По словам медиков, для лечения вирусной пневмонии нужен кислород. Но в палаты больницы он не проведён.

В закладки Аудио

Видео «Фонтанки»

Врачи Покровской больницы в Петербурге, которую накануне перепрофилировали на работу с больными с пневмониями, пожаловались на отсутствие средств защиты от коронавируса. Об этом рассказала «Фонтанка».

Медики объяснили, что руководство больницы выделяет на одно отделение только один-два комплекта защиты. Они считают, что работать «в таких незащищённых условиях» невозможно, так как «от заражения не застрахован никто».

Врачи рассказали, что просили у руководства средства защиты, которые есть у больницы. Но им отказали. «На отделение выделяется один-два респиратора, этого явно не достаточно», — добавили они.

Наше руководство пообещало разобраться с теми, кто жалуется. Но мы не боимся. Наши жизни, жизни наших близких людей нам тоже дороги. Каждый из нас имеет семью, каждый из нас возвращается после смены домой. И мы хотим вернуться, во-первых, на работу здоровыми, а во-вторых, чтобы были здоровы наши близкие и дорогие нам люди. обращение врачей Покровской больницы в Петербурге

Медики также объяснили, что для лечения больных с вирусной пневмонией нужен кислород. Но он не проведён в палаты Покровской больницы. «Мы хотим, чтобы нам предоставили кислородные баллоны или провели кислород», — попросили они.

Мы лечим и будем лечить наших пациентов. Но у нас единственная просьба, помогите нам, обеспечьте нас средствами безопасности, чтобы мы сами не стали заразными. И какими-нибудь, не будем говорить о высокоспецифичных, препаратами, которые необходимы в таких условиях. обращение врачей Покровской больницы в Петербурге

В комитете по здравоохранению Петербурга пообещали «Фонтанке» прокомментировать эту ситуацию позднее. Но главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина отвергла заявления сотрудников о том, что им не хватает средств защиты. «То, что они там рассказывают, — это неправда», — заявила она.

31 марта «Медуза» опубликовала рассказы врачей о серьёзных проблемах, с которыми столкнулась российская система здравоохранения после пандемии коронавирусной инфекции Covid-19: