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Алексей Боржонов
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ВТБ рассказал о случаях мошенничества со справками о заражении коронавирусом Материал редакции

Злоумышленники обманывают граждан, которые обращаются за кредитными каникулами.

6 комментариев
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ВТБ рассказал о новых мошеннических схемах, которые возникли на фоне распространения коронавирусной инфекции. Злоумышленники обманывают граждан, которые обращаются за кредитными каникулами.

  • ВТБ зафиксировал рост числа фирм-однодневок, которые обещают «решить любые вопросы с прощением банковских кредитов». После получения денег компания «обязуется» провести консультацию клиента и помочь освободиться от обязательств перед банком;
  • Также мошенники пользуются тем, что во время режима самоизоляции граждане не могут получить у работодателя документы, подтверждающие их финансовые трудности. Поэтому им предлагают купить поддельные справки по форме 2 НДФЛ (об источнике доходов, налогах и зарплате) и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе, которые можно предоставить в банк. Так мошенники пытаются узнать персональную информацию о клиентах.

Поручение подготовить поправки о кредитных каникулах дал Владимир Путин. 1 апреля Госдума приняла законопроект в третьем чтении, 2 апреля его одобрил Совфед. Право на кредитные каникулы есть как у физических лиц, так и у индивидуальных предпринимателей, пострадавших от коронавируса.

Они могут обратиться в банк и потребовать предоставить им кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Основанием для отсрочки может быть снижение дохода на 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

«Коммерсантъ» сообщал, что банки зафиксировали резкий, «иногда десятикратный», рост просьб о кредитных каникулах.

#деньги #новости #covid19

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6 комментариев
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rossoshmap

1

Странно что в тюрьмах ещё не переквалифицировались из службы безопасности Сбербанка в фирму по тестированию коронавируса

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Телевизионный Даниль

0

 ВТБ зафиксировал рост числа фирм-однодневок, которые обещают «решить любые вопросы с прощением банковских кредитов»

Главное чтобы не обкашлять вопросик.

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Владислав Сурков

0

Злоумышленники обманывают граждан, которые обращаются за кредитными каникулами.

это же про втб, за кредитные каникулы ты тоже платишь, но потом 

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Yuri Miller

0

Это потому, что без бумажки ты букашка а с бумажкой человек. Не было бы потребности в справках, не было бы и случаев такого рода.

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Никита Сухов

0

ВТБ, кстати, в отличие от Сбера и слов деда дает до 3 месяцев, а не 6

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Достойный чувак

–1

Русские, хули поделать

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