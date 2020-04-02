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Услугу начнут тестировать в Москве, но при наличии подрядчиков её распространят на другие города.
В некоторых машинах сервиса заказа такси «Ситимобил» появятся перегородки между водителем и пассажиром. Их установят для профилактики распространения коронавируса Covid-19. Об этом TJ рассказали в компании.
По данным «Ситимобила», он начнёт тестировать перегородки 3 апреля — такие машины появятся в Москве. Изготовление первых прототипов компания оплатит самостоятельно, но условия оборудования следующих автомобилей пока под вопросом: сервис начал «активные переговоры с таксопарками-партнёрами». Появится ли услуга в других городах, компании станет понятно на этапе поиска подрядчиков.
Станет ли заказ машины с перегородкой постоянной услугой сервиса, пока неизвестно. Компания отметила, что это зависит от востребованности. «Это будет такой же функцией [как детское кресло или перевозка питомцев], которую смогут выбрать пассажиры», — отметили в «Ситимобиле».
«Ситимобил» стал первым из российских такси-сервисов, который анонсировал подобные меры. В других странах такие инициативы уже появляются: например, на фоне пандемии коронавируса перегородки внедрил Bolt в Киеве и Львове, Tulika Takso — в Эстонии.
Таксисты и на постоянку могут оставить
Прям американские полицейские машины из кино вспомнил.
У них и машины такси такие были (может и до сих пор есть)
Участковый огонь
может и до сих пор есть
У тебя на фотке машина с огромным навигатором и эквайрингом.
Странно, что такое повсеместно на постоянку не вводят. В других странах в такси стоят перегородки (в США и UK, как минимум).
Мы долго думали, что ещё сделать, чтобы максимально обезопасить поездки.
Свалить ответственность по обеспечению безопасности на подрядчиков и лично водителей.
Потому что после первого же ДТП, в котором пассажира ранят осколки стеклянной или пластиковой перегородки, у полиции возникнет масса вопросов: кто устанавливал конструкцию, на основании каких документов, кто и где проводил её испытания. Ну и пассажир или его родственники тоже не упустят возможность вчинить иск сервису на несколько сотен тысяч рублей.
После всего этого пригодится от внезапно возросшего «я вообще директор крупной компании, но в такси для души пошёл» на фоне кризиса. Главное что бы форточка со стороны пассажира закрывалась.
Сделал себе перегородку и показал ситимобил и долго они себя ждать не заставили 🤔🤷♀️
Я это в сочинском блаблакаре ещё несколько лет назад видел. Водила маршрутки сделал чтобы курить. А я коленом порвал эту пленку))