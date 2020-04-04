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что происходит в интернете
Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили о ликвидации в Мурманске последователя запрёщенной в РФ террористической организации «Исламское государство». По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), он планировал совершить теракт.
При попытке задержания в ночь на 4 апреля мужчина открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован, позже на месте перестрелки обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему.
Личность погибшего установлена. Согласно данным НАК, он планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток.
он планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток.
Эм, на велосипеде?
У него паспорт гражданина мира, походу. Карантин на него не действует, все границы открыты)
Вспомнился случай, вышла новость про задержание в Киргизии готовившего теракт чувака нашими доблестными, а потом Киргизские полицейские записали ролик, мол они охуели, это мы его задержали, а не они, а они по дороге к себе уже высадили его на остановке, сняли на камеру задержание и выставили у себя в СМИ как будто это они сами его нашли и задержали.
Может не Киргизы, не помню, но суть не в этом.
К тому, как у нас все работает и не факт, что это было на самом деле.
Прочитай еще раз сообщение))
Вот ты реально до столба доебался. Суть не в этом. Суть в том, что наши фсбшники высадили террорюгу на остановке, которого им выдали полицаи, сняли сценку БУДТО ЭТО ОНИ задержали, и выложили в СМИ какие они крутые.
Эстетический глобус
@Кто это?
А ещё вспоминается, как в Дагестане в 2016 году расстреляли ночью пастухов- подростков: НАК тут же пафосно объявил, что убиты боевики при нападении на группу силовиков. Утром местные жители отбили тела детей у силовиков, зафиксировали подкинутое оружие, камуфляж и...НАК изменяет новости в духе "на силовиков напали неизвестные, которые скрылись сразу после нападения". Расследование убийства подростков до сих пор "идёт".
Интересно что за теракт они планировали с оружием. Кого они стрелять собирались если почти все дома сидят. Дом взорвать хотели?
Ну, тоже странно. Это сейчас исхитриться надо, чтобы без палева затеряться. Дороги пустые. Странная новость
Маскировка под мента и никаких проблем. Форма покупается, продуктовые открыты, все
В продуктовых форма покупается? Рядом с гондонами на кассе что ли?
Да нет Митя, в хозяйственном отделе, рядом с мешками, ну что ты как ребенок
Мурманского лосося
Кого взрывать то собирался? Трёх с половиной покупателей в ленте или Ашане?
С убитого что спросить теперь. Одели боевичком, сверху гранат подкинули и всё, боевик для СМИ готов (хотя бред, что я несу, не может быть такого)
Как можно доблестные органы в таком подозревать?
За последние дни это уже какой «террорист»? Пятый?
Мне нравятся как такие новости всегда в такие периоды появляются. Ещё и идут так кучно
Только вот подумал как должно быть этот вирус помешал гипотетическим террористам. Почему то сразу вспомнились вот эти ребята)
Вчерашний томагавк_два
Это же "Четыре льва", да?
https://www.kinopoisk.ru/film/448665/
Ну что можно сказать, хотя бы не от терактов люди умрут, а от дефицита масок и своей глупости.
Хороший заголовок, спасибо. А то пездуза выдала конечно, кстати, ваш твиттер так же написал, копипастер сидит видимо.
Правоохранительные органы России убили в Мурманске сторонника террористической организации