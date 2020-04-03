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Алексей Боржонов
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В России за сутки три губернатора объявили об отставке Материал редакции

Теперь — глава Камчатского края Владимир Илюхин.

22 комментария
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Фото Евгения Разумного, «Ведомости»

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об отставке по собственному желанию. Заявление направлено президену Владимиру Путину.

На сайте администрации региона говорится, что Илюхин переходит на новую должность, на какую именно, не уточняется.

Илюхин занимал пост с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания в должности после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области в 2007 году.

По мнению председателя краевого законодательного собрания Валерия Раенко, отставка не связана с распространением коронавируса. Он утверждает, что в регионе «одна из самых спокойных» в стране обстановок.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова 1 апреля раскритиковала Камчатку за то, что регион не проводит исследования на коронавирус.

  • Камчатка — третий регион за сутки, глава которого объявил об отставке;
  • 2 апреля это сделали губернатор Архангельской области Игорь Орлов, затем — глава Коми Сергей Гапликов;
  • Также 2 апреля глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский покинул свой пост, но его назначили врио губернатора Архангельской области.

#новости

Спасибо за наводку Иван Иванов
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22 комментария
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Poe Ghost

5

Кек, кто будет следующим добровольцем? Это очередной мув в многоходовочке Лучезарного по обновлению вертикали или горе-губернаторы правда ничего не могут, если вдруг нужно принимать взвешенные решения, а не просто плющить жопу в кресле?

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Административный ключ

Poe
5

Последнее.

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subprocess.check_output

Poe
1

реально хуй понятно - испугались и бегут от ответсвеннности или реально какая-то многоходовочка

Ответить

Alexandr Blokhin

subprocess.chec…
0

Ответственность у них, а ФНБ у центра.

Ответить

Sam Lowry

Poe
0

Не плющить жопа, что уж так жёстко, система не ими была придумана. Под такую систему и нанимались люди определённых компетенций (исполнительность).

Ответить

Litnikov Danil

Poe
0

Обои

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Caeleste Mundus

5

 Ждём обращения Путина о запрете уходить с поста Губернатора

Ответить

Mmmax

Caeleste
2

А вот это было бы правильно.
Сук, сидят годами бабки стригут, а как нужно чуть поработать – я мухожук. Пускай отрабатывают спизженное.

Ответить

ouxen

Mmmax
1

ага, разбежались

Ответить

a handsome cat

0

Нет, ну понятно, что всех троих собирались еще с прошлого года выкинуть, но перенести-то неужели нельзя было в таких условиях, чтобы у врио было хоть время на адапатацию.

Ответить

Израильский Данила

a
17

Времени на раскачку нет. 

Ответить

Litnikov Danil

a
0

Ну вот оно, время

Ответить

Vladimir Medvedev

4

На переправе коней не меняют! А, этож про путина.

Вообще вовремя они начали сыпаться. В самое тяжелое время, вообще ничего не сделав. Просто: всем чао-какао, были рады всех видеть.

Это же серьезный пост (в теории), ты сейчас должен работать в поте лица, разруливать кризис. А новый... пока въедет в ситуацию, пол области перезаразится, экономика порушится. Но всем пофиг, игрушечные губеры, в стране власти вообще нет.

Ответить

Victoria Pugacheva

1

Мне одной кажется, что это один и тот же человек?

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Михаил Гриненко

0

Какие "стуки"

Ответить

Alexander Fedorov

0

кто настучал? 

Ответить

Stan Majors

0

Калифорния или флорида?)

Ответить

Бюджетный яд

0

Заявление направлено президену Владимиру Путину.

поправь

Ответить

badResistor

0

Так Архангельский -это тот который называл "шелупонью" противников полигона Шиеса? 

Ответить

hr

0

Крысы бегут с тонущего корабля.

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dmzkrsk

0

Это флешмоб или инстаграм?

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Всевозможный теркин30см

dmzkrsk
0

Это Тик-Так

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