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Новости
Алексей Боржонов
2469

ФСБ предложила не публиковать в сети данные о международных поездках руководства и госзаказах ведомства Материал редакции

Это считают «избыточной» и «не соответствующей специфике деятельности» ФСБ информацией.

32 комментария
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ФСБ предложила убрать из открытого доступа определённую информацию о своей деятельности, в том числе о международных поездках руководства и госзаказах. Проект указа появился на сайте нормативных правовых актов 2 апреля, на него обратил внимание «Интерфакс».

В настоящее время указанный перечень [информации, которую размещают в сети] содержит ряд пунктов, предусматривающих избыточную информацию, либо информацию, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов федеральной службы безопасности.

из пояснительной записки

В пояснительной записке предлагается не публиковать в сети в том числе данные о задачах и функциях территориальных органов безопасности, международной деятельности, поездках руководителей ведомства и об итогах мероприятий, проводимых ФСБ.

Кроме того, из списка информации, которую ФСБ обязана размещать в интернете, предлагается убрать:

  • Сведения о финансировании СМИ, учрежденных ведомством (пункты 6, 7);
  • Акты ФСБ, сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, а также о государственной регистрации таких документов (пункт 9);
  • Проекты федеральных законов, указов президента и постановлений правительства, которые разрабатывает ФСБ (пункт 11);
  • Информацию о размещении ФСБ заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (пункт 19).

Если указ примут, то в сети останутся сведения о полномочиях ФСБ, тексты указов ведомства, список территориальных органов и их контакты, данные о руководстве, а также о поступлении на службу в ФСБ и о порядке приёма в приема в образовательные организации, подведомственные службе, пишет РБК.

#новости #закон #фсб

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32 комментария
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FOX

7

В июне 2017 Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий засекретить данные чиновников. Закон разрешает засекречивать сведения о банковских счетах, информацию о недвижимости, в том числе зарубежную, и прочем имуществе, а также данные членов семей.

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alexferman

FOX
20

Ох уж эти клятые бояре, не дают Путину забороть коррупцию. Прям связывают по рукам и ногам, ты посмотри.

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Публичный ключ

alexferman
0

Ворон ворону глаз не выклюет.

Ответить

Всевозможный теркин30см

FOX
0

Ну, если честно: одно дело чиновники, а другое - секретная служба.
Если все данные секретной службы будут открыты, то какая же она тогда секретная?

Ответить

FOX

Всевозможный
6

при чем тут все данные и госсаказы "золотых унитазов"?

Ответить

Роман Белоус

Всевозможный
4

Так а ты думаешь чьи секреты стережет эта служба?

Ответить

Всевозможный теркин30см

Роман
0

Государства?

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Всевозможный
6

лол

Ответить

Всевозможный

Нечелов…
0

Ну я не о реальности, а о предназначении.

Ответить

Административный ключ

4

Акты ФСБ, сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, а также о государственной регистрации таких документов (пункт 9);

Проекты федеральных законов, указов президента и постановлений правительства, которые разрабатывает ФСБ (пункт 11);

wat

Ответить

ouxen

0

кому блять предложила?

Ответить

Административный ключ

ouxen
6

Пацанам, а что?

Ответить

ouxen

Административный
1

на районе?

Ответить

Roma Dmitriev

ouxen
0

на даче

Ответить

Административный ключ

Roma
0

А почему не в сауне?!

Ответить

Ni Ck

Админис…
0

Карантин

Ответить

Административный

Ni
0

Так а в чём нарушение, если все девушки в масках?

Ответить

Ni Ck

Админис…
0

Телок вроде можно. Спроси Собянина

Ответить

Административный

Ni
0

Не особо люблю говядину.

Ответить

Ni Ck

Админис…
1

Ну он тебе оленинки предложит

Ответить

Административный

Админис…
0

А, хотя если на даче есть сауна...

Ответить

ouxen

Roma
0

рыба

Ответить

Административный ключ

ouxen
0

БА ДРИ ЧКОМ

Ответить

Сергей Сайганов

ouxen
1

Тебе. Согласовывать будешь? Люди ждут.

Ответить

ouxen

Сергей
1

за ваш счет всё что угодно

Ответить

Административный ключ

ouxen
1

Так буш?

Ответить

ouxen

Административный
1

младший ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Административный ключ

Сергей
1
Ответить

Трогательный бокал

2

В условиях, когда институты 21 века не соответствуют средневековой форме государства, органы власти действительно не должны отчитываться перед крепостными. Пора уже оставить всю эту западную ерунду про общественный договор!

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Ni Ck

1
Ответить

Alex Fielding

0

крепостным не положено

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Окончательный историк

0

И правда, неча холопам следить, как баре в свои заграничные имения катаются.

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