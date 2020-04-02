Услугу начнут тестировать в Москве, но при наличии подрядчиков её распространят на другие города.

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​Ранний вариант перегородки — рендер одного из подрядчиков «Ситимобила»

В некоторых машинах сервиса заказа такси «Ситимобил» появятся перегородки между водителем и пассажиром. Их установят для профилактики распространения коронавируса Covid-19. Об этом TJ рассказали в компании.

Мы долго думали, что ещё сделать, чтобы максимально обезопасить поездки. Сегодня стало понятно, что угроза вируса с нами надолго, и мы должны принять ещё более жёсткие меры, чтобы обезопасить наших пассажиров и водителей. Георгий Лобушкин пресс-секретарь «Cитимобила»

По данным «Ситимобила», он начнёт тестировать перегородки 3 апреля — такие машины появятся в Москве. Изготовление первых прототипов компания оплатит самостоятельно, но условия оборудования следующих автомобилей пока под вопросом: сервис начал «активные переговоры с таксопарками-партнёрами». Появится ли услуга в других городах, компании станет понятно на этапе поиска подрядчиков.

Станет ли заказ машины с перегородкой постоянной услугой сервиса, пока неизвестно. Компания отметила, что это зависит от востребованности. «Это будет такой же функцией [как детское кресло или перевозка питомцев], которую смогут выбрать пассажиры», — отметили в «Ситимобиле».