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Дамир Камалетдинов
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Samsung, Honor и Huawei впервые запустили в России бесплатную доставку техники на удалённый ремонт из-за пандемии Материал редакции

Если устройство сломалось во время карантина, компании бесплатно заберут его из дома, отремонтируют в сервисном центре и вернут обратно.

5 комментариев
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Samsung, Huawei и Honor запустили расширили программы ремонта смартфонов и другой техники на период карантина в России. Компании впервые запустили систему дистанционного обслуживания устройств с бесплатной бесконтактной доставкой до сервисных центров и обратно. Об этом TJ рассказали представители Samsung, Huawei и Honor.

Владельцы Samsung на период карантина смогут бесплатно отправить свои устройства в сервисные центры с помощью курьерской службы. К ремонту примут смартфоны, беспроводные наушники и носимые устройства, как по гарантии, так и нет. Перед возвратом устройства обещают продезинфицировать с помощью УФ-ламп и профессиональных средств очистки.

Пользователям, которые не смогут отремонтировать устройства по гарантии из-за коронавируса, компания пообещала дополнительный месяц гарантийного обслуживания после окончания карантина. Чтобы сдать устройство в ремонт достаточно позвонить по телефону единой службы поддержки Samsung 8-800-555-55-55 или оставить заявку на сайте компании.

В Honor и Huawei запустили аналогичные программы обслуживания. Компании обещают бесконтактную бесплатную доставку устройств до сервисных центров и обратно, а также продление гарантии и круглосуточный онлайн-чат службы поддержки.

Владельцы смартфонов смогут воспользоваться удалённым ремонтом до 31 мая по всей стране. При негарантийном случае достаточно оставить заявку на сайте Huawei или Honor, а по гарантии — позвонить по телефонам 8-800-700-16-06 (Huawei) или 8-800-700-16-77 (Honor) .

Компании обещают, что ремонт с учётом доставки займёт от пяти рабочих дней. Даже после окончания карантина услуга останется бесплатной для ремонта устройств по гарантии.

Huawei и Honor также автоматически продлят гарантию на устройства до 31 мая, если её срок истекает в период с 28 марта по 30 мая. Кроме того, компании запустили круглосуточные службы поддержки на официальных сайтах и в WhatsApp.

#смартфоны #технологии #covid19 #новости

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5 комментариев
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Обухов Денис

0

Ждём когда Сяоми подтянется)

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Andre Macareno

0

Honor и Huawei

Но это же один и тот же бренд, как Datsun и Nissan, например...

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Дон Бужарон

Andre
0

Ну да. Как тойота и лексус.

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Комплексный бокал

Дон
0

Как дтф и тж

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Богдан

Andre
0

ну у них вполне может быть разная клиентоориентированность и уровень сервиса

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