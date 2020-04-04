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что происходит в интернете
Официальной информации о пострадавших пока нет.
В пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве полностью обрушился подъезд. Предварительно сообщается о взрыве бытового газа.
Официальной информации о пострадавших пока нет, на месте работают спасательные службы. По данным источника «Интерфакса», на нижних этажах есть погибшие.
Рассматриваются различные версии произошедшего, основные — неисправность газового оборудования или неверная эксплуатация газовых бытовых приборов в квартире на третьем этаже.
Издалека похож на кошачью лапку
У меня тоже есть
тот самый случай когда хочешь пошутить а в итоге попадаешь на профилактическю беседу как в наркоконтроль, так и в ФСБ)
Профилактически поводил хуём по губам вашим профилактическим собеседникам.
Я бы сейчас у себя дома тоже взорвал кое-что) (не имеется в виду взрыв, ой да кому я объясняю)
Пиздец, с учётом того что все должны быть дома.
неплохое решение. "Сидите дома." "а у меня нет дома, в нём хлопок произошёл"
Это газовый шарик с рожей Пыни лопнул...
кто-то громко перданул и рассыпалась стена дряхлого дома
Зато как говорят власти всегда "мы следим за тем, чтобы люди жили в хороших условиях, так же, мы поддерживаем программу реновации" а по факту, в моем доме 64 года постройки, не разу не приходила инспекция для проверки состояния межэтажных перекрытий. И когда я менял пол, то был приятно удивлен дырам в полу
а что тут приятного?
марафон однотипных шуток про хлоп открыт
Покрасить, побелить, стены поровнять, крышу подпереть, и ещё лет 100 будет стоять.
Это я вам как эксперт говорю!
хлопнуло? пора запретить этот газ... ой, тогда не получится говорить что газ... Говорить "нелегально самовольно привезённый установленный с нарушениями газовый баллон старый ржавый гнилой и дырявый в придачу"