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Новости
Аня Бегиашвили
8586

Собянин выступил против финансовой помощи россиянам от государства: «Бизнес должен проявить социальную позицию» Материал редакции

По словам Собянина, если государство выплатит всем деньги, «бюджеты треснут».

211 комментариев
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Сергей Собянин выступил против того, чтобы в «нерабочий» месяц оказать россиянам финансовую помощь из бюджета. Об этом он заявил в интервью «Первому каналу», которое выйдет вечером третьего апреля.

«Вы знаете, там тоже дискуссия идёт о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — цитирует Собянина РИА «Новости».

Мэр Москвы заявил, что бизнес в этой ситуации «должен проявить свою социальную позицию». В случае необходимости бюджет Москвы сможет увеличить поддержку бизнеса, добавил Собянин, но пока «речь идёт о месяце»: «Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить [сотрудников] по отпускам».

Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Ещё раз повторю: она не такая большая, правда».

Сергей Собянин

2 апреля Владимир Путин в рамках борьбы с распространением Covid-19 продлил «нерабочие» дни с сохранением зарплат до 30 апреля. В большинстве регионов России действует режим всеобщей самоизоляции, закрыты все заведения, кроме аптек и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Предприниматели утверждают, что малый и средний бизнес, который не сможет зарабатывать в течение месяца, но должен будет платить сотрудникам, не переживёт такого кризиса.

«Не с кого брать будет»: на встрече с Путиным…
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#новости #covid19

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211 комментариев
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Spect

118

Нахуя вообще эти триллионные резервные фонды и профициты бюджета, если во время карантина у них «бюджеты треснут» от финансовой помощи??

Ответить

Владислав Сурков

Spect
87

назревает вопрос, а есть ли там вообще деньги 

Ответить

Всевозможный теркин30см

Владислав
17

А вы госдолг США видели?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Всевозможный
1

Там негров линчуют и скреп нет

Ответить

Andre Macareno

Всевозможный
0

нет, я же не китаец (да-да, я знаю, что это избитый мем)

Ответить

Spect

Владислав
7

Приватизация госбюджетов, новый уровень капитализма

Ответить

alexferman

Spect
0

Это суверенный капитализм, чоб вы понимали))

Ответить

Дмитрий Алексеевич

alexferman
1

* суверенная демократия

Ответить

Предвыборный

Дмитрий
0

* суеверная

Ответить

Насущные Проблемы

Spect
0

*рашкизма

Ответить

Nikolay T

Владислав
4

Деньги может и есть, но вы всё равно держитесь, удачи вам, хорошего настроения 👍🏻

Ответить

Андрей Рядькин

Spect
24

что плитку перекладывать по три раза и деревья на тверской сажать за 240к за штуку. И развязок побольше чтобы пробки двигать от одного перекрестка к другому 

Ответить

Poe Ghost

Spect
9
Ответить

Spect

Poe
–4

Есть

Ответить

Poe Ghost

Spect
7

Ну, камон, не душни, пожалуйста.

Ответить

Света Воронова

Spect
4

Для того, чтоб помогать Сечиным и Дерипаскам, разве нет?

Ответить

Рома Александрович

Spect
1

Наверное подозревают, что самое худшее еще, возможно, впереди, а росгвардию и омон тоже кормить чем-то нужно. Тут важно думать наперед.

Ответить

Yuri Miller

Spect
0

Он треснул уже от своего профицита, растолстел досмерти и был похоронен, а то и кремирован) А его прах развеяли над рекой Изар.

Ответить

Магомед Шереметьев

Spect
0

Тем более что медицина это 5-10% расходов. В основном всё идёт в росгвардию

Ответить

Романелло Кивогенс

Spect
0
Ответить

Alex Macher

Spect
–2

Так подели на 140 миллионов населения, там выйдет тысяч 50, если фонд растратить. Это в лучшем случае три зарплаты в регионе у уборщицы.

Ответить

Artemios Malatesta

Alex
0

130к на нос получится, если от совокупных резервов, но государство может и в дефицит уходить при желании. Проблема только в отсутствии желания и наплевательстве на плебс.

