Фейковой признали информацию на сайте оренбургского отделения «Эха».

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Генпрокуратура нашла фейковый пост о коронавирусе на сайте «Эха Москвы в Оренбурге» и потребовала наказать радиостанцию. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Фейковой назвали колонку Владимира Осечкина о «вспышке неизвестного заболевания» в оренбургской колонии. Главный редактор «Эха Москвы в Оренбурге» рассказал «Открытым медиа», что пост уже удалили.

Генпрокуратура подчеркнула, что информация о заболевании в колонии была ложной. Так как сайт радиостанции — это подразделение московской редакции, ведомство потребовало привлечь к ответсвенности «Эхо Москвы». Соответсвующие документы уже направлены в Роскомнадзор.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов при этом заявил, что «Эхо Москвы в Оренбурге» — это отдельное юридическое лицо, которое не имеет отношения к московской радиостанции.

Генпрокуратура выявила и другие фейки о коронавирусе, в том числе от пользователей в Telegram, Твиттере, «ВКонтакте» и Инстаграме.