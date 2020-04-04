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Новости
Ольга Жигулина
2476

В Мурманске ликвидирован сторонник «Исламского государства», подозреваемый в подготовке теракта Материал редакции

Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

44 комментария
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Сотрудники правоохранительных органов сообщили о ликвидации в Мурманске последователя запрёщенной в РФ террористической организации «Исламское государство». По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), он планировал совершить теракт.

При попытке задержания в ночь на 4 апреля мужчина открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован, позже на месте перестрелки обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему.

Личность погибшего установлена. Согласно данным НАК, он планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток.

#новости #происшествия

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44 комментария
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Litnikov Danil

24

он планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток.

Эм, на велосипеде?

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Roman Konchalov

Litnikov
2

У него паспорт гражданина мира, походу. Карантин на него не действует, все границы открыты) 

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Арнольд Герасимович Дыня

6

Вспомнился случай, вышла новость про задержание в Киргизии готовившего теракт чувака нашими доблестными, а потом Киргизские полицейские записали ролик, мол они охуели, это мы его задержали, а не они, а они по дороге к себе уже высадили его на остановке, сняли на камеру задержание и выставили у себя в СМИ как будто это они сами его нашли и задержали.

Может не Киргизы, не помню, но суть не в этом.

К тому, как у нас все работает и не факт, что это было на самом деле.

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Без Имени

Арнольд
–3

в Киргизии

у нас

Здравствуйте, братья Киргизы

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Без
0

Прочитай еще раз сообщение)) 

Ответить

Без Имени

Арнольд
1

Как российские опера могли задержать в Киргизии кого-то? У них там своих людей нету? 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Без
0

Вот ты реально до столба доебался. Суть не в этом. Суть в том, что наши фсбшники высадили террорюгу на остановке, которого им выдали полицаи, сняли сценку БУДТО ЭТО ОНИ задержали, и выложили в СМИ какие они крутые.

Ответить

Без Имени

Арнольд
–1

Так а пруфы то будут, или так, просто попиздим?

Ответить

Арнольд

Без
0

Давай просто попиздим, я хуй знает где его найти. Этой новости уже больше года, а всякое говно я не храню на компе

Ответить

Без Имени

Арнольд
–1

Давай, хули. Как жизнь? Че делаешь? Дома сидишь, надеюсь?

Ответить

Арнольд

Без
0

Сижу дома с 12 числа. Заебался уже пиздец ((

Ответить

Арнольд

Арнольд
0

Как семья, дети?

Ответить

Без Имени

Арнольд
0

Сочувствую, я вот с понедельника всего, но тоже знатно заебало, не думал, что могу устать от пиццы от видеоигр(

Ответить

Арнольд

Без
0

А я из IT, и тупо что изменилось в моей ебучей жизни, это то что я лишился прогулок до метро и теперь жопа жиреет и я не двигаюсь почти 

Ответить

Арнольд

Без
0

ладно, пока

Ответить

Без Имени

Арнольд
0

Давай, не болей

Ответить

Эстетический глобус

Арнольд
0

@Кто это?

Ответить

Кто это

Эстетический
1

Я не знаю других имен Арнольд Герасимович Дыня

Ответить

Расул Абдулхаликов

Арнольд
0

А ещё вспоминается, как в Дагестане в 2016 году расстреляли ночью пастухов- подростков: НАК тут же пафосно объявил, что убиты боевики при нападении на группу силовиков. Утром местные жители отбили тела детей у силовиков, зафиксировали подкинутое оружие, камуфляж и...НАК изменяет новости в духе "на силовиков напали неизвестные, которые скрылись сразу после нападения". Расследование убийства подростков до сих пор "идёт".

Ответить

Митя Простомолотов

4

Интересно что за теракт они планировали с оружием. Кого они стрелять собирались если почти все дома сидят. Дом взорвать хотели?
Ну, тоже странно. Это сейчас исхитриться надо, чтобы без палева затеряться. Дороги пустые. Странная новость

Ответить

Argumenta Ambigua

Митя
0

Маскировка под мента и никаких проблем. Форма покупается, продуктовые открыты, все

Ответить

Митя Простомолотов

Argumenta
3

В продуктовых форма покупается? Рядом с гондонами на кассе что ли?

Ответить

Argumenta Ambigua

Митя
3

Да нет Митя, в хозяйственном отделе, рядом с мешками, ну что ты как ребенок

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Митя
0

Мурманского лосося

Ответить

Сергей Морозов

Арнольд
0

Мурманского лосося

И северного лося

Ответить

Илья Гераськин

2

Кого взрывать то собирался? Трёх с половиной покупателей в ленте или Ашане?

Ответить

Yuri Miller

Илья
6

С убитого что спросить теперь. Одели боевичком, сверху гранат подкинули и всё, боевик для СМИ готов (хотя бред, что я несу, не может быть такого)

Ответить

Илья Гераськин

Yuri
4

Как можно доблестные органы в таком подозревать?

Ответить

Yuri Miller

Илья
0

Погоны сами себя не пришивают

Ответить

Yuri Miller

Илья
2

покашлять хотел видать, террорюга биологический

Ответить

Алексей Смирнов

Илья
0

У нас, в Мурманске Ашана нет. И да, это очень важно

Ответить

Дмитрий Алексеевич

2

За последние дни это уже какой «террорист»? Пятый?

Ответить

Без Имени

Дмитрий
1

Что ты несешь

Ответить

Андрей Рядькин

Без
2

https://ria.ru/20200403/1569533058.html

ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и в Югре
ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе. РИА Новости…
ria.ru
Ответить

Дмитрий Алексеевич

Андрей
4

Мне нравятся как такие новости всегда в такие периоды появляются. Ещё и идут так кучно

Ответить

Андрей Рядькин

Дмитрий
0

примерно раз в месяц-полтора такая новость есть, на моей памяти. 

Ответить

Кирилл Вселенский

1

Опа, дед вспоминает начало карьеры

Ответить

Aleksej Fedko

1

Только вот подумал как должно быть этот вирус помешал гипотетическим террористам. Почему то сразу вспомнились вот эти ребята) 

Ответить

Вчерашний томагавк_два

Aleksej
0

Это же "Четыре льва", да?
https://www.kinopoisk.ru/film/448665/

Ответить

Dmitry Vakhnin

0

Ну что можно сказать, хотя бы не от терактов люди умрут, а от дефицита масок и своей глупости.

Ответить

Николай Козлов

0

Хлопок не произошел

Ответить

Неолд

0

Хороший заголовок, спасибо. А то пездуза выдала конечно, кстати, ваш твиттер так же написал, копипастер сидит видимо.
Правоохранительные органы России убили в Мурманске сторонника террористической организации

Ответить

Неолд

0

Нет ничего лучше убитого боевичка по утру)

Ответить

Vladimir

0

Ну вот, а в Тбилиси асфальт мылом моют 

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