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В пятёрку лидеров также вошли Нижний Новгород, Краснодар, Петербург и Казань.
«Яндекс» составил рейтинг российских городов по темпам самоизоляции. Компания сравнила активность людей с их действиями за первую неделю марта, когда ограничений ещё не было. Об этом «Яндекс» рассказал TJ.
Лидером по темпам роста самоизоляции стала Москва. Там средний индекс самоизоляции повысился почти на 3 балла. Далее в рейтинге расположились Нижний Новгород, Краснодар, Петербург и Казань.
Компания также отметила, что во всех городах-миллионниках дороги стали сильно свободнее. На первом месте тут тоже расположилась Москва: там уровень пробок 2 апреля ни разу за день не поднялся до 1 балла. На втором месте по снижению пробок — Воронеж.
Индекс самоимзоялции «Яндекс» запустил 30 марта. Для его расчёта компания использует обезличенные данные об использовании их приложений. Показатели приводят к единой шкале, где 0 соответствует уровню часа пик в типичный будний день, а 5 — показателям, которые обычно бывают глубокой ночью.
3 апреля похожий сервис запустила и Google. Компания начала публиковать отчёты о том, как меняется посещаемость общественных мест в отдельных странах на фоне пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Google предоставляет общую информацию о посещении объектов. Россия не входит в список в стран, где компания анализирует активность.
как они считают, если я не сижу дома и не пользуюсь сервисами яндекса?
Прости, но кроме тебя есть еще пару десятков миллионов пользователей, которых они могут посчитать.
но в РФ почти 180млн сейчас
Значит любые статистические данные должны охватывать все 180 млн?
Считают только по своим сервисам. То есть, точных данных на руках нет
Ладно Мазанов, но чтобы гугл идею из моего поста взял
До 22 апреля чтоб полюбасу самоизолировались все, кто голосовать хотел против
В НЙТаймз было по моему.
Чем богаче город, тем лучше люди самоизолируются.
Так что ничего удивительного