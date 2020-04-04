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Ольга Жигулина
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«Аппараты для вентиляции лёгких», закупленные Илоном Маском, оказались приборами для лечения нарушений сна Материал редакции

Ранее основатель Tesla называл «глупой» панику вокруг коронавируса.

48 комментариев
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Фото @NYCHealthSystem

В конце марта основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск купил в Китае и бесплатно передал Калифорнии 1255 аппаратов вентиляции лёгких, одобренных американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Несколько дней спустя мэр Нью-Йорка также поблагодарил предпринимателя за передачу нескольких сотен аппаратов.

Журналисты Financial Times были озадачены тем, что Маску удалось купить свыше тысячи аппаратов ИВЛ, хотя в мире наблюдается серьёзный дефицит подобной техники. Они изучили покупку предпринимателя и обнаружили, что в действительности он приобрёл у базирующейся в Нью-Йорке компании ResMed аппараты БИПАП, которые обеспечивают неинвазивную поддержку дыхания при нарушениях сна — например, при апноэ, когда во сне у человека могут остановиться дыхательные движения.

Издание обратило внимание на разницу не только в функциях, но и в стоимости аппаратов: ИВЛ, необходимые при тяжёлой пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом, стоят около 50 тысяч долларов (около 3,8 млн рублей), тогда как закупленные Маском аппараты — 800 долларов (61 тысяча рублей).

Отдельные эксперты полагают, что аппараты БИПАП могут использоваться при лёгкой форме течения болезни, однако другие возражают, что устройства могут способствовать распространению вируса. При этом закупленные Маском аппараты действительно одобрены FDA и входят в список альтернативных устройств, которые можно использовать в случае нехватки аппаратов ИВЛ.

Ранее Маск неоднократно высказывал скепсис насчёт коронавируса и отказывался закрывать фабрику Tesla, хотя в конце концов был вынужден уступить требованиям властей. Кроме того, он пообещал начать производить аппараты ИВЛ в случае их дефицита.

#covid19 #илонмаск #tesla #новости

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48 комментариев
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Михаил Петров

47

"При этом закупленные Маском аппараты действительно одобрены FDA и входят в список альтернативных устройств, которые можно использовать в случае нехватки аппаратов ИВЛ." ну и в чем претензия? у вас слишком дофига ИВЛ или брать от Маска фуфуфу?

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Roman Konchalov

Михаил
2

Люди не понимают, что аппарат ИВЛ — это просто насос и зонд. Поэтому пытаются оценить качество услуг по цене. Такой типичный тупой потребитель. В принципе, индивидуальный одноразовый аппарат ИВЛ можно произвести и по цене в 50$, если безо всяких сертификатов и с минимальными проверками. 

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Roman
2

А вот, когда Вы едите говно, Вы что чувствуете?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Дмитрий
0

Вы с большой буквы, моё увожение

Ответить

Daniil Minashkin

Михаил
0

Ну да, альтернативных, нахуя нужны альтернативные если есть обычные? 

Ответить

Успешный торшер

Daniil
0

в мире наблюдается серьёзный дефицит подобной техники

Ответить

Илья Гераськин

Михаил
0

Дед бы не взял

Ответить

Славный файл

33

Когда просил у родителей Макбук, а они купили тебе Тошиба хэндибук

Ответить

George Morozenko

Славный
9

а они купили тебе Mi Book

Ответить

Argumenta Ambigua

George
1

И сняли тебе отдельное жилье 

Ответить

the.nightmarez

Argumenta
1

Мне мои ничего не купили и ничего не сняли 🙁

Ответить

Argumenta Ambigua

the.nightmarez
4

Не сильно ценят, но и отпускать не готовы

Ответить

Maksytoff

Argumen…
1

Ещё бояться говорить ,что он приемный..

Ответить

the.nightmarez

Maksyto…
1

"тся", пёс безграмотный.

Ответить

the.nightmarez

Argumen…
0

Не, просто в то время пришлось самому ебаться со съёмом хаты.

Ответить

Митя Простомолотов

the.nightmarez
2

Да мы в курсе

Ответить

Филипп Дориан

Славный
5
Ответить

Andy Raxxy

Славный
0

Мама Картамана та еще сука

Ответить

Отдаленный бокал

20

Так ведь ресмед - это кислородные концентраторы, которые необходимы практически всем больным, а аппараты ИВЛ, которые нужны для тяжелобольных он купил от компании филлипс, в его твите все написано же.

