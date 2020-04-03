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Новости
Алексей Боржонов
2320

Чечня первым из регионов ввела комендантский час Материал редакции

Жителям республики нельзя выходить на улицу с 20:00 до 08:00.

23 комментария
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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о введении комендантского часа в регионе, он написал об этом в своём Telegram-канале.

Ограничения будут действовать с 3 апреля с 20:00 до 08:00 для всех пешеходов и транспорта. Для сотрудников определённых организаций и служб будут действовать исключения, но их список не приводится ни в сообщении Кадырова, ни на сайте правительства республики.

Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться!

Рамзан Кадыров
глава Чечни

Также Кадыров анонсировал, что с 5 апреля закроется въезд в республику. Он пояснил, что все жители Чечни, которые хотят вернуться в регион, должны сделать это до 5 апреля. Ограничения не касаются тех, кто занят доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов.

2 апреля Владимир Путин во время обращения к нации продлил до конца апреля режим нерабочих дней, а также предоставил дополнительные полномочия региональным властям. Они в том числе могут ограничивать передвижение жителей и транспорта.

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По данным оперштаба, в Чечне зафиксировано десять случаев заболевания Covid-19, один человек умер от вируса. Глава региона предлагал убивать тех людей, которые не соблюдают карантин.

#новости #covid19 #карантинвроссии #кадыров

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23 комментария
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Sancobot

6

Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться!

И чего, большинство же и так не выходит в это время на улицу, тем более когда все бары и прочее закрыто. Бесполезная мера выходит/

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Yuri Miller

Sancobot
1

респираторы и очки раздайте людям и пусть так ходят, штрафуйте за безмасочность. Дёшево выйдет, дешевле чем всех лечить. 500 стоит один противогаз. Маска с видным лицом стоит 2000. 

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Всевозможный теркин30см

Yuri
2

раздайте

дед на такое не решится

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Yuri Miller

Всевозможный
0

у него твердая рука. твердая рука давать не может, только брать)

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ouxen

Yuri
2

Нахуе, если можно раздать в цивилизационные страны?

Ответить

Антон Т

ouxen
0

*продать

Ответить

Всевозможный теркин30см

0

Впишите уже в Конституцию запрет нахождения на территории РФ коронавируса.

Ответить

Artur Degtev

Всевозможный
6

Впишут. Страна победительница.
Потом будут проходить ежегодные парады медиков.

Ответить

ouxen

Artur
2

Крестные парады

Ответить

Мощный Каковощи

ouxen
2

荣耀中医！

Ответить

Yuri Miller

Всевозможный
0

нет, надо постановить указ, о том что у коронавируса нетрадиционная ориентация (перефразировано во избежание нецензурной брани)

Ответить

Andre

1

Вот так было бы идеально:

Также Кадыров анонсировал, что с 5 апреля закроется въезд в республику. Он пояснил, что все жители Чечни обязаны вернуться в регион и должны сделать это до 5 апреля.

Ответить

Ni Ck

Andre
2

и остаться там навсегда

Ответить

Творческий Артем

1

Чечня круто

Ответить

Творческий Артем

Творческий
0

Комендантский час – говно

Ответить

Yuri Miller

Творческий
0

А кто комендант города кстати? Гау ляйтер блин

Ответить

Artem 88

Yuri
3

Гауляйтер дон Рамзан дон
Первый короновирус убил в 16 лет

Ответить

Преступный Денис

Artem
–1

Приятно видеть человека, который по-человечески название заразы пишет

Ответить

ouxen

0

И хуле толку? Это как закрыть рестики и музеи и оставить метро

Ответить

Трогательный бокал

0

Академический подход.

Ответить

Виктор Ганелес

0

Я вот чего не понимаю, в чём проблема с ночами?
Вирус же одинаково заразен и днём и ночью
При этом ночью люди шугаются друг друга сильнее

Я понимаю, когда немцы партизан боялись - тогда для них возможность расстреливать людей по ночам просто так была в тему

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Енот Волшебный

0

* Комментарий извинился *

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Потенциальный теркин30см

0

Лол. Город засыпает, просыпается коронавирус.

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