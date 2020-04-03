Прямой эфир
Четыре человека умерли за последние сутки.
Число случаев заболевания Covid-19 в России выросло до 4149, сообщает оперштаб. За сутки выявили ещё 601 случай заболевания, 48 пациентов выздоровели, четыре пациента умерли.
Новые случаи заболевания зафиксировали в 32 регионах.
За всё время заболевания фиксировали в 78 регионах России. Всего выздоровел от вируса 281 человек, умерли — 34.
Наибольшее число заболеваний Covid-19 зафиксировали в Москве — 2923, на втором месте — Московская область (211), на третьем — Петербург (156).
2 апреля Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Также он расширил полномочия региональных властей, они в том числе могут ограничивать передвижение жителей.
Просто даже если у тебя рак, или инсульт, или болит голова - припишут все равно корону 👑
Просто даже если у тебя "пригожин", "ольгино" или просто "вата в голове", то 15 рублей вам всё равно заплатят...
Всевозможный теркин30см
Каким образом можно приписать вирусное заболевание, которое определяется лабораторными исследованиями?
Если есть вирус в крови - значит есть вирус в крови. Как Вы это пытаетесь отрицать?
Можно умереть от короновируса, а можно с короновирусом
Всевозможный теркин30см
Но человек - сложное существо, на его смерть обычно сказываются несколько факторов, если это не пуля в голове.
Наоброот, если у тебя корона, пока ты не журналист который публично умер, тебе не диагностируют корону. Лежи умирай от ОРВИ который вызвал атипичную пневмонию
Если учесть, что тестов нигде нет (особенно а регионах), в больницах лежат куча больных с "ОРВИ" и некоторых диагностируют с вирусом уже посмертно, то на сколько стоит умножать эти цифры?
Промежуточный инструмент
Обычно я бы сказала, что твой комментарий похож на какую-то конспирологию, но блять:
Промежуточный инструмент
То есть в Карелии уже даже депутаты заражены (Доценко), есть новости, что уже четвертый случай подтвержден, врачи (анестезиологи) не справляются с "эпидемией гриппа" и увольняются, но по официальной статистике в Карелии ни одного заболевшего.
Привет из Беларуси! У нас статистику послали нах*й и глава КГК (комитет государственного контроля) заявил, что если кому-то хочется, пусть считают, что у нас в Беларуси 150.000 заражённых. Ну, тип, 1 и 15000, какая вам разница, работайте... карантина нам не видать...
Батька ещё всех переиграет!
Административный ключ
Жыве Беларусь!
601, а на самом деле 600(Но ета не точно, а так, предположение), но чтобы ровное число не было, добавили еще 1 на перспективу.
да пох, че там на украине?
На (в) Украине бандеровцы.
Процессуальный кран
не понимаю феномен Московской области. там же народу, как в Москве, и куча из них активно в этой Москве работала и работает, забивая каждое утро электрички
ну например, рынок в спб в 3 раза меньше чем в москве, поэтому даже так результаты другие, а в МО тоже больше должно быть
Это ещё по-божески. Недавно (31 марта) и вовсе чертовщина творилась. В Москве выявили 387 заражённых, а в Подмосковье - ни одного.
Статистика такая же как применяемые меры в Барнауле?
СПб 9
Ахахахаххаха
это прост без жмурино статистика
Жмурино пишут 10, хотя там все должны были заболеть в этой дыре
Не подвОдите по времени)
Всевозможный теркин30см
Да, кстати, ехала она поездом Москва - Новый Уренгой.
Ямало-Ненецкий округ, привет!
Вчера в Чувашии официально подтвердили второго зараженного, но его нет ни во вчерашней ни в сегодняшней статистике, мда
Может как раз в москве вашей чуть места освободится