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Новости
Ольга Жигулина
7979

Более двух тысяч граждан России захотели вернуться домой из США Материал редакции

Как минимум 250 россиян должны были вылететь 3 апреля рейсом Нью-Йорк - Москва, который был отменён.

56 комментариев
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Свыше двух тысяч россиян изъявили желание вернуться домой из США из-за пандемии коронавируса, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, многие российские граждане «оказались действительно в очень сложном положении».

У многих были куплены билеты на апрель и май. Мы знаем о проблемах наших соотечественников из первых уст — через звонки на наши круглосуточные «горячие линии», из сообщений в соцсетях и по электронной почте.

Анатолий Антонов
посол РФ в Вашингтоне

Ранее пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке сообщил, что не менее 250 россиян намеревались вылететь вечером 3 апреля рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Нью-Йорка в Москву, но рейс отменили.

51 россиянина, которым «просто некуда было идти сегодня из аэропорта JFK», по словам Антонова, обеспечили на несколько дней гостиницей с горячим питанием. Проживающие в Штатах соотечественники предложили разместить у себя порядка 20 человек, которые не смогли вернуться в Россию.

Накануне стало известно, что правительство с 4 апреля приостановило все международные рейсы для возвращения россиян для «ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации».

#covid19 #новости

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56 комментариев
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Сумасшедший ихтиандр

56

Но...но... Как же?... Своих не бросим... Митинги...там... слова громкие?... куда всё делось?...

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Дмитрий Чернышов

Сумасшедший
57

Это когда надо территорию отжать или войнушку устроить, в интересах режима

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Eldar

Сумасшедший
–8

Ну так никто никого не бросил. Их обеспечили жильем на время.

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Сумасшедший ихтиандр

Eldar
10

Их обеспечили те, кто на подобные митинги не ходит. К тому же понятия "Россия" и "соотечественники" - не синонимы.

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Eldar

Сумасшедший
–6

Ваще не понял чо ты сказал. На таких выделили 500млн. Их поместили в отель на часть этих денег. Чо за митинги и про каких соотечественников речь мне не понятно. Наверняка есть весомые причины почему сейчас нельзя вернуть их домой.

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Denis Arslanbekov

Eldar
17

никто никого никуда за счёт государства не селит, все за свой счёт (говорю как «застрявший» в Индонезии, но мне ок тут). Идея в том, что народ покупает билеты на Аэрофлот - рейс отменяют, деньги не возвращают). Знаю много людей которые по три раза на всратый Аэрофлот за свои кровные покупал билеты, но все отменяли. Хотя везде трубят о 1.5млрд на вывоз, ещё ни одного рейса бесплатного не было.

Да даже за свой счёт хрен куда улетишь.

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Илья Политов

Denis
0

Может надо было через белорусов? У них и ценник не такой конский, и кормят моцареллой на борту, и даже антисептики в аэропорту есть!

Ответить

Denis

Илья
1

Ага, был такой вариант. Кому срочно надо было домой и возможность была, чтобы поменять билет так и сделали, вместо ~12 часов полета ~54 часа полета (3 пересадки) + поезд.

Кстати билеты меняют и возвращают только катарские авиалинии, они старались летать и под каждый рейс получали у рф разрешение на возврат граждан, а рф такая - ну нахрен. В итоге народ >2 суток сидит в аэропорту в Дохе.

Кстати, их конкуренты emirates тупо отменили все полеты и динамят везде.

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Сумасшедший ихтиандр

Eldar
3

* 500млн залуп

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Илья Политов

Eldar
0

Весомые причины - раньше пускали по 500 человек в день (на самом деле прилетало больше). Весомые причины - нет возможности обследовать и проследить чтобы изолировались

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Дмитрий Чернышов

Сумасшедший
0

Естественно. Даже чиновники говорили, что Россия - это Путин!

Ответить

Игорь Янович

Сумасшедший
0

Свои из России не бегут!

Ответить

Serega Khobta

Сумасшедший
0

вот есть бизнес, вот есть другие рабы с таким же триколором - вот они пусть и не бросают

Ответить

allah213

30
Ответить

Владислав Сурков

allah213
4

крокожия 

Ответить

Sergey Lukianov

24

Объявляйте Брайтон независимой республикой и проситесь в состав Россиюшки

Ответить

Дмитрий Чернышов

Sergey
10

БНР? 🤔

Ответить

Владимир Филатов

Дмитрий
1

Такое государство уже существовало в 1918 году.

