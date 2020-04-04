Ранее основатель Tesla называл «глупой» панику вокруг коронавируса.

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Фото @NYCHealthSystem

В конце марта основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск купил в Китае и бесплатно передал Калифорнии 1255 аппаратов вентиляции лёгких, одобренных американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Несколько дней спустя мэр Нью-Йорка также поблагодарил предпринимателя за передачу нескольких сотен аппаратов.

Журналисты Financial Times были озадачены тем, что Маску удалось купить свыше тысячи аппаратов ИВЛ, хотя в мире наблюдается серьёзный дефицит подобной техники. Они изучили покупку предпринимателя и обнаружили, что в действительности он приобрёл у базирующейся в Нью-Йорке компании ResMed аппараты БИПАП, которые обеспечивают неинвазивную поддержку дыхания при нарушениях сна — например, при апноэ, когда во сне у человека могут остановиться дыхательные движения.

Издание обратило внимание на разницу не только в функциях, но и в стоимости аппаратов: ИВЛ, необходимые при тяжёлой пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом, стоят около 50 тысяч долларов (около 3,8 млн рублей), тогда как закупленные Маском аппараты — 800 долларов (61 тысяча рублей).

Отдельные эксперты полагают, что аппараты БИПАП могут использоваться при лёгкой форме течения болезни, однако другие возражают, что устройства могут способствовать распространению вируса. При этом закупленные Маском аппараты действительно одобрены FDA и входят в список альтернативных устройств, которые можно использовать в случае нехватки аппаратов ИВЛ.