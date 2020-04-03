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Артём Мазанов
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«Мы не отказываемся от работы»: врачи петербургской больницы пожаловались на отсутствие средств защиты от коронавируса Материал редакции

По словам медиков, для лечения вирусной пневмонии нужен кислород. Но в палаты больницы он не проведён.

14 комментариев
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Видео «Фонтанки»

Врачи Покровской больницы в Петербурге, которую накануне перепрофилировали на работу с больными с пневмониями, пожаловались на отсутствие средств защиты от коронавируса. Об этом рассказала «Фонтанка».

Медики объяснили, что руководство больницы выделяет на одно отделение только один-два комплекта защиты. Они считают, что работать «в таких незащищённых условиях» невозможно, так как «от заражения не застрахован никто».

Врачи рассказали, что просили у руководства средства защиты, которые есть у больницы. Но им отказали. «На отделение выделяется один-два респиратора, этого явно не достаточно», — добавили они.

Наше руководство пообещало разобраться с теми, кто жалуется.

Но мы не боимся. Наши жизни, жизни наших близких людей нам тоже дороги. Каждый из нас имеет семью, каждый из нас возвращается после смены домой. И мы хотим вернуться, во-первых, на работу здоровыми, а во-вторых, чтобы были здоровы наши близкие и дорогие нам люди.

обращение врачей Покровской больницы в Петербурге

Медики также объяснили, что для лечения больных с вирусной пневмонией нужен кислород. Но он не проведён в палаты Покровской больницы. «Мы хотим, чтобы нам предоставили кислородные баллоны или провели кислород», — попросили они.

Мы лечим и будем лечить наших пациентов. Но у нас единственная просьба, помогите нам, обеспечьте нас средствами безопасности, чтобы мы сами не стали заразными. И какими-нибудь, не будем говорить о высокоспецифичных, препаратами, которые необходимы в таких условиях.

обращение врачей Покровской больницы в Петербурге

В комитете по здравоохранению Петербурга пообещали «Фонтанке» прокомментировать эту ситуацию позднее.

31 марта «Медуза» опубликовала рассказы врачей о серьёзных проблемах, с которыми столкнулась российская система здравоохранения после пандемии коронавирусной инфекции Covid-19:

  • Чаще всего врачи жаловались на нехватку или полное отсутствие средств индивидуальной защиты;
  • Медики также рассказали, что в их больницах или нет, или не хватает специальных защитных костюмов для работы с пациентами, у которых наблюдаются симптомы Covid-19;
  • Некоторые врачи пожаловались, что никаких специальных мер защиты не предпринимается, пока анализ не подтвердит коронавирус: изначально пациентов с температурой и другими симптомами осматривают в обычных марлевых повязках.

#новости #covid19 #карантинвроссии #медицина

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14 комментариев
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Уютный Багажник

4

А вы обратили внимание как она сделал паузу, перед тем как сказать к кому они обращаются за помощью? "Поэтому сегодня мы обращаемся за помощью... в СМИ". К президенту уже даже и не пытаются апеллировать. Ждём задержаний и избиений. Предатели Родины должны страдать. 

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ouxen

Уютный
2

нужно их на искандеры посадить и в пендосию отправить без обратного билета!

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Artem Puchkov

ouxen
1

Да, чтобы сгнили на загнивающем Западе! 

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Уютный Багажник

ouxen
0

Лучше на протоны и сразу в космос!

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Арнольд Герасимович Дыня

4

Всех посадить, а потом расстрелять за фейк. Все у нас есть. НТВ обманывать не будет. А этих шарлатанов с их постановочными трюками по заказу госдепа - наказать по всей строгости.

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Artem Puchkov

3

Ой это же все не правда, как Соловьиный помет говорил, альянс врачей - враги России

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Окончательный историк

1

Мы не отказываемся от работы

А надо было отказаться.

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Spect

1

В России реально такие глупые врачи? В воздухе столько кислорода, а они жалуются, что он в палаты не проведен.

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ouxen

0

боятся заразиться внебольничной пневмонией? или как там её

Ответить

the art of гепард

ouxen
2

ОРВИ

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Дмитрий Алексеевич

0

Очевидно что это провокация от Госдепа

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Поздний торшер

Дмитрий
0

Постановочный ролик!

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Artem Puchkov

0

Фи фсе врети

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Dmitry Shiryaev

0

Вы продолжение забыли:
https://www.fontanka.ru/2020/04/03/69069709/

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