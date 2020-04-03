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Артём Мазанов
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«Яндекс» составил рейтинг российских городов по темпам самоизоляции. На первом месте — Москва Материал редакции

В пятёрку лидеров также вошли Нижний Новгород, Краснодар, Петербург и Казань.

20 комментариев
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​Индекс самоизоляции в Москве  Данные «Яндекса»

«Яндекс» составил рейтинг российских городов по темпам самоизоляции. Компания сравнила активность людей с их действиями за первую неделю марта, когда ограничений ещё не было. Об этом «Яндекс» рассказал TJ.

Лидером по темпам роста самоизоляции стала Москва. Там средний индекс самоизоляции повысился почти на 3 балла. Далее в рейтинге расположились Нижний Новгород, Краснодар, Петербург и Казань.

Компания также отметила, что во всех городах-миллионниках дороги стали сильно свободнее. На первом месте тут тоже расположилась Москва: там уровень пробок 2 апреля ни разу за день не поднялся до 1 балла. На втором месте по снижению пробок — Воронеж.

Индекс самоимзоялции «Яндекс» запустил 30 марта. Для его расчёта компания использует обезличенные данные об использовании их приложений. Показатели приводят к единой шкале, где 0 соответствует уровню часа пик в типичный будний день, а 5 — показателям, которые обычно бывают глубокой ночью.

Индекс самоизоляции российских городов на 2 апреля ​
Средний индекс самоизоляции по всей России 

3 апреля похожий сервис запустила и Google. Компания начала публиковать отчёты о том, как меняется посещаемость общественных мест в отдельных странах на фоне пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Google предоставляет общую информацию о посещении объектов. Россия не входит в список в стран, где компания анализирует активность.

​На графике по американскому штату Калифорния видно, что там посещаемость кафе, ресторанов и ТЦ снизилась на 50%. Люди также на 24% реже ходить на рынки и в аптеки

#новости #яндекс #карантинвроссии #covid19

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20 комментариев
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Litnikov Danil

10

кокомпания 

Норм опечатка

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Владислав Сурков

0

как они считают, если я не сижу дома и не пользуюсь сервисами яндекса? 

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Litnikov Danil

Владислав
5
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Dizzy Dizz

Владислав
1

Прости, но кроме тебя есть еще пару десятков миллионов пользователей, которых они могут посчитать.

Ответить

Владислав Сурков

Dizzy
0

но в РФ почти 180млн сейчас 

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Maksim Kniazev-Bogatyrev

Владислав
0

Значит любые статистические данные должны охватывать все 180 млн?

Ответить

Илья Корнилов

Владислав
0

Считают только по своим сервисам. То есть, точных данных на руках нет

Ответить

Владислав Сурков

Илья
0

ну тогда это средняя температура по больнице 

Ответить

Eugene Gultyaev

Илья
0

Есть такая штука, называется корреляция.

Ответить

Сергей Звезда

Владислав
0

Значит, тебя не считают

Ответить

Комплексный бокал

1

Ладно Мазанов, но чтобы гугл идею из моего поста взял

https://tjournal.ru/155012

Ответить

Taktischer Corgi

0

Всё сервисы Яндекс наладил, только вот индекс самоизоляции остался.

Ответить

Магнитный химик

0

Кокомпания

Ответить

the art of гепард

0

Еее, Нижненовгарат

Ответить

Логический Никита

0

Угадайте откуда яндекс берет статистику.. 

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rossoshmap

0

А где Мухосранск? 

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rossoshmap

0

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Yuri Miller

0

До 22 апреля чтоб полюбасу самоизолировались все, кто голосовать хотел против

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Tim Moore

0

В НЙТаймз было по моему. 
Чем богаче город, тем лучше люди самоизолируются. 

Так что ничего удивительного 

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Eldar

0

И снова гугл пиздит у Яндекса

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