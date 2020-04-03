Поручение подготовить поправки о кредитных каникулах дал Владимир Путин. 1 апреля Госдума приняла законопроект в третьем чтении, 2 апреля его одобрил Совфед. Право на кредитные каникулы есть как у физических лиц, так и у индивидуальных предпринимателей, пострадавших от коронавируса.

Они могут обратиться в банк и потребовать предоставить им кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Основанием для отсрочки может быть снижение дохода на 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.