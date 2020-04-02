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Алексей Боржонов
6837

В Новгородской области задержали главу «Альянса врачей». Она привезла медикам маски и перчатки Материал редакции

В регионе действует режим самоизоляции.

93 комментария
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Главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву задержали в Новгородской области, она приехала туда с другими активистами, чтобы передать местным медикам маски, перчатки, защитные комбинезоны и другие средства индивидуальной защиты.

В твиттере «Альянса врачей» говорится, что Васильева потеряла сознание, когда её задерживали: «Возможно, её удушил один из сотрудников в штатском».

  • Васильева и другие активисты приехали в Новгородскую область днём 2 апреля, их задержали и составили протоколы по новой статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Её включили в КоАП 1 апреля на фоне распространения коронавируса;
  • По словам правозащитника Динара Идрисова, позже в тот же день активистов начали отпускать из ОВД, но после этого около отдела появилась группа полицейских и людей в штатском. Тогда Васильеву вернули в отдел;
  • К моменту написания заметки главу профсоюза не выпустили из ОВД;
  • Активисты передали средства защиты двум больницам области после первого задержания и к моменту второго собирались уезжать из региона.

Ранее «Альянс врачей» начал сбор денег на покупку средств защиты для врачей, которые борются с распространением коронавируса и собрал более 2 миллионов рублей. После этого Васильева рассказала, что её вызвали в СК по заявлению РИА ФАН из-за ролика, в котором она призывала врачей не работать без средств защиты.

В Новгородской области действует режим самоизоляции. Жители могут выходить на улицу только в случае крайней необходимости. В регионе три случая заболевания Covid-19.

#новости #covid19 #карантинвроссии

Спасибо за наводку Владислав Сурков
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93 комментария
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Уютный Багажник

127

Пиздец... Скоро уже начнут бригады с повязками на руках по улицам гулять? За любое неугодное слово, поступок, взгляд, тебя не просто судить будут, но и пиздить палками, как позорную псину, какие-то хуесосы без опознавательных знаков. Живём в условиях тотальной политической импотенции, в нищете, страхе и паранойе. Вирус окончательно развязал руки ублюдкам, в стране чуть ли не военное положение судя по поведению властей, при этом никаких законных оснований для этого нет. Просто братва порешала, что вы, шакалы, должны заткнуться и дохнуть тихо. И это ведь только начало. А что будет через месяц-два? Голодные бунты, горящие дома и расстрелы?

Ответить

Максим Шпилёв

Уютный
28

Уже в открытую рабами называют..

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Уютный Багажник

Максим
4

Давно уже не только называют. Обращаются точно также, без каких-либо стеснений причём. 

Ответить

the.nightmarez

Уютный
–4

Ну вы ж не хотите, как в Украине...

Ответить

the.nightmarez

the.nightmarez
–8

@Caeleste Mundus добавил тебя в список кремлеботов. Всех неравнодушных прошу ознакамливаться с ним по ссылке ( https://github.com/NightmareZ/kremlinbots/blob/master/tjournal-bots.txt ) и действовать соответствующим образом.

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Caeleste Mundus

the.nightmarez
2

Спасибо, что нашел мне работу в это нелегкое время. А то уже не знал куда податься

Ответить

Сильный Орзэмэс

Caeleste
0

Ахаха, мне безумно нравится, что он тегнул того, кого занесли в список кремлеботов. "Знай, теперь ты в списке(tm))
 

Ответить

Nikolay Doo

Уютный
0

так гуляют же, рос или еще  нацгвардией называют

Ответить

Артем Иванов

26

У меня в голове не укладывается ни одна из возможных вменяемых причинно-следственных связей этого события...

Ответить

Публичный ключ

Артем
53

Участники нападения за деньги готовы родную мать и бабку в жопу выебать

Ответить

Артем Иванов

Публичный
1

Даже если с этим обезьянами все понятно, заказчикам то это нахрена? Барыги подчищают места для себя?

Ответить

Промежуточный инструмент

Артем
14

Да очень просто, Альянс Врачей - организация Навального, а Навальный для них враг номер один

Ответить

Dead Horse

Публичный
0

Уже. Просто по 2 раза не платят. По инерции бабке 3 раза досталось. 