Ответить

Насущные Проблемы

40

Что происходит вообще? Почему Собянин делает такие высказывания? Он президент? Где дед вообще?

Ответить

alexferman

Насущные
13

Ded is dead, baby

Ответить

Административный ключ

Насущные
3

@Ded Pihto 

Ответить

Насущные Проблемы

Административный
10

Я про другого. Этот пусть спит. Заебал.

Ответить

Предвыборный татарин

Насущные
3

Дед самоизолировался

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Насущные
1

Деда устал тупо. Отстаньте от деда

Ответить

Предвыборный татарин

Дмитрий
4

Пусть сначала он от нас отстанет

Ответить

alexferman

Дмитрий
0

Вот бедняга. Предлагаю отправить его на постоянный отдых. Мы ж не звери.

Ответить

Konstantin Koremin

alexferman
0

Нужно построить зиккурат

Ответить

Многие лолипоп

Konstantin
1
Ответить

Litnikov Danil

Насущные
2

Хороший вопрос кстати, ФНБ уж точно не в подчинении Собянина, однако смотри, имеет смелость на заявления

Ответить

Романелло Кивогенс

Насущные
1

"Вы знаете, там тоже дискуссия идёт о том, что Деду надо немедленно со всеми поговорить. Это тоже неправильно. Дед треснет".

Ответить

Рома Александрович

Насущные
0

У того рейтинг в минуса ушел. Хилится пока

Ответить

Дмитрий Чернышов

Рома
0

Зато, когда всё закончится, вылезет из своей дыры и громко скажет - "Мы победили! Ура!"

Ответить

Ilya Grigöryev

Насущные
0

да, кстати. заявление не по чину малеха

Ответить

Комплексный бокал

Насущные
0

Я так понял, все регионы сами выбирают какую помощь будут оказывать 

Ответить

Телевизионный Даниль

Комплексный
0

Посредством барабана из Поля Чудес.

Ответить

Eduard Vakhitov

Комплексный
0

В регионах нет денег. Всё в Федеральный Бюджет забирают

Ответить

Комплексный бокал

Eduard
0

Было бы желание.

Ответить

Евгений Большаков

Насущные
0

на карантине. Не зря сразу после того, как объявили что главврач Коммунарки заразился, Он резко перевел все совещания на видео-связь, хотя и совет безопасности, и все прочие по-прежнему собираются на совещания все вместе.

Ответить

Litnikov Danil

Евгений
0

Почему не объявили явно, Меркель вон не стесняется

Ответить

Abram Dikoy

Litnikov
0

Нужно образ держать

Ответить

Litnikov Danil

Abram
0

Образ поехавшего деда?

Ответить

Abram Dikoy

Litnikov
0

Неустрашимого

Ответить

Litnikov Danil

Abram
0
Ответить

Антон Курочкин

Насущные
0

Потому что дед может мочить в сортирах, а для непопулярных решений и слов есть марионетки на оверпрайсе.

Ответить

Eldar

Насущные
0

Он просто мнение высказал. Это не официальная позиция кремля.

Ответить

Рустам Шакуров

28

Идите как вы найух сергей семенович. Вот когда пройдет пандемия - на мои налоги можете не рассчитывать. Я посмотрю какие страны больше всего поддерживали граждан и бизнес - туда и начну переносить свой бизнес.

Ответить

Константин Дмитриевич

Рустам
–10

Зачем тем странам твоя пивнуха?)

Ответить

Предвыборный татарин

23

Если заплатить - треснут бюджеты, если не заплатить - рожа. Что же выбрать...

