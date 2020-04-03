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что происходит в интернете
В компании считают, что сообщение было в личной переписке и усомнились, этично ли его публиковать.
1 апреля «Ростелеком» стал анонсировать префиксы, принадлежащие крупным IT-компаниям. Это, пусть и на короткий период, привело к некорректной работе сайтов и сервисов во всём мире.
Журналист Игорь Королёв написал статью о проблемах с доступом к сети и обратился в «Ростелеком» за объяснением, как компания допустила такую ситуацию. Пресс-служба ответила оскорблениями и обвинила его в «гнусных статьях».
Анонсирование префиксов означает, что «Ростелеком» сообщил операторам, будто IT-адреса ряда компаний (в том числе Akamai, Amazon AWS, Cloudflare) размещены у него. Поэтому операторы стали отправлять трафик «Ростелекому», а не на нужные адреса, следует из данных Qrator.
Пользователь TJ простым языком пояснил, почему это ведёт к задержкам трафика.
Таким образом, нарушилась маршрутизация между пользователями и крупнейшими облачными сетями. Проблема затронула 8870 подсетей, принадлежащих почти 200 автономным системам.
Автор Telegram-канала «IT и COPM» Владислав Здольников объяснил, что такие действия могут быть как ошибкой провайдера, так и намеренной блокировкой ресурсов. Сам он склоняется ко второму варианту и утверждает, что фейковые маршруты — один из способов блокировки. По его мнению, если бы произошедшее было случайностью, то префиксы были бы меньше по размеру.
Автор Telegram-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев отметил, что проблемы наблюдались меньше часа. По его мнению, к ошибкам привёл перевод части сотрудников на удалённый формат работы из-за коронавируса Covid-19, другой части — на выходные из-за нерабочих дней.
Журналист CNews Игорь Королёв опубликовал статью с заголовком «„Ростелеком“ признался в перегрузке интернета из-за массового карантина».
В материале говорится, что компания предупредила столичных абонентов о возможных проблемах с доступом к сети из-за перевода сотрудников на удалёнку. «Ростелеком» признал проблемы с загрузкой зарубежных ресурсов, но переложил ответственность на европейских провайдеров. А потом, уже в личной переписке, оскорбил журналиста.
Уже после публикации материала Королёв запостил в фейсбуке сообщение от вице-президента «Ростелекома» по внешним коммуникациям Киры Кирюхиной.
В «Ростелекоме» сказали TJ, что не комментируют личную переписку и усомнились в том, этично ли её публиковать.
О возможных перебоях в работе сети во время пандемии Covid-19 сообщали ещё в середине марта. Еврокомиссия попросила стриминговые сервисы ограничить качество видео, чтобы не допустить перегрузки интернета во время карантина. Это согласились сделать в том числе Netflix и YouTube.
TJ подробно разбирал, как во время пандемии изменилась нагрузка на сеть.
Связисты? Условия? Они что под арт огнем в окопах катушку мотают?
они из дома в самоизоляции выполняют невыполнимую работу ради благов нации
Зажимают разорванный телефонный провод зубами, героически пуская через мозг ток, в котором приказ арт-расчету нанести удар по вон той занятой фрицами высоте а то всю нашу пехоту положат гады
можно перевод на нормальный язык?
Протокол BGP в интернете работает так, что узлами связи являются автономные системы (AS) и в них входят префиксы (подсети). У каждой крупной компании своя AS через которую они отдают информацию об подсетях, чтобы весь интернет знал как до них добраться. И все провайдеры эту информацию передают друг другу.
Ростелеком начал говорить что эти подсети принадлежат его AS, и весь трафик вместо Амазона и Cloudflare пошёл в сеть Ростелекома.
Возможно тестировали чебурнет и что-то пошло не так.
Главная проблема была не у пользователей России, кстати. Могла возникнуть ситуация, когда кто-то открывал немецкий ресурс akamai из великобритании, а трафик шёл через Ростелеком. Помимо возросших задержек трафика, каналы Ростелекома могли быть не готовы к такому резкому повышения трафика и просто задохнулись бы.
Вот кто гондон, так это ростелеком, только с ними ебучая ерунда с сетью и у всех всё валится, пока у других провайдеров всё работает нормально
Возможно проблемы возникли оттого, что во многих местах Ростелеком монополист и у них реально дохрена клиентов. Всё работало нормально пока они не особо усиленно сидели в инете. Но сейчас все сели по домам, начали смотреть ютубчики и сеть оказалась не готова.
Предвыборный
Бедненькие пидоры. Сначала никого на новые обьекты не подпускают по полгода, а потом у нас такая нагрузка, такая нагрузка...
Не пускают на объекты это пол беды, кстати. Во многих городах они монопольно приватизировали коммуникационные колодцы, доставшиеся от советского союза. Т.е. раньше владел государственный Урюпинсксвязь а потом чудесным образом Ростелеком единолично.
И потом начинаются заявления в духе "все подвесные кабеля убрать, вести только под землёй" а там и Ростелеком руки потирает "давайте несите денежки"
Так они мудаки с огромной переподпиской, это-то никто не отрицает
Это ясно, но намучились с ними знатно
Ах, Кира, Кира
Жесть. Поназначают за оральные навыки таких вот Кир.
Бля. Может, мастерство пробилось сквозь пакет на верхней части лица.
П - профессионализм.
Кстати, в каких условиях? Нерабочая неделя же?
У этой ТП ещё и ФРИИ на аве, известная чинушекормушка под видом венчурного фонда.
она палюбасу Кирилловна, потмоу что батя - тролль
в твите же написано, что Евгеньевна (сорри, если не уловил рофла)