Мрази. 

Ответить

Романелло Кивогенс

Артем
29

Я уже писал здесь вчера, власть страшит не столько гибель людей (если речь не идёт о каких-то запредельных величинах), сколько собственный рейтинг. Можно предположить, что представитель "Альянса врачей" не просто передала бы маски, но и зафиксировала бы этот процесс на камеру. И кто знает чего в неё наговорят растроганные и замотанные в край медики. На бумаге-то тип-топ: больницы обеспечены всем необходимым, причин для беспокойства нет. Понятно, что если вдруг реальные медики заговорят об обратном, вся благополучная картина, рисуемая властями,  рухнет как рубль при дешёвой нефти.

Благо, что теперь очень удобно стало всех задерживать, и не пускать затем к ним адвокатов. Хотя конечно непонятно как это всё оценивать с правовой точки зрения. Ведь официально карантин никто не вводил, а самоизоляция мера добровольная, не принудительная. По крайней мере если речь не идёт о людях, у которых уже выявили коронавирус или они прибыли недавно из иностранного государства.

Ответить

Ilya Grigöryev

Романелло
3

оптимизирую твою мысль: альянс врачей в такой ситуации может оптом и быстро накопить реальный электоральный вес. а поскольку это накопление (как побочный эффект или как главная цель - не важно), видимо, происходит без визы АП - вот и пошел ты нахуй.

Ответить

Романелло Кивогенс

Ilya
2

Полагаю, что их заботит сейчас заботит не столько электоральный вес "Альянса врачей", сколько политический или точнее медийный. Ведь чем больше и ярче те будет действовать, тем чаще будут ссылаться на них СМИ. И когда читатель СМИ из-раза в раз будет видеть такую вот картину, которая расходится с официозом, тем сильнее будет нарастать недовольство властью.

В обычных условиях такой рост весьма медленный, потому как жизнь относительно благополучна, а электорат в своей массе не особо увлекается оппозиционными СМИ: у них другие заботы. Но теперь когда многим грозит безработица, в стране набирает обороты вирус, а люди сидят в изоляции, число недовольных будет расти гораздо быстрее. 

Вот здесь медицинские работники (ну или лица себя таковыми называющие) говорят, что масок не хватает):
https://twitter.com/DrAnastasy/status/1245744256704303105
https://twitter.com/alyansvrachey/status/1245731441973100546

А здесь вообще смех да и только, рекомендую (в очень интересном аспекте упоминается Навальный):
https://twitter.com/alyansvrachey/status/1245735035233341443

Ответить

Ilya Grigöryev

Романелло
2

я об этом и сказал. электоральный вес = политический, сразу после юридического оформления ( в партию например)

Ответить

Shlomo Goldenberg

21

нужна революция, люстрация и развешивание вот этих вертухаев на столбах. но в россиюшке это вряд ли случится с учетом того, какой электорат там проживает. почти 20 лет голосовали за гниду и молчали, типа не наше дело. мычать начали только когда совсем жопа началась

Ответить

Уральский американец

Shlomo
9

Это еще не жопа, то ли еще будет

Ответить

Анус Роскомнадзора

Shlomo
0

лол ты развешивая людей на столбах чего добиться хочешь, фашист?

Ответить

the.nightmarez

Анус
3

 лол ты развешивая людей на столбах чего добиться хочешь, фашист?

Очевидно, что он хочет, чтобы таких людей небыло. Когда у власти преступники и законы не работают, что ещё прикажешь делать?

Ответить

Гаиль Налиев

the.nightmarez
3

мы уже проходили этап с революциями и чистками, это долбоебизм и предложение уровня максималистской школоты 9-10 класса

Ответить

the.nightmarez

Гаиль
–1

 мы уже проходили этап с революциями и чистками

Ну и норм было. Пидорасов всяких в расход пустили. Земли крестьянам, заводы рабочим, все дела. Да и я всё тортик мечтаю купить, когда в тренде ютуба будет царь на висилице.

Ответить

alexferman

the.nig…
0

Ну и долбоёб же ты всё-таки, мистер попрошайка XD

Ответить

Dra

Гаиль
0

Какой вариант предлагаешь именно ты?

Ответить

Nikolay Doo

Анус
3

почитай определение фашизма. сопоставь с политикой кремля. удивись.

