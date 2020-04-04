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Ранее основатель Tesla называл «глупой» панику вокруг коронавируса.
В конце марта основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск купил в Китае и бесплатно передал Калифорнии 1255 аппаратов вентиляции лёгких, одобренных американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Несколько дней спустя мэр Нью-Йорка также поблагодарил предпринимателя за передачу нескольких сотен аппаратов.
Журналисты Financial Times были озадачены тем, что Маску удалось купить свыше тысячи аппаратов ИВЛ, хотя в мире наблюдается серьёзный дефицит подобной техники. Они изучили покупку предпринимателя и обнаружили, что в действительности он приобрёл у базирующейся в Нью-Йорке компании ResMed аппараты БИПАП, которые обеспечивают неинвазивную поддержку дыхания при нарушениях сна — например, при апноэ, когда во сне у человека могут остановиться дыхательные движения.
Издание обратило внимание на разницу не только в функциях, но и в стоимости аппаратов: ИВЛ, необходимые при тяжёлой пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом, стоят около 50 тысяч долларов (около 3,8 млн рублей), тогда как закупленные Маском аппараты — 800 долларов (61 тысяча рублей).
Отдельные эксперты полагают, что аппараты БИПАП могут использоваться при лёгкой форме течения болезни, однако другие возражают, что устройства могут способствовать распространению вируса. При этом закупленные Маском аппараты действительно одобрены FDA и входят в список альтернативных устройств, которые можно использовать в случае нехватки аппаратов ИВЛ.
Ранее Маск неоднократно высказывал скепсис насчёт коронавируса и отказывался закрывать фабрику Tesla, хотя в конце концов был вынужден уступить требованиям властей. Кроме того, он пообещал начать производить аппараты ИВЛ в случае их дефицита.
"При этом закупленные Маском аппараты действительно одобрены FDA и входят в список альтернативных устройств, которые можно использовать в случае нехватки аппаратов ИВЛ." ну и в чем претензия? у вас слишком дофига ИВЛ или брать от Маска фуфуфу?
Люди не понимают, что аппарат ИВЛ — это просто насос и зонд. Поэтому пытаются оценить качество услуг по цене. Такой типичный тупой потребитель. В принципе, индивидуальный одноразовый аппарат ИВЛ можно произвести и по цене в 50$, если безо всяких сертификатов и с минимальными проверками.
А вот, когда Вы едите говно, Вы что чувствуете?
Ну да, альтернативных, нахуя нужны альтернативные если есть обычные?
а они купили тебе Mi Book
И сняли тебе отдельное жилье
Мне мои ничего не купили и ничего не сняли 🙁
Не сильно ценят, но и отпускать не готовы
Филипс и Медтроник. О чем он и написал в твите. Но FT, а затем и TJ решили это проигнорировать ради желтушного заголовка, не стараясь даже разобраться в теме и не попробовав получить комментарий от врачей или производителей оборудования, нужны ли эти аппараты или нет. В то время как представители ResMed вполне себе считают что эти аппараты помогут при лечении легких форм заболевания.
Получается, автор статьи пиздит?
Отдаленный бокал
Не знаю, может аппараты от компании Philips & Medtronic тоже не ИВЛ, а кислородные концентраторы. Но в статье говорится почему-то только о ResMed.
Комментарий удален
Выехал уже за илоном
Че, пидарасы, мать жива?
В чем месседж твоего спича?
В том что ебанутые восхваляли маска за нихуя?
На бы в Россиюшку хоть одного такого Маска, который нихуя не сделал.
Но ведь у нас нет такого монопольного законодательства из-за которого сейчас в сша аппараты ИВЛ кончатся, зачем нам маски?
Требуется декодинг
Ну как бы в сша из-за их неработающего монопольного законодательства отныне смогли купить кучу аппаратов ивл по дешёвой цене
На бы в Россиюшку хоть одного такого Маска, который нихуя не сделал.
Эти слова Путина утром пред иконами.
Проклятый меч
Но ведь всем известно, что Путин молится только на конституцию
Отдаленный бокал
ИВЛ нужен для совсем тяжелобольных, остальным госпитализированным нужны кислородные концентраторы.
Да, я слышал что ивл это прямо край край, до последнего пытаются оттянуть
Представляю буйство в комментах, если бы это были аппараты поставленные Россией в США.
Маск всегда был не сдержанным на язык лжецом и позёром. Так что ничего нового. Но он скорее авантюрист, чем аферист (хотя и не без этого), что не отменяет его инженерных талантов и визионерской, возможно, даже гениальности, что, с другой стороны, не отменяет зашоренности - узости кругозора, он просто не интересуется тем, что ему не интересно или мешает реализации его планов