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Сергей Звезда
2410

Патриарх Кирилл проехал по Москве с иконой против коронавируса — как это выглядело Материал редакции

Mercedes, кортеж с мигалками и прямые трансляции с молитвой на федеральных каналах.

59 комментариев
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Патриарх Кирилл проехал по Москве с Божией Матери «Умиление», которую верующие считают чудотворной. Как сообщили в РПЦ, он также призвал молиться об избавлении от «вредоносного поветрия», то есть от коронавирусной инфекции Covid-19.

Сама РПЦ сообщила, что патриарх «совершил объезд Москвы», но это не совсем так. Кирилл толком не покидал центра столицы, «забрав» икону в крестовом Владимирском храме и «отнеся» её в Богоявленский собор в Елохове.

​Откуда патриарх выехал и куда приехал 

Поездку патриарха по Москве транслировали по федеральным каналам, в том числе по «Cпасу» (принадлежит РПЦ) и «России 24». Кирилл ехал в чёрном Mercedes, в котором его не было видно, а сопровождали его автомобили с мигалками и полицейские.

Во время «объезда» по «Cпасу» бегущей строкой показывали текст молитвы против коронавируса, которую в марте утвердил патриарх.

В соцсетях уже обратили внимание на то, как выглядела «молитва».

Liza Fokht @lizafoht
господи как перестать кричать КАК (просто тупо едет машина с иконой по МКАДу и МОЛИТВА бегущей строкой) https://t.co/qfeb7Sz4iB
Настя Кадетова @kadetovaa_
Патриарх Кирилл объезжает Москву с иконой для избавления от коронавируса.
Я так понимаю, коронавирус должен посмотреть на роскошный мерс патриарха, офигеть от его крутости и понять, что зря зашел на чужой район https://t.co/SFGyX1ga6A
Дед Барон (Сиди в свой дом) @BaronDed
2020 год:

Мы:
Cидим на изоляции.

Патриарх Кирилл:
Ездит по МКАДу с иконой, чтобы избавить нас от коронавируса и от лукавого

Телеканал СПАС:
Показывает все это в прямом эфире
Новости. Как есть @nourlnews
Патриарх Кирилл решил спасти Москву от коронавируса. Для этого он объезжает вокруг столицы с иконой. Если будет так же как с ракетами, то лучше не надо https://t.co/FMONd6BviZ

По словам очевидцев, из-за «объезда» патриарха возникли пробки. Во время карантина в Москве затруднения на дорогах встречаются особенно редко.

Блинчиков🔞 @blin4ikoff
На МКАД пробка из-за проезда патриаршего кортежа с иконой https://t.co/ic2emBu3u1
Nadezda @Nadin0127realti
Пробка на МКАДе #самоизоляция такая https://t.co/DguPaQPZvF

#карантинвроссии #религия #covid19

Спасибо за наводку Владислав Сурков
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Это событие исключительной редкости, за 68 лет правления она делала это всего три раза.Трансляция начнется в 20:00 по Лондону (22:00 по Москве)
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59 комментариев
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Скрытый цвет

17

Какой пидор придумал каждому еблану кортеж выделять

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Poe Ghost

Скрытый
29

Обойдёмся без имён.

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Константин Курасов

Скрытый
0

Так-то у него и собственных кортежей достаточно.

Ответить

Рыбий Глаз

Скрытый
0

Ты скорей всего не представляешь сколько последователей... Бизнес, ничего личного

Ответить

Итальянский шмель

18

Кадило крутится, лавеха мутится

Ответить

Константин Курасов

Итальянский
0

Мэрсуха

Ответить

Коренной франт

Константин
0

Не, удалю ка нахуй

Ответить

Рыбий Глаз

17

Музыка бы не помешала...

Ответить

Константин Курасов

Рыбий
0

хорошо пошёл бы ещё  Oligarkh

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Митя Простомолотов

Рыбий
0

блестяще

Ответить

Михаил Подивилов

9

Ебанутым нет покоя (4)

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Максим Шпилёв

9

Подставьте музыку из Бригады

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Неясный Влад

8

как это выглядело

Убого

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Nadya Whatever

7

У меня от таких новостей каждый раз мозг взрывается: они сами-то в это верят? Крестные ходы, КОРТЕЖ блять с иконой, это такой абсурд, что пиздец. 

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Преступный Денис

Nadya
3

Я думаю что искренне верующие священники заканчиваются на уровне церкви захудалого райцентра. Ни один живущий по тем хорошим правилам, которые есть в религии выше не пойдёт, иначе много чего придётся делать вразрез с убеждениями и чем выше, тем этих убеждений меньше. А на уровне сабжа, давно уже ни крохи.

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Brumik Lodička

Nadya
0

+++++++++

Ответить

Константин Курасов

Nadya
0

бабусям реально станет спокойнее, каким бы бредом это нам не казалось
они сразу вспомнят, как самолёт с иконой облетел Москву в ВОВ и как немцы ровно по этой линии встали (на самом деле нет)
да и чего удивляться вообще мифическому сознанию, не вчера родилась

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

5

Столько надо охраны, чтобы обеспечить защиту от дьявола

Ответить

Владислав Сурков

Арнольд
5

пфффф, ты не видел как в чечне от корона вируса защищаются 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Владислав
2

Повылезали щеки с под бороды надувать какие они важные крутые и защищенные все такие на чорних мащинах вай уважение 

Ответить

Митя Простомолотов

3
Ответить

Владислав Сурков

2

@Сергей Звезда москва не пустая если что 

из-за него пробки

Ответить

Сергей Звезда

Владислав
0

фото откуда?

