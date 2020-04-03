Прямой эфир
что происходит в интернете
Причиной стала запись во «ВКонтакте» о заражении инфекцией в петербургской поликлинике.
В России возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ за распространение ложной информации о коронавирусе. В публикации говорилось о заражении Covid-19 в одной из поликлиник в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
Как отметил собеседник издания, по предварительным данным автором публикации стала член территориальной избирательной комиссии в Курортном раойне Анна Шушпанова. Адвокат женщины сообщил журналистам, что сейчас его подзащитная находится в следственном отделе по Курортному району. В управлении СК РФ по Петербургу отказались от комментариев.
1 апреля Владимир Путин одобрил поправки в УК РФ о лишении свободы за распространение ложной информации «об обстоятельства, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий». Теперь за это может грозить штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей или в размере зарплаты сроком от года до 18 месяцев, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до года или лишение свободы на срок до трёх лет.
В разговоре с TJ представители «ВКонтакте» не уточнили, о какой конкретно записи идёт речь. В соцсети напомнили, что выступают против возбуждения уголовных дел за публикации.
и побольше, в тюрьмах коронавирус не будет лишним, гулять так гулять.
Слыш. Сажать не нужно, но штраф впаять не помешает, если она сознательно сделала вброс.
Не помешает повысить индекс доверия к Гос каналам коммуникации с народом, что бы люди меньше хуйни искали на стороне, а фраза «власти скрывают» воспринималась как бред, а не буднично.
Из-за них имбирь и лимоны сложно купить. За такое можно и расстреливать.
А что нужно делать с теми, кто распространяет вводящую в заблуждение информацию в чрезвычайной ситуации, когда важно слаженное и адекватное поведение всего населения? Блокировать аккаунты? Отключать от сети? Проводить пояснительные беседы?
вы там не устали еще путина ругать? совсем уже с ума посходили со своей ненавистью. что плохого в том, что человека штрафуют и угрожают судом за то, что он распространяет фейки о вирусе? это типа нормально выдумывать херню и людей путать? по-моему нет и по-моему в любом нормальном государстве за это должно быть серьезное наказание
Кто сказал, что она "выдумывала херню и пугала людей"? Сам пост видели?
Вы же понимаете, что на этом сайте вы себя только дискредитируете? =)
Все давно знают, что вк нельзя пользоваться, но ежи продолжают колоться о кактус
Ты все-таки про новый iPhone напиши
Ну скринов пол интернета, ну хоть шо нибудь
Сам пост из-за которого дело завели:
https://vk.com/sestroretskactive?w=wall-51537231_4143
Потенциальный теркин30см
Запись не найдена
Быстро...
Если кратко, то она писала, что пациента с коронавирусом из клиники отправили домой (причём на общественном транспорте), т.к. у него мягкое течение болезни. Дубликат:
https://vk.com/wall2009530_47594
Правильно я всё-таки решил удалить видео с батюшками, где они рассказывали, что церквям даже радиация в Чернобыле была не страшна, а что уж там какой-то маленький вирус...мне бы предъявили, скорее, чем им.