Прямой эфир
Он допустил, что изменит своё мнение.
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса: по его мнению, это не соответствует его статусу.
При этом Трамп допустил, что изменит своё мнение на этот счёт в дальнейшем.
Споры о том, помогают ли медицинские маски защититься от коронавируса, продолжаются не первый месяц. Роспотребнадзор утверждает, что «здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана», тогда как согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, маска нужна только тем, кто сам чихает и кашляет, либо оказывает помощь человеку с подозрением на коронавирусную инфекцию.
согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, маска нужна только тем, кто сам чихает и кашляет
Крайне глупая рекомендация, т.к. очень много бессимптомных носителей и они могут распространять вирус даже во время разговора. См. иллюстрацию:
https://www.reddit.com/r/Coronavirus/comments/fu7c1u/beautiful_demonstration_of_microdroplet_ie/
Верующий в светлую принципиальность США? Эти светочи свободы с готовностью будут ручкаться с любым диктатором, если он на их стороне.
Качественный волк
Чувак, это был сарказм.
Диктатор не всегда что-то плохое. Например Пиночет
Зачем ему маска? Секретная медицина его вылечит при первом чихе. Это вам не быдлом быть.
ОРДС может прилететь и уже не вылечишься кек
Пересадка лёгкого? Президенту уж найдётся.
При чем тут пересадка легкого. У тебя сепсис начинается и пизда всему. Это нужно все органы пересаживать
Проще голову отхуярить и пришить к телу 15-летней школьницы.
Сепсис устраняется диализом.
Так и есть, лежишь, с одной стороны воткнут экмо, с другой гд, в крови сплошные антибиотики, антивирусники и иммунодепрессанты, а ты мирно под седативными препаратами ждёшь всплеск чтобы двинуть коньки. Но слава богу так бывает редко и у 0.000000% болеющих
Можно ли считать, что страна, с опытом работы над биологическим оружием, не имеет схожих боевых биотов и антидотов к ним, которые противовирусны в принципе против всех вирусов?
Вирус то новый. А лекарство по-моему уже есть, и не только там, но без тестирования это всё лотерея.
Да в принципе на время запретить транскрипцию РНК. Ну устареют клетки и частично вымрут. Вирус сдохнет, а клетки человека успеют очухаться. Главное, не делать это слишком долго.
"Да в принципе на время запретить транскрипцию РНК" - Госдума уже работает над законопроектом.
На мышах уже протестировали успешно.
а писали что мыши не болеют)
А проказу выяснилось можно лечить талидомидом. Молекула талидомида может существовать в виде двух оптических изомеров — право- и левовращающего.[22] Один из них обеспечивает терапевтический эффект препарата, в то время как второй является причиной его тератогенного воздействия. Этот изомер вклинивается в клеточную ДНК на участках, богатых G-C связями, и препятствует нормальному процессу репликации ДНК, необходимому для деления клеток и развития зародыша.[23]