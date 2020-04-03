Ситуация прямо связана с тем самым коронавирусом. Часть персонала переведена на удалёнку. А часть вообще находится на «нерабочих днях». В итоге в ЦУСах (центры управления сетью — прим. TJ) сидят неполные смены. И это приводит к ошибкам. В данном случае — очень глупой, но с возможными тяжёлыми последствиями.

В следующий раз, когда будете ругать операторов за «плохой интернет», подумайте о том, что здесь работают точно такие же люди, которые точно так же болеют, сидят на самоизоляции или просто устают, потому что подкрепление не пришло и подмоги не прислали.