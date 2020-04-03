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Артём Мазанов
1911

Правительство приостановило все международные рейсы для возвращения россиян Материал редакции

На какой срок остановлены полёты, неизвестно.

21 комментарий
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Правительство с 4 апреля временно приостановит международные авиарейсы по вывозу россиян на родину. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

В правительстве пояснили, что «гражданам, представшим соответствующие сведения о себе, будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей». На эти цели выделили 500 миллионов рублей.

В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину.

оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции

По данным МИД России, за рубежом находятся 25 тысяч россиян, желающих вернуться в Россию из-за коронавируса. Как пишет «Коммерсантъ», их больше 30 тысяч: около 20 тысяч человек пытаются вернуться из Таиланда, примерно 5 тысяч — из Индии, еще 5 тысяч — из Индонезии.

О том, что власти России в ночь на 4 апреля приостановят все авиарейсы для возвращения россиян, сообщали «Интерфакс» и РБК со ссылкой на свои источники.

#новости #covid19

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21 комментарий
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Мистер Блондин

24

Странное решение. Путин мог бы просто поручить всем вывозить россиян за счет работодателей.

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Litnikov Danil

Мистер
4

Или пусть выкупают самолет, прилетают и 2 недели на карантине живут в нем

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Обухов Денис

–15

Туристы давно все вернулись, остались те кто живет там постоянно. Сейчас вспомнили что они "тожероссияне", вытащили из мусора российские паспорта и взвыли "памагите!!!". Пусть там остаются. И вообще, пора заканчивать игры с двойным и более гражданством.

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#BeggarTrip

Обухов
–1

вообще то на ГОА и в Тайланде куча Русских туристов у которых на исходе деньги, а билеты на самолет купить они не успели за адекватный ценник, ситуация усугубилась закрытием авиасообщений и теперь все по разным странам сидят и ждут когда всё это кончится, а ты сраный националист 

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Ded Pihto

#BeggarTrip
5

Турист в первую очередь заботится об обратном билете а это эмигранты

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Nikita Zubkov

Ded
1

 Туристы разные бывают. Я часто езжу без обратного билета.

Ответить

Ded Pihto

Nikita
0

Когда повсеместно будут объявлять карантин ты побежишь быстрее покупать билет. Эти не побежали потому что возвращаться не собирались. А сейчас всё позакрывалось то они вдруг поняли что сидеть на гоа в карантине им уже не нравится и решили вернуться.

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Nikita Zubkov

Ded
1

Когда повсеместно будут объявлять карантин ты побежишь быстрее покупать билет.

Билетов на всех физически не хватит. Те, кто побежал, но билета не получил, они кто в твоей дихотомии?

Ответить

Ded Pihto

Nikita
0

Чё это не хватит? Новые туристы туда не летят уже давно. Самолёты пустые летали до закрытия рейсов

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Ilya Proklov

#BeggarTrip
1

Купили билеты даже не за адекватный ценник, а улететь друзья никак не могут все равно.

Ответить

Данил Шаймуллин

Обухов
2

Смешно это читать, будучи запертым во Вьетнаме.
Мои друзья в Малайзии и на Бали, также как и я в ловушке.
Да, мы туристы.

Ответить

Ilya Proklov

Данил
0

У меня есть тяжело больной, не коронкой, тут его не лечат, а эвакуировать не удаётся.

Ответить

Masha Kovalyova

Обухов
–4

Пусть остаются, а чтобы уж точно не вернулись, им дадут 500 миллионов собранных с Дениса и его соотечественников налогов.

Ответить

Ded Pihto

Masha
1

Ты так говоришь как будто вернули их чтобы посадить

Ответить

Masha Kovalyova

Ded
0

Так не вернули же

Ответить

Ded Pihto

–5

Надеюсь лёшеньку с его прошмандовкой вернуть не успели и они теперь сдохнут в англии закусывая ягоды годжи лёгкими десертами

Ответить

Litnikov Danil

Ded
0

Каво?

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Ded Pihto

Litnikov
1

https://tjournal.ru/u/10765

Ответить

Litnikov Danil

Ded
0

А, давненько не видел

Ответить

Ded Pihto

Litnikov
1

Ему стыдно стало сюда писать когда его прошмандовку в розыск объявили по коррупционной статье https://tjournal.ru/links/120251

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Евгений Никифоров

0

Вышлите реквизиты для помощи онлайн... Просим прощения, но наши серверы перегружены, в течение полугода всё заработает.

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