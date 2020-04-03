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Новости
Алексей Боржонов
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В России зафиксировали ещё 601 случай заболевания Covid-19. Всего заболевших 4149 Материал редакции

Четыре человека умерли за последние сутки.

49 комментариев
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Число случаев заболевания Covid-19 в России выросло до 4149, сообщает оперштаб. За сутки выявили ещё 601 случай заболевания, 48 пациентов выздоровели, четыре пациента умерли.

Новые случаи заболевания зафиксировали в 32 регионах.

За всё время заболевания фиксировали в 78 регионах России. Всего выздоровел от вируса 281 человек, умерли — 34.

Наибольшее число заболеваний Covid-19 зафиксировали в Москве — 2923, на втором месте — Московская область (211), на третьем — Петербург (156).

2 апреля Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Также он расширил полномочия региональных властей, они в том числе могут ограничивать передвижение жителей.

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#новости #covid19

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49 комментариев
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Старший кофе

22

Такое чувство, будто количество зараженных зависит от стоимости нефти

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Mary Timofeeva

Старший
–26

Просто даже если у тебя рак, или инсульт, или болит голова - припишут все равно корону 👑

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Jurij Kowalczuk

Mary
12

Просто даже если у тебя "пригожин", "ольгино" или просто "вата в голове", то 15 рублей вам всё равно заплатят...

Ответить

Всевозможный теркин30см

Mary
2

Каким образом можно приписать вирусное заболевание, которое определяется лабораторными исследованиями?
Если есть вирус в крови - значит есть вирус в крови. Как Вы это пытаетесь отрицать?

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Ликa Советникова

Всевозможный
1

Можно умереть от короновируса, а можно с короновирусом

Ответить

Всевозможный теркин30см

Ликa
0

Но человек - сложное существо, на его смерть обычно сказываются несколько факторов, если это не пуля в голове.

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Обухов Денис

Всевозможный
0

Комаровского посмотри все разжевал .

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Владислав Воронин

Mary
0

Наоброот, если у тебя корона, пока ты не журналист который публично умер, тебе не диагностируют корону. Лежи умирай от ОРВИ который вызвал атипичную пневмонию 

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CitrusAlex

11

Если учесть, что тестов нигде нет (особенно а регионах), в больницах лежат куча больных с "ОРВИ" и некоторых диагностируют с вирусом уже посмертно, то на сколько стоит умножать эти цифры?

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Промежуточный инструмент

CitrusAlex
8

Обычно я бы сказала, что твой комментарий похож на какую-то конспирологию, но блять:

В Карелии порог эпидемии ОРВИ превышен на 66 %
Роспотребнадзор отчитался о данных за неделю.
karel.aif.ru
Врачи уволились из больницы в Карелии, не желая…
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков подтвердил, что анестезиологи и реаниматологи…
stolicaonego.ru
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Промежуточный инструмент

Промежуточный
6

То есть в Карелии уже даже депутаты заражены (Доценко), есть новости, что уже четвертый случай подтвержден, врачи (анестезиологи) не справляются с "эпидемией гриппа" и увольняются, но по официальной статистике в Карелии ни одного заболевшего.

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Вежливый Снайпер

CitrusAlex
0

Мне кажется минимум на 3.

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Spect

CitrusAlex
–3

На один

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Jurij Kowalczuk

12

Привет из Беларуси! У нас статистику послали нах*й и глава КГК (комитет государственного контроля) заявил, что если кому-то хочется, пусть считают, что у нас в Беларуси 150.000 заражённых. Ну, тип, 1 и 15000, какая вам разница, работайте... карантина нам не видать...

Ответить

Енот Волшебный

Jurij
3

Батька ещё всех переиграет!

Ответить

Административный ключ

Енот
0

Ещчо бы.

Ответить

ouxen

Jurij
3

ну если нихуя не делается то да, какая разница. 
еще батька сказал, кто за границу уехал пусть там и сидят теперь)) user friendly dohuya

Ответить

Административный ключ

Jurij
1

Жыве Беларусь!

Ответить

Jurij Kowalczuk

Административный
2

Вечна жыве! Але толькі да панядзелка...

Ответить

Макс Массон

8

601, а на самом деле 600(Но ета не точно, а так, предположение), но чтобы ровное число не было, добавили еще 1 на перспективу.

Ответить

Poe Ghost

Макс
3

Всё несколько неприятнее, я думаю.

Ответить

Alex Fielding

Poe
0

рандомайзер сломался

Ответить

ouxen

5

да пох, че там на украине?

Ответить

Кубардак Нургушаметов

ouxen
2

На (в) Украине бандеровцы.

Ответить

ouxen

Кубардак
1

извиняюсь!

Ответить

Кубардак Нургушаметов

ouxen
1

Извиняю.

Ответить

Mikhail Efremov

Кубардак
0

Героям слава! 

Ответить

Zero Tolerance

0
Ответить

ouxen

Zero
15

збс, что в спб мало, жаль что не правда(

Ответить

Процессуальный кран

Zero
4

не понимаю феномен Московской области. там же народу, как в Москве, и куча из них активно в этой Москве работала и работает, забивая каждое утро электрички

Ответить

Промежуточный инструмент

Процессуальный
9

Может в Москве тесты есть, а в МО нет.

Ответить

ouxen

Процессуальный
0

ну например, рынок в спб в 3 раза меньше чем в москве, поэтому даже так результаты другие, а в МО тоже больше должно быть

Ответить

Романелло Кивогенс

Процессуальный
0

Это ещё по-божески. Недавно (31 марта) и вовсе чертовщина творилась. В Москве выявили 387 заражённых, а в Подмосковье - ни одного. 

Ответить

Рыбий Глаз

3

Статистика такая же как применяемые меры в Барнауле?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Рыбий
0

Траву поливают? Неплохо.

Ответить

Владимир Василенко

1

СПб 9
Ахахахаххаха

Ответить

Дима Вагабов

Владимир
2

это прост без жмурино статистика

Ответить

Владимир Василенко

Дима
2

Жмурино пишут 10, хотя там все должны были заболеть в этой дыре

Ответить

ouxen

Владимир
1

надо их анально огородить

Ответить

Дима Щербаков

Дима
0

Жмурино в ЛО

Ответить

Дмитрий Зинченко

0

Не подвОдите по времени)

Ответить

x mst

Дмитрий
0

Стопкоронавирус.рф в 10:30 по мск публикует ежедневно.

Ответить

Всевозможный теркин30см

0

Блять, это те, кто ехали в поезде с первой кировской заражённой, прилетевшей из Германии, сдавшей тест в Москве и забившей на получение результатов.
От неё одной уже больше половины заболевших зафиксировано в Кировской области (сама она, кстати, уже выздоровела)

Ответить

Kyler

Всевозможный
0

Бля, надо было сразу её сжечь

Ответить

Всевозможный теркин30см

Всевозможный
–1

Да, кстати, ехала она поездом Москва - Новый Уренгой.
Ямало-Ненецкий округ, привет!

Ответить

Сергей Сергеев

0

Вчера в Чувашии официально подтвердили второго зараженного, но его нет ни во вчерашней ни в сегодняшней статистике, мда

Ответить

Paul Potseluev

–4

Может как раз в москве вашей чуть места освободится

Ответить

Дмитрий Чернышов

Paul
0

В кремле, думе и на лубянке🤞

Ответить

Paul Potseluev

Paul
–1

@Maxim Semenov жопу свою минусни, писюн

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