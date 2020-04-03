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Новости
Дамир Камалетдинов
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ТАСС: в России завели первое уголовное дело за распространение фейков о коронавирусе Материал редакции

Причиной стала запись во «ВКонтакте» о заражении инфекцией в петербургской поликлинике.

28 комментариев
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В России возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ за распространение ложной информации о коронавирусе. В публикации говорилось о заражении Covid-19 в одной из поликлиник в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Как отметил собеседник издания, по предварительным данным автором публикации стала член территориальной избирательной комиссии в Курортном раойне Анна Шушпанова. Адвокат женщины сообщил журналистам, что сейчас его подзащитная находится в следственном отделе по Курортному району. В управлении СК РФ по Петербургу отказались от комментариев.

1 апреля Владимир Путин одобрил поправки в УК РФ о лишении свободы за распространение ложной информации «об обстоятельства, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий». Теперь за это может грозить штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей или в размере зарплаты сроком от года до 18 месяцев, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до года или лишение свободы на срок до трёх лет.

В разговоре с TJ представители «ВКонтакте» не уточнили, о какой конкретно записи идёт речь. В соцсети напомнили, что выступают против возбуждения уголовных дел за публикации.

Мы выступаем против заведения уголовных дел за публикации в интернете. Бороться с распространением недостоверных новостей можно другими способами. К примеру, мы удаляем такие публикации в рамках мониторинга и по результатам обработки жалоб пользователей и регуляторов.

пресс-служба «ВКонтакте»

#новости #covid19

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28 комментариев
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Промежуточный инструмент

14

Самое время сажать людей за записи в интернете. Они ведь так опасны. 

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Митя Простомолотов

Промежуточный
2

и побольше, в тюрьмах коронавирус не будет лишним, гулять так гулять.

Ответить

Сергей Лукин

Промежуточный
0

Слыш. Сажать не нужно, но штраф впаять не помешает, если она сознательно сделала вброс. 

Ответить

Антон Курочкин

Сергей
0

Не помешает повысить индекс доверия к Гос каналам коммуникации с народом, что бы люди меньше хуйни искали на стороне, а фраза «власти скрывают» воспринималась как бред, а не буднично.

Ответить

Danila Romanov

Промежуточный
0

Из-за них имбирь и лимоны сложно купить. За такое можно и расстреливать.

Ответить

Insaf Basirov

Промежуточный
0

А что нужно делать с теми, кто распространяет вводящую в заблуждение информацию в чрезвычайной ситуации, когда важно слаженное и адекватное поведение всего населения? Блокировать аккаунты? Отключать от сети? Проводить пояснительные беседы?

Ответить

Андрей Худояров

–28

вы там не устали еще путина ругать? совсем уже с ума посходили со своей ненавистью. что плохого в том, что человека штрафуют и угрожают судом за то, что он распространяет фейки о вирусе? это типа нормально выдумывать херню и людей путать? по-моему нет и по-моему в любом нормальном государстве за это должно быть серьезное наказание

Ответить

Eugene Panfilov

Андрей
8

Зарегистрировался 17 минут назад

Ответить

Павел Петрович

Андрей
2

Кто сказал, что она "выдумывала херню и пугала людей"? Сам пост видели?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Андрей
1

Пошел нахуй. Надеюсь Пригожина заразишь, сын портовой шлюхи

Ответить

Vsevolod Leonov

Андрей
0

Вы же понимаете, что на этом сайте вы себя только дискредитируете? =)

Ответить

Больной колос

3

социальное государство в действии, держите ещё пачку моих налогов, чтобы в трудный период ко мне пришли на помощь!

Ответить

Stan Majors

2

Все давно знают, что вк нельзя пользоваться, но ежи продолжают колоться о кактус

Ответить

Андрей Рядькин

0

Ты все-таки про новый iPhone напиши

Ответить

Дамир Камалетдинов

Андрей
1

Нет пока никакого нового айфона

Ответить

Андрей Рядькин

Дамир
0

Ну скринов пол интернета, ну хоть шо нибудь

Ответить

Дамир Камалетдинов

Андрей
1

Скринов чего? Нет пока ничего, ждём выхода устройства. Смысл уже воздух сотрясать одной и той же инфой из утечек

Ответить

ouxen

Дамир
0

защитное стекло на сайте эппла

Ответить

Андрей Рядькин

Дамир
–1

не обращай внимания, я людей не вижу пару дней уже

Ответить

Павел Петрович

0

Сам пост из-за которого дело завели:
https://vk.com/sestroretskactive?w=wall-51537231_4143

Ответить

Потенциальный теркин30см

Павел
0

Запись не найдена

Быстро...

Ответить

Павел Петрович

Потенциальный
1

Если кратко, то она писала, что пациента с коронавирусом из клиники отправили домой (причём на общественном транспорте), т.к. у него мягкое течение болезни. Дубликат:
https://vk.com/wall2009530_47594

Ответить

ouxen

Павел
0

легко в такое верится ибо реалии таковы

Ответить

Достойный чувак

0

Оперативненько 

Ответить

Максим Шпилёв

0

Первое? Уже новостей то было..

Ответить

Иван Прохоров

0

Правильно я всё-таки решил удалить видео с батюшками, где они рассказывали, что церквям даже радиация в Чернобыле была не страшна, а что уж там какой-то маленький вирус...мне бы предъявили, скорее, чем им.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

Удивительно что это не Катя вирусолог-экскурсовод. Везде её видос вкидывают

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Дима Вагабов

0

шухер, посоны!!!111

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