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Злоумышленники обманывают граждан, которые обращаются за кредитными каникулами.
ВТБ рассказал о новых мошеннических схемах, которые возникли на фоне распространения коронавирусной инфекции. Злоумышленники обманывают граждан, которые обращаются за кредитными каникулами.
Поручение подготовить поправки о кредитных каникулах дал Владимир Путин. 1 апреля Госдума приняла законопроект в третьем чтении, 2 апреля его одобрил Совфед. Право на кредитные каникулы есть как у физических лиц, так и у индивидуальных предпринимателей, пострадавших от коронавируса.
Они могут обратиться в банк и потребовать предоставить им кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Основанием для отсрочки может быть снижение дохода на 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.
«Коммерсантъ» сообщал, что банки зафиксировали резкий, «иногда десятикратный», рост просьб о кредитных каникулах.
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Злоумышленники обманывают граждан, которые обращаются за кредитными каникулами.
это же про втб, за кредитные каникулы ты тоже платишь, но потом
Это потому, что без бумажки ты букашка а с бумажкой человек. Не было бы потребности в справках, не было бы и случаев такого рода.