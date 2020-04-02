В Новгородской области задержали главу «Альянса врачей». Она привезла медикам маски и перчатки

Прямой эфир
В регионе действует режим самоизоляции.
Главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву задержали в Новгородской области, она приехала туда с другими активистами, чтобы передать местным медикам маски, перчатки, защитные комбинезоны и другие средства индивидуальной защиты.
В твиттере «Альянса врачей» говорится, что Васильева потеряла сознание, когда её задерживали: «Возможно, её удушил один из сотрудников в штатском».
Ранее «Альянс врачей» начал сбор денег на покупку средств защиты для врачей, которые борются с распространением коронавируса и собрал более 2 миллионов рублей. После этого Васильева рассказала, что её вызвали в СК по заявлению РИА ФАН из-за ролика, в котором она призывала врачей не работать без средств защиты.
В Новгородской области действует режим самоизоляции. Жители могут выходить на улицу только в случае крайней необходимости. В регионе три случая заболевания Covid-19.
Пиздец... Скоро уже начнут бригады с повязками на руках по улицам гулять? За любое неугодное слово, поступок, взгляд, тебя не просто судить будут, но и пиздить палками, как позорную псину, какие-то хуесосы без опознавательных знаков. Живём в условиях тотальной политической импотенции, в нищете, страхе и паранойе. Вирус окончательно развязал руки ублюдкам, в стране чуть ли не военное положение судя по поведению властей, при этом никаких законных оснований для этого нет. Просто братва порешала, что вы, шакалы, должны заткнуться и дохнуть тихо. И это ведь только начало. А что будет через месяц-два? Голодные бунты, горящие дома и расстрелы?
Уже в открытую рабами называют..
Давно уже не только называют. Обращаются точно также, без каких-либо стеснений причём.
Ну вы ж не хотите, как в Украине...
@Caeleste Mundus добавил тебя в список кремлеботов. Всех неравнодушных прошу ознакамливаться с ним по ссылке ( https://github.com/NightmareZ/kremlinbots/blob/master/tjournal-bots.txt ) и действовать соответствующим образом.
Спасибо, что нашел мне работу в это нелегкое время. А то уже не знал куда податься
Сильный Орзэмэс
Ахаха, мне безумно нравится, что он тегнул того, кого занесли в список кремлеботов. "Знай, теперь ты в списке(tm))
У меня в голове не укладывается ни одна из возможных вменяемых причинно-следственных связей этого события...
Публичный ключ
Участники нападения за деньги готовы родную мать и бабку в жопу выебать
Даже если с этим обезьянами все понятно, заказчикам то это нахрена? Барыги подчищают места для себя?
Промежуточный инструмент
Да очень просто, Альянс Врачей - организация Навального, а Навальный для них враг номер один
Уже. Просто по 2 раза не платят. По инерции бабке 3 раза досталось.
Мрази.
Я уже писал здесь вчера, власть страшит не столько гибель людей (если речь не идёт о каких-то запредельных величинах), сколько собственный рейтинг. Можно предположить, что представитель "Альянса врачей" не просто передала бы маски, но и зафиксировала бы этот процесс на камеру. И кто знает чего в неё наговорят растроганные и замотанные в край медики. На бумаге-то тип-топ: больницы обеспечены всем необходимым, причин для беспокойства нет. Понятно, что если вдруг реальные медики заговорят об обратном, вся благополучная картина, рисуемая властями, рухнет как рубль при дешёвой нефти.
Благо, что теперь очень удобно стало всех задерживать, и не пускать затем к ним адвокатов. Хотя конечно непонятно как это всё оценивать с правовой точки зрения. Ведь официально карантин никто не вводил, а самоизоляция мера добровольная, не принудительная. По крайней мере если речь не идёт о людях, у которых уже выявили коронавирус или они прибыли недавно из иностранного государства.
оптимизирую твою мысль: альянс врачей в такой ситуации может оптом и быстро накопить реальный электоральный вес. а поскольку это накопление (как побочный эффект или как главная цель - не важно), видимо, происходит без визы АП - вот и пошел ты нахуй.
Полагаю, что их заботит сейчас заботит не столько электоральный вес "Альянса врачей", сколько политический или точнее медийный. Ведь чем больше и ярче те будет действовать, тем чаще будут ссылаться на них СМИ. И когда читатель СМИ из-раза в раз будет видеть такую вот картину, которая расходится с официозом, тем сильнее будет нарастать недовольство властью.
В обычных условиях такой рост весьма медленный, потому как жизнь относительно благополучна, а электорат в своей массе не особо увлекается оппозиционными СМИ: у них другие заботы. Но теперь когда многим грозит безработица, в стране набирает обороты вирус, а люди сидят в изоляции, число недовольных будет расти гораздо быстрее.
