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что происходит в интернете
По словам Собянина, если государство выплатит всем деньги, «бюджеты треснут».
Сергей Собянин выступил против того, чтобы в «нерабочий» месяц оказать россиянам финансовую помощь из бюджета. Об этом он заявил в интервью «Первому каналу», которое выйдет вечером третьего апреля.
«Вы знаете, там тоже дискуссия идёт о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — цитирует Собянина РИА «Новости».
Мэр Москвы заявил, что бизнес в этой ситуации «должен проявить свою социальную позицию». В случае необходимости бюджет Москвы сможет увеличить поддержку бизнеса, добавил Собянин, но пока «речь идёт о месяце»: «Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить [сотрудников] по отпускам».
2 апреля Владимир Путин в рамках борьбы с распространением Covid-19 продлил «нерабочие» дни с сохранением зарплат до 30 апреля. В большинстве регионов России действует режим всеобщей самоизоляции, закрыты все заведения, кроме аптек и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Предприниматели утверждают, что малый и средний бизнес, который не сможет зарабатывать в течение месяца, но должен будет платить сотрудникам, не переживёт такого кризиса.
Нахуя вообще эти триллионные резервные фонды и профициты бюджета, если во время карантина у них «бюджеты треснут» от финансовой помощи??
назревает вопрос, а есть ли там вообще деньги
Всевозможный теркин30см
А вы госдолг США видели?
Это суверенный капитализм, чоб вы понимали))
* суверенная демократия
что плитку перекладывать по три раза и деревья на тверской сажать за 240к за штуку. И развязок побольше чтобы пробки двигать от одного перекрестка к другому
Наверное подозревают, что самое худшее еще, возможно, впереди, а росгвардию и омон тоже кормить чем-то нужно. Тут важно думать наперед.
Он треснул уже от своего профицита, растолстел досмерти и был похоронен, а то и кремирован) А его прах развеяли над рекой Изар.
Тем более что медицина это 5-10% расходов. В основном всё идёт в росгвардию
Так подели на 140 миллионов населения, там выйдет тысяч 50, если фонд растратить. Это в лучшем случае три зарплаты в регионе у уборщицы.
130к на нос получится, если от совокупных резервов, но государство может и в дефицит уходить при желании. Проблема только в отсутствии желания и наплевательстве на плебс.
Что происходит вообще? Почему Собянин делает такие высказывания? Он президент? Где дед вообще?
Административный ключ
Деда устал тупо. Отстаньте от деда
Вот бедняга. Предлагаю отправить его на постоянный отдых. Мы ж не звери.
Нужно построить зиккурат
Хороший вопрос кстати, ФНБ уж точно не в подчинении Собянина, однако смотри, имеет смелость на заявления
"Вы знаете, там тоже дискуссия идёт о том, что Деду надо немедленно со всеми поговорить. Это тоже неправильно. Дед треснет".
У того рейтинг в минуса ушел. Хилится пока
Зато, когда всё закончится, вылезет из своей дыры и громко скажет - "Мы победили! Ура!"
Комплексный бокал
Я так понял, все регионы сами выбирают какую помощь будут оказывать
В регионах нет денег. Всё в Федеральный Бюджет забирают
на карантине. Не зря сразу после того, как объявили что главврач Коммунарки заразился, Он резко перевел все совещания на видео-связь, хотя и совет безопасности, и все прочие по-прежнему собираются на совещания все вместе.
Почему не объявили явно, Меркель вон не стесняется
Нужно образ держать
Образ поехавшего деда?
Потому что дед может мочить в сортирах, а для непопулярных решений и слов есть марионетки на оверпрайсе.
Идите как вы найух сергей семенович. Вот когда пройдет пандемия - на мои налоги можете не рассчитывать. Я посмотрю какие страны больше всего поддерживали граждан и бизнес - туда и начну переносить свой бизнес.
