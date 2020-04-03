Прямой эфир
что происходит в интернете
Это считают «избыточной» и «не соответствующей специфике деятельности» ФСБ информацией.
ФСБ предложила убрать из открытого доступа определённую информацию о своей деятельности, в том числе о международных поездках руководства и госзаказах. Проект указа появился на сайте нормативных правовых актов 2 апреля, на него обратил внимание «Интерфакс».
В пояснительной записке предлагается не публиковать в сети в том числе данные о задачах и функциях территориальных органов безопасности, международной деятельности, поездках руководителей ведомства и об итогах мероприятий, проводимых ФСБ.
Кроме того, из списка информации, которую ФСБ обязана размещать в интернете, предлагается убрать:
Если указ примут, то в сети останутся сведения о полномочиях ФСБ, тексты указов ведомства, список территориальных органов и их контакты, данные о руководстве, а также о поступлении на службу в ФСБ и о порядке приёма в приема в образовательные организации, подведомственные службе, пишет РБК.
В июне 2017 Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий засекретить данные чиновников. Закон разрешает засекречивать сведения о банковских счетах, информацию о недвижимости, в том числе зарубежную, и прочем имуществе, а также данные членов семей.
Ох уж эти клятые бояре, не дают Путину забороть коррупцию. Прям связывают по рукам и ногам, ты посмотри.
Всевозможный теркин30см
Ну, если честно: одно дело чиновники, а другое - секретная служба.
Если все данные секретной службы будут открыты, то какая же она тогда секретная?
Так а ты думаешь чьи секреты стережет эта служба?
Всевозможный теркин30см
Государства?
лол
кому блять предложила?
Пацанам, а что?
на районе?
на даче
Административный ключ
А почему не в сауне?!
Тебе. Согласовывать будешь? Люди ждут.