Ответить

Elian Kavinsky

Анус
2

 людей

биомусор

Ответить

Plan 🇧&🇨

Анус
0

Погоди, так можно было не развешивать?

Ответить

alexferman

Анус
0

Куча фашиков выдают себя за либералов, демократов и прочих адептов свободы. С такими мудаками каши не сварить.

Ответить

Dra

alexferman
0

Чувак, сейчас всем сложно, но хоть осознаешь, что это совсем уж зашкварный способ? Есть же более достойные виды деятельности: пойти сортировщиком мусора, например. Или геем-проституткой.

Ответить

Гаиль Налиев

Shlomo
0

слишком толсто

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

18

мусора - позор россии

Ответить

Evgeny Belkin

Арнольд
0

Удивлён от количества лайков. Чо все мусора - позор России? Ваши родители смотрят телек и молчат, а вы тыкаете на плюсик не читая коммент. Пока в вас будет стадный инстинкт, мало что изменится к лучшему. Овощи фрукты

Ответить

Truli Yors

15

Правильно, пиздите врачей, кому они нах нужны в разгар пандемии.

Ответить

Danila Romanov

Truli
–17

Какое отношение она имеет к врачам? Она кстати автор фейка, который форсили зарубежные сми.

Ответить

Сильный Орзэмэс

Danila
0

Какого? 

Ответить

Dra

Danila
0

Это какого? Фейк в студию!

Ответить

Stan Majors

11

Как же люди не хотят жить как в канаде

Ответить

Владислав Сурков

9

Отдел полиции по Окуловскому району Новгородской области
+78165722602

Ответить

Уральский американец

Владислав
0

.

Ответить

Грядущий шар

Уральский
0

я все видел. я слежу за тобой

Ответить

Ilya Grigöryev

Владислав
0

оригинально

Ответить

Максимка Зубковка

3

У меня дома лежит бита. С каждым днём я всё чаще хочу набить в неё гвоздей и пойти хуярить мразей. Сука. Блядь. Нахуй.

Ответить

Виталий Ситников

Максимка
10

Да, ладно
Мусора обычного на улице увидишь - обоссышься)
хуярить он пойдёт...

Ответить

the.nightmarez

Виталий
1

 Мусора обычного на улице увидишь - обоссышься)

Мусор — такой же человек, из плоти и крови.

Ответить

Dead Horse

Виталий
0

Хуярить хуй он пойдёт. Никому не хочется за решетку

Ответить

Danila Romanov

Максимка
–4

Ты ту на статью наговорил.

Ответить

the.nightmarez

Danila
0

В России достаточно родиться, чтобы уже иметь потенциально несколько статей.

Ответить

Tsimur Abayeu

5

Должанский?

Ответить

Паша Цветомузыка

Tsimur
0

Точно, он!

Ответить

No Name

–17

Видел в комментариях к твитам, где собирались эти самые деньги комментарии в духе "мошенники. Не лучше Навального, который живет на донаты хомячков"

Ответить

Романелло Кивогенс

No
11

Так вот же они на эти бабки закупили маски и привезли их медикам.

Что до Навального, то он своё дело делает хорошо. Да и альтернативы ему я не вижу. Вы же не упрекаете Бэд Комедиана в том, что он живёт на донаты хомячков, и даже съездил за их счёт в США. 

Ответить

Современный велосипед

Романелло
–1

идейный)

Ответить

Романелло Кивогенс

Современный
3

Говорит мне человек, который принципиально начинает предложения со строчной буквы )

Ответить

Современный велосипед

Романелло
0

пожалуйся на меня куда-нибудь)

Ответить

Романелло

Совреме…
0

Я бы пожаловался одному своему знакомому. Тогда согласно Теории шести рукопожатий и фильму "Ёлки" эта жалоба непременно дошла бы до президента. И уж он наверняка бы вписал соответствующую поправку в Конституцию.

Но из-за пресловутого коронавируса и рекомендаций Минздрава по его предотвращению теория рукопожатий временно не работает. Твоё счастье )

Ответить

Современный

Романел…
–1

Подрочи штоле, ты слишком много думаешь о Конституции)

Ответить

Романелло

Совреме…
0

Не могу. При виде этого ужасного слова "штоле" у меня резко падает либидо.

