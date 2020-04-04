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Как минимум 250 россиян должны были вылететь 3 апреля рейсом Нью-Йорк - Москва, который был отменён.
Свыше двух тысяч россиян изъявили желание вернуться домой из США из-за пандемии коронавируса, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, многие российские граждане «оказались действительно в очень сложном положении».
Ранее пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке сообщил, что не менее 250 россиян намеревались вылететь вечером 3 апреля рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Нью-Йорка в Москву, но рейс отменили.
51 россиянина, которым «просто некуда было идти сегодня из аэропорта JFK», по словам Антонова, обеспечили на несколько дней гостиницей с горячим питанием. Проживающие в Штатах соотечественники предложили разместить у себя порядка 20 человек, которые не смогли вернуться в Россию.
Накануне стало известно, что правительство с 4 апреля приостановило все международные рейсы для возвращения россиян для «ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации».
Это когда надо территорию отжать или войнушку устроить, в интересах режима
Ну так никто никого не бросил. Их обеспечили жильем на время.
Их обеспечили те, кто на подобные митинги не ходит. К тому же понятия "Россия" и "соотечественники" - не синонимы.
Ваще не понял чо ты сказал. На таких выделили 500млн. Их поместили в отель на часть этих денег. Чо за митинги и про каких соотечественников речь мне не понятно. Наверняка есть весомые причины почему сейчас нельзя вернуть их домой.
никто никого никуда за счёт государства не селит, все за свой счёт (говорю как «застрявший» в Индонезии, но мне ок тут). Идея в том, что народ покупает билеты на Аэрофлот - рейс отменяют, деньги не возвращают). Знаю много людей которые по три раза на всратый Аэрофлот за свои кровные покупал билеты, но все отменяли. Хотя везде трубят о 1.5млрд на вывоз, ещё ни одного рейса бесплатного не было.
Да даже за свой счёт хрен куда улетишь.
Может надо было через белорусов? У них и ценник не такой конский, и кормят моцареллой на борту, и даже антисептики в аэропорту есть!
Ага, был такой вариант. Кому срочно надо было домой и возможность была, чтобы поменять билет так и сделали, вместо ~12 часов полета ~54 часа полета (3 пересадки) + поезд.
Кстати билеты меняют и возвращают только катарские авиалинии, они старались летать и под каждый рейс получали у рф разрешение на возврат граждан, а рф такая - ну нахрен. В итоге народ >2 суток сидит в аэропорту в Дохе.
Кстати, их конкуренты emirates тупо отменили все полеты и динамят везде.
Весомые причины - раньше пускали по 500 человек в день (на самом деле прилетало больше). Весомые причины - нет возможности обследовать и проследить чтобы изолировались
Естественно. Даже чиновники говорили, что Россия - это Путин!
вот есть бизнес, вот есть другие рабы с таким же триколором - вот они пусть и не бросают
Объявляйте Брайтон независимой республикой и проситесь в состав Россиюшки
БНР? 🤔
И в чём проблема послать за ними самолёты, привезти домой и разместить в каком-нибудь госпитале на обязательный карантин?
Деньги на их возвращение уже выделены и, вероятно, удачно распилены. Вопрос как раз в том, почему деньги выделены, а никто не вывезен? Так что мы уже заплатили за красивые слова.
Пограничный Макс
Возвращенцев слишком много. По ссылке на новость написано от 30 до 50к их
30-50 тысяч человек. Это сколько самолётов? И куда их изолировать? В одной соседней стране на У долбоебов потом менты по стране ловили, потому что они с аэропорта сбежали.
Сотни людей в комментах везде с мотивом "Пусть там и остаются! Нах они тут нужны нам в Россиюшке , знали же про вирус , когда за N дней назад покупали билеты!!!11"
ну а что ждать от среднего класса, который дальше анапы не ездил
Пардон, а как это взаимосвязано? Мы вот хотели полететь в Грецию, взяли билеты за пол-года. Ума хватило сдать их обратно, иначе бы куковал сейчас там как остальные. Может надо было голову включать заранее всей движухи?
Ебать ты ванга, ума хватило сдать билеты, а подумать, что кто-то туда приехал еще до ебанины, не?
Хорошо, тогда обратные билеты сдаются, покупаются новые и летишь домой.
Тут же либо сыграла людская алчность по принципу "уплочено", либо же "авось". В любом случае сами виноваты.
