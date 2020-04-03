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По словам медиков, для лечения вирусной пневмонии нужен кислород. Но в палаты больницы он не проведён.
Врачи Покровской больницы в Петербурге, которую накануне перепрофилировали на работу с больными с пневмониями, пожаловались на отсутствие средств защиты от коронавируса. Об этом рассказала «Фонтанка».
Медики объяснили, что руководство больницы выделяет на одно отделение только один-два комплекта защиты. Они считают, что работать «в таких незащищённых условиях» невозможно, так как «от заражения не застрахован никто».
Врачи рассказали, что просили у руководства средства защиты, которые есть у больницы. Но им отказали. «На отделение выделяется один-два респиратора, этого явно не достаточно», — добавили они.
Медики также объяснили, что для лечения больных с вирусной пневмонией нужен кислород. Но он не проведён в палаты Покровской больницы. «Мы хотим, чтобы нам предоставили кислородные баллоны или провели кислород», — попросили они.
В комитете по здравоохранению Петербурга пообещали «Фонтанке» прокомментировать эту ситуацию позднее.
31 марта «Медуза» опубликовала рассказы врачей о серьёзных проблемах, с которыми столкнулась российская система здравоохранения после пандемии коронавирусной инфекции Covid-19:
А вы обратили внимание как она сделал паузу, перед тем как сказать к кому они обращаются за помощью? "Поэтому сегодня мы обращаемся за помощью... в СМИ". К президенту уже даже и не пытаются апеллировать. Ждём задержаний и избиений. Предатели Родины должны страдать.
Всех посадить, а потом расстрелять за фейк. Все у нас есть. НТВ обманывать не будет. А этих шарлатанов с их постановочными трюками по заказу госдепа - наказать по всей строгости.
Ой это же все не правда, как Соловьиный помет говорил, альянс врачей - враги России
В России реально такие глупые врачи? В воздухе столько кислорода, а они жалуются, что он в палаты не проведен.
боятся заразиться внебольничной пневмонией? или как там её
Очевидно что это провокация от Госдепа