Ответить

Современный

Романел…
1

если кратко - тоби песда

Ответить

Современный

Романел…
0

С подключением к интернетам, тут и не такое встречается.

Ответить

Романелло

Совреме…
0

Надо же, две фразы подряд с прописной буквы. Теперь я понимаю, что чувствовал Пигмалион, пестуя Элизу Дулиттл.

Ответить

Современный

Романел…
2

хуестуя

Ответить

Романелло

Совреме…
0

Да вы ещё и поэтесса. Ведь я дотоле думал, что рифму к "пестуя" сыскать тяжелее, нежели маску в московской аптеке. А вы её нашли, да ещё такую меткую. Что называется, не в бровь, а в Гласс.

Ответить

Современный

Романел…
0

У вас даже ник какой-то вот, я не знаю, Маяковский был бы не в восторге.

Ответить

Романелло

Совреме…
0

Вам виднее, я к сожалению Маяковского не застал. К слову, не поведаете, при каком Владимире Владимировиче жилось лучше?

Ответить

Современный

Романел…
1

Вам надо подрочить все-таки, слишком много мыслей о политоте, это напряжение надо снять.

Ответить

Романелло

Совреме…
0

А если я буду при этом представлять себе Конституцию - это считается?

Ответить

Современный

Романел…
0

кадритесь, да?)

Ответить

Насущные

Романел…
0

А через теорию шести рукопожатий можно передать ему корону?

Ответить

Современный велосипед

Романелло
0

вот это преступление

Ответить

No Name

Романелло
–1

Я и не говорю, что считаю их мошенниками, даже намека на именно мою позицию не было. Просто как факт.

Ответить

Сильный Орзэмэс

No
0

Факт: в комментариях пишут, комментарии, которые показывают, что многие считают альянс врачей пешкамм навального  

Лови минус сука

Ответить

Насущные Проблемы

No
0

Жить на донаты - это не мошенничество.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

4

Распространяйте ее ролик везде https://www.youtube.com/watch?v=JOfL_ZWjKC0

Ответить

Кисель Имбиревич

3

Почему бы не дать в рожу какому то уроду в гражданском, он же не при исполнении (если вообще не шакал какой нибудь подручный) 

Ответить

Dev

Кисель
4

ну в камере убьют потом ведь

Ответить

Dmitriy King

2

И никого, конечно же, к ответственности не привлекут. Когда же наконец люди повылезают из своих хат с краю и начнут бороться со всем этим опг во власти?

Ответить

Артем Стажаров

Dmitriy
7

Никогда. Лучше уехать

Ответить

Unknown

3

Деньги пилили, съели. А отвечать за это никто не хочет. А тех кричит о нехватке сажают за фейковые новости.

Ответить

ouxen

Unknown
3

Удобно

Ответить

Dmitry Shiryaev

ouxen
0

Но хуево 

Ответить

Последний Макс

3

Ого, это же борцы против здравого смысла.

Ответить

Unknown

2

Это пиздец, господа.

Ответить

Bad Bear

2

Ублюдки

Ответить

Эндис

1

За щастье нужно бороться, нести до конца свой крест.

Ответить

Natalia Al

1

И да, на момент 4 утра Настю все еще не отпустили

Ответить

Владислав Сурков

Natalia
0

+78165722602 звони  

Ответить

Mikhail Boyarskov

1

Логично она все сказала. Врачи же в первую очередь и будут являются переносчиками заразы. После смены они же домой едут к родным. А если тебе выдают салфетки (где то уверен и не выдают) и говорят - сделайте себе маски сами, то это не пиздец? Весь Авито завален предложениями о продаже масок по спекулятивной цене , а чиновникам, полиции похую.  

Ответить

Mikki Rurk

0

Продолжаю удивляться человеческой природе. 

Ответить

Владислав Сурков

0

бля верните видео в пост из-за которого все началось https://www.youtube.com/watch?v=JOfL_ZWjKC0

Ответить

Владислав Сурков

Владислав
0

@Сергей Звезда 

Ответить

тест

–3

Ну всё, вызывайте скорую!

Ответить

Dead Horse

–3

😡😖

Ответить
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