Ответить

Владислав Сурков

Предвыборный
2

жопу

Ответить

Shlomo Goldenberg

20

Значит и им нужно так же отвечать - если я выплачу налоги, бюджеты треснут. Идите нахуй, хорошего вам настроения 

Ответить

Sergey Volkov

Shlomo
0

думаю так и будет через пару месяцев

Ответить

Shlomo Goldenberg

Sergey
0

А между тем, на контрасте, во Франции мелким бизнесам сейчас дают поблажки, какие-то выплаты (у бухгалтера надо будет узнать) и безпроцентные кредиты

Ответить

Sergey Volkov

Shlomo
2

аналогично и в Германии, если верить этому челику

Ответить

Максим Чистов

Sergey
1

ага https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/2934747839881163

Ответить

Yuri Miller

Sergey
1

А что, вопрос веры? Зайди на сайт правительства Германии и всё узри своими же очами

Ответить

Sergey Volkov

Yuri
0

лично у меня нет, просто бывают люди, которые могут сказать что это все антипропаганда нашего государства драгоценного

Ответить

Без Имени

Shlomo
0

Вообще то у нас тоже на полгода выплату налогов отсрочили

Ответить

Brumik Lodička

20
Ответить

Litnikov Danil

Brumik
0

Может эта сраная газетенка сформулировать, что же конкретно вызвало одобрение

Ответить

Романелло Кивогенс

Litnikov
0

К самому "Взгляду" претензии в данном случае вряд ли могут быть, он лишь транслирует точку зрения ВЦИОМ. А вот к последним вопросы есть. Писал об этом ещё вчера, выражая сомнения по поводу достоверности предоставляемых ими цифр:
https://tjournal.ru/internet/155758-putin-vozlozhil-otvetstvennost-v-borbe-s-covid-19-na-regiony-v-socsetyah-poschitali-eto-sikvelom-rechi-vy-derzhites-tam?comment=3252829

И это ещё после первого обращения. Сегодня же они и вовсе превзошли себя:
02 апреля 2020 года Владимир Путин вновь обратился к гражданам России в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Показатель одобрения деятельности Президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 72%. Уровень доверия также вырос и составил 74%.

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10219

Хоть стой, хоть падай. Я так понимаю, теперь индекс доверия к президенту будет расти после каждого его обращения к народу. Иначе к ВЦИОМУ появится ряд неприятных вопросов уже со стороны власти. Остаётся лишь надеяться, что выступать наш президент будет не слишком часто. В противном случае рейтинг его народного доверия вскоре побьёт показатели времен возвращения Крыма, затем покорит стопроцентный рубеж и остановится лишь на отметке 146%.

Ответить

CommentBot

Романелло
0
Ответить

Litnikov Danil

Романелло
0

Да, я читал твой вчерашний пост.

Просто действительно, это скорее всего расходится с реальностью, никаких даже абстрактных печенек не было озвучено, просто продление режима ХЗ - это в лучшем случае никак не должно повлиять.

Ответить

Важный историк

9

Ебать как заговорили, пидорасы.

Ответить

Насущные Проблемы

Важный
27

Во 1) хуле ты ему сделаешь 2) вовторых пошел нахуй в тетьих 3) что ты ему сделаешь, ты на принудительной самоизоляции.

Ответить

Важный историк

Насущные
1

Во первых, во вторых и в третьих — иди на хуй!

Ответить

Raekwon The Chef

Важный
1

Грубо! 

Ответить

Важный историк

Raekwon
3

И ты иди на хуй!

Ответить

Raekwon The Chef

Важный
3

Я бы с радостью, но нужно дома сидеть :с

Ответить

Важный историк

Raekwon
3

Понимаю, дружище!

Ответить

Raekwon The Chef

Важный
2

Давайте все обнимемся, все равно нам еще как минимум месяц придётся тешиться киберобниманиями :(

Ответить

Важный историк

Raekwon
0

Но! Все равно иди на хуй!

Обнял ❤️

Ответить

Айдын Билов

Raekwon
2

как пойти нахуй в домашних условиях, помогает старый дедовский способ ...

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Насущные
2

И вообще в другом городе. За мат извени

Ответить

Важный историк

Дмитрий
0

И ты иди на хуй!

Ответить

Anton Gostev

15

А нахуя вы людям тогда нужны?
Собирать нологи - они тут, обеспечивать жизнедеятельность общество во время кризиса - ой, вон в бизнеса деньги есть, вот они и должны

Ответить

Студенческий спрей

12

Держитесь, хорошего настроения и не болейте.
Всё по заветам Димона.

