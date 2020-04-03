По словам Собянина, если государство выплатит всем деньги, «бюджеты треснут».

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Сергей Собянин выступил против того, чтобы в «нерабочий» месяц оказать россиянам финансовую помощь из бюджета. Об этом он заявил в интервью «Первому каналу», которое выйдет вечером третьего апреля.

«Вы знаете, там тоже дискуссия идёт о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — цитирует Собянина РИА «Новости».

Мэр Москвы заявил, что бизнес в этой ситуации «должен проявить свою социальную позицию». В случае необходимости бюджет Москвы сможет увеличить поддержку бизнеса, добавил Собянин, но пока «речь идёт о месяце»: «Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить [сотрудников] по отпускам».

Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Ещё раз повторю: она не такая большая, правда». Сергей Собянин