Причиной стала запись во «ВКонтакте» о заражении инфекцией в петербургской поликлинике.

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В России возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ за распространение ложной информации о коронавирусе. В публикации говорилось о заражении Covid-19 в одной из поликлиник в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Как отметил собеседник издания, по предварительным данным автором публикации стала член территориальной избирательной комиссии в Курортном раойне Анна Шушпанова. Адвокат женщины сообщил журналистам, что сейчас его подзащитная находится в следственном отделе по Курортному району. В управлении СК РФ по Петербургу отказались от комментариев.

1 апреля Владимир Путин одобрил поправки в УК РФ о лишении свободы за распространение ложной информации «об обстоятельства, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий». Теперь за это может грозить штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей или в размере зарплаты сроком от года до 18 месяцев, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до года или лишение свободы на срок до трёх лет.

В разговоре с TJ представители «ВКонтакте» не уточнили, о какой конкретно записи идёт речь. В соцсети напомнили, что выступают против возбуждения уголовных дел за публикации.