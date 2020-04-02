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Медикам достаточно будет подойти или подъехать к Макавто или Кинг Авто.
«Макдоналдс» и «Бургер Кинг» ввели бесплатные обеды для бригад скорой помощи и медработников. Они могут получить сэндвичи с напитками, а также горячие чай и кофе. Об этом сети рассказали РБК и подтвердили TJ в «Бургер Кинге».
В «Макдоналдсе» бесплатно накормят только бригады скорой помощи. С 1 апреля для этого достаточно подъехать на спецтранспорте к «Макавто» — пакет с едой вручат через окно выдачи. Как пояснили в «Макдоналдсе», обеды выдают только бригадам машин скорой помощи из соображений безопасности — чтобы исключить распространение коронавируса.
Каждую бригаду обещают кормить до трёх раз за день в любой точке во всех регионах России до 15 апреля включительно. Бесплатный обед будет состоять из напитка объёмом 0,2 литра и одного из доступных сэндвичей.
В «Бургер Кинге» с 3 апреля и до окончания карантинных мер в России обещают накормить всех медработников, включая врачей скорой помощи. Они смогут получить бургер с напитком или горячие кофе и чай бесплатно на вынос или через «Кинг авто».
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Зарегистрировался 10 янв в 13:07.
Но меня тут помнят и до этого, в отличии от тебя.
Лет 15 назад в Макдональдсе ели из того же меню. Надо было только заранее выбирать. Но работники жаловались, что через месяц уже воротило от одного и того же, поэтому многие свою жратву тащили.
Учитывая зарплаты врачей в РФ, у макдака будут очереди из карет скорых.
Это можно приравнять к подрыву нац.безопасности судя по качеству еды в БК
Кремлебот, лови минус за щёку.
ну фиг знает, мне бургеры в БК заходили только когда денег не хватало
там же бургеры по 39 руб. есть. Я три штуки беру и наедаюсь до отвала, всего 117 руб. и отличный ужин.
Учитывая зарплаты врачей в РФ, им не хватает денег.