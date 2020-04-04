Сотрудники правоохранительных органов сообщили о ликвидации в Мурманске последователя запрёщенной в РФ террористической организации «Исламское государство». По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), он планировал совершить теракт.

При попытке задержания в ночь на 4 апреля мужчина открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован, позже на месте перестрелки обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему.