Правила ввели и для режима повышенной готовности, который уже действует в России. Гражданам нужно носить при себе документ, удостоверяющий личность, и при наличии пропуск.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил «обязательные правила» поведения во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ опубликовали на портале правовой информации.

В документе указано, что при получении сигнала об угрозе возникновения или возникновении ЧС, граждане должны немедленно ознакомиться с алгоритмом действий, а если такой возможности нет: обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу муниципального образования или по номеру «112».

Согласно утверждённым правилам, при введении режима повышенной готовности или ЧС россияне обязаны:

Соблюдать общественный порядок и законы;

«Выполнять законные требования руководителя ликвидации ЧС, представителей экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС»;



При получении инструкций от уполномоченных должностных лиц, в том числе через СМИ или операторов связи, эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС или из зоны ЧС, а также использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;



Иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных лиц документ, удостоверяющий личность, а также при наличии документы, дающие право не соблюдать ряд ограничительных мер.



При угрозе возникновения или возникновении ЧС россиянам запрещено:

Создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта;

Заходить за ограждения, обозначающие зону ЧС или иную опасную зону;

«Осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью»;

Распространять фейки об угрозе возникновения или возникновении ЧC.