Значит и им нужно так же отвечать - если я выплачу налоги, бюджеты треснут. Идите нахуй, хорошего вам настроения
думаю так и будет через пару месяцев
А между тем, на контрасте, во Франции мелким бизнесам сейчас дают поблажки, какие-то выплаты (у бухгалтера надо будет узнать) и безпроцентные кредиты
аналогично и в Германии, если верить этому челику
А что, вопрос веры? Зайди на сайт правительства Германии и всё узри своими же очами
лично у меня нет, просто бывают люди, которые могут сказать что это все антипропаганда нашего государства драгоценного
Может эта сраная газетенка сформулировать, что же конкретно вызвало одобрение
К самому "Взгляду" претензии в данном случае вряд ли могут быть, он лишь транслирует точку зрения ВЦИОМ. А вот к последним вопросы есть. Писал об этом ещё вчера, выражая сомнения по поводу достоверности предоставляемых ими цифр:
https://tjournal.ru/internet/155758-putin-vozlozhil-otvetstvennost-v-borbe-s-covid-19-na-regiony-v-socsetyah-poschitali-eto-sikvelom-rechi-vy-derzhites-tam?comment=3252829
И это ещё после первого обращения. Сегодня же они и вовсе превзошли себя:
02 апреля 2020 года Владимир Путин вновь обратился к гражданам России в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Показатель одобрения деятельности Президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 72%. Уровень доверия также вырос и составил 74%.
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10219
Хоть стой, хоть падай. Я так понимаю, теперь индекс доверия к президенту будет расти после каждого его обращения к народу. Иначе к ВЦИОМУ появится ряд неприятных вопросов уже со стороны власти. Остаётся лишь надеяться, что выступать наш президент будет не слишком часто. В противном случае рейтинг его народного доверия вскоре побьёт показатели времен возвращения Крыма, затем покорит стопроцентный рубеж и остановится лишь на отметке 146%.
Да, я читал твой вчерашний пост.
Просто действительно, это скорее всего расходится с реальностью, никаких даже абстрактных печенек не было озвучено, просто продление режима ХЗ - это в лучшем случае никак не должно повлиять.
Во 1) хуле ты ему сделаешь 2) вовторых пошел нахуй в тетьих 3) что ты ему сделаешь, ты на принудительной самоизоляции.
Важный историк
Во первых, во вторых и в третьих — иди на хуй!
Грубо!
И ты иди на хуй!
Я бы с радостью, но нужно дома сидеть :с
Понимаю, дружище!
Давайте все обнимемся, все равно нам еще как минимум месяц придётся тешиться киберобниманиями :(
как пойти нахуй в домашних условиях, помогает старый дедовский способ ...
И вообще в другом городе. За мат извени
А нахуя вы людям тогда нужны?
Собирать нологи - они тут, обеспечивать жизнедеятельность общество во время кризиса - ой, вон в бизнеса деньги есть, вот они и должны
Верните Димона, в 2010 жилось лучше. Зарплата была 1000 долларов, а теперь 500 ))
Теперь нет
Не знаю, работы куча навалила. Слава Фрилансу на удалёнке. Лучше бомжевания-на-помойке.
Ну, например, я всерьез опасаюсь что в мае, когда закончится (?) карантин, поблизости найдется хоть одна парикмахерская
Найди себе друга и научи его стричь, стригите друг друга. Машинки продаются. Без шуток, мы базово умеем стричь, выглядит конечно немодно, но волосы укорачивает.
Да зачто минусы, извращенцы! Нормально говорю стричь! Обычной парикмахерской машинкой же.
Все потенциальные друзья пока шарахаются от других людей, видимо процесс обучения придется делать интенсивом в день подстрижки.
Но вообще я не только про парикмахерские
Открываться будут как грибы после дождя, по вашему это какой то сложный бизнес, требующий особых условий?
Любой бизнес так то сложный, мне будет жаль если знакомый салон распустит сотрудников. Насчет как грибы - ну посмотрим, пока не верится что быстро все к нормальному состоянию вернется
Найдется через месяц, когда снимут основные запреты, они же как грибы растут, просто закрывается 90%. Ну а пока есть возможность, можно попробовать побриться на лысо и посмотреть как это выглядит. Пока никто особо не видит. Я вот подумывают об этом, никогда себя лысым не видел.
Рекомендую не совсем лысым, а все же хотя бы на тройку, лучше - шестерку.
Интересно, они там понимают, что когда у людей кончится в квартире совсем все, им уже будет не страшно выйти на улицу? Коронавируса можно бояться до тех пор, пока есть еда и свет. А когда кончатся средства к существованию проблема "вдруг заражусь" уйдёт на второй план. А проблема " вдруг заражу" вообще пойдёт нахер.
Процессуальный кран
чому цитаты не работают
чому цитаты не работают
Ты пробел поставил после >
Может из-за этого
Ну хорошо. Тогда отмените налоговые обязанности. За что платить? За инфраструктуру. Инфраструктурой пользоваться де-факто запретили. Тогда идите на три буквы!
ЖКХ можно оставить, но дать на них деньги. Справедливо платить за ресурсы, которые поедаешь. Иначе можно и еду бесплатно в магазине требовать, и бензин на бензоколонке. О Боже, КОММУНИЗМ НАСТУПАЕТ?!
