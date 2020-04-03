Mercedes, кортеж с мигалками и прямые трансляции с молитвой на федеральных каналах.

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Патриарх Кирилл проехал по Москве с Божией Матери «Умиление», которую верующие считают чудотворной. Как сообщили в РПЦ, он также призвал молиться об избавлении от «вредоносного поветрия», то есть от коронавирусной инфекции Covid-19.

Сама РПЦ сообщила, что патриарх «совершил объезд Москвы», но это не совсем так. Кирилл толком не покидал центра столицы, «забрав» икону в крестовом Владимирском храме и «отнеся» её в Богоявленский собор в Елохове.

​Откуда патриарх выехал и куда приехал

Поездку патриарха по Москве транслировали по федеральным каналам, в том числе по «Cпасу» (принадлежит РПЦ) и «России 24». Кирилл ехал в чёрном Mercedes, в котором его не было видно, а сопровождали его автомобили с мигалками и полицейские.

Во время «объезда» по «Cпасу» бегущей строкой показывали текст молитвы против коронавируса, которую в марте утвердил патриарх.

В соцсетях уже обратили внимание на то, как выглядела «молитва».

Liza Fokht @lizafoht господи как перестать кричать КАК (просто тупо едет машина с иконой по МКАДу и МОЛИТВА бегущей строкой) https://t.co/qfeb7Sz4iB

Настя Кадетова @kadetovaa_

Я так понимаю, коронавирус должен посмотреть на роскошный мерс патриарха, офигеть от его крутости и понять, что зря зашел на чужой район Патриарх Кирилл объезжает Москву с иконой для избавления от коронавируса.Я так понимаю, коронавирус должен посмотреть на роскошный мерс патриарха, офигеть от его крутости и понять, что зря зашел на чужой район https://t.co/SFGyX1ga6A

Дед Барон (Сиди в свой дом) @BaronDed 2020 год:



Мы:

Cидим на изоляции.



Патриарх Кирилл:

Ездит по МКАДу с иконой, чтобы избавить нас от коронавируса и от лукавого



Телеканал СПАС:

Показывает все это в прямом эфире

Новости. Как есть @nourlnews Патриарх Кирилл решил спасти Москву от коронавируса. Для этого он объезжает вокруг столицы с иконой. Если будет так же как с ракетами, то лучше не надо https://t.co/FMONd6BviZ