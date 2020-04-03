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Артём Мазанов
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Более миллиона заражённых коронавирусом и первое уголовное дело в России за фейки о нём. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 3 апреля.

18 комментариев
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 601 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 4149 человек. За весь период от Covid-19 умерли 34 россиянина, 281 — выздоровели.

Во всём мире, по данным ВОЗ, коронавирусной инфекцией заболело более миллиона человек.

В России:

  • Правительство приостановило все международные рейсы для возвращения россиян;
  • Собянин выступил против финансовой помощи россиянам от государства: «Бизнес должен проявить социальную позицию»;
  • Представитель Всемирной организации здравоохранения в России считает, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден;
  • Глава Минздрава назвал «благоприятным» сценарий распространения Covid-19 в России;
  • В России завели первое уголовное дело за распространение фейков о коронавирусе, сообщил ТАСС;
  • Минцифры попросило российские интернет-компании ухудшить качество видео. Причина — нагрузки на сеть во время карантина;
  • Минпросвещения не исключило возможности продления учебы в школах на лето;
  • ЦИК отложила более 90 выборов в регионах;
  • ВТБ рассказал о мошенничестве со справками о заражении коронавирусом;
  • «Победа» только в 2021 году вернёт деньги за отмененные из-за коронавируса рейсы;
  • Патриарх Кирилл проехал по Москве с иконой против коронавируса;
  • Малый и средний бизнес сможет платить за аренду в зависимости от своих фактических доходов в течение полугода;
  • РЖД отменила 53 поезда и сократили периодичность еще 37, включая «Сапсаны»;
  • Чечня первым из регионов ввела комендантский час;
  • Компания из трёх человек, собравшаяся у подъезда в Москве, будет считаться нарушающей режим самоизоляции. Их могут оштрафовать на четыре тысячи рублей;
  • Ещё две частные лаборатории — LabQuest и «Ситилаб» — начали делать анализ на коронавирус Covid-19 в Москве;
  • В Москве начала работать система мониторинга больных Covid-19;
  • В Мурманской области до 17 апреля ограничили въезд в четыре крупных района;
  • Власти Сочи опубликовали ролик, где бабушка умирает от коронавируса после встречи с внуком. И удалили;
  • «Яндекс» начал тестировать доставку тестов на коронавирус. Компания бесплатно пришлёт их своим сотрудникам.

В мире:

  • В Мексике из-за коронавируса приостановили производство пива Corona;
  • Власти Украины запретили ходить по улицам в группах больше двух человек. О других мерах правительства Украины — в подборке пользователей TJ;
  • Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. Там обнаружили более 117 тысяч инфицированных;
  • В Перу и Панаме мужчинам и женщинам запретили выходить из дома в один день;
  • Google запустил сайт, отслеживающий передвижения людей во время пандемии коронавируса по всему миру.

Бонус — проезд патриарха Кирилла с иконой по Москве

#covidtoday #дайджест #covid19

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18 комментариев
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Оптимальный Петя

3

11 вечера, а ты работаешь( спасибо за классные материалы, спокойной ночи, надеюсь ты высыпаешься)

Ответить

Михаил Подивилов

Оптимальный
7

Куда высыпается?

Ответить

Thomas O'Harriedge

Михаил
0

В кастрюлю и варится там аки греча

Ответить

Артём Мазанов

Оптимальный
2

Спасибо, друг. Впереди выходные 🥰

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Неизменный томагавк_два

Артём
0

Везёт, а у нас субботник

Ответить

Мистер Блондин

Неизменный
0

Главное держите дистанцию 1,5 метра

Ответить

Мистер Блондин

3

пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден;

Это понятно. Мы хоть вступили в стадию эпидемии или только около домофона стоим?

Ответить

Последний Макс

Мистер
3

Около домофона стоим, главное не втроём.

Ответить

Публичный ключ

1

Ну вот, опять кого-то наебали...

"Правительство приостановило все международные рейсы для возвращения россиян"

Ответить

Магнитный химик

Публичный
3

Они не свои уже недели две как))))

Ответить

Україна, залишайся вдома

1

Власти Украины запретили ходить по улицам в группах больше двух человек

У нас не только это запретили 

Правительство утвердило усиление карантинных…
Этот запрет не распространяется на: продуктовые магазины, автозаправки и магазины автозапчастей…
tjournal.ru
Ответить

Артём Мазанов

Україна,
0

Добавил, спасибо

Ответить

Ламарчик

1

Пиво корона нром же было, печаль(

Ответить

Максим Золотарёв

0

В России Коронавирусом по всему миру заразились более миллиона человек;

Что за долбоеб пишет эти новости?

Ответить

Yuri Miller

Максим
1

это напоминает "по секрету всему свету всем и каждому скажу"

Ответить

Merriweather Pavilion

0

Более миллиона тысяч человек
Звучит солидно

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Последний Макс

0

Когда в мире количество заразившихся перевалило за миллион, а в России распространяют фейки.

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Илья Утёнков

0

С каких денег малый бизнес будет зарплаты выплачивать, если бизнес - остановился?

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