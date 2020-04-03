Четыре человека умерли за последние сутки.

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Число случаев заболевания Covid-19 в России выросло до 4149, сообщает оперштаб. За сутки выявили ещё 601 случай заболевания, 48 пациентов выздоровели, четыре пациента умерли.

Новые случаи заболевания зафиксировали в 32 регионах.

За всё время заболевания фиксировали в 78 регионах России. Всего выздоровел от вируса 281 человек, умерли — 34.

Наибольшее число заболеваний Covid-19 зафиксировали в Москве — 2923, на втором месте — Московская область (211), на третьем — Петербург (156).