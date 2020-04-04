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Новости
Ольга Жигулина
4729

В жилом доме в Подмосковье обрушилось несколько этажей. Предварительно причиной назвали взрыв газа Материал редакции

Официальной информации о пострадавших пока нет.

45 комментариев
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Фото Mash

В пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве полностью обрушился подъезд. Предварительно сообщается о взрыве бытового газа.

Официальной информации о пострадавших пока нет, на месте работают спасательные службы. По данным источника «Интерфакса», на нижних этажах есть погибшие.

Peter Green @PeterGr70288666
⚡️Взрыв в Орехово-Зуево обрушил подъезд дома с 1 по 5 этаж, есть погибшие - источник "Интерфакса" https://t.co/J0TJX9BvId

Рассматриваются различные версии произошедшего, основные — неисправность газового оборудования или неверная эксплуатация газовых бытовых приборов в квартире на третьем этаже.

#новости #происшествия

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45 комментариев
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Выдающийся ящик

10

*шутка про хлопок*

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Master Oogway

Выдающийся
42
Ответить

Litnikov Danil

Master
1

Красиво

Ответить

Без Имени

Master
0

А ссука, опередил

Ответить

Master Oogway

Без
1

хехе бои

Ответить

Выдающийся ящик

Без
0

Ничего, твоя картинка тоже хороша

Ответить

Настя Кудри

Master
0

Издалека похож на кошачью лапку

Ответить

Master Oogway

Настя
0

Да, что-то есть

Ответить

Dima Ivanov

Выдающийся
5
Ответить

Без Имени

Выдающийся
4
Ответить

Олег Ивахнов

Выдающийся
1

У меня тоже есть

Ответить

Yegor Lukyanov

Олег
0
Ответить

Опасный микрофон

Yegor
0
Ответить

Andre Macareno

Опасный
0

аж «Унесенные ветром» вспомнил

Ответить

Василий Лебедев

Выдающийся
0

кажется мы стали забывать как повышаются рейтинги пыни.jpg

Ответить

the.nightmarez

11

#путинвзрываетдома

Ответить

Опасный микрофон

the.nightmarez
11

олды тут

Ответить

Yuri Miller

the.nightmarez
9

тот самый случай когда хочешь пошутить  а в итоге попадаешь на профилактическю беседу как в наркоконтроль, так и в ФСБ)

Ответить

the.nightmarez

Yuri
0

Профилактически поводил хуём по губам вашим профилактическим собеседникам.

Ответить

Yuri Miller

the.nightmarez
2

Я бы сейчас у себя дома тоже взорвал кое-что) (не имеется в виду взрыв, ой да кому я объясняю)

Ответить

the.nightmarez

the.nightmarez
0

@Серёжа Сухинин почему у тебя чёлочка, как у додика?

Ответить

Атлант поправил плечи

12

Пиздец, с учётом того что все должны быть дома.

Ответить

Yuri Miller

Атлант
1

неплохое решение. "Сидите дома." "а у меня нет дома, в нём хлопок произошёл"

Ответить

Сергей Раков

10

Не обрушились, а показали отрицательный рост. 

Ответить

Сергей Гращенко

5

проверь подвал

Ответить

Симпатичный глобус

2

Опять газ взорвался? Ну ну.....

Ответить

Эмиль Рубанов

2

oook

Ответить

Сергей Васильев

1

Это газовый шарик с рожей Пыни лопнул...

Ответить

Yuri Miller

Сергей
0

кто-то громко перданул и рассыпалась стена дряхлого дома

Ответить

Сергей Васильев

Yuri
0

горжусь твердыми стенами своего дома тогда

Ответить

Andre Macareno

1

Кому-то надоело сидеть дома

Ответить

Украинский украинец

1

Дом хлоп - рейтинг гоп!

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

0

Зато как говорят власти всегда "мы следим за тем, чтобы люди жили в хороших условиях, так же, мы поддерживаем программу реновации" а по факту, в моем доме 64 года постройки, не разу не приходила инспекция для проверки состояния межэтажных перекрытий. И когда я менял пол, то был приятно удивлен дырам в полу

Ответить

Дмитрий Кораблёв

r0manov
1

а что тут приятного?

Ответить

Роман Новиков

Дмитрий
0

Была квартира в один этаж, а стала в два.

Ответить

Андрей Заварзин

0

марафон однотипных шуток про хлоп открыт

Ответить

Условный Влад

Андрей
1

Все равно нам не догнать МЧС

Ответить

Насущные Проблемы

Андрей
0

Хлопок жепы

Ответить

Гаиль Налиев

0

не взрыв а хлопок
не теракт а газ

Ответить

Роберт Петросян

0

Следственный комитет работает быстрее МЧС...

Ответить

Озорной Лис

0

и опять в середине дома, что характерно ...

Ответить

Игорь Янович

0

Покрасить, побелить, стены поровнять, крышу подпереть, и ещё лет 100 будет стоять.
Это я вам как эксперт говорю!

Ответить

Насущные Проблемы

0

Официальной информации о пострадавших пока нет. Все на шашлыках.

Ответить

ОСА

0

ДОЛГОПОЛОВ СУКА

Ответить

Yuri Miller

–1

хлопнуло? пора запретить этот газ... ой, тогда не получится говорить что газ... Говорить "нелегально самовольно привезённый установленный с нарушениями газовый баллон старый ржавый гнилой и дырявый в придачу"

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