Ответить

Alex Slobodskikh

2

И в чём проблема послать за ними самолёты, привезти домой и разместить в каком-нибудь госпитале на обязательный карантин?

Ответить

Roma Dmitriev

Alex
51

проблема в том, что мы нахуй никому не нужны, не понял еще что ли

Ответить

FOX

Alex
15

При это самолеты с "гуманитаркой" для Величия России, без проблем летают

Ответить

Ded Pihto

Alex
0

Охуевшие зажравшиеся мудаки жили в сша и хуй на тебя клали, голосовали за трампа и против "нелегалов" делая всё чтоб ты не смог приехать в США, а теперь ты будешь платить за их возвращение домой?

Ответить

Дмитрий Чехов

Ded
0

Деньги на их возвращение уже выделены и, вероятно, удачно распилены. Вопрос как раз в том, почему деньги выделены, а никто не вывезен? Так что мы уже заплатили за красивые слова.

Ответить

Пограничный Макс

Alex
0

Возвращенцев слишком много. По ссылке на новость написано от 30 до 50к их

Ответить

Евгений Абрамовских

Alex
0

30-50 тысяч человек. Это сколько самолётов? И куда их изолировать? В одной соседней стране на У долбоебов потом менты по стране ловили, потому что они с аэропорта сбежали. 

Ответить

Михаил Затолокин

13

Сотни людей в комментах везде с мотивом "Пусть там и остаются! Нах они тут нужны нам в Россиюшке , знали же про вирус , когда за N дней назад покупали билеты!!!11"

Ответить

Владислав Сурков

Михаил
8

ну а что ждать от среднего класса, который дальше анапы не ездил 

Ответить

Жорик Скорбный

Владислав
3

Пардон, а как это взаимосвязано? Мы вот хотели полететь в Грецию, взяли билеты за пол-года. Ума хватило сдать их обратно, иначе бы куковал сейчас там как остальные. Может надо было голову включать заранее всей движухи?

Ответить

Zasad Asdasd

Жорик
0

Ебать ты ванга, ума хватило сдать билеты, а подумать, что кто-то туда приехал еще до ебанины, не?

Ответить

Жорик Скорбный

Zasad
0

Хорошо, тогда обратные билеты сдаются, покупаются новые и летишь домой.
Тут же либо сыграла людская алчность по принципу "уплочено", либо же "авось". В любом случае сами виноваты.

Ответить

Zasad Asdasd

Жорик
0

Авось чего?у нас по сей день никаких карантинных мер и просто закрыто авиасообщение.
А до конца марта из каждой щели говорили, что корона это как грипп, не ссыте

Ответить

Madao

Владислав
0

Это про людей с з/п 16к? 

Ответить

Элементарный хичхакер

Михаил
2

Они еще и любят приговаривать при этом "Да и выезжать никуда из страны не надо, своих курортов вон полно".

Теперь вы знаете, под чьи радостные восклицания будут ограничивать выезд из страны, даже спустя окончания пандемии коронавируса.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Михаил
2

Да, так и есть. Почитал вчера комментарии под новостью на яндексе, там 95% таких

Ответить

Ded Pihto

Михаил
0

Правильно говорят. Почему неудачники сидящие в россии без визы должны спасать везунчиков нежившихся на солнышке в калифорнии?

Ответить

Zasad Asdasd

15

 Свыше двух тысяч россиян изъявили желание вернуться домой из США из-за пандемии коронавируса, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 

 У многих были куплены билеты на апрель и май.

Вы, епта, авиасообщение закрыли и отменили рейсы. Конечно они хотят вернуться домой, это же туристы, лол.
Заголовок такой, будто челики с гринкартой валят

Ответить

Yuri Miller

Zasad
0

Пусть на титанике обратно плывут. Титаники ещё плавают вроде бы. Это же самолёты не летают.

Ответить

Первая

12

Что за ненужная патетика в статье? "Несколько тысяч", "вернуться домой". А то, что они из-за пандемии бегут у них в билетах написано? Тем более речь идёт о заранее купленных билетах...Чем прилет этих товарищей, у которых тупо отменили рейсы, отличается от сотни других прилетов из США, которые были до вируса и будут после?

