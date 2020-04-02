Медикам достаточно будет подойти или подъехать к Макавто или Кинг Авто.

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«Макдоналдс» и «Бургер Кинг» ввели бесплатные обеды для бригад скорой помощи и медработников. Они могут получить сэндвичи с напитками, а также горячие чай и кофе. Об этом сети рассказали РБК и подтвердили TJ в «Бургер Кинге».

В «Макдоналдсе» бесплатно накормят только бригады скорой помощи. С 1 апреля для этого достаточно подъехать на спецтранспорте к «Макавто» — пакет с едой вручат через окно выдачи. Как пояснили в «Макдоналдсе», обеды выдают только бригадам машин скорой помощи из соображений безопасности — чтобы исключить распространение коронавируса.

Каждую бригаду обещают кормить до трёх раз за день в любой точке во всех регионах России до 15 апреля включительно. Бесплатный обед будет состоять из напитка объёмом 0,2 литра и одного из доступных сэндвичей.