Прямой эфир
Mercedes, кортеж с мигалками и прямые трансляции с молитвой на федеральных каналах.
Патриарх Кирилл проехал по Москве с Божией Матери «Умиление», которую верующие считают чудотворной. Как сообщили в РПЦ, он также призвал молиться об избавлении от «вредоносного поветрия», то есть от коронавирусной инфекции Covid-19.
Сама РПЦ сообщила, что патриарх «совершил объезд Москвы», но это не совсем так. Кирилл толком не покидал центра столицы, «забрав» икону в крестовом Владимирском храме и «отнеся» её в Богоявленский собор в Елохове.
Поездку патриарха по Москве транслировали по федеральным каналам, в том числе по «Cпасу» (принадлежит РПЦ) и «России 24». Кирилл ехал в чёрном Mercedes, в котором его не было видно, а сопровождали его автомобили с мигалками и полицейские.
Во время «объезда» по «Cпасу» бегущей строкой показывали текст молитвы против коронавируса, которую в марте утвердил патриарх.
В соцсетях уже обратили внимание на то, как выглядела «молитва».
По словам очевидцев, из-за «объезда» патриарха возникли пробки. Во время карантина в Москве затруднения на дорогах встречаются особенно редко.
Ты скорей всего не представляешь сколько последователей... Бизнес, ничего личного
Мэрсуха
Музыка бы не помешала...
У меня от таких новостей каждый раз мозг взрывается: они сами-то в это верят? Крестные ходы, КОРТЕЖ блять с иконой, это такой абсурд, что пиздец.
Преступный Денис
Я думаю что искренне верующие священники заканчиваются на уровне церкви захудалого райцентра. Ни один живущий по тем хорошим правилам, которые есть в религии выше не пойдёт, иначе много чего придётся делать вразрез с убеждениями и чем выше, тем этих убеждений меньше. А на уровне сабжа, давно уже ни крохи.
бабусям реально станет спокойнее, каким бы бредом это нам не казалось
они сразу вспомнят, как самолёт с иконой облетел Москву в ВОВ и как немцы ровно по этой линии встали (на самом деле нет)
да и чего удивляться вообще мифическому сознанию, не вчера родилась
Столько надо охраны, чтобы обеспечить защиту от дьявола
Повылезали щеки с под бороды надувать какие они важные крутые и защищенные все такие на чорних мащинах вай уважение
Бля, я думал, что тупее вчерашнего видео не увижу никогда, а вот оно что оказывается....
наши дни. мужик заходит в церковь. встает на колени, поднимает глаза к верху и говорит:
- господи, ладно я. У тебя там-то точно всё в порядке?
Котриарх Педрил
Прошу не вмешивать сюда котов
Административный ключ
А что, токсоплазмоз не позволяет?!
взвизгнул
А если не поможет?
- ебучий случай, кадило забыл
- в елоховке?
- ну, да. таво рот наоборот.
- поедешь обратно?
-походу
-слушай, ну ты там доску зацепи тогда, не впадлу. Уже неделю отогнать не могу
Это ещё довольно скромно по сравнению со старцами на бизнес джетах https://odintsovo.info/news/?id=71873
Получается, жители Бутово, Митино, Жулебино, и других замкадских районов, да и всей Новой Москвы не защищены?
Ничего не понятно. 30 минут видео, но ни Кирилла, ни Умиления.
В машине точно кто-то был?
Ладно, допустим картина чудеса творит.
Ну по такой логике нужно в космос её, чтобы она по орбите круг дала и
весь мир бы исцелился, не?
А тем, кто за МКАД-ом живет теперь и не надеяться?
Обидно
Мне кажется, редкий атеист может нанести бОльший удар по вере, религии, чем такие выкрутасы с кортежами на мерсах и молитвами по ТВ (((
У меня даже бабушка, наиболее воцерковленная в семье, воскликнула: "Ну что за чушь, кому это нужно"
Помню, когда ещё в школе учился, летом подрабатывал и довольный шёл на троллейбус после работы, а из-за этого, прости госпади, священника, весь общественный транспорт перекрыли и пришлось пешком через весь город домой идти. Часа 3 потратил на это дело. С тех пор у меня к нему особая нелюбовь.
Давно тебя не было в уличных гонках
Фаааак! Неужели эти придурки, что лижут зад этому говнюку, воют какие-то заклинания и покупают свечки, еще не поняли что бога нет, иначе он давно уже взорвал бы всю эту шайку жуликов и шарлатанов!!! ААААааа!!!111! куда катится этот мир!