Ответить

Yuri Miller

Студенческий
4

Верните Димона, в 2010 жилось лучше. Зарплата была 1000 долларов, а теперь 500 ))

Ответить

Litnikov Danil

Yuri
5

Теперь нет

Ответить

Yuri Miller

Litnikov
0

Не знаю, работы куча навалила. Слава Фрилансу на удалёнке. Лучше бомжевания-на-помойке.

Ответить

Litnikov Danil

Yuri
2

Ну, например, я всерьез опасаюсь что в мае, когда закончится (?) карантин, поблизости найдется хоть одна парикмахерская

Ответить

Yuri Miller

Litnikov
–3

Найди себе друга и научи его стричь, стригите друг друга. Машинки продаются. Без шуток, мы базово умеем стричь, выглядит конечно немодно, но волосы укорачивает.

Ответить

Yuri Miller

Yuri
1

Да зачто минусы, извращенцы! Нормально говорю стричь! Обычной парикмахерской машинкой же.

Ответить

всратом

Yuri
1

Обколются своими машинками и стригут друг друга в головы

Ответить

Litnikov Danil

Yuri
0

Все потенциальные друзья пока шарахаются от других людей, видимо процесс обучения придется делать интенсивом в день подстрижки.

Но вообще я не только про парикмахерские

Ответить

Константин

Litnikov
0

Открываться будут как грибы после дождя, по вашему это какой то сложный бизнес, требующий особых условий?

Ответить

Litnikov Danil

Констан…
0

Любой бизнес так то сложный, мне будет жаль если знакомый салон распустит сотрудников. Насчет как грибы - ну посмотрим, пока не верится что быстро все к нормальному состоянию вернется

Ответить

Alex Macher

Litnikov
0

Найдется через месяц, когда снимут основные запреты, они же как грибы растут, просто закрывается 90%. Ну а пока есть возможность, можно попробовать побриться на лысо и посмотреть как это выглядит. Пока никто особо не видит. Я вот подумывают об этом, никогда себя лысым не видел.

Ответить

Litnikov Danil

Alex
0

Рекомендую не совсем лысым, а все же хотя бы на тройку, лучше - шестерку.

Ответить

сволочь

13

Интересно, они там понимают, что когда у людей кончится в квартире совсем все, им уже будет не страшно выйти на улицу? Коронавируса можно бояться до тех пор, пока есть еда и свет. А когда кончатся средства к существованию проблема "вдруг заражусь" уйдёт на второй план. А проблема " вдруг заражу" вообще пойдёт нахер. 

Ответить

Процессуальный кран

12

Ещё раз повторю: она не такая большая, правда.

правда-правда

Ответить

Процессуальный кран

Процессуальный
0

чому цитаты не работают

Ответить

bor_vn

Процессуальный
0

чому цитаты не работают

Ты пробел поставил после >
Может из-за этого 

Ответить

Процессуальный кран

bor_vn
1

не, пробел после не ломает цитату.
а вот пробел перед сломал)

Ответить

Yuri Miller

10

Ну хорошо. Тогда отмените налоговые обязанности. За что платить? За инфраструктуру. Инфраструктурой пользоваться де-факто запретили. Тогда идите на три буквы!

Ответить

Йон Эрби

Yuri
0

и счета за жкх на этот месяц)

Ответить

Yuri Miller

Йон
0

ЖКХ можно оставить, но дать на них деньги. Справедливо платить за ресурсы, которые поедаешь. Иначе можно и еду бесплатно в магазине требовать, и бензин на бензоколонке. О Боже, КОММУНИЗМ НАСТУПАЕТ?!

Ответить

Йон Эрби

Yuri
0

ну из гос фонда коммунальным структурам деньги на этот месяц, если людям давать не хотят.

