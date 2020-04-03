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Новости
Алексей Боржонов
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Журналист попросил «Ростелеком» объяснить перегрузку сети из-за карантина. Пресс-служба ответила ему, а потом оскорбила Материал редакции

В компании считают, что сообщение было в личной переписке и усомнились, этично ли его публиковать.

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1 апреля «Ростелеком» стал анонсировать префиксы, принадлежащие крупным IT-компаниям. Это, пусть и на короткий период, привело к некорректной работе сайтов и сервисов во всём мире.

Журналист Игорь Королёв написал статью о проблемах с доступом к сети и обратился в «Ростелеком» за объяснением, как компания допустила такую ситуацию. Пресс-служба ответила оскорблениями и обвинила его в «гнусных статьях».

«Ростелеком» сообщил операторам, будто IT-адреса нескольких крупных компаний размещены у него

Анонсирование префиксов означает, что «Ростелеком» сообщил операторам, будто IT-адреса ряда компаний (в том числе Akamai, Amazon AWS, Cloudflare) размещены у него. Поэтому операторы стали отправлять трафик «Ростелекому», а не на нужные адреса, следует из данных Qrator.

Пользователь TJ простым языком пояснил, почему это ведёт к задержкам трафика.

Могла возникнуть ситуация, когда кто-то открывал немецкий ресурс Akamai из Великобритании, а трафик шёл через «Ростелеком». Помимо возросших задержек трафика, каналы «Ростелекома» могли быть не готовы к такому резкому повышению трафика и просто задохнулись бы.

Илья Гераськин
пользователь TJ

Таким образом, нарушилась маршрутизация между пользователями и крупнейшими облачными сетями. Проблема затронула 8870 подсетей, принадлежащих почти 200 автономным системам.

Есть несколько версий произошедшего, например, намеренная блокировка или ошибка провайдера

Автор Telegram-канала «IT и COPM» Владислав Здольников объяснил, что такие действия могут быть как ошибкой провайдера, так и намеренной блокировкой ресурсов. Сам он склоняется ко второму варианту и утверждает, что фейковые маршруты — один из способов блокировки. По его мнению, если бы произошедшее было случайностью, то префиксы были бы меньше по размеру.

Очень похоже, что список анонсированных префиксов — результат работы скрипта, который сделал специальную таблицу маршрутизации исходя из ресурсов, которые необходимо заблокировать.

Владислав Здольников
автор Telegram-канала «IT и COPM»

Возможно, произошедшее связано с последствиями коронавируса

Автор Telegram-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев отметил, что проблемы наблюдались меньше часа. По его мнению, к ошибкам привёл перевод части сотрудников на удалённый формат работы из-за коронавируса Covid-19, другой части — на выходные из-за нерабочих дней.

Ситуация прямо связана с тем самым коронавирусом. Часть персонала переведена на удалёнку. А часть вообще находится на «нерабочих днях». В итоге в ЦУСах (центры управления сетью — прим. TJ) сидят неполные смены. И это приводит к ошибкам. В данном случае — очень глупой, но с возможными тяжёлыми последствиями.

В следующий раз, когда будете ругать операторов за «плохой интернет», подумайте о том, что здесь работают точно такие же люди, которые точно так же болеют, сидят на самоизоляции или просто устают, потому что подкрепление не пришло и подмоги не прислали.

Михаил Климарев
автор Telegram-канала «ЗаТелеком»

Журналист обратился за комментарием в «Ростелеком». Пресс-служба ответила ему, но потом оскорбила

Журналист CNews Игорь Королёв опубликовал статью с заголовком «„Ростелеком“ признался в перегрузке интернета из-за массового карантина».

В материале говорится, что компания предупредила столичных абонентов о возможных проблемах с доступом к сети из-за перевода сотрудников на удалёнку. «Ростелеком» признал проблемы с загрузкой зарубежных ресурсов, но переложил ответственность на европейских провайдеров. А потом, уже в личной переписке, оскорбил журналиста.

Уже после публикации материала Королёв запостил в фейсбуке сообщение от вице-президента «Ростелекома» по внешним коммуникациям Киры Кирюхиной.

В «Ростелекоме» сказали TJ, что не комментируют личную переписку и усомнились в том, этично ли её публиковать.

О возможных перебоях в работе сети во время пандемии Covid-19 сообщали ещё в середине марта. Еврокомиссия попросила стриминговые сервисы ограничить качество видео, чтобы не допустить перегрузки интернета во время карантина. Это согласились сделать в том числе Netflix и YouTube.

TJ подробно разбирал, как во время пандемии изменилась нагрузка на сеть.

Из-за коронавируса выросла нагрузка на соцсети и…
19 марта Еврокомиссия предложила Netflix и другим стримингам урезать качество видео, чтобы снизить…
tjournal.ru

#новости #ростелеком #провайдеры

Спасибо за наводку Владислав Сурков
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40 комментариев
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No Name

39

Связисты? Условия? Они что под арт огнем в окопах катушку мотают?

