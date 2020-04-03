Опубликованное администрацией Сочи видео — адаптация фрагмента из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Ролик начинается со слов «Хочешь съездить в гости к бабушке», дальше показано, как мальчик приходит домой к бабушке, та открывает ему дверь, после чего падает и умирает. В следующем кадре мальчик идёт по улице, а сзади него — люди с плакатом «Зачем ты убил бабушку?». Ролик заканчивается фразой «Оставайтесь дома».