Ответить

Джонни Голубь

Отдаленный
6

Филипс и Медтроник. О чем он и написал в твите. Но FT, а затем и TJ решили это проигнорировать ради желтушного заголовка, не стараясь даже разобраться в теме и не попробовав получить комментарий от врачей или производителей оборудования, нужны ли эти аппараты или нет. В то время как представители ResMed вполне себе считают что эти аппараты помогут при лечении легких форм заболевания.

Ответить

the.nightmarez

Отдаленный
0

Получается, автор статьи пиздит?

Ответить

Михаил Мятный

the.nightmarez
18

Автор статьи вводит в заблуждение желтушным заголовком. 

Ответить

Отдаленный бокал

the.nightmarez
1

Не знаю, может аппараты от компании Philips & Medtronic тоже не ИВЛ, а кислородные концентраторы. Но в статье говорится почему-то только о ResMed.

Ответить

Комментарий удален

Уютный турник

8

Не хватает текста "Редакция TJ обратилась за комментариями в пресс-службу Tesla, но пока не получила ответа"

Ответить

Artem Puchkov

6
Ответить

Медленный Мурод

4

А что, Пихто еще спит? Где он?

Ответить

Stan Majors

Медленный
4

Выехал уже за илоном

Ответить

Светский томагавк_два

Stan
0

Вместе с Дуровым

Ответить

Daniil Minashkin

–11

Че, пидарасы, мать жива?

Ответить

Проклятый меч

Daniil
4

В чем месседж твоего спича?

Ответить

Daniil Minashkin

Проклятый
–4

В том что ебанутые восхваляли маска за нихуя?

Ответить

Проклятый меч

Daniil
3

На бы в Россиюшку хоть одного такого Маска, который нихуя не сделал.

Ответить

Daniil Minashkin

Проклятый
0

Но ведь у нас нет такого монопольного законодательства из-за которого сейчас в сша аппараты ИВЛ кончатся,  зачем нам маски?

Ответить

Проклятый меч

Daniil
0

Требуется декодинг

Ответить

Daniil Minashkin

Проклят…
0

Ну как бы в сша из-за их неработающего монопольного законодательства отныне смогли купить кучу аппаратов ивл по дешёвой цене

Ответить

Сергей Морозов

Проклятый
0

На бы в Россиюшку хоть одного такого Маска, который нихуя не сделал.

Эти слова Путина утром пред иконами.

Ответить

Проклятый меч

Сергей
0

Но ведь всем известно, что Путин молится только на конституцию

Ответить

Сергей Морозов

Проклят…
0

На гимнастику

Ответить

Митя Простомолотов

Проклятый
0

У нас МАСОК даже нет , что уж там про Маска говорить.

Ответить

Качественный волк

2

Может, они помогут хорошо заболевшим "уснуть"?....

Ответить

Отдаленный бокал

Качественный
0

ИВЛ нужен для совсем тяжелобольных, остальным госпитализированным нужны кислородные концентраторы.

Ответить

Митя Простомолотов

Отдаленный
0

Да, я слышал что ивл это прямо край край, до последнего пытаются оттянуть

Ответить

Чистый калькулятор

2

Мем смешно, но ситуация страшная 

Ответить

Vitaliy Vitaliev

1

Комментарий про то, что Маск все заказал на Али)

Ответить

Трудный Гоша

0

Дык вроде при стабилизации можно снимать людей с ивл на эти, а на ивл пихать новых

Ответить

Руслан Карпов

0

Представляю буйство в комментах, если бы это были аппараты поставленные Россией в США.

Ответить

Джордж Харви

0

Тонко...

Ответить

Дмитрий Щёлоков

0

Маск всегда был не сдержанным на язык лжецом и позёром. Так что ничего нового. Но он скорее авантюрист, чем аферист (хотя и не без этого), что не отменяет его инженерных талантов и визионерской, возможно, даже гениальности, что, с другой стороны, не отменяет зашоренности - узости кругозора, он просто не интересуется тем, что ему не интересно или мешает реализации его планов

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