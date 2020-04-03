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Артём Мазанов
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«Мы не отказываемся от работы»: врачи из Петербурга записали видеообращение с жалобой на отсутствие средств защиты Материал редакции

По словам медиков, для лечения вирусной пневмонии нужен кислород. Но в палаты больницы он не проведён.

59 комментариев
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Видео «Фонтанки»

Врачи Покровской больницы в Петербурге, которую накануне перепрофилировали на работу с больными с пневмониями, пожаловались на отсутствие средств защиты от коронавируса. Об этом рассказала «Фонтанка».

Медики объяснили, что руководство больницы выделяет на одно отделение только один-два комплекта защиты. Они считают, что работать «в таких незащищённых условиях» невозможно, так как «от заражения не застрахован никто».

Врачи рассказали, что просили у руководства средства защиты, которые есть у больницы. Но им отказали. «На отделение выделяется один-два респиратора, этого явно не достаточно», — добавили они.

Наше руководство пообещало разобраться с теми, кто жалуется.

Но мы не боимся. Наши жизни, жизни наших близких людей нам тоже дороги. Каждый из нас имеет семью, каждый из нас возвращается после смены домой. И мы хотим вернуться, во-первых, на работу здоровыми, а во-вторых, чтобы были здоровы наши близкие и дорогие нам люди.

обращение врачей Покровской больницы в Петербурге

Медики также объяснили, что для лечения больных с вирусной пневмонией нужен кислород. Но он не проведён в палаты Покровской больницы. «Мы хотим, чтобы нам предоставили кислородные баллоны или провели кислород», — попросили они.

Мы лечим и будем лечить наших пациентов. Но у нас единственная просьба, помогите нам, обеспечьте нас средствами безопасности, чтобы мы сами не стали заразными. И какими-нибудь, не будем говорить о высокоспецифичных, препаратами, которые необходимы в таких условиях.

обращение врачей Покровской больницы в Петербурге

В комитете по здравоохранению Петербурга пообещали «Фонтанке» прокомментировать эту ситуацию позднее. Но главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина отвергла заявления сотрудников о том, что им не хватает средств защиты. «То, что они там рассказывают, — это неправда», — заявила она.

31 марта «Медуза» опубликовала рассказы врачей о серьёзных проблемах, с которыми столкнулась российская система здравоохранения после пандемии коронавирусной инфекции Covid-19:

  • Чаще всего врачи жаловались на нехватку или полное отсутствие средств индивидуальной защиты;
  • Медики также рассказали, что в их больницах или нет, или не хватает специальных защитных костюмов для работы с пациентами, у которых наблюдаются симптомы Covid-19;
  • Некоторые врачи пожаловались, что никаких специальных мер защиты не предпринимается, пока анализ не подтвердит коронавирус: изначально пациентов с температурой и другими симптомами осматривают в обычных марлевых повязках.

#новости #covid19 #карантинвроссии #медицина

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59 комментариев
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Уютный Багажник

39

А вы обратили внимание, какую она сделала паузу, перед тем как сказать к кому они обращаются за помощью? "Поэтому сегодня мы обращаемся за помощью... в СМИ". К президенту уже даже и не пытаются апеллировать, но привычка чуть было не сработала) Штош, ждём задержаний и избиений. Предатели Родины должны страдать. 

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Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
8

У меня знакомая недавно вызывала скорую в Москве, у нее пневмонию обнаружили. И отвозили в больницу для теста на корону. Рассказывала, что всех больных свозят в одну коморку 4х4 квадрата, они там сидят прижавшись друг к другу, там не заразиться просто нереально. В масках только врачи, пациентам ясен хуй не выдают. Все сидят, друг на друга вплотную кашляют, пердят и чихают. Если кто то хотя бы один зараженный есть - почти гарантированно тебе пизда. Советует - если есть возможность, отказывайтесь от госпитализации. Может конечно не везде так, но в ее случае было так.

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Уютный Багажник

Арнольд
2

Я на другое и не рассчитывал. Поэтому и сидим в глухой изоляции, надеясь что не успели подхватить. 

