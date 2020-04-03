Это считают «избыточной» и «не соответствующей специфике деятельности» ФСБ информацией.

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ФСБ предложила убрать из открытого доступа определённую информацию о своей деятельности, в том числе о международных поездках руководства и госзаказах. Проект указа появился на сайте нормативных правовых актов 2 апреля, на него обратил внимание «Интерфакс».

В настоящее время указанный перечень [информации, которую размещают в сети] содержит ряд пунктов, предусматривающих избыточную информацию, либо информацию, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов федеральной службы безопасности. из пояснительной записки

В пояснительной записке предлагается не публиковать в сети в том числе данные о задачах и функциях территориальных органов безопасности, международной деятельности, поездках руководителей ведомства и об итогах мероприятий, проводимых ФСБ.

Кроме того, из списка информации, которую ФСБ обязана размещать в интернете, предлагается убрать:

Сведения о финансировании СМИ, учрежденных ведомством (пункты 6, 7);

Акты ФСБ, сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, а также о государственной регистрации таких документов (пункт 9);



Проекты федеральных законов, указов президента и постановлений правительства, которые разрабатывает ФСБ (пункт 11);



Информацию о размещении ФСБ заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (пункт 19).

