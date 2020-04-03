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На какой срок остановлены полёты, неизвестно.
Правительство с 4 апреля временно приостановит международные авиарейсы по вывозу россиян на родину. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.
В правительстве пояснили, что «гражданам, представшим соответствующие сведения о себе, будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей». На эти цели выделили 500 миллионов рублей.
По данным МИД России, за рубежом находятся 25 тысяч россиян, желающих вернуться в Россию из-за коронавируса. Как пишет «Коммерсантъ», их больше 30 тысяч: около 20 тысяч человек пытаются вернуться из Таиланда, примерно 5 тысяч — из Индии, еще 5 тысяч — из Индонезии.
О том, что власти России в ночь на 4 апреля приостановят все авиарейсы для возвращения россиян, сообщали «Интерфакс» и РБК со ссылкой на свои источники.
Странное решение. Путин мог бы просто поручить всем вывозить россиян за счет работодателей.
Или пусть выкупают самолет, прилетают и 2 недели на карантине живут в нем
Туристы давно все вернулись, остались те кто живет там постоянно. Сейчас вспомнили что они "тожероссияне", вытащили из мусора российские паспорта и взвыли "памагите!!!". Пусть там остаются. И вообще, пора заканчивать игры с двойным и более гражданством.
вообще то на ГОА и в Тайланде куча Русских туристов у которых на исходе деньги, а билеты на самолет купить они не успели за адекватный ценник, ситуация усугубилась закрытием авиасообщений и теперь все по разным странам сидят и ждут когда всё это кончится, а ты сраный националист
Турист в первую очередь заботится об обратном билете а это эмигранты
Туристы разные бывают. Я часто езжу без обратного билета.
Когда повсеместно будут объявлять карантин ты побежишь быстрее покупать билет.
Билетов на всех физически не хватит. Те, кто побежал, но билета не получил, они кто в твоей дихотомии?
Купили билеты даже не за адекватный ценник, а улететь друзья никак не могут все равно.
Смешно это читать, будучи запертым во Вьетнаме.
Мои друзья в Малайзии и на Бали, также как и я в ловушке.
Да, мы туристы.
У меня есть тяжело больной, не коронкой, тут его не лечат, а эвакуировать не удаётся.
Пусть остаются, а чтобы уж точно не вернулись, им дадут 500 миллионов собранных с Дениса и его соотечественников налогов.
Надеюсь лёшеньку с его прошмандовкой вернуть не успели и они теперь сдохнут в англии закусывая ягоды годжи лёгкими десертами
Каво?
А, давненько не видел
Ему стыдно стало сюда писать когда его прошмандовку в розыск объявили по коррупционной статье https://tjournal.ru/links/120251
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