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the art of гепард

Уютный
6

потому что уже все понимают, что дед уже просто поехавший старик, который может только ответственность сваливать. так что врачи молодцы

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Dmitry Shiryaev

the
2

проблема в том, что не все =(

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the art of гепард

Dmitry
0

ну, думаю, экспонента таки уже пошла в ту сторону)

Ответить

Dmitry Shiryaev

the
2

Не хватит. Тут нужно, чтобы в каждую хотя бы вторую семью пришло. Бюджетников может переубедить только полная жопа. А так как они выживают на 20к в месяц - остаётся только жопа в здоровье.

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Litnikov Danil

Dmitry
0

жопа в здоровье

🤔

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Artem Kondratev

Dmitry
0

Эпидемия все сейчас подкорректирует.

Ответить

Уютный Багажник

the
0

Пытаюсь верить в это. Но не очень получается. 

Ответить

the art of гепард

Уютный
0

ну вот я в другом посте писала - родители с понедельника вполне себе работают. говорю - а как же указы-хуязы? а всем плевать на указы-хуязы. то есть тот самый великий и мощный, возвративший родной, понимаешь, Крым, тот самый крепящий скрепы, он уже просто говорит в воздух. его не слушают

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Уютный Багажник

the
1

Что-то мне подсказывает что его и раньше не слушали, просто улюлюкали в толпе вместе со всеми, не особо понимая что вообще происходит. Так и сейчас - стадо порешало. Просто теперь стаду не особо по пути с Володькой, ибо жрать то надо. 

Ответить

Artem Kondratev

the
1

Ну, тут не в Путине вопрос, а банально в том, что у людей выбор - рискнуть здоровьем, но не остаться завтра без средств к существованию или не рисковать и почти гарантированно влезать в долги, если еще не.

Тут для многих вопрос живота. 

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

the
0

все понимают

Ну если почитать комментарии в таких группах как "RT на русском","Уполномочен заявить", "Антимайдан" или "США - спонсор мирового терроризма", этот оптимизм мигом улетучивается

Ответить

the art of гепард

ＫＩＢØＵＮＥ
0

у меня и так он сейчас на днище, не хочу усугублятб

Ответить

ouxen

Уютный
2

нужно их на искандеры посадить и в пендосию отправить без обратного билета!

Ответить

Artem Puchkov

ouxen
1

Да, чтобы сгнили на загнивающем Западе! 

Ответить

Уютный Багажник

ouxen
1

Лучше на протоны и сразу в космос!

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

16

Всех посадить, а потом расстрелять за фейк. Все у нас есть. НТВ обманывать не будет. А этих шарлатанов с их постановочными трюками по заказу госдепа - наказать по всей строгости.

Ответить

Sergey Lukianov

Арнольд
7

кстати, сегодня одного буесоса смотрел с НТВ, который советовал, чтобы не разжиреть на карантине есть больше рукколы и греческого йогурта. поехавшие как и дед, похоже

Ответить

Litnikov Danil

Sergey
1

НТВ же, туда других людей не пускают

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Sergey
0

А я до этого думал, что чтобы не разжиреть нужно просто избавиться от профицита калорий. А тут оказывается есть больше надо. Какие чудесные и умные люди там работают, это ведь просто потрясающе

Ответить

Региональный дым

Арнольд
0

Надеюсь, ты сейчас попытался в сарказм, да?

Ответить

Spect

14

В России реально такие глупые врачи? В воздухе столько кислорода, а они жалуются, что он в палаты не проведен.

Ответить

Окончательный историк

11

Мы не отказываемся от работы

А надо было отказаться.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Окончательный
6

Дед терпел и им велел. Вот на таких как они такие режимы и держаться. У них даже в мыслях нет что бы начать забастовку, ведь ЗАКОНОМ запрещено бастовать!11

Ответить

Dmitry Shiryaev

9

Вы продолжение забыли:
https://www.fontanka.ru/2020/04/03/69069709/

@Артём Мазанов 

Ответить

Уютный Багажник

Dmitry
3

Пиздец, мрази...

Ответить

ouxen

Уютный
0

не везут

Ответить

Уютный Багажник

ouxen
0

Даже и не пытаются везти.

Ответить

ouxen

Dmitry
1

хорошо, что всё обошлось! а то враги не дремлют (из НАТО)

Ответить

Dmitry Shiryaev

ouxen
1

да, подумаешь, увеличились случаи пневмонии. Сезонное обострение жеж

Ответить

Artem Puchkov

Dmitry
0

Ну слава Путину!

