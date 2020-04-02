В Новгородской области задержали главу «Альянса врачей». Она привезла медикам маски и перчатки

В регионе действует режим самоизоляции.

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Главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву задержали в Новгородской области, она приехала туда с другими активистами, чтобы передать местным медикам маски, перчатки, защитные комбинезоны и другие средства индивидуальной защиты.

В твиттере «Альянса врачей» говорится, что Васильева потеряла сознание, когда её задерживали: «Возможно, её удушил один из сотрудников в штатском».

Васильева и другие активисты приехали в Новгородскую область днём 2 апреля, их задержали и составили протоколы по новой статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Её включили в КоАП 1 апреля на фоне распространения коронавируса;

По словам правозащитника Динара Идрисова, позже в тот же день активистов начали отпускать из ОВД, но после этого около отдела появилась группа полицейских и людей в штатском. Тогда Васильеву вернули в отдел;



К моменту написания заметки главу профсоюза не выпустили из ОВД;

Активисты передали средства защиты двум больницам области после первого задержания и к моменту второго собирались уезжать из региона.



Ранее «Альянс врачей» начал сбор денег на покупку средств защиты для врачей, которые борются с распространением коронавируса и собрал более 2 миллионов рублей. После этого Васильева рассказала, что её вызвали в СК по заявлению РИА ФАН из-за ролика, в котором она призывала врачей не работать без средств защиты.