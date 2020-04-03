Более миллиона заражённых коронавирусом и первое уголовное дело в России за фейки о нём. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 3 апреля.
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 601 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 4149 человек. За весь период от Covid-19 умерли 34 россиянина, 281 — выздоровели.
Во всём мире, по данным ВОЗ, коронавирусной инфекцией заболело более миллиона человек.
В России:
Правительство приостановило все международные рейсы для возвращения россиян;
Собянин выступил против финансовой помощи россиянам от государства: «Бизнес должен проявить социальную позицию»;
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России считает, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден;
Глава Минздрава назвал «благоприятным» сценарий распространения Covid-19 в России;
В России завели первое уголовное дело за распространение фейков о коронавирусе, сообщил ТАСС;
Минцифры попросило российские интернет-компании ухудшить качество видео. Причина — нагрузки на сеть во время карантина;
Минпросвещения не исключило возможности продления учебы в школах на лето;