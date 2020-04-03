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Артём Мазанов
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Власти Сочи опубликовали ролик, где бабушка умирает от коронавируса после встречи с внуком. И удалили Материал редакции

Это адаптация фрагмента из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». В ролике — плакат «Зачем ты убил бабушку?».

12 комментариев
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​Видео пользователя TJ

В инстаграме администрации Сочи опубликовали ролик о коронавирусе, призывающий не контактировать с пожилыми родственникам. На это обратил внимание пользователь TJ.

Опубликованное администрацией Сочи видео — адаптация фрагмента из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Ролик начинается со слов «Хочешь съездить в гости к бабушке», дальше показано, как мальчик приходит домой к бабушке, та открывает ему дверь, после чего падает и умирает. В следующем кадре мальчик идёт по улице, а сзади него — люди с плакатом «Зачем ты убил бабушку?». Ролик заканчивается фразой «Оставайтесь дома».

Как рассказал пользователь TJ, ролик удалили спустя полчаса после публикации. О публикации такого видео также сообщили и подписчики сообщества «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

#новости #covid19 #карантинвроссии #сочи

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12 комментариев
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Процессуальный кран

35

крутой ролик) и фильм збс, чё удалили-то

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Оптимальный Петя

15

Инстаграм не любит "неудобный" юмор. Пора забить на ту помойку с телками, которые меряются у кого ебырь богаче.

Ответить

check-it-out

Оптимальный
2

 Инстаграм не любит "неудобный" юмор.

В защиту инстаграма, там отличное деление комьюнити и практически непроницаемые мембраны контента. Недавно довёл предложку до такого, что там даже русские блогеры не появляются совсем. Так приятно осознавать, что Инстаграм не считает меня долбоёбом которому гайд и чек-лист можно впарить.

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Владислав Сурков

Оптимальный
0

+

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taspadaspo

2

Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка. За всю свою жизнь я не смог огорчить её до смерти. А он - смог!

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Потенциальный теркин30см

2

У белорусов было круче. 

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Михаил Подивилов

1

Непонятно, зачем удалили. Годно же вышло

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Магнитный химик

0

О, надо бы пересмотреть, в детстве смешным очень этот фильм казался

Ответить

Без Имени

0

По моему вполне наглядно

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Shlomo Goldenberg

0

Сцена из фильма, кстати, отличная

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Roman Konchalov

0

М-да, народ слабенький в интернете стал)
Фильм-то детский

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Эмиль Рубанов

0

Прикольный ролик, че они

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