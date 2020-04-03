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Артём Мазанов
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Небольшой город в Испании ещё в марте изолировался и прогнал всех туристов. Там до сих пор нет заражённых коронавирусом Материал редакции

Два раза в неделю город дезинфицируют, а продукты и лекарства разносят два человека.

7 комментариев
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​Саара-де-ла-Сьерра

Населённый пункт на юге Испании Саара-де-ла-Сьерра ещё 18 марта изолировался и прогнал всех туристов. С того момента в этом небольшом городе не выявили ни одного заражённого, а в стране зафиксировали более 100 тысяч случаев заряжения Covid-19. Об этом рассказал телеканал CNN.

Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, в этот же день мэр города Сантьяго Гальван заблокировал все въезды в населённый пункт, кроме одного. Глава города также рассказал, что в первые дни после введения ограничений властям пришлось «прогнать французских и немецких туристов», которые не знали о принятых мерах.

В Саара-де-ла-Сьерра проживают около 1,4 тысячи человек. Почти четверть жителей — старше 65 лет, а в доме престарелых находятся ещё более 30 человек. Местные власти называют «хорошим знаком», что с момента введения ограничений в городе не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, хотя в ближайших населённых пунктах такие случаи были.

Единственный въезд в город охраняет полицейский, а двое мужчин в защитных костюмах дезинфицируют проезжающие автомобили.

Глава города называет эти меры эффективными для борьбы с коронавирусом от 20 до 80%, но главным считает — уверенность в этих мерах.

Нам удалось убедить наших граждан не беспокоиться. Они знают, что никто из посторонних не попадёт в город.

мэр Саара-де-ла-Сьерра
Сантьяго Гальван

Внутри город тоже дезинфицируют. Два раза в неделю группа примерно из 10 человек обрабатывает улицы и дома.

Продукты и медикаменты доставляют две женщины. Они работают по 11 часов в день и рады реакции других граждан. «Жители очень счастливы, потому что им не нужно выходить на улицу», — рассказала одна из них.

А для того, чтобы детям не было скучно на изоляции, власти оснастили два автомобиля музыкальным и световым оборудованием. «Чтобы дети могли выходить на балконы и наблюдать за ними», — так пояснил эту инициативу мэр города.

В городе есть 19 баров и ресторанов, которые зависят только от туристов. Чтобы они не закрылись, власти покроют их расходы на электричество, воду, а также заплатят за них налоги. Эти меры ввели и для других местных предприятий. Но если ситуация с пандемией коронавируса не улучшится — городу понадобится помощь региональных или федеральных властей.

#covid19 #испания

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7 комментариев
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Spect

1

Япония живёт как обычно и всё норм

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Поздний торшер

Spect
0

Ну у японцев другая культура. У них все дезинфицируют и везде все чисто.  

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Последний Макс

1

И до них доберётся, вопрос времени лишь. В конечном итоге получится вот так: 

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Современный велосипед

0

понаехать надо

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Yuri Miller

0

Ах теперь у них не будет коллективного иммунитета, один приедет и заразит всех и будет вспышка. Ой проблеск.

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Litnikov Danil

0

Глава города называет эти меры эффективным от 20 до 80%, но главным считает — уверенность в этих мерах.

Процентов чего?

Внутри город тоже дезинфицируют. Два раза в неделю группа примерно из 10 человек обрабатывает улицы и дома.

Нахуя?

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Комплексный бокал

0

через 10 лет 

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