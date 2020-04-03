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Два раза в неделю город дезинфицируют, а продукты и лекарства разносят два человека.
Населённый пункт на юге Испании Саара-де-ла-Сьерра ещё 18 марта изолировался и прогнал всех туристов. С того момента в этом небольшом городе не выявили ни одного заражённого, а в стране зафиксировали более 100 тысяч случаев заряжения Covid-19. Об этом рассказал телеканал CNN.
Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, в этот же день мэр города Сантьяго Гальван заблокировал все въезды в населённый пункт, кроме одного. Глава города также рассказал, что в первые дни после введения ограничений властям пришлось «прогнать французских и немецких туристов», которые не знали о принятых мерах.
В Саара-де-ла-Сьерра проживают около 1,4 тысячи человек. Почти четверть жителей — старше 65 лет, а в доме престарелых находятся ещё более 30 человек. Местные власти называют «хорошим знаком», что с момента введения ограничений в городе не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, хотя в ближайших населённых пунктах такие случаи были.
Единственный въезд в город охраняет полицейский, а двое мужчин в защитных костюмах дезинфицируют проезжающие автомобили.
Глава города называет эти меры эффективными для борьбы с коронавирусом от 20 до 80%, но главным считает — уверенность в этих мерах.
Внутри город тоже дезинфицируют. Два раза в неделю группа примерно из 10 человек обрабатывает улицы и дома.
Продукты и медикаменты доставляют две женщины. Они работают по 11 часов в день и рады реакции других граждан. «Жители очень счастливы, потому что им не нужно выходить на улицу», — рассказала одна из них.
А для того, чтобы детям не было скучно на изоляции, власти оснастили два автомобиля музыкальным и световым оборудованием. «Чтобы дети могли выходить на балконы и наблюдать за ними», — так пояснил эту инициативу мэр города.
В городе есть 19 баров и ресторанов, которые зависят только от туристов. Чтобы они не закрылись, власти покроют их расходы на электричество, воду, а также заплатят за них налоги. Эти меры ввели и для других местных предприятий. Но если ситуация с пандемией коронавируса не улучшится — городу понадобится помощь региональных или федеральных властей.
Япония живёт как обычно и всё норм
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Ну у японцев другая культура. У них все дезинфицируют и везде все чисто.
Ах теперь у них не будет коллективного иммунитета, один приедет и заразит всех и будет вспышка. Ой проблеск.
Глава города называет эти меры эффективным от 20 до 80%, но главным считает — уверенность в этих мерах.
Процентов чего?
Внутри город тоже дезинфицируют. Два раза в неделю группа примерно из 10 человек обрабатывает улицы и дома.
Нахуя?