Когда за фейки начнут наказывать киселевых соловьевых и прочих пидерастов?
Это за то, что у Ходорковского интервью звяли, которое пескову не понравилось?