На какой срок остановлены полёты, неизвестно.

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Правительство с 4 апреля временно приостановит международные авиарейсы по вывозу россиян на родину. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

В правительстве пояснили, что «гражданам, представшим соответствующие сведения о себе, будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей». На эти цели выделили 500 миллионов рублей.

В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину. оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции

По данным МИД России, за рубежом находятся 25 тысяч россиян, желающих вернуться в Россию из-за коронавируса. Как пишет «Коммерсантъ», их больше 30 тысяч: около 20 тысяч человек пытаются вернуться из Таиланда, примерно 5 тысяч — из Индии, еще 5 тысяч — из Индонезии.