Вот здесь медицинские работники (ну или лица себя таковыми называющие) говорят, что масок не хватает):
https://twitter.com/DrAnastasy/status/1245744256704303105
https://twitter.com/alyansvrachey/status/1245731441973100546
А здесь вообще смех да и только, рекомендую (в очень интересном аспекте упоминается Навальный):
https://twitter.com/alyansvrachey/status/1245735035233341443
я об этом и сказал. электоральный вес = политический, сразу после юридического оформления ( в партию например)
нужна революция, люстрация и развешивание вот этих вертухаев на столбах. но в россиюшке это вряд ли случится с учетом того, какой электорат там проживает. почти 20 лет голосовали за гниду и молчали, типа не наше дело. мычать начали только когда совсем жопа началась
лол ты развешивая людей на столбах чего добиться хочешь, фашист?
лол ты развешивая людей на столбах чего добиться хочешь, фашист?
Очевидно, что он хочет, чтобы таких людей небыло. Когда у власти преступники и законы не работают, что ещё прикажешь делать?
мы уже проходили этап с революциями и чистками, это долбоебизм и предложение уровня максималистской школоты 9-10 класса
мы уже проходили этап с революциями и чистками
Ну и норм было. Пидорасов всяких в расход пустили. Земли крестьянам, заводы рабочим, все дела. Да и я всё тортик мечтаю купить, когда в тренде ютуба будет царь на висилице.
Куча фашиков выдают себя за либералов, демократов и прочих адептов свободы. С такими мудаками каши не сварить.
Чувак, сейчас всем сложно, но хоть осознаешь, что это совсем уж зашкварный способ? Есть же более достойные виды деятельности: пойти сортировщиком мусора, например. Или геем-проституткой.
мусора - позор россии
Удивлён от количества лайков. Чо все мусора - позор России? Ваши родители смотрят телек и молчат, а вы тыкаете на плюсик не читая коммент. Пока в вас будет стадный инстинкт, мало что изменится к лучшему. Овощи фрукты
Правильно, пиздите врачей, кому они нах нужны в разгар пандемии.
Какое отношение она имеет к врачам? Она кстати автор фейка, который форсили зарубежные сми.
Уральский американец
.
У меня дома лежит бита. С каждым днём я всё чаще хочу набить в неё гвоздей и пойти хуярить мразей. Сука. Блядь. Нахуй.
Да, ладно
Мусора обычного на улице увидишь - обоссышься)
хуярить он пойдёт...
Мусора обычного на улице увидишь - обоссышься)
Мусор — такой же человек, из плоти и крови.
Ты ту на статью наговорил.
В России достаточно родиться, чтобы уже иметь потенциально несколько статей.
Должанский?
Видел в комментариях к твитам, где собирались эти самые деньги комментарии в духе "мошенники. Не лучше Навального, который живет на донаты хомячков"
Так вот же они на эти бабки закупили маски и привезли их медикам.
Что до Навального, то он своё дело делает хорошо. Да и альтернативы ему я не вижу. Вы же не упрекаете Бэд Комедиана в том, что он живёт на донаты хомячков, и даже съездил за их счёт в США.
идейный)
Говорит мне человек, который принципиально начинает предложения со строчной буквы )
пожалуйся на меня куда-нибудь)
Я бы пожаловался одному своему знакомому. Тогда согласно Теории шести рукопожатий и фильму "Ёлки" эта жалоба непременно дошла бы до президента. И уж он наверняка бы вписал соответствующую поправку в Конституцию.
Но из-за пресловутого коронавируса и рекомендаций Минздрава по его предотвращению теория рукопожатий временно не работает. Твоё счастье )
Подрочи штоле, ты слишком много думаешь о Конституции)
С подключением к интернетам, тут и не такое встречается.
хуестуя
У вас даже ник какой-то вот, я не знаю, Маяковский был бы не в восторге.
Распространяйте ее ролик везде https://www.youtube.com/watch?v=JOfL_ZWjKC0
Почему бы не дать в рожу какому то уроду в гражданском, он же не при исполнении (если вообще не шакал какой нибудь подручный)
И никого, конечно же, к ответственности не привлекут. Когда же наконец люди повылезают из своих хат с краю и начнут бороться со всем этим опг во власти?
Деньги пилили, съели. А отвечать за это никто не хочет. А тех кричит о нехватке сажают за фейковые новости.
Логично она все сказала. Врачи же в первую очередь и будут являются переносчиками заразы. После смены они же домой едут к родным. А если тебе выдают салфетки (где то уверен и не выдают) и говорят - сделайте себе маски сами, то это не пиздец? Весь Авито завален предложениями о продаже масок по спекулятивной цене , а чиновникам, полиции похую.