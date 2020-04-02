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Дамир Камалетдинов
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«Макдоналдс» и «Бургер Кинг» бесплатно накормят бригады скорой помощи и медработников на фоне пандемии Covid-19 Материал редакции

Медикам достаточно будет подойти или подъехать к Макавто или Кинг Авто.

22 комментария
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«Макдоналдс» и «Бургер Кинг» ввели бесплатные обеды для бригад скорой помощи и медработников. Они могут получить сэндвичи с напитками, а также горячие чай и кофе. Об этом сети рассказали РБК и подтвердили TJ в «Бургер Кинге».

В «Макдоналдсе» бесплатно накормят только бригады скорой помощи. С 1 апреля для этого достаточно подъехать на спецтранспорте к «Макавто» — пакет с едой вручат через окно выдачи. Как пояснили в «Макдоналдсе», обеды выдают только бригадам машин скорой помощи из соображений безопасности — чтобы исключить распространение коронавируса.

Каждую бригаду обещают кормить до трёх раз за день в любой точке во всех регионах России до 15 апреля включительно. Бесплатный обед будет состоять из напитка объёмом 0,2 литра и одного из доступных сэндвичей.

В «Бургер Кинге» с 3 апреля и до окончания карантинных мер в России обещают накормить всех медработников, включая врачей скорой помощи. Они смогут получить бургер с напитком или горячие кофе и чай бесплатно на вынос или через «Кинг авто».

#новости #фастфуд #еда #covid19

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22 комментария
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Заключенный Валера

0

Насколько я знаю самим работникам фастфуд ресторанов на обед из меню только хуй без соли можно получить. Это так?

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mne horosho

Заключенный
11

не совсем, сотрудникам месяца с солью можно

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the.nightmarez

Заключенный
0

Зарегистрировался сегодня.

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Заключенный Валера

the.nightmarez
0

Зарегистрировался 10 янв в 13:07.

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the.nightmarez

Заключенный
0

Но меня тут помнят и до этого, в отличии от тебя.

Ответить

Заключенный Валера

the.nightmarez
0

Жесть как ломит башками пободаться онлайн? 

Ответить

Василий Лебедев

Заключенный
–1

Лет 15 назад в Макдональдсе ели из того же меню. Надо было только заранее выбирать. Но работники жаловались, что через месяц уже воротило от одного и того же, поэтому многие свою жратву тащили.

Ответить

Дамир Камалетдинов

2

Пацаны, увольняемся!

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Специфический Илья

Дамир
0

Ура заготовленная шутка

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Потребительский корабль

Дамир
0

Знаю одно место, где сотрудникам Комитета будут наливать бесплатно кофе

Ответить

Дамир Камалетдинов

Потребительский
0

Где?

Ответить

Должный Женя

0

Вряд ли врачи поедут ради 0.2 разбавленной с водой пепси и ссаного чикенбургера. 

Ответить

the.nightmarez

Должный
1

Учитывая зарплаты врачей в РФ, у макдака будут очереди из карет скорых.

Ответить

Должный Женя

the.nightmarez
0

Ты так за БК что ли топишь, хуй пойму..

Ответить

the art of гепард

Должный
1

да тупо после вызова, как вариант, заехать и перекусить. норм

Ответить

Dmitry Murmur

–3

Это можно приравнять к подрыву нац.безопасности судя по качеству еды в БК

Ответить

the.nightmarez

Dmitry
1

Кремлебот, лови минус за щёку.

Ответить

mne horosho

the.nightmarez
–1

ну фиг знает, мне бургеры в БК заходили только когда денег не хватало

Ответить

Илья Волочков

mne
0

там же бургеры по 39 руб. есть. Я три штуки беру и наедаюсь до отвала, всего 117 руб. и отличный ужин.

Ответить

the.nightmarez

mne
0

Учитывая зарплаты врачей в РФ, им не хватает денег.

Ответить

mne horosho

the.nightmarez
0

это да

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Потребительский корабль

0

Крассавчики

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