Авось чего?у нас по сей день никаких карантинных мер и просто закрыто авиасообщение.
А до конца марта из каждой щели говорили, что корона это как грипп, не ссыте
Элементарный хичхакер
Они еще и любят приговаривать при этом "Да и выезжать никуда из страны не надо, своих курортов вон полно".
Теперь вы знаете, под чьи радостные восклицания будут ограничивать выезд из страны, даже спустя окончания пандемии коронавируса.
Да, так и есть. Почитал вчера комментарии под новостью на яндексе, там 95% таких
Свыше двух тысяч россиян изъявили желание вернуться домой из США из-за пандемии коронавируса, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
У многих были куплены билеты на апрель и май.
Вы, епта, авиасообщение закрыли и отменили рейсы. Конечно они хотят вернуться домой, это же туристы, лол.
Заголовок такой, будто челики с гринкартой валят
Пусть на титанике обратно плывут. Титаники ещё плавают вроде бы. Это же самолёты не летают.
Что за ненужная патетика в статье? "Несколько тысяч", "вернуться домой". А то, что они из-за пандемии бегут у них в билетах написано? Тем более речь идёт о заранее купленных билетах...Чем прилет этих товарищей, у которых тупо отменили рейсы, отличается от сотни других прилетов из США, которые были до вируса и будут после?
Это уже вторая новость от Жигулиной за сегодня, где желтый заголовок абсолютно расходящийся со смыслом самой статьи. Излюбленный метод пропагандонов. Чет падазрительна —_—
Кстати, в США спокойно летали рейсы в NY, Miami и LA. Хотя еще недели 2 назад были новости о закрытии авиасообщения (и далее в тексте невзначай "кроме столиц"). Miami это столица?
а КТО ИЗ ВОЗВРАЩЁННЫХ ТУРИСТОВ, ПРИВЕЗЯ ЗАРАЗУ В СТРАНУ , ОТВЕТИЛ, ЗА ТО ЧТО НАСЕЛЕНИЕ ЗАРАЗИЛОСЬ ОТ ЭТИХ СВОЛОЧЕЙ, БОЛЕЮТ В ТЯЖЁЛОЙ ФОРМЕ, ДРУГИХ ВООБЩЕ ЛИШИЛИ ЖИЗНИ...ВВЕДЁН СТРОГИЙ РЕЖИМ ПО СТРАНЕ, КТО НИБУДЬ ОТВЕТИЛ?
АН НЕТ ИХ ПОСЕЛЯЮТ В ДОМА ОТДЫХА С ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ И ВСЁ ЗА СЧЁТ СТРАНЫ И ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ!
ПРАВИТЕЛИ ПЕРЕСМОТРИТЕ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ТАКИХ ВОЗВРАЩЕНЦЕВ, ТОЛЬКО ОТ НИХ ГУЛЯЕТ ЗАРАЗА ПО СТРАНЕ И СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ЕЩЁ ПОМРЁТ!
Тихо, тихо, вот таблетки
Уместная шутка про таблетки, ну надо же.
Тише. Питание холодное, макароны кстати, и там холодно - санаторий в Сывтыккаре или как он там называется. Там холодно и на детей ничего не дают.
Надеюсь после всего это люди перестанут считать, что существуют какие-то там либерахи, которым просто якобы не хочется работать, а есть реально большие проблемы и они везде
Крохотный американец
одно другого не исключает, недавно видел несколько примеров
"Россияне в США хотят вернуться на родину"
- Это невозможно, - сказал дед...
- Это безрассудство, - сказал средний класс...
- Это бесполезно, - сказала конституция...
- Попробуй, - шепнул коронавирус
После такого можно и политическое убежище просит. Мол страна кинула граждан и я боюсь за свою жизнь и здоровье.
А мне вот поясните пж, какого хера я лишаюсь работы, заработка, сижу дома на принудительной самоизоляции, на минутку, отказавшись от отпуска ещё в январе, когда все в китае началось, а с моих налогов должны возвращать других и помогать им жить на курорте дальше? И не надо рассказывать о том, что никто не знал. все все знали в начале февраля, не знать можно было, улетев 2 месяца назад, но это вообще не хилый тогда отпуск выходит. И при всём этом за наши налоги возвращать дебилов, которые везут заразу и продолжают ее распространять?