Ответить

Владислав Сурков

Сергей
1

и тд

Блинчиков🔞 @blin4ikoff
На МКАД пробка из-за проезда патриаршего кортежа с иконой https://t.co/ic2emBu3u1
Nadezda @Nadin0127realti
Пробка на МКАДе #самоизоляция такая https://t.co/DguPaQPZvF
Ответить

Dra

Владислав
0

Вот эти вот пробки - это такой карантин в Москве?

Ответить

Владислав Сурков

Dra
0

пятница, все на дачу едут 

Ответить

Паша Цветомузыка

2

Бля, я думал, что тупее вчерашнего видео не увижу никогда, а вот оно что оказывается....

Ответить

Митя Простомолотов

2

божественный перформанс

Ответить

Александр Коржуев

2
Ответить

Митя Простомолотов

Александр
0

наши дни. мужик заходит в церковь. встает на колени, поднимает глаза к верху и говорит:
- господи, ладно я. У тебя там-то точно всё в порядке?

Ответить

the.nightmarez

1

Котриарх Педрил

Ответить

Mr. LoveJoy

the.nightmarez
0

Прошу не вмешивать сюда котов

Ответить

Административный ключ

Mr.
1

А что, токсоплазмоз не позволяет?!

Ответить

Mr. LoveJoy

Административный
0

Хз, я и слов то таких не знаю, "не позволяет"

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

the.nightmarez
0

взвизгнул

Ответить

Коренной франт

Арнольд
0

Взвизгнул Герасимович

Ответить

Litnikov Danil

0

А если не поможет?

Ответить

Скрытый цвет

Litnikov
3

Жаль

Ответить

Коммунальный холод

1

Эта Богородица замедленного действия, через месяц полтора нужно ждать эффекта?

Ответить

Brumik Lodička

1

Вова Гундяев решил обкатать новые мерсы пока все по домам чилятся 

Ответить

D K

1

Ебать, наконец-то дожил до того момента, когда тексты  Сорокина воплотились  наяву🤣🙃

Ответить

Алексей Шуртин

1
Ответить

Митя Простомолотов

1

- ебучий случай, кадило забыл
- в елоховке?
- ну, да. таво рот наоборот.
- поедешь обратно?
-походу
-слушай, ну ты  там доску зацепи тогда, не впадлу. Уже неделю отогнать не могу

Ответить

Варя Березкина

0

Это ещё довольно скромно по сравнению со старцами на бизнес джетах https://odintsovo.info/news/?id=71873

Ответить

Владислав Сурков

Варя
0
Ответить

Yuri Miller

0

Я не понял, почему церковному деятелю приставлено ФСО? Он что, госслужащий?

Ответить

Олег Мельник

0

Получается, жители Бутово, Митино, Жулебино, и других замкадских районов, да и всей Новой Москвы не защищены?

Ответить

Владислав Сурков

Олег
0

москва не росссия 

Ответить

Yuri Miller

Олег
0

фу, замкадское... 

Ответить

Yuri Miller

Олег
0

Когда вышел за предел мкада и тебе сказали "фу, замкадился"

Ответить

Artur Degtev

0

Ничего не понятно. 30 минут видео, но ни Кирилла, ни Умиления.
В машине точно кто-то был?

Ладно, допустим картина чудеса творит.
Ну по такой логике нужно в космос её, чтобы она по орбите круг дала и
весь мир бы исцелился, не?

А тем, кто за МКАД-ом живет теперь и не надеяться?
Обидно

Ответить

Alexander Bulavkin

0

В ново-огорёво на шашлыки

Ответить

Andrey Kharitonov

0

Мне кажется, редкий атеист может нанести бОльший удар по вере, религии, чем такие выкрутасы с кортежами на мерсах и молитвами по ТВ (((

У меня даже бабушка, наиболее воцерковленная в семье, воскликнула: "Ну что за чушь, кому это нужно"

Ответить

ExiLove

0

Помню, когда ещё в школе учился, летом подрабатывал и довольный шёл на троллейбус после работы, а из-за этого, прости госпади, священника, весь общественный транспорт перекрыли и пришлось пешком через весь город домой идти. Часа 3 потратил на это дело. С тех пор у меня к нему особая нелюбовь.

Ответить

Коренной франт

ExiLove
0
Ответить

Alex Fielding

0

Ебанись!

Ответить

Ni Ck

0

Давно тебя не было в уличных гонках

Ответить

Митя Простомолотов

Ni
0

пустые дороги -даже патриарх не смог удержать от соблазна

Ответить

Flow Glow

–1

Фаааак! Неужели эти придурки, что лижут зад этому говнюку, воют какие-то заклинания и покупают свечки, еще не поняли что бога нет, иначе он давно уже взорвал бы всю эту шайку жуликов и шарлатанов!!! ААААааа!!!111! куда катится этот мир!

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