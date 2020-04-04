Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом Резолют и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... даже не знаю, это не для меня.

Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать.

