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Правила ввели и для режима повышенной готовности, который уже действует в России. Гражданам нужно носить при себе документ, удостоверяющий личность, и при наличии пропуск.
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил «обязательные правила» поведения во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ опубликовали на портале правовой информации.
В документе указано, что при получении сигнала об угрозе возникновения или возникновении ЧС, граждане должны немедленно ознакомиться с алгоритмом действий, а если такой возможности нет: обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу муниципального образования или по номеру «112».
Согласно утверждённым правилам, при введении режима повышенной готовности или ЧС россияне обязаны:
При угрозе возникновения или возникновении ЧС россиянам запрещено:
19 марта на всей территории России из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности. 1 апреля Путин разрешил правительству вводить режим чрезвычайной ситуации.
Вы должны, вы должны.. А вы что блеать должны?
Если они введут режим ЧС, то они дохуя кому что должны будут, поэтому нихрена и не вводится и не будет вводиться
В том и дело, очень показательная история. В нормальных странах населению помогают, а нам как всегда хуй. Зато мы всех победили, когда-то.
Короче когда скажут, эвакуируйтесь из России, а то чиновникам место отбираете.
я готов эвакуироваться на загнивающий запад или в неотёсанную Европу, лишь бы моя немытая Россия осталась сильной!
*немытой
"моя немытая Россия", вы предлагаете писать "моя немытой Россия" ?
*осталась немытой
ты там максимум мусор с улиц убирать будешь
Я вот одно не пойму. Государству реально поебать на людей, или они просто придуряются? Я ипшник, я сам себе за плачу. Сейчас бизнес встал, и деньги заканчиваются. Где, блять, мне взять средства на существования??