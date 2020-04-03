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Артём Мазанов
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«Яндекс» начал тестировать доставку тестов на коронавирус. Компания бесплатно пришлёт их своим сотрудникам Материал редакции

Сервис могут распространить на всех жителей Москвы, а потом — на всю Россию.

10 комментариев
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«Яндекс» запустил бета-версию сервиса доставки тестов на коронавирус в Москве. Пока заявку могут оформить только сотрудники компании. Об этом «Яндекс» рассказал TJ.

Как пишет ТАСС, со ссылкой на письмо гендиректора «Яндекс» в России Елены Буниной, компания работает с лабораторными службами «Хеликс» и «Гемотест», тесты на дому проводят медицинские специалисты. Тестирование для сотрудников будет бесплатным. Им нужно оставить заявку на специальном портале. Как выяснил TJ, заявку могут подать все сотрудники «Яндекса», но количество тестов ограничено.

Благодаря добровольцам, которые готовы стать бета-тестерами, мы сможем проверить, как хорошо и быстро сервис будет работать «в проде», отточим его механику, увидим и починим какие-то недочёты — то есть пойдём по чек-листу обычного запуска. И, если всё пройдёт хорошо, раскатим на остальную Москву и дальше на страну.

Елена Бунина
гендиректор «Яндекс» в России

Если результат теста подтвердит наличие коронавируса, лаборатория будет обязана сообщить об этом в Роспотребнадзор и передать контактные данные, которые сотрудники оставили в заявке.

В письме указано, что речь идёт о работе в рамках проекта «Помощь рядом», который компания анонсировала 26 марта. «Яндекс» заявил о готовности организовать перевозку врачей, доставку лекарств и продуктов первой необходимости.

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#новости #covid19 #яндекс

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10 комментариев
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rossoshmap

3

 Компания бесплатно пришлёт их своим сотрудникам

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Арбитражный хичхакер

rossoshmap
1

Принцесса Реутова может продать тебе несколько по знакомству

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НечеловеческаяЛогика

1

 Ашто тесты на вирус платные? Наверно поэтому у нас так мало больных, ведь тесты делают за 2К рублей, а многие не готовы к такому.

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Принцесса в другом замке

НечеловеческаяЛ…
0

Скорая делает бесплатно, но только если видит необходимость.

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Олег Мельник

1

на всю Россию

И каким же образом они собираются доставлять эти тесты в те города, где этих лабораторий нет?
Уверен, что всероссийская доставка ограничится несколькими миллионниками.

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Уютный Багажник

Олег
0

Ставлю на то, что двумя ограничатся.) 

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ouxen

–1

Специально не публикуете новость, что яндекс включен список системообразующих компаний?
Включение в список позволяет компаниям получать в том числе доступ к льготному кредитованию и госгарантиям — например, на инвестиционные проекты, рефинансирование долгов и другие цели.

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Maksim Aksenov

ouxen
0

хочешь сказать, он таковой не является? ну ок

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Уютный Багажник

Maksim
1

Я так понимаю, он хочет сказать что госчлен, давно воткнутый в их анус, уже до гланд дошёл. А говорить об этом все стесняются почему-то. 

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ouxen

Maksim
0

смысл не в этом

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