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Сервис могут распространить на всех жителей Москвы, а потом — на всю Россию.
«Яндекс» запустил бета-версию сервиса доставки тестов на коронавирус в Москве. Пока заявку могут оформить только сотрудники компании. Об этом «Яндекс» рассказал TJ.
Как пишет ТАСС, со ссылкой на письмо гендиректора «Яндекс» в России Елены Буниной, компания работает с лабораторными службами «Хеликс» и «Гемотест», тесты на дому проводят медицинские специалисты. Тестирование для сотрудников будет бесплатным. Им нужно оставить заявку на специальном портале. Как выяснил TJ, заявку могут подать все сотрудники «Яндекса», но количество тестов ограничено.
Если результат теста подтвердит наличие коронавируса, лаборатория будет обязана сообщить об этом в Роспотребнадзор и передать контактные данные, которые сотрудники оставили в заявке.
В письме указано, что речь идёт о работе в рамках проекта «Помощь рядом», который компания анонсировала 26 марта. «Яндекс» заявил о готовности организовать перевозку врачей, доставку лекарств и продуктов первой необходимости.
Компания бесплатно пришлёт их своим сотрудникам
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Ашто тесты на вирус платные? Наверно поэтому у нас так мало больных, ведь тесты делают за 2К рублей, а многие не готовы к такому.
Скорая делает бесплатно, но только если видит необходимость.
на всю Россию
И каким же образом они собираются доставлять эти тесты в те города, где этих лабораторий нет?
Уверен, что всероссийская доставка ограничится несколькими миллионниками.
Специально не публикуете новость, что яндекс включен список системообразующих компаний?
Включение в список позволяет компаниям получать в том числе доступ к льготному кредитованию и госгарантиям — например, на инвестиционные проекты, рефинансирование долгов и другие цели.
хочешь сказать, он таковой не является? ну ок
Я так понимаю, он хочет сказать что госчлен, давно воткнутый в их анус, уже до гланд дошёл. А говорить об этом все стесняются почему-то.