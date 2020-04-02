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Сергей Звезда
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«Cитимобил» установит в части машин перегородки между водителем и пассажиром, чтобы защитить их от коронавируса Материал редакции

Услугу начнут тестировать в Москве, но при наличии подрядчиков её распространят на другие города.

17 комментариев
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​Ранний вариант перегородки — рендер одного из подрядчиков «Ситимобила»

В некоторых машинах сервиса заказа такси «Ситимобил» появятся перегородки между водителем и пассажиром. Их установят для профилактики распространения коронавируса Covid-19. Об этом TJ рассказали в компании.

Мы долго думали, что ещё сделать, чтобы максимально обезопасить поездки. Сегодня стало понятно, что угроза вируса с нами надолго, и мы должны принять ещё более жёсткие меры, чтобы обезопасить наших пассажиров и водителей.

Георгий Лобушкин
пресс-секретарь «Cитимобила»

По данным «Ситимобила», он начнёт тестировать перегородки 3 апреля — такие машины появятся в Москве. Изготовление первых прототипов компания оплатит самостоятельно, но условия оборудования следующих автомобилей пока под вопросом: сервис начал «активные переговоры с таксопарками-партнёрами». Появится ли услуга в других городах, компании станет понятно на этапе поиска подрядчиков.

Станет ли заказ машины с перегородкой постоянной услугой сервиса, пока неизвестно. Компания отметила, что это зависит от востребованности. «Это будет такой же функцией [как детское кресло или перевозка питомцев], которую смогут выбрать пассажиры», — отметили в «Ситимобиле».

«Ситимобил» стал первым из российских такси-сервисов, который анонсировал подобные меры. В других странах такие инициативы уже появляются: например, на фоне пандемии коронавируса перегородки внедрил Bolt в Киеве и Львове, Tulika Takso — в Эстонии.

#новости #такси #covid19 #карантинвроссии

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17 комментариев
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Андрей Рядькин

20

Таксисты и на постоянку могут оставить 

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Уютный Багажник

Андрей
15

Каждый раз ору с этого упоротого ебальника. Никогда не надоест. 

Ответить

Andre Macareno

0

Прям американские полицейские машины из кино вспомнил.

Ответить

Симфронт Симфронтов

Andre
8

У них и машины такси такие были (может и до сих пор есть)

Ответить

Участковый огонь

Симфронт
0

может и до сих пор есть

У тебя на фотке машина с огромным навигатором и эквайрингом.

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norm

2

Странно, что такое повсеместно на постоянку не вводят. В других странах в такси стоят перегородки (в США и UK, как минимум).

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Петербургский бас

1

Уверен в Яндекс Такси это тоже скоро будет, но как доп опция за доп плату

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Дмитрий Чернышов

Петербургский
3

Яндекс.Перегородка

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Кенчанский

1

Мы долго думали, что ещё сделать, чтобы максимально обезопасить поездки.

Свалить ответственность по обеспечению безопасности на подрядчиков и лично водителей.

Ответить

Романелло Кивогенс

Кенчанский
2

Потому что после первого же ДТП, в котором пассажира ранят осколки стеклянной или пластиковой перегородки, у полиции возникнет масса вопросов: кто устанавливал конструкцию, на основании каких документов, кто и где проводил её испытания. Ну и пассажир или его родственники тоже не упустят возможность вчинить иск сервису на несколько сотен тысяч рублей.  

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Илья Политов

Романелло
0

к таксопарку, сервис умоет руки

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ouxen

Кенчанский
0

подонки пиарятся на чужом горе

Ответить

плюшевый батон

1

После всего этого пригодится от внезапно возросшего «я вообще директор крупной компании, но в такси для души пошёл» на фоне кризиса. Главное что бы форточка со стороны пассажира закрывалась.

Ответить

Сергей Мухин

1

Или у Гомера заказать партию для таксопарка

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Kirill Pavlov

0

Так на СитиМобил Я смогу передвигаться без пропуска по Москве? 

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Фарид Рустамов

0

Сделал себе перегородку и показал ситимобил и долго они себя ждать не заставили 🤔🤷‍♀️

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Илья Политов

Фарид
0

Я это в сочинском блаблакаре ещё несколько лет назад видел. Водила маршрутки сделал чтобы курить. А я коленом порвал эту пленку))

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