Ответить

Максим Ростокин

7

Доплатились налоги

Ответить

Sergey Feiler

6

Бох поможет 

Ответить

Предвыборный татарин

Sergey
0

Босх

Ответить

Sergey Feiler

Предвыборный
0

Борт 

Ответить

Yuri Miller

Sergey
2

Морг

Ответить

Brumik Lodička

Yuri
3

енштерн

Ответить

Всевозможный

Brumik
2

Его молитвами только и держимся

Ответить

Dmitry Pasyutin

6

Уроды 

Ответить

Евгений Большаков

6

думает он... 
Бизнесу и без выплаты зарплаты сложно будет выжить. 

Ответить

bor_vn

Евгений
0

Может в этом и цель?
Деньги останутся только у олигархов. 
По дешевке скупят полудохлый бизнес, как в  90-е и станут еще богаче. 

Ответить

bor_vn

bor_vn
0

Это же единственный способ заработка, который им известен. 

Ответить

Dmitry Kuzbassov

bor_vn
0

Ну и зачем условному дерипаске куча пивнух или парикмахерских?

Ответить

Brumik Lodička

6

Бюджет: *не трескается*

Жёппы россиян: *трескаются* 

Ответить

Anton Gostev

6

Бизнес должен проявить социальную позицию

Ответить

Насущные Проблемы

Anton
0

Ебать Маэстро пухлым стал. Я аж не узнал.

Ответить

Anton Gostev

Насущные
0

Так ещё и видео довольно давнее - там чаплин рядом стоит.
Что поделать, человек давно в самоизоляции.
Я вон всего 4 месяца просидел, как свинья уже разжирел.

Ответить

Mr. LoveJoy

Anton
0

Понасенков2036 

Ответить

3AHO3A

5

Опять бизнес должен. Государство вообще никому ничего не должно. 

Ответить

bor_vn

3AHO3A
2

Государство не просило вас рожать! 

Ответить

Slow Dimon

bor_vn
0

И бизнес заводить.

Ответить

Влад Мурыгин

5

А плитка у него не треснет ?

Ответить

Slow Dimon

Влад
1

Уже. Пора менять.

Ответить

Юрий Набоков

5

вы там вообще в своем уме, ****

Ответить

Дамир Комбиков

4

Вот это прикол

Ответить

Противный стесняшка

4

Слушайте, а как это так работает вообще? Разве в такой ситуации не должно быть "мы посчитали цифру х, бюджет у не может себе этого позволить тк сейчас деньги идут на а, b, c". Почему вообще какие-то общие вещи вместо конкретных в обращении, яннп

Ответить

Triom Fellox

4

Хотя бы комуналку бы отменили на время карантина, в регионах людям нечем платить, многие живут от зп до зп

Ответить

Олег Ивахнов

4

ЕБАТЬ ТЫ ДОЛБОЕБ БРАТИШКА ЗЕМЛЯ ТЕБЯ ПУХОМ

Ответить

Dmitry Markov

2

Представьте лица долбоебов, которые будут после подобного голосовать за пыньку и его переизбрание на очередные 20 лет

Ответить

Поздний торшер

Dmitry
4

Там все давно проголосовано 

Ответить

Ильнур Султанов

Dmitry
1

У пенсионеров и подпивасов нет малого бизнеса

Ответить

Евгений Большаков

3

у нас, например, производство и реализация товаров. 
1) Сейчас производство остановлено, удалёнку нельзя. Сотрудники все на сдельной оплате, но сейчас всем надо платить.
2) Спрос на продукцию упал до нуля. Даже после окончания "карантина" у населения не будет денег на товар (не первой необходимости). Доход на протяжении еще нескольких месяцев будет очень мал. При этом налоги, аренду, все прочие постоянные расходы никто не отменял, плюс та же зарплата. 

Ответить

Сергей Воробьёв

3
Ответить

Василий Третьюхин

3

А как же сказки про Фонд национального благосостояния? Или речь идёт о благосостоянии чиновников, а не граждан?

Ответить

Влажный Данила

1

 Собянин выступил против финансовой помощи россиянам от государства

Ну тебе это вренется перед выборами, эту цитату будут использовать во всех предвыборных роликах и листовках. 