Ответить

Артём Мазанов

Dmitry
0

Ага, добавляем. Спасибо, упустил

Ответить

Artem Puchkov

6

Ой это же все не правда, как Соловьиный помет говорил, альянс врачей - враги России

Ответить

Litnikov Danil

Artem
0

А как аргументировал?

Ответить

Artem Puchkov

Litnikov
11

Криком и визгом

Ответить

Алексей Шуртин

6

Наше руководство пообещало разобраться с теми, кто жалуется.

единственное, с чем может разобраться "наше руководство"

Ответить

Демократический Артем

5

 Мы не отказываемся от работы

И зря. Откажитесь и посмотрите, что будет. Все вместе. На бутылку всех не посадят, а главного врача, который отрицает проблему могут сделать крайним, когда больница окажется парализована хотя бы на пару часов, что будет уроком и для него, и для остальных.

 Мы хотим, чтобы нам предоставили кислородные баллоны или провели кислород

Хотите? Ну хотите дальше. Пока вы хотите, нужное оборудование легко улетает в другую страну. А может сами организуйте за свой счет? Если и дальше продолжать жевать сопли на камеру и работать в неподходящих условиях за копейки, врачам не только будут приказывать маски шить, но и закупать оборудование, заниматься ремонтом и прочими не связанными делами. А потом окажется, что и врачей нет, грузчики повсюду.

Ответить

ouxen

0

боятся заразиться внебольничной пневмонией? или как там её

Ответить

the art of гепард

ouxen
9

ОРВИ

Ответить

Максим Чистов

3

Но у нас единственная просьба, помогите нам, обеспечьте нас средствами безопасности

Ну вот пока у вас никаких политических требований нет, так и будет государство вас иметь

Ответить

Poe Ghost

2

Снято в павильонах Голливуда на деньги Госдепа.

Ответить

Friday

2

Зато самолеты с медоборудованием улетают в Венесуэлу, Италию, США, Сербию! Гордимся президентом!

Ответить

Нижний интернет

2

Ща некоторые издания напишут, что диды в штыковую на немцев с голыми руками ходили, а эти не могут с вирусом без повязки справиться, такую страну просрали Сталина на них нет

Ответить

Грандиозный утюг

1

Оффтоп. Утром вернулся после недели в подмосковной больнице. Медсестры между собой обсуждают, что им предложили за 250К поработать в Коммунарке (вместо 30К). Смеются и отказываются.

Ответить

Павел Чистяков

Грандиозный
2

Почему отказываются? Звучит бредово.

Ответить

Грандиозный утюг

Павел
3

Дословно от одной "здоровье дороже". Мне кажется, это звучит для них как сказка, привыкли к реалиям своей больницы и не верят, что все будет нормально и что заплатят.

Ответить

Светский космос

Грандиозный
1

А это похоже на правду, может есть инфа или были случаи когда обещают золотые горы, но факту хуем по бороде.

Ответить

Грандиозный утюг

Светский
0

а хрен ли, если тупо больным еле-еле выдают ложку и чашку, не хватает на всех, пусть приносит кто-то. И питьевой воды нет, если некому принести, будешь пить из-под крана, как я. Суп из полоски куриной кожи с макаронами на обед. Об отсутствии элементарных средств гигиены, как мыло и туалетная бумага, я вообще молчу.
И тут 250К, проживание, питание. Они так обсуждали, как будто всерьез даже не рассматривали.

PS но лечат хорошо тем не менее, но вот отсутствие самого необходимого вынесло мозг

Ответить

Почетный спрей

Светский
0

Достаточно погуглить олимпиаду :_)

Ответить

Светский космос

Грандиозный
2

Звучит как пиздежь, зная наших людей, за 250к там бы выстроилась очередь.

Ответить

Грандиозный утюг

Светский
2

то, как они потешались над "спасибо" от Путина вчера (в палате все смотрели трансляцию), я б тоже раньше не поверил

Ответить

Светский космос

Грандиозный
1

Ну на его спасибо всем плевать, главное чтобы не говорил по тв "посадить".

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

Очевидно что это провокация от Госдепа

Ответить

Поздний торшер

Дмитрий
0

Постановочный ролик!

Ответить

Artem Puchkov

0

Фи фсе врети

Ответить

Александр Райский

0

Респект врачам за их мужество

Ответить

🎄 пицца с халапеньо ☃️

0

увольняйтесь нах оттуда

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