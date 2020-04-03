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Жителям республики нельзя выходить на улицу с 20:00 до 08:00.
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о введении комендантского часа в регионе, он написал об этом в своём Telegram-канале.
Ограничения будут действовать с 3 апреля с 20:00 до 08:00 для всех пешеходов и транспорта. Для сотрудников определённых организаций и служб будут действовать исключения, но их список не приводится ни в сообщении Кадырова, ни на сайте правительства республики.
Также Кадыров анонсировал, что с 5 апреля закроется въезд в республику. Он пояснил, что все жители Чечни, которые хотят вернуться в регион, должны сделать это до 5 апреля. Ограничения не касаются тех, кто занят доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов.
2 апреля Владимир Путин во время обращения к нации продлил до конца апреля режим нерабочих дней, а также предоставил дополнительные полномочия региональным властям. Они в том числе могут ограничивать передвижение жителей и транспорта.
По данным оперштаба, в Чечне зафиксировано десять случаев заболевания Covid-19, один человек умер от вируса. Глава региона предлагал убивать тех людей, которые не соблюдают карантин.
Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться!
И чего, большинство же и так не выходит в это время на улицу, тем более когда все бары и прочее закрыто. Бесполезная мера выходит/
респираторы и очки раздайте людям и пусть так ходят, штрафуйте за безмасочность. Дёшево выйдет, дешевле чем всех лечить. 500 стоит один противогаз. Маска с видным лицом стоит 2000.
Всевозможный теркин30см
раздайте
дед на такое не решится
у него твердая рука. твердая рука давать не может, только брать)
Впишут. Страна победительница.
Потом будут проходить ежегодные парады медиков.
нет, надо постановить указ, о том что у коронавируса нетрадиционная ориентация (перефразировано во избежание нецензурной брани)
Вот так было бы идеально:
Также Кадыров анонсировал, что с 5 апреля закроется въезд в республику. Он пояснил, что все жители Чечни обязаны вернуться в регион и должны сделать это до 5 апреля.
Творческий Артем
Комендантский час – говно
А кто комендант города кстати? Гау ляйтер блин
Я вот чего не понимаю, в чём проблема с ночами?
Вирус же одинаково заразен и днём и ночью
При этом ночью люди шугаются друг друга сильнее
Я понимаю, когда немцы партизан боялись - тогда для них возможность расстреливать людей по ночам просто так была в тему