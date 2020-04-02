Нерабочий апрель, первый запрет на продажу алкоголя и производство масок без лицензии. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 2 апреля.
В России:
Зафиксирован 771 случай заболевания, всего заболевших 3548. За всё время выздоровели 235 человек, 30 умерли;
Роспотребнадзор три дня подряд сообщал об одинаковом числе тестов на коронавирус. В ведомстве не смогли это прокомментировать;
Путин выступил с обращением к нации: продлил нерабочие дни до 30 апреля и расширил полномочия регионов, они могут в том числе ограничивать передвижения жителей и транспорта;
Москва продлила введённые ранее ограничения из-за коронавируса до 1 мая, систему пропусков пока вводить не собираются. Кроме того, в городе стали действовать штрафы за нарушение режима самоизоляции. Автор проекта говорит, что штрафовать будут «явных нарушителей» режима, а тех, кто «просто идёт по делам» — пока не будут;
В Ленинградской области вводят жёсткий режим изоляции в населённых пунктах, где выявлены случаи заражения коронавирусом. В Нижегородской области ввели QR-коды для каждого выхода из дома, а Забайкальский край первым из регионов полностью запретил продажу алкоголя;
Власти разрешат производить медицинские маски без обязательного лицензирования;
Пермский Минздрав признал, что у умершей пациентки был коронавирус. Она рассказывала о заболевании за несколько дней до смерти, но ведомство утверждает, что диагноз подтвердили уже после того, как она скончалась;
Челябинская область закрыла для автомобилей из других регионов. В Кремле сказали, что указания закрывать границы регионов не было;
Всероссийскую перепись населения перенесут на 2021 год, а Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить учебный процесс дистанционно 6 апреля;
Власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы, в том числе перенос на осень на 2 сентября (дата окончания Второй мировой войны) или 7 ноября (дата парада 1941 года в разгар битвы за Москву);
Представители крупного ресторанного бизнеса попросили Михаила Мишустина поддержать их вместе с малым предпринимательством;
Правительство выделило 5,2 миллиарда рублей на закупку автомобилей скорой помощи, а для помощи застрявших за границей россиянам — 500 миллионов рублей. Тех, кто не может уехать из стран Евросоюза, не будут штрафовать;
Россия доставила маски и аппараты ИВЛ в США. Госдеп назвал это закупкой, а Кремль — гуманитарной помощью. Потом МИД России заявил, что США оплатили половину груза;
«Макдоналдс» и «Бургер Кинг» ввели бесплатные обеды для бригад скорой помощи и медработников. А «Cитимобил» установит в часть машин перегородки между водителем и пассажиром, чтобы защитить их от коронавируса.
В мире:
По данным ВОЗ, вирусом заболели 900 тысяч человек во всём мире, умерли от него больше 45 тысяч человек. По статистике университета Джонса Хопкинса, заболевших больше 980 тысяч, умерших — больше 50 тысяч, а выздоровели от вируса 200 тысяч человек;
США остаётся лидером по числу заболеваний: более 210 тысяч человек больны Covid-19, более 4,5 тысячи умерли от него;
В Европе лидирует Италия: более 115 тысяч заболевших, 18 тысяч выздоровевших, 13 тысяч умерших от вируса. В Испании число смертей от вируса превысило 10 тысяч, всего подтверждённых случаев — больше 110 тысяч;
Председатель парламента Ирана Али Лариджани заразился коронавирусом. Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман и его жена также заболели вирусом;
В Таиланде ввели комендантский час с 22:00 до 04:00. Президент Филиппин приказал полиции стрелять на поражение по тем, кто «создает проблемы» в районах, где введён карантин из-за коронавируса;
В США за две недели исчезли 10 миллионов рабочих мест. Больше 6,5 миллиона человек обратились за пособием по безработице. А стартап Bird за две минуты уволил 406 человек через видеоконференцию в Zoom;
США начнут операцию по борьбе с наркотиками, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями;
Samsung рассказала о пожертвовании смартфонов пациентам с коронавирусом на карантине.
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check-it-out
запрет на продажу алкоголя
Простите, но кликбейт мудацкий прям совсем.
Yuri Millercheck-it-out
Пиво не алкоголь, а продукт питания. На крайняк пей квас в количестве х5
Скрытый Орзэмэс
Зачем, когда есть совершенно другой питательный продукт белого цвета.
Yuri MillerСкрытый
Кокс:?
Невидимый инструмент
Хера ты буржуа. Сахар для самогонки
Yuri MillerНевидим…
А ещё есть крахмал и ферменты для осахаривания крахмала. Блин вспомнил Нааму Иссахар) У неё в имени есть Сахар
check-it-outYuri
Не пью пиво. Оно для натуралов и геев-хипстеров.
rossoshmapcheck-it-out
Yuri Millercheck-it-out
А ты типо хардкорный гей или ты просто девушка?
Sergey Grigor'ev
Арнольд Герасимович Дыня
- "Власти разрешат производить медицинские маски без обязательного лицензирования"
- "Да мы особо и не парились"
Арнольд Герасимович ДыняАрнольд
Видео от российских производителей нет, но сарказм в том, что никому их лицензия нахуй не нужна, все итак шьют без нее
Должный Женя
Президент Филиппин приказал полиции стрелять на поражение по тем, кто «создает проблемы»
Ещё один достойный человек, «лидер нации» прям.
Yuri MillerДолжный
Щас его снимут и всё. Будет уроком остальным.
Yuri Miller
Всё, Вы сядете за фейк. Ведь истинное число заражённых выше. Рано или поздно это враньё вскроется. (шучу, сажать надо не вас а Росстат)
Yuri Miller
Этот запрет на алкоголь абсолютно незаконен. Это причинение убытков торговцам алкоголя. Воистину, геноцид бизнеса.
Kyler
Тут ещё был гет 1000000 взят
https://meduza.io/news/2020/04/02/chislo-zaregistrirovannyh-sluchaev-covid-19-prevysilo-odin-million
Yuri Miller
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