Бох поможет
Предвыборный татарин
Босх
Борт
Морг
енштерн
думает он...
Бизнесу и без выплаты зарплаты сложно будет выжить.
Бизнес должен проявить социальную позицию
Ебать Маэстро пухлым стал. Я аж не узнал.
Так ещё и видео довольно давнее - там чаплин рядом стоит.
Что поделать, человек давно в самоизоляции.
Я вон всего 4 месяца просидел, как свинья уже разжирел.
Опять бизнес должен. Государство вообще никому ничего не должно.
А плитка у него не треснет ?
Слушайте, а как это так работает вообще? Разве в такой ситуации не должно быть "мы посчитали цифру х, бюджет у не может себе этого позволить тк сейчас деньги идут на а, b, c". Почему вообще какие-то общие вещи вместо конкретных в обращении, яннп
Хотя бы комуналку бы отменили на время карантина, в регионах людям нечем платить, многие живут от зп до зп
Представьте лица долбоебов, которые будут после подобного голосовать за пыньку и его переизбрание на очередные 20 лет
у нас, например, производство и реализация товаров.
1) Сейчас производство остановлено, удалёнку нельзя. Сотрудники все на сдельной оплате, но сейчас всем надо платить.
2) Спрос на продукцию упал до нуля. Даже после окончания "карантина" у населения не будет денег на товар (не первой необходимости). Доход на протяжении еще нескольких месяцев будет очень мал. При этом налоги, аренду, все прочие постоянные расходы никто не отменял, плюс та же зарплата.
А как же сказки про Фонд национального благосостояния? Или речь идёт о благосостоянии чиновников, а не граждан?
какими выборами? в россии нет выборов
Если ты на них не ходишь, это не значит что их нет
окей, легитимность зашкаливает
Напомню, что в 2013 сам Навальный учавствовал в выборах мера Москвы. И явка составила чуть больше 30%.
Нет выборов - плохо, есть выборы - никто туда не идет.
Все вам не так)
Процессуальный
есть выборы нет выборов, зачем две такие полярные позиции? ну и что, что было в 2013? а в 2019 на московских выборах что было? в наших реалиях выборы проходят по правилам тех, кто их устраивает. у тебя на глазах конституцию изнасиловали и это одобрил конституционный суд, а ты про выборы тут рассказываешь? какого хуя
Влажный Данила
> а в 2019 на московских выборах что было?
Явка составила 21,77% при том, что не смотря на массовые не допуски, там все равно была масса опозиционных кандидатов и плюс к тому же, была возможность, впервые в истории, обкатать Умное голосовани.
И что же сдалало большинство недовольных властью в комментариях? Правильно, остались сидеть дома.
Вы как блять собрались власть свергать, если даже до соседнего дома на избирательный участок не можете дойти?
Это риторический вопрос, я знаю ваш метод - тупо ждать, авось само разрулится.
Поддерживаю. Местные любители мемов только умеют острые шуточки шутить, а реальное дело сделать не могут. Мамкины оппозиционеры.
Практика с умным голосованием показывает, что выборы худо-бедно работают, и взять их под полный контроль у нынешней власти не выходит. А подобным тебе тупорылым уебанам надо вбивать гвоздь в голову за распространение пораженчества и пассивности, которые играют на руку властям.
Процессуальный
окей, дай бог здоровья вашей практике умного голосования на выборах мэра москвы. нетупорылым неуебанам, играющим по своим правилам в чужой игре с шулерами
Всевозможный
Напомню, что в 2016 арестовали губернатора Кировской области Никиту Белых за нихуя (взял в руки пакет с краской). Он, кстати, до сих пор сидит.
Конечно за нихуя, лол. Разве может "наш человек" брать взятки? XD
Ты дело посмотри для начала.Краска была на пакете, в котором были деньги. По правилам облавы краска должна быть на деньгах, чтобы было понятно: подозреваемый явно понимал, что держит в руках деньги. Точно таким же образом можно было нанести краску на дверную ручку такси или поезда.
Дико сомневаюсь, что ты изучал именно дело, а не схватил отмазки адвокатов и побежал размахивать ими по интернету. Повторюсь: попал под уголовку за взятку - пошёл нахуй, политический труп. Тем более, что отмазки его выглядят как блеянье школьника: то брал деньги, то не брал.
попал взятку - пошёл нахуй
"Кря-кря" говорит уточка Медведова
А я и не предлагаю топить за Медведева. У того хотя бы хватило мозгов вообще никак не отвечать))