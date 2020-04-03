Жителям республики нельзя выходить на улицу с 20:00 до 08:00.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о введении комендантского часа в регионе, он написал об этом в своём Telegram-канале.

Ограничения будут действовать с 3 апреля с 20:00 до 08:00 для всех пешеходов и транспорта. Для сотрудников определённых организаций и служб будут действовать исключения, но их список не приводится ни в сообщении Кадырова, ни на сайте правительства республики.

Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться! Рамзан Кадыров глава Чечни

Также Кадыров анонсировал, что с 5 апреля закроется въезд в республику. Он пояснил, что все жители Чечни, которые хотят вернуться в регион, должны сделать это до 5 апреля. Ограничения не касаются тех, кто занят доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов.

2 апреля Владимир Путин во время обращения к нации продлил до конца апреля режим нерабочих дней, а также предоставил дополнительные полномочия региональным властям. Они в том числе могут ограничивать передвижение жителей и транспорта.