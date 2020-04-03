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Артём Мазанов
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Что нужно будет делать, если в России введут режим ЧС — правительство утвердило эти правила Материал редакции

Правила ввели и для режима повышенной готовности, который уже действует в России. Гражданам нужно носить при себе документ, удостоверяющий личность, и при наличии пропуск.

18 комментариев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил «обязательные правила» поведения во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ опубликовали на портале правовой информации.

В документе указано, что при получении сигнала об угрозе возникновения или возникновении ЧС, граждане должны немедленно ознакомиться с алгоритмом действий, а если такой возможности нет: обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу муниципального образования или по номеру «112».

Согласно утверждённым правилам, при введении режима повышенной готовности или ЧС россияне обязаны:

  • Соблюдать общественный порядок и законы;
  • «Выполнять законные требования руководителя ликвидации ЧС, представителей экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС»;
  • При получении инструкций от уполномоченных должностных лиц, в том числе через СМИ или операторов связи, эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС или из зоны ЧС, а также использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
  • Иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных лиц документ, удостоверяющий личность, а также при наличии документы, дающие право не соблюдать ряд ограничительных мер.

При угрозе возникновения или возникновении ЧС россиянам запрещено:

  • Создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта;
  • Заходить за ограждения, обозначающие зону ЧС или иную опасную зону;
  • «Осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью»;
  • Распространять фейки об угрозе возникновения или возникновении ЧC.

19 марта на всей территории России из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности. 1 апреля Путин разрешил правительству вводить режим чрезвычайной ситуации.

#новости #карантинвроссии #covid19

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18 комментариев
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Serge Demichev

11

Вы должны, вы должны.. А вы что блеать должны? 

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Андрюха Глушков

Serge
6

Если они введут режим ЧС, то они дохуя кому что должны будут, поэтому нихрена и не вводится и не будет вводиться 

Ответить

Serge Demichev

Андрюха
1

В том и дело, очень показательная история. В нормальных странах населению помогают, а нам как всегда хуй. Зато мы всех победили, когда-то.

Ответить

Neo

Андрюха
0

лопнет пузырь

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Yuri Miller

1

Короче когда скажут, эвакуируйтесь из России, а то чиновникам место отбираете.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Yuri
22

я готов эвакуироваться на загнивающий запад или в неотёсанную Европу, лишь бы моя немытая Россия осталась сильной!

Ответить

Дмитрий Городских

НечеловеческаяЛ…
4

*немытой

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Дмитрий
0

"моя немытая Россия", вы предлагаете писать "моя немытой Россия" ?

Ответить

Дмитрий Городских

НечеловеческаяЛ…
1

*осталась немытой

Ответить

НечеловеческаяЛо

Дмитрий
0

если так, то вероятно, но афтор я, я так вижу :)

Ответить

Artem Puchkov

НечеловеческаяЛ…
1

заранее помог правительству

Ответить

Kirill Makeev

НечеловеческаяЛ…
0

+1

Ответить

Danila Romanov

НечеловеческаяЛ…
0

ты там максимум мусор с улиц убирать будешь

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Danila
0

Володя, перелогинься!

Ответить

Словесный Интервент

1

По-моему мы всегда живём в режиме ЧС, судя по правилам. 

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Андрей Николаевич

0
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r0manov #LetsplaySpb

0

Я вот одно не пойму. Государству реально поебать на людей, или они просто придуряются? Я ипшник, я сам себе за плачу. Сейчас бизнес встал, и деньги заканчиваются. Где, блять, мне взять средства на существования??

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badResistor

0

Это мягкая подготовка к тому что будет делать страна после пандемии?

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