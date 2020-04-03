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Это адаптация фрагмента из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». В ролике — плакат «Зачем ты убил бабушку?».
В инстаграме администрации Сочи опубликовали ролик о коронавирусе, призывающий не контактировать с пожилыми родственникам. На это обратил внимание пользователь TJ.
Опубликованное администрацией Сочи видео — адаптация фрагмента из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Ролик начинается со слов «Хочешь съездить в гости к бабушке», дальше показано, как мальчик приходит домой к бабушке, та открывает ему дверь, после чего падает и умирает. В следующем кадре мальчик идёт по улице, а сзади него — люди с плакатом «Зачем ты убил бабушку?». Ролик заканчивается фразой «Оставайтесь дома».
Как рассказал пользователь TJ, ролик удалили спустя полчаса после публикации. О публикации такого видео также сообщили и подписчики сообщества «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
Инстаграм не любит "неудобный" юмор.
В защиту инстаграма, там отличное деление комьюнити и практически непроницаемые мембраны контента. Недавно довёл предложку до такого, что там даже русские блогеры не появляются совсем. Так приятно осознавать, что Инстаграм не считает меня долбоёбом которому гайд и чек-лист можно впарить.
Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка. За всю свою жизнь я не смог огорчить её до смерти. А он - смог!