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НечеловеческаяЛогика

No
1

они из дома в самоизоляции выполняют невыполнимую работу ради благов нации

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Нижний интернет

No
1

Зажимают разорванный телефонный провод зубами, героически пуская через мозг ток, в котором приказ арт-расчету нанести удар по вон той занятой фрицами высоте а то всю нашу пехоту положат гады

Ответить

Андрей Заварзин

16

можно перевод на нормальный язык?

Ответить

Илья Гераськин

Андрей
43

Протокол BGP в интернете работает так, что узлами связи являются автономные системы (AS) и в них входят префиксы (подсети). У каждой крупной компании своя AS через которую они отдают информацию об подсетях, чтобы весь интернет знал как до них добраться. И все провайдеры эту информацию передают друг другу.
Ростелеком начал говорить что эти подсети принадлежат его AS, и весь трафик вместо Амазона и Cloudflare пошёл в сеть Ростелекома. 
Возможно тестировали чебурнет и что-то пошло не так.

Ответить

Илья Гераськин

Илья
7

Главная проблема была не у пользователей России, кстати. Могла возникнуть ситуация, когда кто-то открывал немецкий ресурс akamai из великобритании, а трафик шёл через Ростелеком. Помимо возросших задержек трафика, каналы Ростелекома могли быть не готовы к такому резкому повышения трафика и просто задохнулись бы.

Ответить

Master Oogway

Илья
8

Вот кто гондон, так это ростелеком, только с ними ебучая ерунда с сетью и у всех всё валится, пока у других провайдеров всё работает нормально

Ответить

Илья Гераськин

Master
2

Возможно проблемы возникли оттого, что во многих местах Ростелеком монополист и у них реально дохрена клиентов. Всё работало нормально пока они не особо усиленно сидели в инете. Но сейчас все сели по домам, начали смотреть ютубчики и сеть оказалась не готова.

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Предвыборный

Илья
18

Бедненькие пидоры. Сначала никого на новые обьекты не подпускают по полгода, а потом у нас такая нагрузка, такая нагрузка...

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Илья Гераськин

Предвыб…
1

Не пускают на объекты это пол беды, кстати. Во многих городах они монопольно приватизировали коммуникационные колодцы, доставшиеся от советского союза. Т.е. раньше владел государственный Урюпинсксвязь а потом чудесным образом Ростелеком единолично. 
И потом начинаются заявления в духе "все подвесные кабеля убрать, вести только под землёй" а там и Ростелеком руки потирает "давайте несите денежки" 

Ответить

Илья Гераськин

Предвыб…
0

Так они мудаки с огромной переподпиской, это-то никто не отрицает

Ответить

Master Oogway

Илья
0

Это ясно, но намучились с ними знатно

Ответить

Илья Гераськин

Master
1

Да я знаю, дофига коллег страдают работая из дома)

Ответить

Master Oogway

Master
0

Крик души, прости

Ответить

Окончательный историк

18

Хороший вице-президент и ответы интересные.

Ответить

Master Oogway

11

Ах, Кира, Кира

Ответить

Никон Макиенко

Master
0
Ответить

Посторонний

4

Жесть. Поназначают за оральные навыки таких вот Кир.

Ответить

Владислав Сурков

Посторонний
7

теперь твой комент выглядит еще эпичней)) 

Ответить

Влад Романов

Владислав
9

Личинка Мизулиной

Ответить

Посторонний

Владислав
0

Бля. Может, мастерство пробилось сквозь пакет на верхней части лица.

Ответить

Роберт Петросян

Владислав
0

Закинул в Ateo Breaking

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Владислав
0

у нее целлюлит на руках?

Ответить

Georgi Yudin

Владислав
0

В США за такое сообщение бы уволили тем же часом

Ответить

Litnikov Danil

3

П - профессионализм.

Кстати, в каких условиях? Нерабочая неделя же?

Ответить

Процессуальный кран

Litnikov
4

видимо в условиях дорог без пробок и уютных домашних пледов

Ответить

Игорь Янович

3

Хорошо что не ответила как гузеева: ПИДАРАС, ПИДАРАСИНА! ))))))))))

Ответить

Ипполит Воробьянинов

2

Их маму рот ебал

Ответить

Евгений Мартынов

1

Какие-то местечковые разборки унтерменшей

Ответить

Андрей Тодоровский

1

Так Ростелеком до сих пор лагает при конекте к некоторым ресурсам. 

Ответить

Посторонний

1

У этой ТП ещё и ФРИИ на аве, известная чинушекормушка под видом венчурного фонда.

Ответить

Roman Harder

1

Жестко . Тоже были терки с ростелекомом. Стремная компания.

Ответить

Илья Утёнков

0

Таки хуй словиях!

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Alex Fielding

0

она палюбасу Кирилловна, потмоу что батя - тролль

Ответить

Andre Macareno

Alex
0

в твите же написано, что Евгеньевна (сорри, если не уловил рофла)

Ответить

Alex Fielding

Andre
0

Это по матери

Ответить

Нижний интернет

0
Ответить

Никон Макиенко

0

Не зли Киру

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bor_vn

0

Якобы ее сообщение - точно не фейк?

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Димно Сижо

0

— Алло, это сервачечная?

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