Наше руководство пообещало разобраться с теми, кто жалуется.

Но мы не боимся. Наши жизни, жизни наших близких людей нам тоже дороги. Каждый из нас имеет семью, каждый из нас возвращается после смены домой. И мы хотим вернуться, во-первых, на работу здоровыми, а во-вторых, чтобы были здоровы наши близкие и дорогие нам люди.