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По словам медиков, для лечения вирусной пневмонии нужен кислород. Но в палаты больницы он не проведён.
Врачи Покровской больницы в Петербурге, которую накануне перепрофилировали на работу с больными с пневмониями, пожаловались на отсутствие средств защиты от коронавируса. Об этом рассказала «Фонтанка».
Медики объяснили, что руководство больницы выделяет на одно отделение только один-два комплекта защиты. Они считают, что работать «в таких незащищённых условиях» невозможно, так как «от заражения не застрахован никто».
Врачи рассказали, что просили у руководства средства защиты, которые есть у больницы. Но им отказали. «На отделение выделяется один-два респиратора, этого явно не достаточно», — добавили они.
Медики также объяснили, что для лечения больных с вирусной пневмонией нужен кислород. Но он не проведён в палаты Покровской больницы. «Мы хотим, чтобы нам предоставили кислородные баллоны или провели кислород», — попросили они.
В комитете по здравоохранению Петербурга пообещали «Фонтанке» прокомментировать эту ситуацию позднее. Но главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина отвергла заявления сотрудников о том, что им не хватает средств защиты. «То, что они там рассказывают, — это неправда», — заявила она.
31 марта «Медуза» опубликовала рассказы врачей о серьёзных проблемах, с которыми столкнулась российская система здравоохранения после пандемии коронавирусной инфекции Covid-19:
А вы обратили внимание, какую она сделала паузу, перед тем как сказать к кому они обращаются за помощью? "Поэтому сегодня мы обращаемся за помощью... в СМИ". К президенту уже даже и не пытаются апеллировать, но привычка чуть было не сработала) Штош, ждём задержаний и избиений. Предатели Родины должны страдать.
У меня знакомая недавно вызывала скорую в Москве, у нее пневмонию обнаружили. И отвозили в больницу для теста на корону. Рассказывала, что всех больных свозят в одну коморку 4х4 квадрата, они там сидят прижавшись друг к другу, там не заразиться просто нереально. В масках только врачи, пациентам ясен хуй не выдают. Все сидят, друг на друга вплотную кашляют, пердят и чихают. Если кто то хотя бы один зараженный есть - почти гарантированно тебе пизда. Советует - если есть возможность, отказывайтесь от госпитализации. Может конечно не везде так, но в ее случае было так.
Я на другое и не рассчитывал. Поэтому и сидим в глухой изоляции, надеясь что не успели подхватить.
потому что уже все понимают, что дед уже просто поехавший старик, который может только ответственность сваливать. так что врачи молодцы
проблема в том, что не все =(
ну, думаю, экспонента таки уже пошла в ту сторону)
Не хватит. Тут нужно, чтобы в каждую хотя бы вторую семью пришло. Бюджетников может переубедить только полная жопа. А так как они выживают на 20к в месяц - остаётся только жопа в здоровье.
Пытаюсь верить в это. Но не очень получается.
ну вот я в другом посте писала - родители с понедельника вполне себе работают. говорю - а как же указы-хуязы? а всем плевать на указы-хуязы. то есть тот самый великий и мощный, возвративший родной, понимаешь, Крым, тот самый крепящий скрепы, он уже просто говорит в воздух. его не слушают
Что-то мне подсказывает что его и раньше не слушали, просто улюлюкали в толпе вместе со всеми, не особо понимая что вообще происходит. Так и сейчас - стадо порешало. Просто теперь стаду не особо по пути с Володькой, ибо жрать то надо.
Ну, тут не в Путине вопрос, а банально в том, что у людей выбор - рискнуть здоровьем, но не остаться завтра без средств к существованию или не рисковать и почти гарантированно влезать в долги, если еще не.
Тут для многих вопрос живота.
Всех посадить, а потом расстрелять за фейк. Все у нас есть. НТВ обманывать не будет. А этих шарлатанов с их постановочными трюками по заказу госдепа - наказать по всей строгости.
кстати, сегодня одного буесоса смотрел с НТВ, который советовал, чтобы не разжиреть на карантине есть больше рукколы и греческого йогурта. поехавшие как и дед, похоже
А я до этого думал, что чтобы не разжиреть нужно просто избавиться от профицита калорий. А тут оказывается есть больше надо. Какие чудесные и умные люди там работают, это ведь просто потрясающе
В России реально такие глупые врачи? В воздухе столько кислорода, а они жалуются, что он в палаты не проведен.
Дед терпел и им велел. Вот на таких как они такие режимы и держаться. У них даже в мыслях нет что бы начать забастовку, ведь ЗАКОНОМ запрещено бастовать!11
Вы продолжение забыли:
https://www.fontanka.ru/2020/04/03/69069709/
Пиздец, мрази...
да, подумаешь, увеличились случаи пневмонии. Сезонное обострение жеж
Ой это же все не правда, как Соловьиный помет говорил, альянс врачей - враги России
А как аргументировал?
Наше руководство пообещало разобраться с теми, кто жалуется.
единственное, с чем может разобраться "наше руководство"
Мы не отказываемся от работы
И зря. Откажитесь и посмотрите, что будет. Все вместе. На бутылку всех не посадят, а главного врача, который отрицает проблему могут сделать крайним, когда больница окажется парализована хотя бы на пару часов, что будет уроком и для него, и для остальных.
Мы хотим, чтобы нам предоставили кислородные баллоны или провели кислород
Хотите? Ну хотите дальше. Пока вы хотите, нужное оборудование легко улетает в другую страну. А может сами организуйте за свой счет? Если и дальше продолжать жевать сопли на камеру и работать в неподходящих условиях за копейки, врачам не только будут приказывать маски шить, но и закупать оборудование, заниматься ремонтом и прочими не связанными делами. А потом окажется, что и врачей нет, грузчики повсюду.
боятся заразиться внебольничной пневмонией? или как там её
Но у нас единственная просьба, помогите нам, обеспечьте нас средствами безопасности
Ну вот пока у вас никаких политических требований нет, так и будет государство вас иметь
Зато самолеты с медоборудованием улетают в Венесуэлу, Италию, США, Сербию! Гордимся президентом!
Ща некоторые издания напишут, что диды в штыковую на немцев с голыми руками ходили, а эти не могут с вирусом без повязки справиться, такую страну просрали Сталина на них нет
Почему отказываются? Звучит бредово.
Грандиозный утюг
Дословно от одной "здоровье дороже". Мне кажется, это звучит для них как сказка, привыкли к реалиям своей больницы и не верят, что все будет нормально и что заплатят.
А это похоже на правду, может есть инфа или были случаи когда обещают золотые горы, но факту хуем по бороде.
а хрен ли, если тупо больным еле-еле выдают ложку и чашку, не хватает на всех, пусть приносит кто-то. И питьевой воды нет, если некому принести, будешь пить из-под крана, как я. Суп из полоски куриной кожи с макаронами на обед. Об отсутствии элементарных средств гигиены, как мыло и туалетная бумага, я вообще молчу.
И тут 250К, проживание, питание. Они так обсуждали, как будто всерьез даже не рассматривали.
PS но лечат хорошо тем не менее, но вот отсутствие самого необходимого вынесло мозг
Звучит как пиздежь, зная наших людей, за 250к там бы выстроилась очередь.
то, как они потешались над "спасибо" от Путина вчера (в палате все смотрели трансляцию), я б тоже раньше не поверил
Ну на его спасибо всем плевать, главное чтобы не говорил по тв "посадить".
Очевидно что это провокация от Госдепа