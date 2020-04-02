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Новости
Алексей Боржонов
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Нерабочий апрель, первый запрет на продажу алкоголя и производство масок без лицензии. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 2 апреля.

В России:

  • Зафиксирован 771 случай заболевания, всего заболевших 3548. За всё время выздоровели 235 человек, 30 умерли;

  • Роспотребнадзор три дня подряд сообщал об одинаковом числе тестов на коронавирус. В ведомстве не смогли это прокомментировать;
  • Путин выступил с обращением к нации: продлил нерабочие дни до 30 апреля и расширил полномочия регионов, они могут в том числе ограничивать передвижения жителей и транспорта;
  • Москва продлила введённые ранее ограничения из-за коронавируса до 1 мая, систему пропусков пока вводить не собираются. Кроме того, в городе стали действовать штрафы за нарушение режима самоизоляции. Автор проекта говорит, что штрафовать будут «явных нарушителей» режима, а тех, кто «просто идёт по делам» — пока не будут;

  • В Ленинградской области вводят жёсткий режим изоляции в населённых пунктах, где выявлены случаи заражения коронавирусом. В Нижегородской области ввели QR-коды для каждого выхода из дома, а Забайкальский край первым из регионов полностью запретил продажу алкоголя;

  • Власти разрешат производить медицинские маски без обязательного лицензирования;
  • Пермский Минздрав признал, что у умершей пациентки был коронавирус. Она рассказывала о заболевании за несколько дней до смерти, но ведомство утверждает, что диагноз подтвердили уже после того, как она скончалась;
  • Челябинская область закрыла для автомобилей из других регионов. В Кремле сказали, что указания закрывать границы регионов не было;

  • Всероссийскую перепись населения перенесут на 2021 год, а Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить учебный процесс дистанционно 6 апреля;

  • Власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы, в том числе перенос на осень на 2 сентября (дата окончания Второй мировой войны) или 7 ноября (дата парада 1941 года в разгар битвы за Москву);

  • Представители крупного ресторанного бизнеса попросили Михаила Мишустина поддержать их вместе с малым предпринимательством;
  • Правительство выделило 5,2 миллиарда рублей на закупку автомобилей скорой помощи, а для помощи застрявших за границей россиянам — 500 миллионов рублей. Тех, кто не может уехать из стран Евросоюза, не будут штрафовать;
  • Россия доставила маски и аппараты ИВЛ в США. Госдеп назвал это закупкой, а Кремль — гуманитарной помощью. Потом МИД России заявил, что США оплатили половину груза;
  • «Макдоналдс» и «Бургер Кинг» ввели бесплатные обеды для бригад скорой помощи и медработников. А «Cитимобил» установит в часть машин перегородки между водителем и пассажиром, чтобы защитить их от коронавируса.

В мире:

  • По данным ВОЗ, вирусом заболели 900 тысяч человек во всём мире, умерли от него больше 45 тысяч человек. По статистике университета Джонса Хопкинса, заболевших больше 980 тысяч, умерших — больше 50 тысяч, а выздоровели от вируса 200 тысяч человек;

  • США остаётся лидером по числу заболеваний: более 210 тысяч человек больны Covid-19, более 4,5 тысячи умерли от него;

  • В Европе лидирует Италия: более 115 тысяч заболевших, 18 тысяч выздоровевших, 13 тысяч умерших от вируса. В Испании число смертей от вируса превысило 10 тысяч, всего подтверждённых случаев — больше 110 тысяч;

  • Председатель парламента Ирана Али Лариджани заразился коронавирусом. Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман и его жена также заболели вирусом;
  • В Таиланде ввели комендантский час с 22:00 до 04:00. Президент Филиппин приказал полиции стрелять на поражение по тем, кто «создает проблемы» в районах, где введён карантин из-за коронавируса;

  • В США за две недели исчезли 10 миллионов рабочих мест. Больше 6,5 миллиона человек обратились за пособием по безработице. А стартап Bird за две минуты уволил 406 человек через видеоконференцию в Zoom;

  • США начнут операцию по борьбе с наркотиками, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями;
  • Samsung рассказала о пожертвовании смартфонов пациентам с коронавирусом на карантине.

Инструкция на каждый день

#covid19 #covidtoday

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18 комментариев
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check-it-out

20

 запрет на продажу алкоголя

Простите, но кликбейт мудацкий прям совсем.

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Yuri Miller

check-it-out
–1

Пиво не алкоголь, а продукт питания. На крайняк пей квас в количестве х5

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Скрытый Орзэмэс

Yuri
1

Зачем, когда есть совершенно другой питательный продукт белого цвета.

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Yuri Miller

Скрытый
0

Кокс:?

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Невидимый инструмент

Yuri
0

Хера ты буржуа. Сахар для самогонки

Ответить

Yuri Miller

Невидим…
0

А ещё есть крахмал и ферменты для осахаривания крахмала. Блин вспомнил Нааму Иссахар) У неё в имени есть Сахар

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check-it-out

Yuri
0

Не пью пиво. Оно для натуралов и геев-хипстеров.

Ответить

rossoshmap

check-it-out
2
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Yuri Miller

check-it-out
0

А ты типо хардкорный гей или ты просто девушка?

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Sergey Grigor'ev

12
Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

2

- "Власти разрешат производить медицинские маски без обязательного лицензирования"
- "Да мы особо и не парились"

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Арнольд Герасимович Дыня

Арнольд
1

Видео от российских производителей нет, но сарказм в том, что никому их лицензия нахуй не нужна, все итак шьют без нее

Ответить

Должный Женя

1

Президент Филиппин приказал полиции стрелять на поражение по тем, кто «создает проблемы»

Ещё один достойный человек, «лидер нации» прям.

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Yuri Miller

Должный
1

Щас его снимут и всё. Будет уроком остальным.

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Yuri Miller

0

Всё, Вы сядете за фейк. Ведь истинное число заражённых выше. Рано или поздно это враньё вскроется. (шучу, сажать надо не вас а Росстат)

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Yuri Miller

0

Этот запрет на алкоголь абсолютно незаконен. Это причинение убытков торговцам алкоголя. Воистину, геноцид бизнеса.

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Kyler

0

Тут ещё был гет 1000000 взят

https://meduza.io/news/2020/04/02/chislo-zaregistrirovannyh-sluchaev-covid-19-prevysilo-odin-million

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Yuri Miller

–1

17 784,630625‬

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