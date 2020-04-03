Прямой эфир
Теперь — глава Камчатского края Владимир Илюхин.
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об отставке по собственному желанию. Заявление направлено президену Владимиру Путину.
На сайте администрации региона говорится, что Илюхин переходит на новую должность, на какую именно, не уточняется.
Илюхин занимал пост с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания в должности после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области в 2007 году.
По мнению председателя краевого законодательного собрания Валерия Раенко, отставка не связана с распространением коронавируса. Он утверждает, что в регионе «одна из самых спокойных» в стране обстановок.
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова 1 апреля раскритиковала Камчатку за то, что регион не проводит исследования на коронавирус.
Кек, кто будет следующим добровольцем? Это очередной мув в многоходовочке Лучезарного по обновлению вертикали или горе-губернаторы правда ничего не могут, если вдруг нужно принимать взвешенные решения, а не просто плющить жопу в кресле?
реально хуй понятно - испугались и бегут от ответсвеннности или реально какая-то многоходовочка
Ждём обращения Путина о запрете уходить с поста Губернатора
Нет, ну понятно, что всех троих собирались еще с прошлого года выкинуть, но перенести-то неужели нельзя было в таких условиях, чтобы у врио было хоть время на адапатацию.
На переправе коней не меняют! А, этож про путина.
Вообще вовремя они начали сыпаться. В самое тяжелое время, вообще ничего не сделав. Просто: всем чао-какао, были рады всех видеть.
Это же серьезный пост (в теории), ты сейчас должен работать в поте лица, разруливать кризис. А новый... пока въедет в ситуацию, пол области перезаразится, экономика порушится. Но всем пофиг, игрушечные губеры, в стране власти вообще нет.
Так Архангельский -это тот который называл "шелупонью" противников полигона Шиеса?