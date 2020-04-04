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Новости
Ольга Жигулина
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«Я просто не хочу этого делать»: Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску Материал редакции

Он допустил, что изменит своё мнение.

33 комментария
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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса: по его мнению, это не соответствует его статусу.

Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом Резолют и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... даже не знаю, это не для меня.

Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать.

Дональд Трамп
президент США

При этом Трамп допустил, что изменит своё мнение на этот счёт в дальнейшем.

Споры о том, помогают ли медицинские маски защититься от коронавируса, продолжаются не первый месяц. Роспотребнадзор утверждает, что «здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана», тогда как согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, маска нужна только тем, кто сам чихает и кашляет, либо оказывает помощь человеку с подозрением на коронавирусную инфекцию.

#covid19 #трамп #сша #новости

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33 комментария
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Semen Semenov

16

Он одним твитом поднимает нефть на 40%. Это святой человек

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Павел Петрович

3

 согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, маска нужна только тем, кто сам чихает и кашляет

Крайне глупая рекомендация, т.к. очень много бессимптомных носителей и они могут распространять вирус даже во время разговора. См. иллюстрацию:
https://www.reddit.com/r/Coronavirus/comments/fu7c1u/beautiful_demonstration_of_microdroplet_ie/

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Качественный волк

–1

"приветствуя при этом.... диктаторов..."
Я думал, он с пидорасами не разговаривает.

Ответить

alexferman

Качественный
3

Верующий в светлую принципиальность США? Эти светочи свободы с готовностью будут ручкаться с любым диктатором, если он на их стороне.

Ответить

Качественный волк

alexferman
0

Чувак, это был сарказм.

Ответить

alexferman

Качественный
1

Ну ладно

Ответить

Дмитрий Алексеевич

alexferman
0

Пример тому Пол Пот

Ответить

Магомед Шереметьев

Качественный
0

Диктатор не всегда что-то плохое. Например Пиночет

Ответить

Качественный волк

Магомед
1

"Диктатор" - это ругательство, примерно как "гнусный мудак"

Ответить

alexferman

Магомед
0

Ахахах, классика

Ответить

Michael Smith

1

Просто ему стало стыдно что США отнимают маски у других стран

Ответить

Yuri Miller

–2

Зачем ему маска? Секретная медицина его вылечит при первом чихе. Это вам не быдлом быть.

Ответить

Sam Lowry

Yuri
2

Так и руки пришивают. Но в пилу из совать не стоит из-за того, что пришивают — так себе процедурка…

Ответить

Sam Lowry

Yuri
2

И не забывай, что вне зависимости от его и твоих полит. убеждений организм человека настолько сложен, что человек может выпилиться в любой момент вне зависимости от уровня медицины.

Ответить

Трудный Гоша

Yuri
0

ОРДС может прилететь и уже не вылечишься кек

Ответить

Yuri Miller

Трудный
0

Пересадка лёгкого? Президенту уж найдётся.

Ответить

Трудный Гоша

Yuri
0

При чем тут пересадка легкого. У тебя сепсис начинается и пизда всему. Это нужно все органы пересаживать

Ответить

alexferman

Трудный
0

Проще голову отхуярить и пришить к телу 15-летней школьницы.

Ответить

Yuri Miller

alexfer…
2

Так вот о чём ты мечтаешь?)

Ответить

Yuri Miller

Трудный
0

Сепсис устраняется диализом.

Ответить

Трудный Гоша

Yuri
1

Так и есть, лежишь, с одной стороны воткнут экмо, с другой гд, в крови сплошные антибиотики, антивирусники и иммунодепрессанты, а ты мирно под седативными препаратами ждёшь всплеск чтобы двинуть коньки. Но слава богу так бывает редко и у 0.000000% болеющих

Ответить

Yuri Miller

–5

Можно ли считать, что страна, с опытом работы над биологическим оружием, не имеет схожих боевых биотов и антидотов к ним, которые противовирусны в принципе против всех вирусов?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Yuri
0

Вирус то новый. А лекарство по-моему уже есть, и не только там, но без тестирования это всё лотерея.

Ответить

Yuri Miller

Дмитрий
0

Да в принципе на время запретить транскрипцию РНК. Ну устареют клетки и частично вымрут. Вирус сдохнет, а клетки человека успеют очухаться. Главное, не делать это слишком долго.

Ответить

alexferman

Yuri
10

"Да в принципе на время запретить транскрипцию РНК" - Госдума уже работает над законопроектом.

Ответить

alexferman

Дмитрий
0

На мышах уже протестировали успешно.

Ответить

Яночка

alexferman
0

а писали что мыши не болеют)

Ответить

alexferman

Яночка
0

Шта

Ответить

Дмитрий Чернышов

alexferman
0

Но, конкретно в этом случае, надо тестировать на апельсинах!

Ответить

alexferman

0

Просто он оранжевый рептилоид, им коронавирус не страшен.

Ответить

Yuri Miller

0
Ответить

Yuri Miller

0

А помните, раньше, Сифилис лечили вредной химиотерапией?

Ответить

Yuri Miller

0

А проказу выяснилось можно лечить талидомидом. Молекула талидомида может существовать в виде двух оптических изомеров — право- и левовращающего.[22] Один из них обеспечивает терапевтический эффект препарата, в то время как второй является причиной его тератогенного воздействия. Этот изомер вклинивается в клеточную ДНК на участках, богатых G-C связями, и препятствует нормальному процессу репликации ДНК, необходимому для деления клеток и развития зародыша.[23]

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