Ответить

Процессуальный кран

Влажный
5

какими выборами? в россии нет выборов

Ответить

Влажный Данила

Процессуальный
1

Если ты на них не ходишь, это не значит что их нет

Ответить

Процессуальный кран

Влажный
1

окей, легитимность зашкаливает

Ответить

Влажный Данила

Процессуальный
0

Напомню, что в 2013 сам Навальный учавствовал в выборах мера Москвы. И явка составила чуть больше 30%. 
Нет выборов - плохо, есть выборы - никто туда не идет.
Все вам не так)

Ответить

Процессуальный

Влажный
0

есть выборы нет выборов, зачем две такие полярные позиции? ну и что, что было в 2013? а в 2019 на московских выборах что было? в наших реалиях выборы проходят по правилам тех, кто их устраивает. у тебя на глазах конституцию изнасиловали и это одобрил конституционный суд, а ты про выборы тут рассказываешь? какого хуя

Ответить

Влажный Данила

Процесс…
2

 > а в 2019 на московских выборах что было?
Явка составила 21,77% при том, что не смотря на массовые не допуски, там все равно была масса опозиционных кандидатов и плюс к тому же, была возможность, впервые в истории, обкатать Умное голосовани.
И что же сдалало большинство недовольных властью в комментариях? Правильно, остались сидеть дома. 

Вы как блять собрались власть свергать, если даже до соседнего дома на избирательный участок не можете дойти? 
Это риторический вопрос, я знаю ваш метод - тупо ждать, авось само разрулится.

Ответить

Данислав Жуков

Влажный
2

Поддерживаю. Местные любители мемов только умеют острые шуточки шутить, а реальное дело сделать не могут. Мамкины оппозиционеры.

Ответить

Всевозможный

Данислав
0

Уважаемый, Вас из Сколково зачем выпустили?

Ответить

alexferman

Процесс…
2

Практика с умным голосованием показывает, что выборы худо-бедно работают, и взять их под полный контроль у нынешней власти не выходит. А подобным тебе тупорылым уебанам надо вбивать гвоздь в голову за распространение пораженчества и пассивности, которые играют на руку властям.

Ответить

Процессуальный

alexfer…
0

окей, дай бог здоровья вашей практике умного голосования на выборах мэра москвы. нетупорылым неуебанам, играющим по своим правилам в чужой игре с шулерами

Ответить

Административный

Влажный
1

мера Москвы

Ты про высоких или тёмных эльфов?

Ответить

Всевозможный

Влажный
0

Напомню, что в 2016 арестовали губернатора Кировской области Никиту Белых за нихуя (взял в руки пакет с краской). Он, кстати, до сих пор сидит.

Ответить

alexferman

Всевозм…
0

Конечно за нихуя, лол. Разве может "наш человек" брать взятки? XD

Ответить

Всевозможный

alexfer…
0

Ты дело посмотри для начала.Краска была на пакете, в котором были деньги. По правилам облавы краска должна быть на деньгах, чтобы было понятно: подозреваемый явно понимал, что держит в руках деньги. Точно таким же образом можно было нанести краску на дверную ручку такси или поезда.

Ответить

alexferman

Всевозм…
0

Дико сомневаюсь, что ты изучал именно дело, а не схватил отмазки адвокатов и побежал размахивать ими по интернету. Повторюсь: попал под уголовку за взятку - пошёл нахуй, политический труп. Тем более, что отмазки его выглядят как блеянье школьника: то брал деньги, то не брал.

Ответить

Всевозможный

alexfer…
0

попал взятку - пошёл нахуй

"Кря-кря" говорит уточка Медведова

Ответить

alexferman

Всевозм…
0

А я и не предлагаю топить за Медведева. У того хотя бы хватило мозгов вообще никак не отвечать))

Ответить

Илья Гераськин

Всевозм…
0

Ну так Улюкаев тоже очень интересно взятку "брал"

Ответить

Телевизионный Даниль

1

Фонд Национального Благосостояния в долларовом (млрд. $) и рублевом эквивалентах (млрд. р.). Назревает вопрос: каво?

Ответить

Илья Политов

Телевизионный
1

а че это он уменьшаться стал в $ уже в январе-феврале?

Ответить