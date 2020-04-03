Теперь — глава Камчатского края Владимир Илюхин.

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Фото Евгения Разумного, «Ведомости»

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об отставке по собственному желанию. Заявление направлено президену Владимиру Путину.

На сайте администрации региона говорится, что Илюхин переходит на новую должность, на какую именно, не уточняется.

Илюхин занимал пост с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания в должности после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области в 2007 году.

По мнению председателя краевого законодательного собрания Валерия Раенко, отставка не связана с распространением коронавируса. Он утверждает, что в регионе «одна из самых спокойных» в стране обстановок.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова 1 апреля раскритиковала Камчатку за то, что регион не проводит исследования на коронавирус.