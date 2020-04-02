По данным ВОЗ, вирусом заболели 900 тысяч человек во всём мире, умерли от него больше 45 тысяч человек. По статистике университета Джонса Хопкинса, заболевших больше 980 тысяч, умерших — больше 50 тысяч, а выздоровели от вируса 200 тысяч человек;

США остаётся лидером по числу заболеваний: более 210 тысяч человек больны Covid-19, более 4,5 тысячи умерли от него;

В Европе лидирует Италия: более 115 тысяч заболевших, 18 тысяч выздоровевших, 13 тысяч умерших от вируса. В Испании число смертей от вируса превысило 10 тысяч, всего подтверждённых случаев — больше 110 тысяч;

Председатель парламента Ирана Али Лариджани заразился коронавирусом. Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман и его жена также заболели вирусом;

В Таиланде ввели комендантский час с 22:00 до 04:00. Президент Филиппин приказал полиции стрелять на поражение по тем, кто «создает проблемы» в районах, где введён карантин из-за коронавируса;

В США за две недели исчезли 10 миллионов рабочих мест. Больше 6,5 миллиона человек обратились за пособием по безработице. А стартап Bird за две минуты уволил 406 человек через видеоконференцию в Zoom;

США начнут операцию по борьбе с наркотиками, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями;

Samsung рассказала о пожертвовании смартфонов пациентам с коронавирусом на карантине.