Ответить

Облике Морале

Первая
9

Это уже вторая новость от Жигулиной за сегодня, где желтый заголовок абсолютно расходящийся со смыслом самой статьи. Излюбленный метод пропагандонов. Чет падазрительна —_—

Ответить

Илья Политов

Первая
–1

Кстати, в США спокойно летали рейсы в NY, Miami и LA. Хотя еще недели 2 назад были новости о закрытии авиасообщения (и далее в тексте невзначай "кроме столиц"). Miami это столица?

Ответить

Алла Ильина

–21

а КТО ИЗ ВОЗВРАЩЁННЫХ ТУРИСТОВ, ПРИВЕЗЯ ЗАРАЗУ В СТРАНУ , ОТВЕТИЛ, ЗА ТО ЧТО НАСЕЛЕНИЕ ЗАРАЗИЛОСЬ ОТ ЭТИХ СВОЛОЧЕЙ, БОЛЕЮТ В ТЯЖЁЛОЙ ФОРМЕ, ДРУГИХ ВООБЩЕ ЛИШИЛИ ЖИЗНИ...ВВЕДЁН СТРОГИЙ РЕЖИМ ПО СТРАНЕ, КТО НИБУДЬ ОТВЕТИЛ?
АН НЕТ ИХ ПОСЕЛЯЮТ В ДОМА ОТДЫХА С ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ И ВСЁ ЗА СЧЁТ СТРАНЫ И ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ!
ПРАВИТЕЛИ ПЕРЕСМОТРИТЕ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ТАКИХ ВОЗВРАЩЕНЦЕВ, ТОЛЬКО ОТ  НИХ ГУЛЯЕТ ЗАРАЗА ПО СТРАНЕ И СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ЕЩЁ ПОМРЁТ!

Ответить

Джордж Харви

Алла
16

Тихо, тихо, вот таблетки

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Джордж
1

Уместная шутка про таблетки, ну надо же.

Ответить

Джордж Харви

Aнус
1

Анус Роскомнадзора, ну надо же

Ответить

Dra

Алла
1

Алла, надеюсь, что вы с таким же мастерством высасываете мячик для гольфа через пожарный шланг, как пишете капсом.

Ответить

Yuri Miller

Алла
0

Тише. Питание холодное, макароны кстати, и там холодно - санаторий в Сывтыккаре или как он там называется. Там холодно и на детей ничего не дают.

Ответить

nadav tayzland

Алла
0

Почему поехавшие пишут капсом?

Ответить

Vladimir

1

Надеюсь после всего это люди перестанут считать, что существуют какие-то там либерахи, которым просто якобы не хочется работать, а есть реально большие проблемы и они везде 

Ответить

alexferman

Vladimir
7

Ахахахаха, мечтай!)

Ответить

Крохотный американец

Vladimir
0

одно другого не исключает, недавно видел несколько примеров

Ответить

Легендарный вентилятор

1

directed by robert b weide

Ответить

the art of гепард

1

"Россияне в США хотят вернуться на родину"
- Это невозможно, - сказал дед...
- Это безрассудство, - сказал средний класс...
- Это бесполезно, - сказала конституция...
- Попробуй, - шепнул коронавирус

Ответить

Джордж Харви

0

Вот русофобы наглые! Уехали пендосам помогать!

Ответить

Игорь Янович

0

Всё таки решили помирать так на родине :)))

Ответить

Александр Мирошников

0

После такого можно и политическое убежище просит. Мол страна кинула граждан и я боюсь за свою жизнь и здоровье.

Ответить

Ирина Артемова

0

А мне вот поясните пж, какого хера я лишаюсь работы, заработка, сижу дома на принудительной самоизоляции, на минутку, отказавшись от отпуска ещё в январе, когда все в китае началось, а с моих налогов должны возвращать других и помогать им жить на курорте дальше? И не надо рассказывать о том, что никто не знал. все все знали в начале февраля, не знать можно было, улетев 2 месяца назад, но это вообще не хилый тогда отпуск выходит. И при всём этом за наши налоги возвращать дебилов, которые везут заразу и продолжают ее распространять?  

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